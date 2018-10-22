 ساسة وخبراء يطلقون ″مبادرة الإسلام العلماني″ في ألمانيا | عالم المنوعات | DW | 21.11.2018

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منوعات

ساسة وخبراء يطلقون "مبادرة الإسلام العلماني" في ألمانيا

خوفاً من تنامي معاداة المسلمين، وأيضاً لمواجهة تنامي الأسلمة، أعلن الزعيم السابق لحزب الخضر جيم أوزديميرعن تأسيس "مبادرة الإسلام العلماني" بالتعاون مع ساسة، وناشرين، وعلماء وآخرين، لجعل " فهم الإسلام المعاصر" مسموعاً.

Deutschland Grünen-Chef Özdemir besucht neue liberale Moschee (picture-alliance/dpa/B. von Jutrczenka)

أعلن جيم أوزديمير، الزعيم السابق لحزب الخضر الألماني، عن تأسيس "مبادرة الإسلام العلماني" بالاشتراك مع ساسة، وناشرين، وعلماء، وأصحاب مصالح.

 وكتب أوزديمير، والخبراء التسعة الآخرون في نص التأسيس، الذي تنشره صحيفة "تسايت" الألمانية الخميس (21 نوفمبر/تشرين الثاني) : " نحن قلقون حيال تنامي معاداة المسلمين، وقلقون في نفس الوقت أيضاً حيال تنامي الأسلمة". وأضاف أصحاب المبادرة:" لا نريد أن نستسلم لتنامي نفوذ الإسلام المستقطب، والبعيد عن الديمقراطية، الذي يدعي حق السيادة في تفسير الإسلام برمته".

مختارات

حذر الرئيس الجديد لهيئة حماية الدستور الألمانية من أن الإرهاب الإسلاموي يشكل الخطر الأكبر على البلاد. وأشار هالدينفانغ إلى الاستعداد العالي للعنف عند اليمين المتطرف وتشكيل الهجمات الإلكترونية والتجسس خطراً كبيراً. (15.11.2018)

مستنداً على تصنيف الأمم المتحدة لأفغانستان على أنها دولة غير آمنة، انضم زعيم حزب الخضر الألماني المعارض جيم اوزدمير إلى المطالبين بوقف ترحيل طالبي اللجوء الأفغان المرفوضين من ألمانيا إلى أفغانستان. (25.02.2017)

وانتقدت مجموعة المؤسسين هيمنة الجمعيات الدينية المحافظة في مؤتمر الإسلام، وأعلنت عن رغبتها في جعل " فهم الإسلام المعاصر" مسموعاً، وتابعوا :" بطبيعة الحال، نحن نرفض التمييز بين المؤمنين، وغير المؤمنين". ورأى الكاتبون أن الإسلام المعاصر " الألماني" لابد وأن يكون غير تابع لحكومات، ومنظمات أجنبية في جميع النواحي " ولهذا السبب، وبناء على تحفظات ديمقراطية أيضاً، نرفض الاعتراف بالجمعيات الإسلامية ككيانات في القانون العام".

يذكر أن مؤتمر الإسلام ينعقد في ألمانيا منذ 2006، كمنتدى للحوار بين الحكومة الألمانية وممثلين عن الدين الإسلامي في البلاد، وستنعقد الندوة الافتتاحية للنسخة التالية من المؤتمر يوم الأربعاء (28 تشرين الثاني/ نوفمبر) المقبل. ويترأس المؤتمر وزير الداخلية هورست زيهوفر، ومن المقرر توسيع نطاقه ليشارك فيه لاحقاً المزيد ممن ليس لهم أنشطة في منظمات رسمية خاصة بالمسلمين. ورحب الموقعون على نص تأسيس المبادرة بهذه الخطوة.

 تجدر الإشارة إلى أن أوزديمير المنحدر من أصول تركية، كان قد وصف نفسه في مقابلة أجراها بالإنجليزية في 2008 بأنه "مسلم علماني".

 ر.ض/ هـ.د (د ب أ)

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    المحجبات في ألمانيا: بين التسامح والعنصرية

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    المحجبات في ألمانيا: بين التسامح والعنصرية

    تعاني الكثير من النساء المحجبات من أصول أجنبية في ألمانيا من صعوبات الإندماج في المجتمع الألماني، ويزيد ارتداء الحجاب من حدة هذه المشاكل لدى البعض منهن.

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    قبل عام رفضت محكمة ألمانية دعوى قضائية قدمتها تلميذة مغربية لإعفائها من حصة السباحة لأسباب دينية، وسمحت لها بارتداء "البوركيني" احتراما لمبدأ "إلزامية التعليم".

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    المحجبات في ألمانيا: بين التسامح والعنصرية

    قبل عشرة أعوام أقرت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون منع الحجاب للمدرسات المسلمات. ورغم ذلك فإن ثماني ولايات ألمانية طبقت هذا القانون في إطار ما يسمى ب"قوانين الحياد" والتي تحظر الرموز الدينية في المدارس العمومية.

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    المحجبات في ألمانيا: بين التسامح والعنصرية

    حجاب النساء ليس وحده المنتشر في ألمانيا وإنما حجاب الطفلات الصغيرات أيضا، خاصة أن القانون الألماني لا يمنع التلاميذ من ارتداء رموز دينية، فأصبح منظرهن بالحجاب مألوفا في المدارس وفضاءات اللعب الخارجية.

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    المحجبات في ألمانيا: بين التسامح والعنصرية

    رغم انتشار العنصرية في صفوف بعض الفئات في ألمانيا، إلا أن ذلك لا يمنع السائحات المحجبات من زيارتها، خاصة أن عددا كبيرا ممن يأتون إلى ألمانيا في إطار ما يسمى "السياحة الطبية" ينحدرون من دول الخليج.

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    المحجبات في ألمانيا: بين التسامح والعنصرية

    إلى جانب الحجاب اختارت مسلمات يعشن في ألمانيا ارتداء النقاب، ويواجهن لهذا السبب تحديات أكبر ترتبط أساسا بالأفكار النمطية حول الإسلام والسمعة التي يخلقها المتطرفون.

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    المحجبات في ألمانيا: بين التسامح والعنصرية

    لم تعد المرأة المحجبة في ألمانيا خاضعة للصورة النمطية حول المهاجرات المسلمات، إذ صارت تنشط هي أيضا في منظمات المجتمع المدني وتدافع عن حقوقها من خلال ندوات وورشات عمل كما تشارك في صنع القرار السياسي الألماني.

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    المحجبات في ألمانيا: بين التسامح والعنصرية

    تشتكي بعض المسلمات المحجبات في ألمانيا من إقصائهن في سوق العمل بسبب ارتدائهن الحجاب، فرغم أن القانون الألماني يتيح للمرأة المسلمة العمل إلا أن بعض أربابه يتخذون من الحجاب سببا لرفض توظيفهن.

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    المحجبات في ألمانيا: بين التسامح والعنصرية

    تخصص بعض المسابح في مدن ألمانية أياما خاصة بالنساء وذلك حتى يتسنى للمحجبات ممارسة هوايتهن بعيدا عن أعين الرجال، وهي فرصة لا تحظى بها الكثيرات حتى في بلدانهن الأصلية.

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    المحجبات في ألمانيا: بين التسامح والعنصرية

    المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تحيي طالبة محجبة خلال زيارتها لمدرسة في برلين. الكاتبة: سهام أشطو

    الكاتب: سهام اشطو


مختارات

المحجبات في ألمانيا: بين التسامح والعنصرية

يعيش عدد كبير من المسلمات المحجبات في ألمانيا، ورغم أن القوانين الألمانية تكفل لهن حقوقهن إلا أنهن قد يحرمن من بعضها بسبب تشدد بعض العقليات، خاصة بالنظر للصور الخاطئة التي ينشرها المتطرفون الإسلاميون عن الدين الإسلامي. (18.09.2014)  

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