 سارة مارديني.. تدافع عن حقها في ممارسة التطوع لإنقاذ الحياة البشرية | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 21.11.2021

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ثقافة ومجتمع

سارة مارديني.. تدافع عن حقها في ممارسة التطوع لإنقاذ الحياة البشرية

تعد قضية سارة مارديني، إحدى أعقد القصص التي يتم تداولها حول العمل التطوعي. فصارت الشابة السورية اليوم، في مواجهة أحكام بالسجن قد تتجاوز 25 عاماً، لأنها اختارت تسخير موهبتها لإنقاذ الأرواح في البحر. مهاجر نيوز قابل سارة.

Sarah Mardini

"الحرب لم تأثر بي كما أثرت هذه الاتهامات" هذا ما قالته الشابة السورية لمهاجر نيوز عن محاكمتها في ليسبوس. إذ تواجه الشابة السورية سارة مارديني، محاكمة ستنطلق أطوارها باليونان. ويحاكم قضاء جزيرة ليسبوس اعتبارا من اليوم الخميس(18 نوفمبر/تشرين الثاني) اللاجئة السورية إضافة إلى 23 متطوعا شاركوا في عمليات إنقاذ مهاجرين أثناء أزمة الهجرة خلال عام 2015، بتهم كثيرة من بينها المساعدة على "الهجرة غير القانونية"، و"الاتجار بالبشر".

Sarah und Yusra Mardini aus Syrien

كان اسمها قد تصدر عناوين الصحف العالمية ونشرات الأخبار مرتين سابقا. المرة الأولى، حين تمكنت رفقة شقيقتها البطلة الأولمبية يسرى مارديني، من الفرار من سوريا ونجاحهما خلال الرحلة البحرية من إنقاذ القارب الذي كان سيغرق فيه 18 لاجئاً، بفضل إتقانهما للسباحة. والمرة الثانية حيت تم اعتقالها بتهمة الاتجار بالبشر.

سارة ويسرى غادرتا بلدهما سوريا بسبب الحرب، وصلتا إلى تركيا ومنها عبرتا نحو اليونان. بينما صارت يسرى سباحة أولمبية وشقت طريقا النجومية بعد حصولها على لقب سفيرة النوايا الحسنة لشؤون اللاجئين لدى الأمم المتحدة. في المقابل كان قدر سارة أن تقاتل للحفاظ على حريتها، كثمن لاختيارها مساراً إنسانيا بالدرجة الأولى، أي التطوع في مجال الإنقاذ البحري باليونان.

عن انطلاق المحاكمة اليوم، قالت سارة مارديني في حوارها مع مهاجر نيوز "أنا متفائلة بالحكم في قضيتي التي تبدأ اليوم، لأن القضية أساسا بنيت على الكذب، لا توجد أي إثباتات أني قمت بشيء خارج إطار القانون، لذلك لست متخوفة أبدا من نتائج المحاكمة".

لا أندم على تسخير وقتي لإنقاذ حياة الآخرين!

أوقفت مارديني في الحبس الاحتياطي في 21 أغسطس/آب 2018 لحوالي مئة يوم قبل أن يتم الإفراج عنهما بكفالة وتغادر اليونان في 4 ديسمبر/كانون الأول 2018. كانت تهمها رفقة متطوعين آخرين ثقيلة بالنظر لصغر سنها وعملها الإنساني التطوعي. وكان قد تم اعتقالها في مطار داخل اليونان هي وأربعة منقذين آخرين، حين كانت تحاول القدوم إلى ألمانيا لزيارة عائلتها والتسجيل في جامعة ألمانية لمتابعة دراستها بها. 

Griechenland | Lesbos

حول ما واجهته حين تم توقيفها في المطار واعتقالها تقول "لم أتوقع أن يكون ثمن اختياري للعمل الإنساني هو وصولي لهذه المرحلة والاتهامات الكبيرة جداً، لكن واجهت الأمر بشكل جدي ووكلنا محامياً. أما على الصعيد الشخصي، فقد أصبت باكتئاب طيلة السنوات الثلاث الماضية، لكن ذلك لا يعني أنها نهاية الطريق، هي صدمة فعلا، لكني سأتجاوزها".

وأكدت سارة أنها حين اختيار مجال الإنقاذ البحري، علمت أنها ستواجه مصاعب "لأني سأقف بجانب أشخاص مضطهدين في وجه جهات أقوى، لكن لم أتوقع أن تصل لهذه الدرجة، أي مواجهة السجن لسنوات طويلة واتهامات بهذا الحجم".

وعن مدى تأثير هذه الأزمة على قراراتها المهنية المستقبلية، ردت سارة على سؤال مهاجر نيوز بالقول "لن أتوقف عن عملي والإيمان به بسبب هذه المشكلة، لأني لن أهرب عند أول مشكلة تواجهني لإيماني بما أفعله".

تهم كبيرة.. ومساندة أكبر!

منذ اتهامها، تلقت سارة مارديني دعما كبيراً. ومنذ ما يناهز الشهر انطلقت حملة تضامنية ساهمت فيها منظمات دولية وأشخاص آمنوا بها وببرائتها من مختلف بقاع العالم. حملات مساندة كبيرة كان هدفها الضغط على الحكومة اليونانية من جهة، ومن جهة أخرى، القيام بحملات جمع التبرعات من أجل مصاريف المحامين.

Griechenland Solidaritäts-Kundgebung mit der NGO ERCI

التهم التي طالت 25 شخصاً يعملون في مختلف المنظمات الدولية الإغاثية، تنفيها ماردينا جملة وتفصيلاً، وتؤكد "بالبحر لم يكن لدي تواصل مع أي لاجئ قادم، كانت مهمتنا أن نقدم ماءاً وبطانيات للتدفئة، ونساعد المهاجرين المرضى للوصول إلى الطبيب كما ساعدت على الترجمة من العربية للإنجليزية والعكس".

تعبر مارديني عن امتنان كبير لكل من آمن ببرائتها، وتقول "أكيد أن هذه الأزمة سوف تترك ندوبا بي طيلة حياتي، لأن وجع الظلم كبير، خاصة وقد حصل معي ما حصل وأنا بعمر صغير يعني 23 فقط، وببلد جديد، في حين أن غايتي كانت مساعدة أشخاص ضعفاء. الندبة ستبقى لكني سأستعملها دائما لفعل ما هو أفضل مما قمت به سابقاً، سأحول الضرر إلى قوة".

واعتبرت مارديني أن "الحرب لم تأثر بي كما أثرت هذه الاتهامات، لأني كنت محظوظة بحماية أهلي لي، لكن هذا لا ينطبق على الجميع". وأكدت المتحدثة أن "السوريين تأثروا جدا وتدمروا جراء ما عايشوه. ليس كل من عايش أهوال الحروب قادراً على الصمود والخروج منها بدون ندوب، إنها رحلة شاقة فعلا، ليست هينة".

وتعتبر سارة أن "اللاجئين أشخاص طالبوا بأمان فقط، لا نؤذي أحداً، نبحث عن مكان آمن لنا فقط، وهو حقنا". ووجهت رسالة للبلدان التي استقبلت اللاجئين قائلة "نحن ناس متحضرين، عانينا قساوة الظروف، قاتلنا من أجل لقمة العيش والوصول للأمان. نحن نستحق منكم الاحترام فعلا".

وعن ردها في حق الدول المستقبلة في حماية حدودها، ردت مارديني "قد أتفهم أن تخاف الدول من دخول أشخاص يهددون أمانها، لكن لا حق لها في منع أشخاص عزل يطلبون الأمان فقط، من حقهم القانوني الدولي، وهو حق اللجوء".

مهاجر نيوز- 2021/ ماجدة بوعزة

  • BG Flüchtlingskrise Griechenland/Türkei (Getty Images/AFP/O. Kose)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    عبور في حضن أب لاجئ

    أب يعبر من تركيا إلى اليونان، ويبدو محتضنا فلذة كبده، في مشهد مؤثر ويختزل الوضع الإنساني المرير الذي يعانيه آلاف اللاجئين الهاربين نحو المجهول بين حدود تركيا واليونان.

  • Türkei Edirne Ausschreitungen an Grenzübergang zu Griechenland (picture-alliance/AA/G. Balci)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    السياج الحدودي يحول دون عبور اللاجئين

    يستمر تدفق المهاجرين منذ أيام إلى الحدود اليونانية-التركية في ظل أجواء شديدة البرودة. الكثير منهم لا يحملون سوى أمتعة خفيفة و القليل من الزاد. و رغم انهم جاءوا متمنين حدوداً مفتوحة، وجدوا فى إنتظارهم أسلاكاً شائكة وغازاً مسيلاً للدموع.

  • Türkei Ausschreitungen am Grenzübergang Pazarkule zu Griechenland (picture-alliance/AA/G. Balci)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    الأعداد في تزايد مستمر

    رغم الأعداد المهولة تظل الحدود مغلقة في وجوههم. ففي المعبر الحدودي بازاركول يحتشد وفقاً لمنظمة الهجرة العالمية قرابة ثلاثة عشر ألف مهاجر، بينهم عائلات و أطفال. و كان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو غرد عبر حسابه الرسمى على تويتر بأن قرابة ثمانية وسبعين الفاً في طريقهم إلى مدينة أدرنة الواقعة على الحدود التركية مع اليونان و بلغاريا.

  • Türkei Ausschreitungen am Grenzübergang Pazarkule zu Griechenland (Reuters/H. Aldemir)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    قنابل الغاز في مواجهة النازحين

    يخيم التوتر على الوضع في المنطقة الحدودية في ظل تصاعد الإشتباكات بين المهاجرين وشرطة الحدود اليونانية في الأيام الماضية، حيث حاولت عناصر الأمن السيطرة على الوضع باستخدام الغاز المسيل للدموع و رذاذ الفلفل، فكان رد بعض المهاجرين إلقاء الحجارة باتجاه أفراد الشرطة.

  • Türkei Flüchtlinge überqueren den Evros-Fluss, um Griechenland zu erreichen (picture-alliance/AA/O. Coban)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    مخاطر على نهر ايفروس الحدودي

    حاولت أم سورية و ابنتها عبور نهر ايفروس الحدودي بين اليونان وتركيا، ولكن قبل وصولهما للشواطئ اليونانية امتلأ قاربهما بالمياه، مما أدى إلى غرق القارب وعلقهما على جزيرة صغيرة. و رغم أن المتطوعين استطاعوا إنقاذهما، إلا أن هناك الكثيرين غيرهما ممن يحاولون أن يسلكوا هذا الطريق للوصول إلى أوروبا.

  • Türkei Flüchtlinge überqueren den Evros-Fluss, um Griechenland zu erreichen (picture-alliance/AA/O. Coban)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    إحباط محاولات العبور عن طريق نهر ايفروس

    احبطت سلطات خفرالسواحل اليونانية حوالى أربعة الاف محاولة عبورغير شرعية الى شواطئها عن طريق نهر ايفروس. و قال ناطق بأسم الحكومة اليونانية فى أثينا ان هذه الإجراءات هي حماية للحدود اليونانية و الأوروبية. سلك هذا الطريق الألاف من المهاجرين في السنوات الماضية، وغرق منهم في النهر الكثيرون. و لكن رغم خطورته مازال المهاجرون يحاولون عبوره للوصول الى الاراضي اليونانية.

  • Türkisch-griechische Grenze - Ursula Von der Leyen (picture-aliance/dpa/AP/Greek Prime Minister's Office/D. Papamitsos)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    رئيسة المفوضية الأوروبية تزور المنطقة الحدودية

    في لفتة تضامنية مع اليونان زارت رئيسة المفوضية الأوروبية ارسولا فون دير لاين منطقة اوريستيادا الواقعة على حدود اليونان وتركيا لمتابعة الوضع عن كثب. و قالت فون دير لاين إن أوروبا تشارك القلق اليوناني، حيث شددت على أن هذه الحدود ليست فقط حدوداً يونانية، بل ايضاً أوروبية.

  • BG Flüchtlingskrise Griechenland/Türkei (Getty Images/AFP/A. Messinis)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    مفاجأة غير سارة للاجئين!

    تسود حالة من التوتر بين سكان جزيرة ليسبوس اليونانية ترقباً لوصول الآلاف من المهاجرين. في الصورة: عدد من سكان الجزيرة وهم يقفون في وجه لاجئين وصولوا على متن قاربهم، في محاولة لتوجيه رسالة بإغلاق الطريق أمام المجموعات القادمة. كما أفاد صحافيون في الجزيرة أنهم يتعرضون للتهديد من قبل السكان. و يستمر الوضع في التأزم في ظل ترقب لوصول المزيد من اللاجئين في الأيام المقبلة. إعداد بينيكه ميريام/ سلمى حامد


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