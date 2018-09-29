سافيولا يتوقع وجهة ليونيل ميسي القادمة!

منذ تألقه بقميص برشلونة، ظل نجم النادي الكتالوني الأول ليونيل ميسي، يؤكد عزمه إنهاء مسيرته الكروية داخل هذا النادي، الذي ساعده على تفجير موهبته الكروية، والتتويج بجائزة أحسن لاعب في العالم خمس مرات.

ورغم محاولات عدة أندية أوروبية عملاقة، التعاقد مع صاحب القدم اليسرى العملاقة، غير أن "البلوغرانا" ظل يؤكد استحالة التفريط في ميسي، الذي ساهم بشكل كبير في عودة برشلونة إلى منصات التتويج المحلية والقارية.

بيد أن سوق انتقالات اللاعبين، أثبت أن كل شيء ممكن في عالم الساحرة المستديرة، خاصة وأن العديد من الأندية تتوفر على سيولة مالية كبيرة تتيح لها إمكانية ضم أحسن اللاعبين.

وفي هذا الشأن، أشار موقع صحيفة "إكسبريس" البريطانية أن، النجم الدولي الأرجنتيني السابق خافيير سافيولا، يتوقع انضمام نجم برشلونة ليونيل ميسي إلى فريق إنتر ميلانو في يوما ما، وأضاف :"كل شيء يُمكن أن يحدث في عالم كرة القدم".

وقال سافيولا، الذي حمل سابقاً قميص أندية (ريال مدريد، برشلونة، إشبيلية وبنفيكا) إن "على جماهير إنتر ميلانو ألا تفقد الأمل (في رؤية ميسي في الفريق)، على الرغم من أنه يبدو صعباً رؤية ميسي بقميص فريق آخر غير برشلونة".

وعن المقارنات بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو أكد سافيولا (36 عاماً) أنه "شخصياً أفضل ليونيل ميسي على رونالدو، بسبب الطريقة التي يلعب بها ميسي، وكذلك الطريقة التي أعتقد أن كرة القدم يجب أن تُلعب بها"، وأضاف سافيولا، الذي كان يُلقب بـ"الأرنب" أن "رونالدو لاعب رائع لكن طريقة لعب ميسي في السنوات الأخيرة تُظهر لماذا هو أحسن لاعب في العالم".

أما بخصوص جوهرة فرنسا كيليان مبابي، فقد أكد سافيولا أن النجم الفرنسي الشاب يمتلك موهبة عظيمة فوق المستطيل الأخضر، وأردف :"لكن، أعتقد أنه من الصعب الآن على نجوم كرة القدم الجدد تجاوز كل من ميسي ورونالدو".