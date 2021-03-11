 ساعة الأرض..إطفاء الأَضواء في أشهر المواقع بالعالم لأجل البيئة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 28.03.2021

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أخبار

ساعة الأرض..إطفاء الأَضواء في أشهر المواقع بالعالم لأجل البيئة

في خطوة تهدف إلى تقديم القدوة لحماية البيئة، شاركت مدن ومواقع شهيرة من أنحاء عديدة في العالم في تظاهرة "ساعة الأرض" الرمزية التي انطلقت من هونغ كونغ بإطفاء الأنوار. وفي ألمانيا كانت المشاركة قياسية.

Earth Hour 2021 | Deutschland | Hannover

أمام مقر مجلس مدينة هانوفر الألمانية أضيئت شموع عليها شعار تظاهرة"ساعة الأرض"

 اطفأت مدن في العالم بأسره أنوارها لمدة ساعة مساء السبت (26 مارس/آذار) بمناسبة "ساعة الأرض" التي تهدف إلى تعبئة الصفوف في محاربة التغير المناخي والمحافظة على الطبيعة.

مختارات

تتنافس الدول الأوروبية في تشجيع وتمويل الشركات الناشئة (Startups)، غير أن ألمانيا تتفوق بشكل كبير في عدد هذه الشركات، خصوصا الصديقة للبيئة منها. في المقابل تحتضن السويد الشركة الأكثر نجاحا خلال الأشهر الماضية.

التداعيات الاقتصادية والاجتماعية بسبب جائحة كوفيد-19 تعتبر من التهديدات الجديدة التي ستواجه العالم. وسيخلف الوباء آثاراً عميقة على الشباب الذين يعانون أصلا من أزمات مالية وبيئية، حسب المنتدي الاقتصادي العالمي.

يستخدم الباحثون تقنيات البيانات مفتوحة المصدر التي تساعد في تتبع جرائم الحرب في سوريا، لتوثيق الجرائم البيئية في أماكن مثل اليمن والعراق. فهل يمكن أن يساعد فيسبوك وغوغل إيرث في هذا الأمر وتقديم "مجرمي البيئة" للمحاكم؟

ومع انطلاق الحدث أطفئت الأنوار في ناطحات السحاب في المدن الآسيوية من سنغافورة إلى هونغ كونغ عند الساعة 20,30 بالتوقيت المحلي فضلا عن معالم شهيرة مثل دار سديني للأوبرا.

وكانت نيوزيلندا أول من اتخذ هذه الخطوة، حيث أُغلق برج سكاي تاور في أوكلاند ومبنى البرلمان في ولينغتون الأنوار الساعة 08.30 مساء (07.30 صباحا بتوقيت غرينتش).

بعدها غرق في العتمة، الكولسيوم في روما والساحة الحمراء في موسكو فضلا عن بوابة براندنبورغ في برلين وقصر ويستمنستر في لندن وكذلك الألواح المضيئة في بيكاديلي سيركس في العاصمة البريطانية أو برج إيفل.

وأطفئت أضواء مقر مفوضية الاتحاد الأوروبي في بروكسل. وغردت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين على حسابها بموقع تويتر قائلة إن الإجراءات الصغيرة يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا "خاصة عندما يعمل العالم معًا". 

وفقًا للصندوق العالمي لحماية الطبيعة، شاركت 575 مدينة وبلدية و 448 شركة في 716 موقعًا في ألمانيا - وهي مشاركة قياسية. ففي أنحاء مختلفة من ألمانيا، انطفأت الأنوار في العديد من قاعات البلديات والكنائس والآثار ومقار الشركات والملاعب. وبقيت مواقع عددية في الظلام مثل قلعة نويشفانشتاين وكاتدرائية كولونيا وفرانكفورت بولسكيرش، وكذلك المعالم الصناعية مثل منتزه دويسبورغ للمناظر الطبيعية وملاعب كرة القدم مثل الساحات في مونشنغلادباخ وشالكه، وفق تقرير لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

Earth Hour 2021 | Deutschland | Berlin

أمام بوابة براندنمبورغ أقيم معرض للتحذير من مخاطر ارتفاع حرارة الأرض

ومن بين المعالم الكثيرة التي شاركت في تظاهرة "ساعة الأرض"، كاتدرائية ساغرادا فاميليا من تصميم انتوني غاودي في برشلونة في شمال شرق إسبانيا وقصر شونبرون في فيينا. وقد أطفأت أنوارها بين الساعة 20.30 و21.3 بالتوقيت المحلي.

وقال لندساي هويل رئيس مجلس العموم في بريطانيا "إنه لأمر رائع أن يكون البرلمان مشاركا مجددا في ساعة الأرض لينضم إلى معالم أخرى في البلاد والعالم لزيادة الوعي بالتغير المناخي".

وتبعا لحركة الشمس، كانت المعالم في القارة الأمريكية التالية في إطفاء الأنوار من بينها المسلة في وسط بوينوس آيريس ومتحف الغد في ريو دي جانيرو مرورا ببرج "بي بي في ايه" في مكسيكو.

"ساعة الأرض" في زمن الجائحة

Earth Hour 2021 | Frankreich | Paris

في مدينة الأنوار.. أطفئت الأنوار

ويهدف إحياء "ساعة الأرض" وهي مبادرة من الصندوق العالمي لحماية الطبيعة إلى الدفع باتجاه تحرّك للتصدي للتغير المناخي ومراعاة البيئة.

 هذا العام أراد منظّمو الحدث تسليط الضوء على الرابط القائم بين التدمير اللاحق بالطبيعة وتزايد الأمراض، على غرار كوفيد-19، وانتقالها من الحيوان إلى الإنسان.

 ويعتقد خبراء أن الأنشطة البشرية على غرار تزايد إزالة الأشجار، وتدمير موائل الحيوانات والتغير المناخي ظواهر تفاقم زيادة الأمراض، ويحذّرون من أوبئة جديدة إن لم تتّخذ تدابير لمعالجة الأمر.

وقال ماركو لامبرتيني، المدير العام للصندوق العالمي لحماية الطبيعة، الجهة المنظمة للحدث "من تراجع الملقّحات، وتضاؤل الثروة السمكية في الأنهار والمحيطات، إلى قضم الغابات والخسارة المتزايدة للتنوع البيولوجي، تتزايد الأدلة على أن الطبيعة في سقوط حر"، معتبرا أن السبب في ذلك هو "طريقة عيشنا وإدارتنا لاقتصاداتنا".

 وقال لامبرتيني إن "حماية الطبيعة مسؤولية أخلاقية ملقاة على عاتقنا، وخسارتها تفاقم ضعفنا إزاء الأوبئة، وتسرّع التغيّر المناخي وتهدد أمننا الغذائي".

Earth Hour 2021 | China, Hangzhou

في مدينة هانغتسعو الصيينية أطفئت الأضواء في معلمة المدينة الواقعة جنوب غرب شينغهاي

 وفي سنغافورة، شاهد المارة عند الواجهة البحرية إطفاء أنوار ناطحات السحاب فضلا عن منحوتات "غاردنز باي ذي باي" الشهيرة.

 في هذا المتنزه، قال إيان تان البالغ 18 عاما لوكالة فرانس برس أن ساعة الأرض حدث "يتخطى مجرّد توفير الطاقة، إنه يذكرنا بتأثيرنا على البيئة". لكنه أعرب عن عدم اقتناعه بأن فاعليات "ساعة الأرض"، الحدث الذي ينظّم منذ العام 2007، تحدث تأثيرا كبيرا. وقال إن "ساعة واحدة لا تكفي لكي نتذكّر أن التغيّر المناخي هو مشكلة فعلية، لا أعتقد حقيقة أن (ساعة الأرض) تحدث تأثيرا كبيرا".

 وفي هونغ كونغ خفتت أنوار ناطحات السحاب الكثيرة، وفي سيول أطفئت أنوار بوابة "نامدايمون" الشهيرة. كما وفي تايلاند، أجري عد عكسي في مركز "سنترال وورلد" التجاري وصولا إلى الساعة 20.30 أطفئت إثره الواجهة الزجاجية الخارجية لمدة ساعة، علما أن الأنوار داخل المركز التجاري بقيت مضاءة.

م.س/ و.ب ( أ ف ب، د ب أ)

  • Air conditioning units (picture-alliance)

    أفكار معمارية صديقة للبيئة لمواجهة الحرارة

    مكيف الهواء هو المشكلة، وليس الحل

    بالطبع لا شيء يضاهي متعة المشي في غرفة مكيفة الهواء بعد قضاء عدة ساعات في الحر. لكن الوكالة الدولية للطاقة (IEA) حددت استخدام مكيف الهواء كأحد المسببات الرئيسية لتزايد الطلب على الكهرباء، بما يعادل 10 في المائة من إجمالي استهلاك الكهرباء في العالم. وإذ ينطوي إنتاج كل تلك الطاقة الكهربائية بطريقة أو بأخرى على حرق الوقود الأحفوري.

  • Tel Aviv skyline (JACK GUEZ/AFP/Getty Images)

    أفكار معمارية صديقة للبيئة لمواجهة الحرارة

    "خطة غيديس" في تل أبيب

    قبل تأسيس دولة إسرائيل في عام 1948، تمت استشارة المخطط الحضري الاسكتلندي باتريك غيديس عام 1925 حول إمكانية وضع تصميم لمدينة تل أبيب يواجه آثار المناخ الصحراوي السائد إلى أدنى حد، حيث بنيت طرقها على شبكات لتوجيه نسيم البحر من البحر المتوسط إلى المدينة. وحتى يومنا هذا، يستفيد وسط هذه المدينة المليونية بشكل كبير من هذا التصميم.

  • Bauhaus architecture in Tel Aviv (DW/I. Rottscheidt)

    أفكار معمارية صديقة للبيئة لمواجهة الحرارة

    باوهاوس: التصميم الألماني الرائع

    استفادت المباني في تل أبيب أيضاً من مدرسة باوهاوس الألمانية للهندسة المعمارية والتصميم، والتي تشدد على كل من البراغماتية والجماليات. على سبيل المثال، أثبت ميل باوهاوس للأسقف المسطحة أنه مفيد أيضاً لعكس حرارة الشمس. ومع ظهور تكنولوجيا جديدة مثل ظهور الألواح الشمسية مع مرور الوقت، ظلت الأسقف المسطحة تحظى بشعبية في المراكز الحضرية في المناطق الحارة.

  • Barcelona (picture-alliance/DUMONT Bildarchiv/F. Heuer)

    أفكار معمارية صديقة للبيئة لمواجهة الحرارة

    ساحات خضراء في برشلونة

    إذا كانت الساحات توفر هواء أكثر برودة، فإن مدناً مثل باريس وبرشلونة قد اختارت طريقها الصحيح. بإنشاء المجمعات السكنية حول الأفنية العملاقة، حيث لا يستفيد السكان فقط من مناخ أكثر برودة، بل وأيضاً من العيش في محيط جميل. في الآونة الأخيرة، بدأت المدينة تغيير الطريقة التي توجه بها حركة المرور حول أكثر من 500 مبنى في محاولة للحد من انبعاثات الكربون.

  • Hurricane Michael hits stilt house in Florida (Reuters/S. Nesius)

    أفكار معمارية صديقة للبيئة لمواجهة الحرارة

    الحماية من الفيضانات والحرارة

    عرف سكان المناطق الساحلية المنخفضة منذ فترة طويلة أن بناء المنازل المرتفعة يوفر الحماية من الفيضانات، التي تعد من الآثار الجانبية المتفاقمة للاحتباس الحراري. كما تساعد هذه الطريقة في البناء على تبريد المنازل من الأسفل.

  • Buffalo Bayou Park in Houston (Photo by Jim Olive, courtesy of Buffalo Bayou Partnership)

    أفكار معمارية صديقة للبيئة لمواجهة الحرارة

    بناء مدن مقاومة لتغير المناخ

    يرتبط العدد المتزايد من الكوارث الطبيعية ارتباطاً مباشراً بتغير المناخ. عندما ضرب إعصار "هارفي" هيوستن بالولايات المتحدة في عام 2017، استفادت المدينة من التصميم الذكي لمنتزه "بوفالو بايو" الذي تبلغ مساحته 64 هكتاراً، والذي كان بمثابة سهل تحمل العبء الأكبر من الفيضان. مما حمى الحديقة التي لم تشهد أضراراً بالغة.

  • Masdar City (Masdar)

    أفكار معمارية صديقة للبيئة لمواجهة الحرارة

    مكافحة تغير المناخ والحرارة في الشرق الأوسط

    في هذه الأيام، هناك مدن تنشأ بين عشية وضحاها في الشرق الأوسط، مما يوفر فرصاً جديدة لمعالجة آثار تغير المناخ منذ البداية. إلى جوار مطار أبو ظبي، هناك مدينة كاملة في الضواحي بنيت وصممت لتعمل بالطاقة المتجددة دون انبعاثات. قد تكون مدينة "مصدر" مدينة مثالية اليوم، لكنها قد تقدم في نفس الوقت مخططات لمشاريع مستقبلية مماثلة.

  • Muscat, Oman (picture alliance/DUMONT Bildarchiv)

    أفكار معمارية صديقة للبيئة لمواجهة الحرارة

    تصميم قديم من عمان

    تصل درجة حرارة الشارع في حي مدينة "مصدر" بأبوظبي إلى 20 درجة مئوية، أي أنها أكثر برودة من الحرارة في الصحراء التي تحيط بها، حيث يعمل برج الرياح على تبريد الهواء من السماء ويدفعه إلى الأسفل لتشكيل نسيم بارد. غير أن هذه الفكرة قد أخذت من مدينة مسقط القديمة بسلطنة عمان، حيث صُممت المباني الطويلة لتوجيه الرياح إلى الشوارع الضيقة بطريقة مماثلة.

  • Block of old flats in Cologne, Germany (Imago/Future Image)

    أفكار معمارية صديقة للبيئة لمواجهة الحرارة

    البماني القديمة

    في حين أن المباني القديمة ساحرة، غير أنها غالباً قد بنيت بطريقة تزيد من آثار درجات الحرارة العالية إلى الحد الأقصى، مما يساهم عن غير قصد في ظاهرة الاحتباس الحراري. تضغط بعض الدول مثل المملكة المتحدة على تحديث هذه المنازل مع عزل محسّن في محاولة لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 80 في المائة.

  • Corbusier House in Berlin (DW/K. Langer)

    أفكار معمارية صديقة للبيئة لمواجهة الحرارة

    الإسمنت: مرحبا أو وداعاً؟

    لتلبية احتياجات المناخ في المستقبل، يتعين على الناس تبني مواد بناء جديدة. قبل كل شيء، هناك دعوة لوقف الاستخدام الكبير للخرسانة أو الباطون والكربون الذي يطلقه. غير أن المباني الخرسانية الضخمة وخاصة الهياكل العملاقة التي تعود إلى ستينيات القرن الماضي، تعتبر أيضاً عوازل حرارية كبيرة. ببساطة: توقف عن استخدام الخرسانة، ولكن استفد إلى أقصى حد من الهياكل الخرسانية.

  • Passive house in Philadelphia (Sam Oberter Photography)

    أفكار معمارية صديقة للبيئة لمواجهة الحرارة

    بيت المستقبل

    إذا كنت ستقوم ببناء منزل في المستقبل القريب، فكر في ما يدعى "المنزل السلبي" (Passive house). يتضمن هذا التصميم ميزات تقلل الأثر السلبي على البيئة. فكر في نوافذ أصغر، أو مساحة للألواح الشمسية أو حدائق على السطح، حيث تتغذى النباتات من الأمطار المتساقطة وتعوض تغذيتها انبعاثات الكربون. سيرتان ساندرسن/ ريم ضوا.


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