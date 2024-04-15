سامسونغ تزيح أبل عن عرش صناعة الهواتف الذكية

يبدو أن المنافسة بين سامسونغ وأبل مستمرة دائما، فبعدما كانت شركة أبل الأمريكية تتصدر سوق الهواتف في نهاية 2023، عادت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية لتزيح أبل من على عرش صناعة الهواتف الذكية في الربع الأول من هذا العام.

أظهرت بيانات شركة أبحاث السوق الأمريكية آي.دي.سي استعادة شركة الإلكترونيات الكورية الجنوبية سامسونغ إلكترونيكس المركز الأول في مبيعات الهواتف الذكيةعلى مستوى العالم من منافستها آبل الأمريكية خلال الربع الأول من العام الحالي.

وذكرت آي.دي.سي أن مبيعات الهواتف الذكية في العالم زادت خلال الربع الأول بنسبة 8ر7% سنويا إلى 4ر289 مليون هاتف. وباعت سامسونغ خلال الربع الأول 1ر60 مليون هاتف، في حين باعت آبل 1ر50 مليون هاتف، لتصبح حصة الشركتين من السوق العالمية 8ر20% و3ر17% على الترتيب.

وقال ريان رايث نائب الرئيس بشركة الأبحاث آي.دي.سي في فريق متابعة السوق العالمية إنه "كما كان متوقعا استمرار تعافي سوق الهواتف الذكية مع تزايد التفاؤل بين العلامات التجارية الأكبر في السوق تدريجيا. وفي حين نجحتآبل في احتلال المركز الأول بالسوق في نهاية 2023، نجحت سامسونغ في إعادة تأكيد وجودها كأكبر مورد للهواتف الذكية في الربع الأول" من العام الحالي.

شركات الهواتف الذكية تمنع إصلاحها من قبل المستخدمين To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

واحتلت الشركات الصينية شاومي وترانسشن وأوبو المراكز الثلاثة التالية من حيث المبيعات. وسجلت ترانسشن التي تعمل بشكل أساسي في السوق الأفريقية نموا في مبيعاتها بنحو 85% سنويا، لتصل حصتها السوقية إلى حوالي 10%.

وقالت نابيلا بوبال مديرة الأبحاث في فريق متابعة السوق العالمية بشركة آي.دي.سي إن "سوق الهواتف الذكية خرجت من العامين المضطربين السابقين أقوى ومختلفة... شاومي عادت بقوة بعد تراجع كبير خلال العامين الماضيين.

واستقر وجود ترانسشن بين الخمس شركات الكبار بفضل النمو القوي في الأسواق الدولية".

هـ.د/ ص. ش (د ب أ)