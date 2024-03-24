  1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW
بث مباشر
ملفات صوتيةأحدث الفيديوهات
قضايا راهنة
الهجرة إلى ألمانياالتغيرات المناخيةالذكاء الاصطناعي
سياسةألمانيا

"ساعة الأرض".. الظلام يخيم على معالم بارزة في أنحاء العالم

٢٤ مارس ٢٠٢٤

بمناسبة "ساعة الأرض" خيم الظلام على معالم عالمية بارزة لمدة ساعة كجزء من حركة عالمية للفت الانتباه إلى قضايا الخسائر التي تلحق بالطبيعة وتغير المناخ. وكانت هذه المناسبة في ألمانيا مناسبة أيضا للتعليق على المناخ السياسي.

https://p.dw.com/p/4e48u
ساعة الأرض..بوابة براندنبورغ التاريخية في برلين 23.03.2024
ساعة الأرض..بوابة براندنبورغ التاريخية في برلينصورة من: A. Friedrichs/IMAGO

خيم الظلام على المعالم البارزة في مختلف أنحاء العالم ليل السبت الأحد (23- 24 مارس/ آذار 2024) بمناسبة "ساعة الأرض". وكان من بين تلك المعالم بوابة براندنبورغ في برلين حيث انطفأت الأنوار كجزء من حركة عالمية تشجع الدول على إطفاء أنوارها في الساعة (08:30) مساء بالتوقيت المحلي لمدة ساعة للفت الانتباه إلى قضايا الخسائر التي تلحق بالطبيعة وتغير المناخ.

وفي ألمانيا، إلى جانب تسليط الضوء على القضايا البيئية، أثار الحدث تعليقات على المناخ السياسي السائد في العالم. وقالت فيفيان راداتز، رئيسة شؤون المناخ في الصندوق العالمي للطبيعة في ألمانيا، في الفترة التي سبقت الحدث: "روح العصر الحالية متوترة. الأزمات والصراعات والحروب تبقي الناس منشغلين للغاية".

وأضافت: "هذا العام، نريد استخدام ساعة الأرض كلحظة لبعضنا البعض.. لكوكبنا، ونظهر أننا متحدون بأن نقف من أجل المزيد من حماية المناخ والاحترام المتبادل والديمقراطية". وتابعت أن إظلام النصب التذكاري هذا العام كان وسيلة لاتخاذ موقف ضد التحول إلى اليمين وما يرتبط به من إنكار للكوارث المناخية.

معلمة أكروبوليس بأثينا تبدو في الظلام.."ساعة الأرض" (23.03.2024)
معلمة أكروبوليس بأثينا تبدو في الظلام.."ساعة الأرض"صورة من: Stelios Misinas/REUTERS

ويتخذ الكثيرون في ألمانيا موقفا أكثر حزما بشأن القضايا السياسية، ويظهرون دعمهم للحرية والديمقراطية، بعد أن كشف تقرير عن خطط اليمين المتطرف لتنظيم عمليات ترحيل جماعي للألمان من ذوي الجذور الأجنبية. وشاركت معالم أخرى في جميع أنحاء العالم من عين لندن وبرج إيفل إلى دار أوبرا سيدني ومبنى إمباير ستيت فينيويورك في فعاليات ساعة الأرض.

وانطلقت الحملة هذا العام من نيوزيلندا، وذلك بإظلام المعالم الأثرية في أوكلاند، بما في ذلك برج سكاي تاور وجسر هاربور ومباني البرلمان في ولنغتون، الساعة 8.30 مساء (7.30 بتوقيت غرينتش). وبدأت المبادرة في عام 2007 في أستراليا وشهدت قيام شوارع بأكملها ومبان ومعالم ومبان شاهقة، بإطفاء الأنوار.

ع.ش/ م.س (د ب أ)

تخطي إلى الجزء التالي اكتشاف المزيد

اكتشاف المزيد

بروكسل - قمة دولية حول الطاقة النووية

قمة دولية تعلن إطلاق العنان لإمكانات الطاقة النووية

قمة دولية تعلن إطلاق العنان لإمكانات الطاقة النووية

بقيت مسألة الترويج للطاقة النووية من المحرّمات لمدة طويلة في بروكسل، لكن قمة دولية عالية المستوى بعثت برسالة واضحة بشأن عودة الطاقة الذريّة التي يسوّق لها أنصارها حاليا على أنها ضرورية لمكافحة تغيّر المناخ.
سياسة٢١ مارس ٢٠٢٤
منحوتات قديمة على صخرة في نهر الأمازون التي انكشفت بعد انخفاض منسوب المياه إلى مستويات قياسية خلال الجفاف، ما يعطي دلالة كبيرة على الخطر

دراسة: الجفاف الشديد في منطقة الأمازون سببه التغير المناخي

دراسة: الجفاف الشديد في منطقة الأمازون سببه التغير المناخي

كشفت دراسة بمشاركة علماء من عدة دول أن العامل الأساسي وراء الجفاف غير المعتاد الذي شهده حوض الأمازون هو تغير المناخ، ما يدق ناقوس الخطر في المنطقة.
طبيعة وبيئة١٢ فبراير ٢٠٢٤
التوسع العمراني قد يتسبب بكارثة لكوكب الأرض

التوسع العمراني قد يتسبب بكارثة لكوكب الأرض

التوسع العمراني قد يتسبب بكارثة لكوكب الأرض

دعا علماء بارزون في مجال التوسع العمراني والتنمية المستدامة في الولايات المتحدة وبريطانيا إلى ضرورة إجراء تغير ملموس في نظم الحوكمة العالمية لحماية مستقبل المدن حول العالم وكوكب الأرض بشكل عام.
علوم٢ فبراير ٢٠٢٤