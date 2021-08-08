 ساسة ألمان يدعون لتسريع وتيرة التطعيم ضد كورونا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 08.08.2021

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أخبار

ساسة ألمان يدعون لتسريع وتيرة التطعيم ضد كورونا

دعا رئيس حكومة ولاية برلين ميشائيل مولر إلى ضرورة البحث في سبل تحفيز مزيد من الناس على أخذ التطعيم ضد كورنا. وكان رفيقه في الحزب والمرشح لمنصب المستشار، شولتس، قد طالب بأن يتحمل غير الملقحين تكاليف اختبارات كورونا لاحقا.

طبيبة تسلم أحد الأشخاص دفتر التطعيم بعد تلقيه اللقاح ضد كورونا في المستشفى الجامعي في شتوتغارت

طبيبة تسلم أحد الأشخاص دفتر التطعيم بعد تلقيه اللقاح ضد كورونا في المستشفى الجامعي في شتوتغارت

طالب رئيس حكومة ولاية برلين الألمانية ميشائيل مولر باتخاذ خطوات إضافية لتسريع وتيرة التطعيم ضد فيروس كورونا في البلاد.

مختارات

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال مولر الذي يترأس مؤتمر رؤساء حكومات الولايات الألمانية اليوم (الأحد الثامن من أغسطس/ آب): "لابد أن نناقش في مؤتمر رؤساء حكومات الولايات الألمانية كيف يمكن لنا أن نحفز المزيد من الناس على أخذ التطعيم من أجل تجنب ارتفاع أعداد الإصابات في الخريف والشتاء".

وأضاف السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي أن "التطعيم كان وسيظل أهم وسيلة لنا في مكافحة الجائحة".

يذكر أن المستشارة الألمانية انغيلا ميركل ستعقد بعد غد الثلاثاء اجتماعا تشاوريا مع رؤساء حكومات الولايات الألمانية للوقوف على تطورات جائحة كورونا.

وصرح مولر بأن من المنتظر أن يتم خلال الاجتماع بحث ما إذا كان سيتم وقف توفير اختبارات كورونا بالمجان والموعد المحتمل لهذه الخطوة، كما سيبحث الاجتماع المؤشرات التي يتعين مراعاتها في تقييم وضع الجائحة مستقبلا، قائلا "لقد كونا في برلين خبرات جيدة للغاية من خلال عمل تدريج بألوان إشارات المرور لأوضاع كورونا وهو التدريج الذي تتم مراعاته إلى جانب معدل الإصابة الأسبوعي وديناميكية العدوى ونسبة إشغال المرضى في أقسام الرعاية المركزة".

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مخاوف من ارتفاع الإصابات بكورونا في ألمانيا

وفي سياق متصل، أعرب نائب المستشارة ميركل، مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني لمنصب المستشار، أولاف شولتس، عن أمله في النجاح في إقناع الكثير من الناس بضرورة التطعيم ضد كورونا.

وأكد وزير المالية الألماني خلال جولته الانتخابية  في مدينة إكرنفورده اليوم الأحد بأن الملايين الكثيرين الذين تلقوا التطعيم هم دليل على أن الأمور سارت على ما يرام "فلم يتحول أحد منا إلى كائن غريب بل إننا صرنا الآن أكثر أمانا".

أولاف شولتس، مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي لمنصب المستشار

وزير المالية الألماني أولاف شولتس، مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي لمنصب المستشار

ورأى شولتس أنه يجب مواصلة ارتداء الكمامات على سبيل المثال في الحافلة والمترو، وذلك من أجل تجنب موقف كالذي حدث في الخريف والشتاء الماضيين.

وقال شولتس إنه إذا تزايد دخول الناس مرة أخرى إلى القاعات المغلقة على سبيل المثال في المطاعم، فيجب عندئذ القول إنه لا يمكن إدخال سوى هؤلاء الذين تلقوا التطعيم أو الذين أجروا اختبارا للكشف عن كورونا أو تعافوا من مرض كوفيد.19-وطالب شولتس بأن يتحمل غير الملقحين تكاليف اختبارات كورونا لاحقا وحدد موعدا محتملا لهذا الإجراء بتشرين الأول/أكتوبر المقبل " لأنه كان يمكن لهم أن يأخذوا التطعيم منذ فترة طويلة، والكل  يفهم ذلك".

هـ.د/ ص. ش (د ب أ)

  • Lockdown in Berlin | Kurfürstendamm

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    شارع كورفورستندام أو "كودام" خال في برلين

    كورفورستندام أو "كودام": شارع التبضع وشارع التجوال في برلين الذي كان يعج عادة بالمتجولين خال تماما في هذا العام. لأنه هنا منذ أن فُرضت قيود واسعة لمكافحة جائحة كورونا ظلت غالبية المتاجر مغلقة.

  • Deutschland Coronavirus Zweiter Shutdown Berlin Breitscheidplatz

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    بريق خافت في عيد الميلاد

    وغير بعيد عن كورفورستندام يوجد عادة سوق عيد الميلاد في ساحة برايتشايد في الأثناء مع إجراءات أمنية مشددة. لأن نقطة اللقاء هنا في وسط برلين الغربية سابقا تعرضت لكارثة شديدة في عام 2016 حين توفي 12 شخصا على إثر هجوم ارهابي.

  • Deutschland, Berlin I Lockdown I Coronavirus

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    الاكتفاء بالنظر إلى الواجهة

    متجر الغرب على امتداد شارع كورفورستندام يُعتبر المتجر الشهير في ألمانيا. فعلاوة على جناح المواد الغذائية الشهير، كل شيء متوفر هنا. وتجارة التجزئة الألمانية ستحصل على تعويضات ـ لكن الكثير من التجار يترقبون مساعدات ديسمبر التي وعدت الحكومة بتقديمها.

  • Deutschland Coronavirus Zweiter Shutdown Hamburg

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    حزن يخيم على مدينة هامبورغ

    والوضع غير مختلف في ثاني أكبر مدينة ألمانية أي هامبورغ. ففي وسط المدينة حول شارع مونكبيرغ يسود فراغ تام. وحتى هنا تتوقع تجارة التجزئة بسبب الحجر الصحي الثاني تراجعا قويا في المبيعات ـ بشرط أن تنتهي تلك القيود كما هو مخطط في العاشر من يناير.

  • Deutschland Coronavirus Zweiter Shutdown Freiburg

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    إجراءات مراقبة الشرطة في فرايبورغ

    فرايبورغ في منطقة برايزغاو تُعد مدينة محبوبة لدى الكثيرين ويجوبها سيل من الماء على هامش الغابة السوداء. هنا أيضا على غرار جميع المواقع في ولاية بادن فورتمبيرغ تسود قيود حظر تجول مشددة، وذلك منذ الـ 12 من ديسمبر/ كانون الأول. ولا يمكن مغادرة المنزل إلا لأسباب وجيهة وفي الليل تٌعتمد قوانين أكثر شدة من فترة النهار.

  • Deutschland Coronavirus Zweiter Shutdown München

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    استعراض موسيقي عسكري في ميونيخ

    هنا عاصمة بافاريا ميونيخ. فحول ساحة ماريا شتاخوس يقف في العادة في مثل هذه الأوقات حشود من الناس لشرب النبيذ الساخن. وهذا لا يمكن فعله هذه السنة بسبب إجراءات كورونا وحظر تناول الكحول في الأماكن العامة.

  • Deutschland Coronavirus Zweiter Shutdown München

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    سبات بافاري طويل

    كما هو الوضع هنا في حي الصليب بميونيخ تمر ولاية بافاريا التي ضربها الفيروس بسبات عميق. ورغم القيود المتشددة يساند 69 في المائة من الألمان ما يُسمى بالحجر الصحي الثاني ـ هذا ما تمخض عنه استطلاع للرأي لصالح القناة الأولى في التلفزة الألمانية في هذا الأسبوع.

  • Deutschland Sachsen Corona-Pandemie Shutdown

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    بقعة وباء ساكسونيا

    في ولاية ساكسونيا تبقى نسبة العدوى مرتفعة أكثر من أي مكان آخر: أكثر من 700 عدوى جديدة مقابل 100.000 نسمة في غضون أسبوع واحد، كما أعلنت عن ذلك دائرة باوتسن. وفي شارع رايشن، الشارع الحقيقي لمدينة باوتسن يبدو هرم عيد الميلاد في حلة حزينة.

  • Deutschland Sachsen Corona-Pandemie Shutdown

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    بالكمامة أمام كنيسة دريسدن

    وحتى في عاصمة الولاية دريسدن تسود منذ مدة طويلة إلزامية وضع الكمامة. وتعليمات كورونا في ولاية ساكسونيا تم تشديدها في نهاية الأسبوع: فالمتاجر يحق لها بيع حاجيات اللوازم اليومية فقط. والألبسة والكتب أو الألعاب يتم سحبها بغية عدم جلب الزبائن والتخفيف من الاحتكاك.

  • Deutschland Coronavirus Zweiter Shutdown Berlin Brandenburger Tor

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    صورة وكأنها من التاريخ

    الساحة أمام بوابة براندنبورغ لم تكن خالية من البشر على هذا النحو منذ وجود جدار برلين أي حتى عام 1989. ولا ينقص فقط السياح ـ بل حتى الاحتفال بليلة رأس السنة الأكبر في البلاد والألعاب النارية التي تُنقل فعالياتها إلى جميع أنحاء العالم ألغيت هذه السنة. على الأقل الساعة الشهيرة لحساب الدقات حتى منتصف الليل ستكون تماشيا مع كورونا رقمية وتُنقل عبر التلفزيون. إذن سنة جديدة سعيدة!


 

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