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ساكسونيا السفلى

تعتبر ساكسونيا السفلى الولاية الألمانية الوحيدة التي تجمع بين البحر والجبل، ففي شمالها بحر الشمال وعلى جنوبها تمتد جبال هارتس. وفي هذه الجبال الساحرة يمكن التجول وركوب الدراجات والتزحلق على الجليد في الشتاء.

تقع ولاية ساكسونيا السفلى بين نهري الإيمز والألبه، وهي منطقة غنية بالمنتجعات السياحية. وتتمتع الولاية بساحل بحري يضم الكثير من الموانئ والصناعات وفي مقدمتها الطاقات المتجددة. وهي ثاني أكبر ولاية في ألمانيا وفيها أكثر المناطق الصناعية كثافة في أوروبا، إذ تمتد هذه المنطقة بين فولفسبورغ وهانوفر وبراونشفايج.

Ein IBM-Quantencomputer der Serie «Q System One» steht bei der CES 2020. Die Fraunhofer Gesellschaft und der Computerkonzern IBM haben eine Vereinbarung unterschrieben, um die Forschung zu Quantencomputern in Deutschland voranzutreiben. Dafür soll ein IBM-Quantencomputer der Serie «Q System One» im Rechenzentrum des Konzerns in Ehningen bei Stuttgart stationiert werden - und wird nach Angaben von Fraunhofer das erste seiner Art in Europa sein. Unter dem Dach der Fraunhofer Gesellschaft sollen Technologie, Anwendungsszenarien und Algorithmen erforscht werden. Außerdem soll in Wirtschaft und Wissenschaft in Deutschland Kompetenz aufgebaut und damit internationale Wettbewerbsvorteile hergestellt werden. +++ dpa-Bildfunk +++

الذكاء الاصطناعي ـ سباق عالمي محموم حول الحوسبة الكمومية 04.09.2021

دخلت ألمانيا في غمار سباق عالمي محموم نحو تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي من باب الحواسب الكمومية. مشروع "كوانتوم فالي ساكسونيا السفلى" سيجعل من هذه الولاية مركزا رائدا لتطوير الحوسبة الكمية بألمانيا تستقطب 400 باحث متخصص.

ARCHIV - Ein Imam (Vorbeter beim islamischen Gebet) hält am 08.03.2011 in der Moschee Eyüp Sultan Camii in Hamburg seine Gebetskette. Verteidigungsministerin von der Leyen prüft die Einsetzung von Militärimamen für die Muslime in der Bundeswehr. Foto: Angelika Warmuth/dpa (zu dpa-Themenpaket 60 Jahre Bundeswehr vom 08.11.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

ألمانيا - بدء أول برنامج تدريب بالألمانية لتخريج أئمة مستقلين 27.10.2020

حتى الآن يأتي معظم الأئمة في مساجد ألمانيا من خارج البلاد، لكن بمشاركة عشرات الدعاة سيبدأ في مدينة أوزنابروك أول تدريب للأئمة المسلمين باللغة الألمانية. فهل سيكون هناك تأثير حكومي على محتويات التدريب؟
FILE PHOTO: Children are covered with blankets and thermal blankets after migrants from Afghanistan arrived on a dinghy on a beach near the village of Skala Sikamias on the island of Lesbos, Greece, February 28, 2020. REUTERS/Costas Baltas/File Photo

ألمانيا تعتزم استقبال 50 قاصرا من مخيمات اللاجئين في اليونان 07.04.2020

ألمانيا تعلن عن استقبال عشرات الأطفال من مخيمات اللجوء اليونانية، وكذلك لوكسمبورغ. والدولتان ستنسقان لتسيير رحلة طيران خاصة لنقل الأطفال الأسبوع المقبل. الأطفال سيوضعون في حجر صحي لأسبوعين.
10.11.2019, Niedersachsen, Hannover: Belit Onay (Bündnis 90/Die Grünen), Spitzenkandidat bei der Oberbürgermeisterwahl, steht nach Bekanntgabe der Wahlergebnisse mit seiner Frau Derya im Rathaus. Da im ersten Wahlgang am 27.10.2019 keiner der zehn Kandidaten mehr als 50 Prozent Stimmen erhalten hat, kam es zu einer Stichwahl. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa | Verwendung weltweit

لأول مرة - سياسي من أصل تركي عمدة لعاصمة ولاية ألمانية 11.11.2019

بعد أكثر من 70 عاماً من حكم الاشتراكيين لمدينة هانوفر جاء عمدة المدينة الجديد من أوساط حزب الخضر. ليس هذا وحسب وإنما أيضاً التركي الأصل بيليت أوناي هو أول عمدة من خلفيات مهاجرة يحكم عاصمة ولاية من الولايات الألمانية.
FILE - This file image posted on a militant website on Tuesday, Jan. 7, 2014, which is consistent with AP reporting, shows a convoy of vehicles and fighters from the al-Qaida-linked Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL) fighters in Iraq's Anbar Province. The Islamic State was originally al-Qaida's branch in Iraq, but it used Syria's civil war to vault into something more powerful. It defied orders from al-Qaida's central command and expanded its operations into Syria, ostensibly to fight to topple Assad. But it has turned mainly to conquering territory for itself, often battling other rebels who stand in the way. (AP Photo/militant website, File)

سياسي ألماني بارز يطالب باستعادة مقاتلي "داعش" الألمان من سوريا 16.10.2019

يوجد بشمال سوريا آلاف من أتباع تنظيم "داعش"، بينهم أكثر من مائة ألماني، حسب "شبيغل". وترفض ألمانيا ودول أوروبية أخرى استعادة هؤلاء المأسورين هناك، لكن سياسيا ألمانيا بارزا يطالب باستعادتهم وتقديمهم للمحاكمة في ألمانيا.
Ein Polizist steht mit seiner Waffe am 17.07.2017 in Esslingen (Baden-Württemberg) auf einem Zufahrtsweg zur Friedrich-Ebert Schule. Ein bewaffneter Mann hatte zuvor einen Amokalarm verursacht. (zu dpa: Amokalarm an Esslinger Schule wegen Bewaffnetem - Festnahme vom 17.07.2017) Foto: Sven Friebe/dpa | Verwendung weltweit

ألمانيا: القبض على طالب لجوء هدد بتفجير نفسه في برلين 21.06.2019

ألقت السلطات الأمنية ألألمانية القبض على طالب لجوء مرفوض ينحدر من دولة عربية، بعدما هدد بتفجير نفسه في برلين. وأكدت وزارة الداخلية أنه لا توجد حاليا أدلة على خلفيات دينية أو سياسية متطرفة عند الرجل.
Date: 18.01.2019 Location: UN Headquarter in Bonn Copy right: Jamal Saad Photos decription: Tens of Sudanese residents in NRW ,protest against the violation of the sudanese government towards their people.

سياسيون ألمان يدعون لوقف ترحيل السودانيين من ألمانيا 12.06.2019

الوضع السياسي والأمني في السودان بات غامضا منذ سقوط البشير. ويطالب سياسيون ألمان، حكوميون ومعارضون، بوقف ترحيل اللاجئين السودانيين. وهذا ما يناقشه مؤتمر وزراء الداخلية الألمان بناء على طلب ولاية ساكسونيا السفلى.

Asylbewerber warten am 10.10.2013 in der Zentralen Aufnahmeeinrichtung in Berlin. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

بسبب احتيال لاجئين.. ولاية ألمانية تخسر أكثر من مليون يورو 15.04.2019

كشف تقرير إعلامي أن ولاية ساكسونيا السفلى خسرت أكثر من مليون ونصف مليون يورو من خلال احتيال مئات اللاجئين على الدوائر الحكومية، حيث حصلوا على المساعدات الاجتماعية عدة مرات تحت أسماء مختلفة.
12.08.2018, Berlin: Nasibullah S. wird in Begleitung von zwei Bundespolizisten aus einem Linienflug der Türkisch Airline am Flughafen Tegel zu einem Einsatzfahrzeug geführt. (zu dpa Zu Unrecht abgeschobener Asylbewerber zurück in Deutschland vom 12.08.2018) Foto: Paul Zinken/dpa | Verwendung weltweit

ولاية ألمانية تدرس ترحيل اللاجئين الخطرين إلى سوريا 18.11.2018

أعلن بوريس بيسترويوس، وزير داخلية ولاية ساكسونيا السفلى الواقعة شمالي ألمانيا أنه لا يعارض من حيث المبدأ ترحيل مذنبين وأشخاص خطرين إلى سوريا إذا كان الوضع هناك يسمح بهذا.
Sie sind alle von mir aufgenommen, und zwar im Flüchtlingsankunftszentrum Bad Fallingbostel / Oerbke in Niedersachsen. Copyright: DW/Esther Felden Auf den ersten ist die schwangere Olasumbo Are aus Nigeria zu sehen, die gerade untersucht wird.

تحديات أمام القابلات العاملات في مراكز إيواء اللاجئين 30.09.2018

تقوم القابلتان غريت فايزه و كارلوتا فون كلينكوفشتروم كالعادة بزيارات لبيوت نساء حوامل في محيط منطقة هايده بشمال ألمانيا. وإلى جانب ذلك تعتني القابلتان بانتظام بالحوامل في مراكز الإيواء، لكن المهمة تبدو صعبة للغاية.
22.09.2018, Niedersachsen, Meppen: Ursula von der Leyen (CDU), Bundesverteidigungsministerin, und Stephan Weil (SPD, M), Ministerpräsident von Niedersachsen, machen sich ein Bild vom Moorbrand auf dem Bundeswehr-Testgelände. Dabei sprechen sie mit Oberst Thomas Groeters (r), Kommandeur des Spezialpionierregiments 164. Nach Raketentests schwelt auf dem Moorgebiet seit mehr als zwei Wochen ein Feuer. Der Wind trägt den Rauch kilometerweit in die Umgebung. Foto: Mohssen Assanimoghaddam/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

ألمانيا: وزيرة الدفاع تعتذر عن حريق سببه الجيش 22.09.2018

بعد تجربة صاروخية في منطقة إمزلاند بولاية سكسونيا السفلى شمال غرب المانيا، اندلع حريق هائل في منطقة مستنقعات مستمر منذ أسابيع. وزيرة الدفاع أورزولا فون دير لاين قدمت اعتذاراً للمواطنين عن الحادث.
ARCHIV - ILLUSTRATION - Beamte eines Spezialeinsatzkommandos (SEK) gehen am Freitag (05.09.2008) bei einer Übung in Düsseldorf über ein Dach. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen ein Spezialeinsatzkommando (SEK) der Düsseldorfer Polizei wegen Verdachts des versuchten Totschlags. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Aachen sagte, das Verfahren gehe auf eine Strafanzeige eines Mannes zurück, der vor einigen Jahren von dem SEK festgenommen worden sei. Eine rechtliche Prüfung der Vorwürfe habe noch nicht stattgefunden. Die Düsseldorfer Polizei wollte den Bericht zunächst nicht kommentieren. Foto: Franz-Peter Tschauner dpa/lnw +++(c) dpa - Bildfunk+++ Copyright: picture-alliance/dpa/F. P. Tschauner

احتجاجات في ألمانيا على صلاحيات مقترحة للشرطة لمكافحة الإرهاب 09.09.2018

شارك الآلاف في احتجاجات سلمية في مدينة هانوفر بشمال ألمانيا ضد قانون مقترح يمنح الشرطة في ولاية ساكسونيا السفلى مزيدا من السلطات لمكافحة الإرهاب. ويسمح القانون الجديد للشرطة باحتجاز المشتبه بهم لمدة تصل لـ 74 يوما.
A house is threatened by a huge blaze during a wildfire in Kineta, near Athens, on July 23, 2018. - More than 300 firefighters, five aircraft and two helicopters have been mobilised to tackle the extremely difficult situation due to strong gusts of wind, Athens fire chief Achille Tzouvaras said. (Photo by VALERIE GACHE / AFP) (Photo credit should read VALERIE GACHE/AFP/Getty Images)

بعد جحيم اليونان.. لماذا يستبعد خبراء حرائق ضخمة في ألمانيا؟ 25.07.2018

أيقظت الحرائق الضخمة في اليونان المخاوف في ألمانيا. وبعد أحاديث عن نقص في العتاد اللازم لمكافحة حرائق الغابات، استبعد خبراء نشوب حرائق ضخمة في غابات ألمانيا، ليبقى حريق 1975 هو آخر أكبر الحرائق منذ الحرب العالمية.

epa02487938 View of a Volkswagen Beetle vehicle that two families of Mexican natives from Huichol ethnic group transformed into a work of art, Mexico City, Mexico, on 09 December 2010 . Named 'Vochol', a combination of the popular 'Vocho' used in Mexico to name the Beetle model and the word 'Huichol'. The car was unveiled at the Museum of Popular Art in Mexico City, initiator of the project. EPA/Sashenka Gutierrez +++(c) dpa - Bildfunk+++

سيارة خنفساء رائعة.. 80 عاما على ظهورها الأول 26.05.2018

من المشروع النازي الكبير إلى معجزة السيارة العالمية: قبل 80 عاما وضع أدولف هتلر حجر الأساس لإنتاج السيارة الخنفساء في ولاية ساكسونيا السفلى. والخنفساء تسير وتسير وتسير.

19.04.2017****ARCHIV - Schwer bewaffnete Polizisten gehen am 19.04.2017 in Hamburg während einer Anti-Terror-Übung zu ihren Fahrzeugen. Die Polizei in Schleswig-Holstein hält am 27.04.2017 im Großraum Kiel ihre bislang größte Anti-Terror-Übung «Pandora» ab. Insgesamt 1500 Polizisten, Rettungskräfte und Opfer-Darsteller sind beteiligt. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

ارتفاع عدد حالات التحقيق مع لاجئين في قضايا إرهاب بسبب ادعاءاتهم 26.03.2018

ذكر تقرير صحفي ألماني أن المركز الرئيسي لمحاربة الإرهاب في ولاية ساكسونيا السفلى يشهد تدفقا في قضايا تتعلق بالإرهاب بسبب اعترافات عدد من اللاجئين خلال طلبهم اللجوء بأنهم دعموا مجموعات إرهابية في بلدانهم الأصلية.
The main railway station in the western German city of Cologne on New Year's Eve 2016, where police were expecting roughly half a million revelers. More than 1,500 policemen were deployed and more than 300 were patrolling the cathedral area alone.

دراسة تظهر تنامي أعمال الإجرام وسط اللاجئين في ألمانيا 03.01.2018

كشف عالم الإجرام الألماني كريستيان بفايفر في دراسة جديدة، أخذت ولاية ساكسونيا السفلى كنموذج لها، أن طالبي اللجوء، الذين ليست لهم أي حظوظ للحصول على حق البقاء في ألمانيا هم الأكثر ميلاً لارتكاب أعمال إجرامية.
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