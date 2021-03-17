 ساركوزي يمثل أمام المحكمة بتهمة تلقي تمويل غير قانوني | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 17.03.2021

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أخبار

ساركوزي يمثل أمام المحكمة بتهمة تلقي تمويل غير قانوني

بعد أقل من ثلاثة أسابيع من إدانته بتهمة الفساد واستغلال النفوذ، يمثل الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي أمام القضاء لاتهامه بـ"مخالفة القانون" خلال حملته الفاشلة في انتخابات الرئاسة في 2012.

الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي عند إدانته في قضية فساد بداية مارس/ آذار

الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي عند إدانته في قضية فساد بداية مارس/ آذار

يمثل الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي أمام القضاء اليوم الأربعاء (17 مارس/ آذار 2021)، بتهمة تمويل حملته الانتخابية بشكل غير قانوني، وذلك بعد أسبوعين من الحكم عليه في تهم منفصلة تتعلق بالرشوة.

ويُتهم ساركوزي بتجاوز الحد القانوني لنفقات الحملة بمقدار 20 مليون يورو (23,8 مليون دولار) خلال حملة إعادة انتخابه عام 2012، كما يُتهم 13 شخصا إضافيا بالاحتيال أو المساعدة والتحريض. ومن المتوقع صدور حكم قضائي بحقه في منتصف نيسان/أبريل.

مختارات

أفادت وسائل إعلام فرنسية محلية باحتجاز الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي احترازياً في إطار تحقيقات تتعلق بالاشتباه في حصوله على تمويل ليبي غير قانوني لحملته الانتخابية عام 2007.

 

ويواجه ساركوزي، الذي تولى رئاسة فرنسا بين عامي 2007 و2012، عقوبة السجن لمدة عام وغرامة قدرها 3750 يورو. ودفع ممثلو الادعاء بأن حزب ساركوزي، الذي كان يعرف وقتئذ بالاتحاد من أجل الحركة الشعبية، بدد ما يقرب من مثلي المبلغ المسموح به بموجب قانون الانتخابات وهو 22.5 مليون يورو (27 مليون دولار) على لقاءات جماهيرية شهدت إنفاقا باذخا، ثم استغل وكالة علاقات عامة صديقة لإخفاء التكاليف.

وفي لائحة الاتهام أقر ممثلو الادعاء بأن تحقيقاتهم فشلت في إثبات أن ساركوزي نظم أو تورط في هذا المخطط، لكنهم قالوا إنه استفاد منه ولابد أنه كان على علم به.

ونفى ساركوزي (66 عاما) مرارا ارتكاب أي جريمة، وقال إنه لم يكن على علم بعملية تزوير فواتير التكاليف.

وصدر حكم في أول مارس/ آذار بسجنساركوزي ثلاثة أعوام منها عامان مع وقف التنفيذ لاتهامه بمحاولة رشوة قاض للحصول على معلومات سرية في تحقيق آخر بشأن تمويل حملته الانتخابية في 2007. وطعن ساركوزي في الحكم.

و.ب/ع.ش (د ب أ، أ ف ب)

  • Ägypten Gericht verurteilt Mubarak zu mehrjähriger Haft 21.05.2014 (picture-alliance/AP Photo)

    رؤساء وراء القضبان بتهمة الفساد

    مبارك وقضية "القصور الرئاسية"

    حوكم الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك بعدد من التهم إحداها قضية فساد تعرف بقضية "القصور الرئاسية" وهي القضية الوحيدة التي أدين فيها وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات. المحكمة أدانت مبارك ونجليه بعد أن تأكد لها استيلاءهم على مبلغ 125 مليون جنيه مصري من ميزانية رئاسة الجمهورية المخصصة للقصور الرئاسية.

  • Israel Freilassung des ehemaligen Premierminister Ehud Olmert (Reuters/R. Kastro )

    رؤساء وراء القضبان بتهمة الفساد

    قضية رشوة تطيح برئيس وزراء إسرائيل

    يعد إيهود أولمرت أول رئيس وزراء إسرائيلي يسجن في قضية فساد، إذ قضت محكمة إسرائيلية سنة 2015 بسجنه 6 سنوات على خلفية تلقيه رشى مالية عندما كان رئيسا لبلدية القدس. دخل أولمرت السجن سنة 2016 وحصل على عفو جزئي وخرج من السجن عام 2017.

  • Wahl Philippinen Mai 2013 (Reuters/Romeo Ranoco)

    رؤساء وراء القضبان بتهمة الفساد

    جوزيف استرادا الممثل الذي ضحك على الشعب

    يعتبر رئيس الفلبين الأسبق جوزيف استرادا من أكثر رؤساء العالم فسادا، فقد كان نجما سينمائيا قبل أن يصبح رئيسا. أدانته محكمة فلبينية بنهب الأموال العامة وقامت ضده ثورة شعبية أطاحت به عام 2001. وفي سنة 2006 عاد ليقف أمام المحكمة بتهمة تحويل 80 مليون دولار من المال العام لصالحه. حكم عليه بالسجن المؤبد، لكن صدر بحقه عفو رئاسي ليصبج حرا طليقا وفي سنة 2013 أصبح عمدة للعاصمة مانيلا.

  • Bildergalerie 50 Jahre Massenmord an Mitgliedern und Sympathisanten der Kommunistischen Partei Indonesiens (picture-alliance/CPA Media Co. Ltd)

    رؤساء وراء القضبان بتهمة الفساد

    الوضع الصحي يوقف المحاكمة

    اتهم محمد سوهارتو الرئيس الأندونيسي الأسبق باختلاس 571 مليون دولار لتمويل أحد المشاريع الخاصة به وبعائلته، وبدأت محاكمته فعليا بتهمة الفساد بعد خروجه من السلطة؛ لكن المحاكمة توقفت بسبب وضعه الصحي. توفي سنة 2008 وهو تحت الإقامة الجبرية.

  • Brasilien Ex-Präsident Luiz Inacio Lula da Silva in Sao Paulo (picture-alliance/dpa/Zuma Press/P. Lopes)

    رؤساء وراء القضبان بتهمة الفساد

    12 سنة سجن بتهمة الفساد

    أدان القضاء الرئيس البرازيلي السابق لولا دا سيلفا بتهمة الفساد وتليقه رشوة أثناء فترة حكمه، إذ شددت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي وحكمت عليه بـ 12 سنة سجن. الرئيس البرازيلي أكد مرارا أن محاكمته سياسية وأنه رغم قرار المحكمة عازم على العودة إلى السلطة.

  • Peru Lima - Alberto Fujimori (picture-alliance/Agentur Andina/E. Ramos)

    رؤساء وراء القضبان بتهمة الفساد

    عفو رئاسي عن رئيس "فاسد"

    حكمت محكمة بيروفية على الرئيس البيروفي الأسبق ألبرتو فوجيموري بالسجن 25 عاما بعد إدانته بارتكاب جرائم تتعلق بحقوق الإنسان والكسب غير المشروع. غير أنه وبعد قضاء 12 عاما في السجن صدر بحقه عفو رئاسي بسبب وضعه الصحي، وهو الأمر الذي أدى لخروج مظاهرات احتجاجية في البيرو.

  • Kriegsverbrecher-Prozess gegen Milosevic (picture-alliance/dpa/dpaweb)

    رؤساء وراء القضبان بتهمة الفساد

    جرائم حرب وتهم فساد

    إلى جانب اتهامه في جرائم ضد الإنسانية فإن الرئيس اليوغسلافي الراحل سلوبودان ميلوسوفيتش اتهم أيضا في قضايا تتعلق باختلاس أموال عامة قدرت بملايين الدولارات. استمرت محاكمته أمام محكمة العدل الدولية خمس سنوات وتوفي في زنزانته سنة 2006 بأزمة قلبية.

  • Nicolas Sarkozy Archiv 2012 (picture-alliance/dpa)

    رؤساء وراء القضبان بتهمة الفساد

    تهم ثقيلة تلاحق ساركوزي

    الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي متهم بالفساد واستغلال النفوذ. وسيحاكم الرئيس الفرنسي الأسبق بتهم تتعلق بحصوله على تفاصيل مسربة من تحقيق بشأن مزاعم عن تجاوزات ارتكبت خلال حملته الانتخابية عام 2007. إعداد: ريم نجمي


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