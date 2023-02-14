 ساديو مانيه العائد "الجوكر" إلى تشكيلة بايرن ميونخ | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 07.03.2023

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رياضة

ساديو مانيه العائد "الجوكر" إلى تشكيلة بايرن ميونخ

يمتلك مدرب بايرن ميونخ الألماني يوليان ناغلسمان الباحث عن ازاحة باريس سان جرمان الفرنسي الأربعاء من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، لاعباً "جوكر" بمقدوره أيصال سفينة الفريق البافاري إلى برّ الأمان: ساديو مانيه.

ساديو مانيه في مباراة بداية الموسم الحالي ضد ماينس

ساديو مانيه في مباراة بداية الموسم الحالي ضد ماينس

المباراة الحاسمة بين بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان الأربعاء (8 مارس آذار 2023) في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ستكون مناسبة لعودة النجم السينغالي ساديو مانيه للأضواء.

مانيه حامل لقب كأس أمم إفريقيا مع السنغال، وصيف نهائي دوري أبطال أوروبا مع ليفربول الإنكليزي، أفضل لاعب إفريقي للمرة الثانية (بعد 2019)، وصيف ترتيب الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم  وبداية واعدة بعد قدومه إلى بايرن ميونيخ: كان عام 2022 كاملاً "تقريباً" للمهاجم المميّز.

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دخلت قائمة عقوبات جديدة حيز التنفيذ تستهدف انضباطا أكبرفي صفوف بايرن ميونيخ والحد من المخالفات التي يرتكبها لاعبون مثل التأخير. وبناء على صحيفة بيلد فإن لاعبا بعينه طبقت عليه القائمة على خلفية الخسارة أمام غلادباخ.

عاد المدافع المغربي نصير مزراوي إلى التدريبات الجماعية لنادي بايرن ميونيخ بعد قرابة شهرين من إصابته بمضاعفات جراء فيروس كورونا، حسب ما أعلن النادي البافاري. وقبل مزراوي عاد زميله السنغالي ساديو ماني للتدريب أيضا.

لكن تعرّضه لاصابة قوية في عظمة الشظية مطلع تشرين الثاني/نوفمبر الماضي في، وضعه أمام كابوس جراحة أقصته عن مونديال قطر، حيث كان يأمل في صناعة مفاجأة مع "أسود التيرانغا".

قال مانيه لمجلة سبورت بيلد "الغياب عن كأس العالم ألمني كثيراً. كنت حزيناً، لكنها أمور تحصل". وتابع "أجبرت على تقبّل الوضع الصعب والبقاء متفائلاً. لم يكن الأمر سهلاً من الناحية الذهنية، لكن هذه التجربة ستساعدني في المستقبل".

بعد غياب 110 أيام، الأطول في مسيرته الاحترافية، عاد مانيه في 26 شباط/فبراير الماضي على ملعب أليانز أرينا حيث تعرّض للاصابة قبلها بأربعة أشهر.

خاض اللاعب القادم إلى بايرن في صيف 2022 نحو ساعة في ظهورين ضد أونيون برلين (3-1) وشتوتغارت (2-1)، قبل استقبال باريس سان جرمان الأربعاء في إياب ثمن نهائي المسابقة القارية.

لخلط الأوراق قبل مواجهة بايرن في المباراة المرتقبة، شدّد ناغلمسان على التقدّم المحرز من السنغالي البالغ 30 عاماً، تاركاً الشك يحوم حول مشاركته أساسياً.

قال المدرّب بعد الفوز الصعب على شتوتغارت والتساوي مع بوروسيا دورتموند في صدارة بوندسليغا "نحن سعداء لعودته. ساديو جاهز بنسبة 100في المائة من الناحية البدنية. عمل كثيراً لكنه يحتاج لاستعادة الايقاع. لم يلعب أو يتدرّب كثيراً".

من جهته، قال مانيه لبيلد "أنا بحالة جيدة. كانت فترة طويلة، لكني بحالة جيدة الآن. يسعدني العودة إلى الملعب والتواجد بقرب الزملاء. كانت مباراة الذهاب ضد سان جرمان مبكرة نوعاً ما، لكن مباراة الردّ وجدت مكانها في مخيلتي".

وخلال فترة اصابته، تقدّم الفرنسي كينغسلي كومان ليلعب دور النجومية في هجوم بايرن، فسجّل خمسة أهداف في شباط/فبراير، بينها هدف الفوز في ملعب بارك دي برانس ضد فريقه السابق، في حين يشغل مركز رأس الحربة الأساسي الكاميروني إريك ماكسيم تشوبو-موتينغ الذي هزَّ الشباك السبت في الدوري.

قبل اصابته، لم يضع ناغلسمان مهاجمه السنغالي على مقاعد البدلاء، سوى مرتين في 23 مباراة خاضها فريقه.

دخل في الدقيقة 63 ضد شتوتغارت مع الدولييين لوروا سانيه وسيرج غنابري، بدلاً من كومان، تشوبو-موتينغ وموسيالا، ويتعيّن عليه العمل لاستعادة مركزه الأساسي.

تحدّ كبير سيصبح سهلاً بحال بروزه ضد سان جرمان الأربعاء، ليضيف قطعة ناقصة في خريطة المدرب ناغلسمان خلال الخط المستقيم الأخير لنهاية الموسم.

م.س/ح.ز(أ ف ب)

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    مبارياته الأولى في الدوري الألماني خاضها حسن حسن صالحميدزيتش الملقب بـ "برازو" ابتداء من 1995 في صفوف فريق هامبورغ. وخلال حرب البوسنة في عام 1992 أرسل الوالدان الطفل البالغ من العمر 15 عاما آنذاك إلى أقارب في هامبورغ. وفي 1998 انتقل إلى بايرن ميونيخ ثم بعدها إلى يوفنتوس قبل أن ينهي مشواره الرياضي في 2012 مع فولفسبورغ. وفي الدوري الألماني يعرف اليوم صالحميدزيتش بأنه عضو في مجلس إدارة ميونيخ.

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    ديدي

    ليس هناك لاعب محبوب لدى جمهور دورتموند مثل البرازيلي ديدي الحامل لرقم 17. ومن 1998 حتى 2011 شغل ديدي الجناح الأيسر وفاز مع ناديه الألماني دورتموند في 2002 و 2011 بلقب البطولة الألمانية. وخاص ديدي مباراة واحدة في صفوف المنتخب البرازيلي.

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    المهاجم الدنماركي اوله بچورنموس التحق في 1966 بالدوري الألماني ومكث فيه 11 عاما. وبعد خمسة مواسم في صفوف فيردر بريمن انتقل في 1971 إلى هامبورغ الذي فاز معه في 1976 بالكأس الألماني وفي 1977 بالكأس الأوروبية للأندية البطلة. وبعد عودته إلى الدنمارك اشتغل ككهربائي. وحتى 2008 ـ عامان بعد وفاته ـ ظل اللاعب الأجنبي بأكبر عدد من المباريات في البوندسليغا.

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    سيرغي بارباريس

    بين 1996 و 2008 خاض البوسني سيرغي بارباريس مبارياته في صفوف أربع فرق. فبعد وجوده في روستوك ودورتموند انتقل بارباريس في عام 2000 إلى هامبورغ حيث صار بسرعة أفضل لاعب لدى الجماهير. وفي 2001 ضمن بتسديده 22 هدفا مقدمة الهدافين. وعندما لم يتم تمديد عقده في هامبورغ في 2006 انتقل إلى ليفركوزن حيث أنهى مشواره الرياضي في عام 2008.

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    رافينيا

    اهتمت النوادي الأوروبية بالبرازيلي رافينيا ابتداء من 2005 أثناء بطولة العالم في هولندا وانتقل في العام نفسه إلى شالكه. وعندما اختاره المدرب فيليكس ماغات بعد خمس سنوات انتقل المدافع الأيمن إلى إيطاليا ليعود بعدها بسنة إلى الدوري الألماني. ومع بايرن ميونيخ فاز بالطولة الألمانية سبع مرات وأربع مرات بالكأس الألمانية وفاز في 2013 بالبطولة الأوروبية.

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    لوكاس بيتشيك

    لقد ظل لوكاس بيتشيك لاعبا مميزا في جناح الدفاع الأيمن لفريق بوروسيا دورتموند الذي لعب في صفوفه من 2010 إلى 2021. لكن مبارياته الأولى خاضها البولندي لوكاس بيتشيك في قميص هيرتا برلين الذي نزل معه قبل انتقاله إلى دورتموند إلى الدرجة الثانية. ومع فريق دورتموند فاز بيتشيك مرتين بالبطولة الألمانية وثلاث مرات بالكأس الألمانية.

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    زي روبيرتو (بالأبيض)

    زي روبرتو الذي كان يلعب في صفوف ريال مدريد انتقل في 1998 من فلامينغو ريو دي جانيرو إلى باير ليفركوزن. وفي 2002 جاءت الخطوة التالية بانتقاله إلى بايرن ميونيخ الذي فاز معه ببعض الألقاب. وفي 2009 ـ حيث كان عمره يناهز 35 عاما ـ حصل على عقد لمدة سنتين مع فريق هامبورغ. وفي 2011 غادر زي روبيرتو ألمانيا وظل حتى نهاية مشواره الرياضي بعمر يناهز 43 عاما لاعبا محترفا. (في الصورة بالأبيض)

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    فداد إبيزفيتش

    خطواته الأولى في الدوري الألماني خاضها البوسني انطلاقا من 2006 في قميص ألمانيا آخن. وبعدها انتقل هذا المهاجم إلى هوفنهايم وشتوتغارت وهرتا برلين حيث أحرز 127 هدفا في الدوري الألماني. والتزامه الأخير انتهى مع شالكه في نوفمبر 2020: وبعد خلاف مع مساعد مدرب شالكه نالدو تم التخلي عن إبيزفيتش.

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    ليفان كوبيشفيلي

    في نهاية التسعينات شكل كوبيشفيلي (يسار) في فرايبورغ مع محترفين جورجيين آخرين ينتهي اسمهم بـ "فيلي" مجموعة "فيليس" الذين احتفلوا مع المدرب فولكر فينكه ببعض النجاحات. ولعب كوبيشفيلي بعدها في صفوف شالكه وهرتا برلين. ويعد هو اللاعب المحترف الذي حصل في 2012 على أطول توبيخ: سبع سنوات ونصف بسبب ضرب حكم مباراة.

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    خليل ألتينتوب

    لاعب المنتخب التركي خليل ألتينتوب من مواليد 1982 في غيلزنكيرشن الألمانية ويحمل أيضا الجنسية الألمانية. وبين 2003 و 2017 كان مهاجما لصالح كايزرسلاوترن وشالكه وفرانكفورت وأوغسبورغ وأحرز في المجموع 67 هدفا في الدوري الألماني. وشقيقه التوأم حميد ظل هو الآخر لاعبا محترفا حتى عام 2018.

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    نالدو

    أول فريق احتضن رونالدو أبارسيدو رودريغس، واختصارا نالدو، كان فريق بريمن ابتداء من 2005. وبعدها انتقل لاعب جناح الدفاع إلى صفوف فولفسبورغ وشالكه. وتحول نالدو لدى جماهير شالكه إلى أسطورة عندما أحرز في نوفمبر 2017 في الدربي هدف التعادل في الوقت الإضافي. وقد فاز نالدو بالكأس الألمانية مرة مع فولفسبورغ ومرة أخرى مع بريمن.

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    ماكوتو هاسيبي

    الياباني ماكوتو هاسيبي هو من بين المحترفين القلائل الذين أحرزوا البطولة الألمانية ولم يلعبوا في صفوف بايرن أو دورتموند. وفي 2009 فاز في موسمه الثاني في البوندسليغا باللقب مع فولفسبورغ. وفي 2014 انتقل إلى نورنبيرغ وبعدها بسنة إلى أينتراخت فرانكفورت حيث فاز في 2018 بالكأس الألمانية وبات قائد الفريق.

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    دانييل كاليغوري

    لاعب الوسط يحمل الجوازين الإيطالي والألماني وولد كاليغوري وترعرع في جنوب ألمانيا. هناك في صفوف فرايبورغ تحول في 2007 إلى لاعب محترف. وبعد محطات عند فولفسبورغ وشالكه يلعب اليوم كاليغوري البالغ من العمر 34 عاما في صفوف أوغسبورغ منذ عام 2020 .

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    روبرت ليفاندوفسكي

    يعتبر البولندي من أهم هدافي الدوري الألماني إلى جانب غيرد مولر. وفي 2010 انتقل ليفاندوفسكي من بوزن إلى دورتموند وبعدها بأربع سنوات التحق ببايرن ميونيخ. وفي ميونيخ تحول ليفاندوفسكي ليس فقط بأهدافه الكثيرة إلى معلمة في البوندسليغا إلى أن انتقل تحت جدل واسع في صيف 2022 إلى فريق برشلونة.

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    كلاوديو بيزارو

    بين 1999 و 2020 لعب البيروفي لصالح فيردر بريمن وبايرن ميونيخ وكولونيا، وأحرز في ذلك 197 هدفا. بيزارو الذي تحول في المجموع خمس مرات إلى بريمن وفي صيف 2020 أنهى هناك مشواره الرياضي، أحرز ست مرات لقب البطولة الألمانية وست مرات فاز بالكأس الألمانية. وخمس مرات فاز بالبطولة والكأس الألمانيتين في صفوف ميونيخ.


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