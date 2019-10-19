سارلاند ولاية ألمانية صغيرة وخضراء بمحاذاة النمسا واللوكسمبورغ. وإضافة إلى السياحة والثقافة تشتهر الولايات بصناعات التعدين والخزف والسيارات وتكنولوجيا المعلومات.
تأثرت ولاية سارلاند خلال تاريخها بالثقافة الفرنسية. بعد نهاية الحرب العالمية الثانية تمتعت بالحكم الذاتي حتى صوتت غالبية سكانها في عام 1957 لصالح الانضمام إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية.
باحثون ألمان يطورون نظاما تقنيا يسمح بتوظيف الذكاء الاصطناعي للألعاب الالكترونية في عملية التعلم من خلال استغلال حب الأطفال للألعاب. النظام يتحدث ويفهم اللغة العادية التي يتكلمها الطفل تلقائياً دون الحاجة إلى أوامر خاصة.