ردود فعل غاضبة في ألمانيا بعد حادث الدهس في برلين

قال وزير داخلية ولاية سارلاند الألمانية إن ألمانيا في حالة حرب بعد حادث دهس بالشاحنة في أحد أسواق عيد الميلاد في برلين والذي أودى بمقتل 12 شخصا. من جهتها اعتبرت وزارة الداخلية الاتحادية أن عملية الدهس هي "اعتداء".