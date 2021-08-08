ساسة ألمان يدعون لتسريع وتيرة التطعيم ضد كورونا

طالب رئيس حكومة ولاية برلين الألمانية ميشائيل مولر باتخاذ خطوات إضافية لتسريع وتيرة التطعيم ضد فيروس كورونا في البلاد.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال مولر الذي يترأس مؤتمر رؤساء حكومات الولايات الألمانية اليوم (الأحد الثامن من أغسطس/ آب): "لابد أن نناقش في مؤتمر رؤساء حكومات الولايات الألمانية كيف يمكن لنا أن نحفز المزيد من الناس على أخذ التطعيم من أجل تجنب ارتفاع أعداد الإصابات في الخريف والشتاء".

وأضاف السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي أن "التطعيم كان وسيظل أهم وسيلة لنا في مكافحة الجائحة".

يذكر أن المستشارة الألمانية انغيلا ميركل ستعقد بعد غد الثلاثاء اجتماعا تشاوريا مع رؤساء حكومات الولايات الألمانية للوقوف على تطورات جائحة كورونا.

وصرح مولر بأن من المنتظر أن يتم خلال الاجتماع بحث ما إذا كان سيتم وقف توفير اختبارات كورونا بالمجان والموعد المحتمل لهذه الخطوة، كما سيبحث الاجتماع المؤشرات التي يتعين مراعاتها في تقييم وضع الجائحة مستقبلا، قائلا "لقد كونا في برلين خبرات جيدة للغاية من خلال عمل تدريج بألوان إشارات المرور لأوضاع كورونا وهو التدريج الذي تتم مراعاته إلى جانب معدل الإصابة الأسبوعي وديناميكية العدوى ونسبة إشغال المرضى في أقسام الرعاية المركزة".

مشاهدة الفيديو 01:59 شارك متحور دلتا يثير القلق في ألمانيا إرسال Facebook Facebook Messenger Web EMail Whatsapp Web Telegram الرابط https://p.dw.com/p/3yfWv مخاوف من ارتفاع الإصابات بكورونا في ألمانيا

وفي سياق متصل، أعرب نائب المستشارة ميركل، مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني لمنصب المستشار، أولاف شولتس، عن أمله في النجاح في إقناع الكثير من الناس بضرورة التطعيم ضد كورونا.

وأكد وزير المالية الألماني خلال جولته الانتخابية في مدينة إكرنفورده اليوم الأحد بأن الملايين الكثيرين الذين تلقوا التطعيم هم دليل على أن الأمور سارت على ما يرام "فلم يتحول أحد منا إلى كائن غريب بل إننا صرنا الآن أكثر أمانا".

وزير المالية الألماني أولاف شولتس، مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي لمنصب المستشار

ورأى شولتس أنه يجب مواصلة ارتداء الكمامات على سبيل المثال في الحافلة والمترو، وذلك من أجل تجنب موقف كالذي حدث في الخريف والشتاء الماضيين.

وقال شولتس إنه إذا تزايد دخول الناس مرة أخرى إلى القاعات المغلقة على سبيل المثال في المطاعم، فيجب عندئذ القول إنه لا يمكن إدخال سوى هؤلاء الذين تلقوا التطعيم أو الذين أجروا اختبارا للكشف عن كورونا أو تعافوا من مرض كوفيد.19-وطالب شولتس بأن يتحمل غير الملقحين تكاليف اختبارات كورونا لاحقا وحدد موعدا محتملا لهذا الإجراء بتشرين الأول/أكتوبر المقبل " لأنه كان يمكن لهم أن يأخذوا التطعيم منذ فترة طويلة، والكل يفهم ذلك".

هـ.د/ ص. ش (د ب أ)