ساعة العمل في ألمانيا من الأغلى أوروبياً لكنها بعيدة عن الصدارة

تعدّ تكلفة اليد العاملة في ألمانيا من الأغلى في دول الاتحاد الأوروبي خلال عام 2022، كما سجلت نمواً أسرع من متوسط نمو ساعة العمل على صعيد الاتحاد الأوروبي وفق ما أوضحته بيانات المكتب الفدرالي للإحصاء أمس الأربعاء (26 أبريل/نيسان 2023).

وارتفعت كلفة ساعة عمل في ألمانيا بحوالي 2.10 يورو عن عام 2021، أي بزيادة نسبة 5.6 في المئة، بينما لم تتجاوز الزيادة في المعدل العام لدول الاتحاد الأوروبي 5.2 بالمئة.

ودفع أرباب العمل في القطاع الصناعي وقطاع الخدمات في المتوسط 39.50 يورو مقابل كل ساعة عمل. وتعد الزيادة الأكبر في الصناعات التحويلية التي وصل متوسط ساعة عمل فيها داخل ألمانيا إلى 44 يورو، بينما يصل المتوسط في قطاع خدمات السوق إلى 38 يورو.

وبشكل عام، يعدّ تعويض ساعة عمل في ألمانيا أعلى بنحو 30 في المئة من متوسط الاتحاد الأوروبي البالغ 30.50 يورو.

لكن مع ذلك فإن ألمانيا لا تأتي في المركز الأول في كلفة ساعة العمل الإجمالية (أي متوسط ساعة العمل في كل القطاعات)، إذ تسبقها دول أخرى، وتأتي لوكسمبورغ على رأس القائمة بـ50.70 يورو، ثم الدنمرك بـ46.80 يورو، ثم بلجيكا (43.50 يورو)، وفرنسا (40.80 يورو)، بينما تحلّ ألمانيا في المركز السابع.

وتوجد دول أخرى في الاتحاد بكلفة ساعة عمل هي الأضعف، منها بلغاريا التي حلت في المركز 27 بـ 8.20 يورو فقط، لكن مع ذلك تعد بلغاريا هي الأكثر نمواً في تطوّر كلفة ساعة العمل بـ +141.2 بالمئة، متبوعة برومانيا + 131.7 بالمئة، ثم ليتوانيا + 122 بالمئة.

وخلال السنوات العشر الأخيرة، وحدها اليونان التي سجلت تراجعاً في كلفة ساعة العمل بناقص 1.20 يورو، بينما سجلت ألمانيا خلال هذه الفترة زيادة بـ 9 يورو، أي 29.5 بالمئة.

إ.ع