تعتبر ساكسونيا السفلى الولاية الألمانية الوحيدة التي تجمع بين البحر والجبل، ففي شمالها بحر الشمال وعلى جنوبها تمتد جبال هارتس. وفي هذه الجبال الساحرة يمكن التجول وركوب الدراجات والتزحلق على الجليد في الشتاء.

تقع ولاية ساكسونيا السفلى بين نهري الإيمز والألبه، وهي منطقة غنية بالمنتجعات السياحية. وتتمتع الولاية بساحل بحري يضم الكثير من الموانئ والصناعات وفي مقدمتها الطاقات المتجددة. وهي ثاني أكبر ولاية في ألمانيا وفيها أكثر المناطق الصناعية كثافة في أوروبا، إذ تمتد هذه المنطقة بين فولفسبورغ وهانوفر وبراونشفايج.