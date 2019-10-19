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سارلاند

سارلاند ولاية ألمانية صغيرة وخضراء بمحاذاة النمسا واللوكسمبورغ. وإضافة إلى السياحة والثقافة تشتهر الولايات بصناعات التعدين والخزف والسيارات وتكنولوجيا المعلومات.

تأثرت ولاية سارلاند خلال تاريخها بالثقافة الفرنسية. بعد نهاية الحرب العالمية الثانية تمتعت بالحكم الذاتي حتى صوتت غالبية سكانها في عام 1957 لصالح الانضمام إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية.

Voelklingen: Weltkulturerbe Voelklinger Huette, am Abend, Saarland

عشرة أسباب تدفعك لزيارة ولاية سارلاند الألمانية 19.10.2019

صغيرة لكنها جميلة، إنها ولاية سارلاند الألمانية التي تقع في غربي البلاد ولها حدود مع فرنسا ولوكسمبورغ. توفر هذه الولاية الصغيرة الكثير من المتعة لزوارها لغناها بالمعالم التاريخية والنصب الصناعية القديمة والطبيعة الخلابة.
Incoming German defense minister Annegret Kramp-Karrenbauer and outgoing minister and elected European Commission President Ursula von der Leyen attend a welcoming ceremony for a new minister at the Defense Ministry in Berlin, Germany, July 17, 2019. REUTERS/Hannibal Hanschke

من هي كرامب-كارنباور وزيرة الدفاع الألمانية الجديدة؟ 18.07.2019

لقد جاء القرار سريعا في برلين: زعيمة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي آنيغريت كرامب-كارنباور أصبحت وزيرةً جديدةً للدفاع. لكن من هي هذه السيدة التي تعيش مسيرة مهنية بقدم راسخة وتتولى الآن منصبا آخر مليئا بالمخاطر.
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ألمانيا: منع ناد كرة من وضع اسم ممثلة إباحية على قمصان لاعبيه 08.11.2017

تنص لوائح اتحاد الكرة الألماني على عدم تعارض الدعاية على قمصان اللاعبين مع القانون ومباديء وأخلاق الرياضة والعادات الحسنة. واليوم طالب اتحاد كرة محلي في ألمانيا بمحو اسم ممثلة إباحية من على قمصان أحد الفرق.

Lachend steht die kleine Una am Montag (03.12.2007) vor einer Tafel mit arabischen Schriftzeichen in der privaten BIP-Kreativitätsgrundschule in Dresden. BIP steht dabei für Begabung, Intelligenz und Persönlichkeit. Nach einer Sanierung mit Fördergelder in Höhe von rund drei Millionen Euro wird das Schulgebäude in Dresden heute offizell eingeweiht. Neben dem normalen Lehrplan stehen in der Schule zum Beispiel die Fremdsprachen Französisch und Arabisch, Schach, Musik, Tanz und Digitale Medien auf dem Programm. Derzeit lernen hier 254 Schüler, für das nächste Jahr gibt es schon über 200 neue Anmeldungen. Monatlich kostet der Schulbesuch 350 Euro. Foto: Ralf Hirschberger +++(c) dpa - Report+++

خطط واعدة لتعليم لغة الضاد في مدارس ولاية ألمانية 29.08.2017

تدرس حكومة سارلاند خططاً لإدخال خيار تعلم العربية كلغة أجنبية في المقرر التعليمي لمدارسها العام المقبل، فيما تُطرح تساؤلات حول إمكانية توفر الأطر لتحقيق ذلك. وماذا تقول العائلات من أصول مهاجرة عن هذه الخطوة؟
SCHWALBACH, GERMANY - MARCH 15: A woman walks past election campaign posters on March 15, 2017 in Schwalbach, Germany. Schwalbach is in the industrial heartland of Saarland, the small German state that borders France and has a long history of coal and steel production. Saarland faces state elections on March 26 and so far the Christian Democrats (CDU) and Social Democrats (SPD) are leading in polls. The right-wing populist Alternative for Germany (AfD) has slipped in polls in the last two months, though it is still likely to get seats in the state parliament. (Photo by Sean Gallup/Getty Images)

انتخابات محلية في سارلاند تشكل اختبارا لشعبية ميركل 26.03.2017

قبل ستة أشهر من الانتخابات التشريعية الألمانية يواجه المحافظون بقيادة ميركل أول اقتراع يشكل اختبارا لقوته في ولاية سارلاند، حيث يأمل الاشتراكيون الديمقراطيون في انتزاع المنطقة مع استعادتهم شعبيتهم تحت قيادتهم الجديدة.
People light candles in the Gedaechniskirche near the area where a truck which ploughed into a crowded Christmas market in the German capital last night in Berlin. REUTERS/Pawel Kopczynski

ردود فعل غاضبة في ألمانيا بعد حادث الدهس في برلين 20.12.2016

قال وزير داخلية ولاية سارلاند الألمانية إن ألمانيا في حالة حرب بعد حادث دهس بالشاحنة في أحد أسواق عيد الميلاد في برلين والذي أودى بمقتل 12 شخصا. من جهتها اعتبرت وزارة الداخلية الاتحادية أن عملية الدهس هي "اعتداء".
17.12.2015 **** Flüchtlinge arbeiten am 17.12.2015 in Berlin bei der Flüchtlings-Initiative «Arrivo» der Handwerkskammer Berlin in der Schreinerei. Foto: Rainer Jensen/dpa (zu dpa Wirtschaft fordert mehr Geld für Flüchtlinge und hofft auf Fachkräfte vom 03.01.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ © picture-alliance/dpa/R. Jensen

ولاية ألمانية تجري اختبارات ذكاء للاجئين لاكتشاف مواهبهم 16.04.2016

أعلن كلاوس بويلون وزير داخلية ولاية سارلاند غربي ألمانيا عن إجراء اختبار ذكاء طوعي للكشف المبكر عن المواهب بين اللاجئين ولتسريع وتيرة دمجهم في المجتمع. وتوقع أن يتقدم مئات المتطوعين للاختبار مع بدء المشروع.
An asylum seeker sits outside his temporary home in the grounds of an abandoned Siegerland Bundeswehr army barracks in Burbach near the western German town of Siegen September 29, 2014. German police officials confirmed on Monday reports by media that asylum seekers had been abused by personnel of a private security firm employed at the facility. The security staff have since been replaced. REUTERS/Wolfgang Rattay (GERMANY - Tags: SOCIETY IMMIGRATION CRIME LAW)

الشرطة الألمانية تحظر حفلا ينظمه يمينيون بجوار مأوى للاجئين 28.02.2016

حظرت الشرطة الألمانية في ولاية سارلاند حفلاً موسيقياً، كان يمينيون يعتزمون إقامته بجوار أحد مراكز إيواء اللاجئين في مدينة بورباخ.
Saar Loop (Grosse Saarschleife) seen from Cloef viewing point, Orscholz near Mettlach, Saarland, Germany, Europe; Copyright: picture alliance/robertharding/M. Lange

ولاية سارلاند التي يحبها الناس لعشرة أسباب 24.09.2015

سارلاند الصغيرة تبقى جميلة. جغرافيا هي الولاية الاتحادية الأصغر في ألمانيا، ومع ذلك تحدها دولتا فرنسا ولوكسمبورغ. ويجد زوارها متعا كبيرة في مشاهدة مدنها التاريخية وطبيعتها المتنوعة ونصبها الصناعية العملاقة المدهشة.
Industrie 4.0 in Action Presse-Highlight-Tour am 12. April 2015, Universal Robots, Halle 17, D26 Frei zur Verwendung für Pressezwecke

بالفيديو: علماء ألمان ينجحون في تصميم يد ذكية "خارقة" 27.07.2015

نجح فريق أبحاث ألماني في تصنيع يد ذكية باستخدام أسلاك معدنية حافظة للذاكرة. ويمكن لليد العمل بفضل شحنة كهربائية ودون استخدام أجهزة الكترونية كبيرة، ما يفتح المجال أمام آفاق إنتاج أطراف صناعية مريحة تعمل كالأطراف الطبيعية
Annegret Kramp-Karrenbauer of the Christian Democratic Union party CDU reacts after first exit polls for the federal state elections of Saarland in Saarbruecken March 25, 2012. Saarland votes on Sunday in the first of a trio of state elections that could banish Angela Merkel's junior coalition partners from regional parliaments, weakening her centre-right government ahead of next year's federal election. REUTERS/Alex Domanski (GERMANY - Tags: ELECTIONS POLITICS)

انتخابات ولاية سارلاند تبقي حزب المستشارة ميركل في المقدمة 25.03.2012

أسفرت الانتخابات البرلمانية المبكرة بولاية سارلاند عن فوز الحزب المسيحي الديمقراطي بزعامة المستشارة ميركل. وبهذا الفوز يمكن للحزب المسيحي تشكيل ائتلاف كبير مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي المعارض الذي حل بالمرتبة الثانية.
ARCHIV - Die im Sauerland-Prozess Angeklagten Fritz Gelowicz (2.v.r.), Daniel Schneider (M) und Atilla Selek (2.v.l.) stehen am 23.04.2009 im Verhandlungssaal des Oberlandesgerichtes in Düsseldorf zwischen Justizbeamten. Kommende Woche wird im Sauerland-Prozess in Düsseldorf das Urteil für die Angeklagten gesprochen. Foto: Volker Hartmann dpa/lnw (zu lnw- Themenpaket) +++(c) dpa - Bildfunk+++

محاكمة زوجة زعيم "خلية زاورلاند" في برلين 05.11.2010

بدأت اليوم الجمعة محاكمة عدد آخر من أعضاء خلية زاورلاند المتهمة بالإعداد لشن هجمات داخل ألمانيا، من بينها منشآت عسكرية أمريكية. لائحة الاتهامات تتضمن تهماً "بتقديم الدعم المالي لمنظمات إرهابية والدعاية لها عبر الإنترنت".
Oskar Lafontaine erläutert am Samstag (23.01.2010) auf einer Pressekonferenz nach der Sitzung des Vorstandes der Linkspartei in Berlin die Gründe für seinen Rücktritt vom Parteivorsitz und die Niederlegung seines Bundestagsmandates. Lafontaine gab gesundheitliche Gründe für seinen Rückzug aus der ersten Reihe der Partei an. Foto: Tim Brakemeier dpa/lbn +++(c) dpa - Bildfunk+++

زعيم حزب اليسار الألماني يغادر المسرح السياسي الاتحادي لأسباب صحية 23.01.2010

يعتزم زعيم حزب اليسار الألماني أوسكار لافونتين اعتزال العمل السياسي على المستوى الاتحادي، لذلك أعلن اليوم عدم ترشحه لرئاسة حزبه في مؤتمره القادم واستقالته من عضوية البرلمان الألماني "لأسباب صحية بحتة".
Saarland, Deutschland-Portal, Deutschland-Fakten, D-Portal, Michael Hüter, Karikatur, Grafik

سارلاند: ولاية ألمانية تعيش على الطريقة الفرنسية 07.11.2008

الطعام الجيد هو شغل سكان ولاية سارلاند الشاغل، كما أن التأثير الفرنسي يبدو جلياً في الوقت الحاضر خاصة في مطبخ ابنة سارلاند سابينة يوندل، بل إن التأثير تجاوز المطبخ ليطال أسلوب حياتها بأسرها.
http://www.european-summer-university.eu/pages/de/downloads.php

أتاك تنظم أول جامعة أوروبية صيفية تحت شعار"أوروبا مختلفة" 01.08.2008

قامت الحركة العالمية لمناهضة العولمة "أتاك" بتنظيم أول جامعة أوروبية صيفية في جامعة ساربروكن بولاية سارلاند الألمانية بهدف نشر الوعي حول العولمة وأضرارها ودعم التواصل بين فروع الحركة بأوروبا لخلق شبكة واحدة.
Zwei kleine Mädchen sitzen in Jona's Haus an einem Computer, aufgenommen am Freitag (16.09.2006) in Berlin. Die neue Jona-Stiftung kümmert sich seit Anfang September um sozial gefährdete und benachteiligte Kinder. Das Angebot in einem ehemaligen Jugendklub für Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 18 Jahren reicht vom warmen Mittagessen über Spiel, Sport, Nachhilfe- und Computerunterricht bis zur Kleiderkammer. Foto: Gero Breloer dpa/lbn +++(c) dpa - Report+++

علماء ألمان يوظفون تقنية الذكاء الاصطناعي في عملية التعلم عند الأطفال 19.07.2007

باحثون ألمان يطورون نظاما تقنيا يسمح بتوظيف الذكاء الاصطناعي للألعاب الالكترونية في عملية التعلم من خلال استغلال حب الأطفال للألعاب. النظام يتحدث ويفهم اللغة العادية التي يتكلمها الطفل تلقائياً دون الحاجة إلى أوامر خاصة.