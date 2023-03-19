 "سادية ذكورية" و "احتقار للمرأة".. نقاش حول الوجه الآخر لـ بيكاسو | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 08.04.2023

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ثقافة ومجتمع

"سادية ذكورية" و "احتقار للمرأة".. نقاش حول الوجه الآخر لـ بيكاسو

تطارد الفنان العالمي بابلو بيكاسو سمعة سيئة حيال تعامله مع زوجاته وعشيقاته، وسط دعوات لإعادة تسليط الضوء على إرثه الفني من منظور تعامله المرأة. ويرى باحثون أن بيكاسو أهان زوجاته حتى من خلال أعماله الفنية.

لوحة آنسات أفينيون للفنان الإسباني بيكاسو والتي صدرت عام 1907

لوحة "آنسات أفينيون" للفنان الإسباني بيكاسو والتي صدرت عام 1907

نُقل عن بابلو بيكاسو قوله إن هناك "نوعان فقط من النساء إما أن تكون آلهة أو مماسح للأحذية" التي توضع على عتبات البيوت فيما يبدو أنه طبق هذه المقولة على علاقاته بقرابة 11 سيدة، كان إما يعبدهن أم يعاملهن معاملة سيئة. وبعد وفاته انتحرت حبيبته الأولى ماري تريز وزوجته الأخيرة جاكلين.

وقد أصبح هذا الإرث السيء الخاص بواحد من أعظم فناني القرن العشرين في دائرة الضوء مؤخرا وبشكل متزايد.

وفي ذلك، قالت آن كاترين هان، وهي أمينة متحف بيكاسو في مدينة مونستر الألمانية، "أتهم بيكاسو بالتلاعب وبأنه يميل إلى السادية وأنه يستمد بعض المتعة من تعذيب النساء بطريقة معينة من خلال تقديم الوعود بالحب، حتى لو لم يعكس ذلك حقيقة نواياه".

مختارات

وأضافت إن النساء اللاتي يزرن المتحف دائما ما يطرحن تساؤلات حيال الأسباب وراء الاحتفاء بفنان مثل بيكاسو رغم الانتقادات التي تلاحقه حيال تعامله مع النساء.

بيكاسو ... فنان متعطش للسلطة

ولد بيكاسو في إسبانيا عام 1881 وتوفي في فرنسا عام 1973 عن عمر تخطى التسعين عاما. وقد ذكرت إحدى عشيقاته في مذكراتها أن بيكاسو  كان عبقريا، لكنه كان أيضا مجردا من المبادئ، إذ كان يمكن أن يفعل أي شيء في سبيل حياته المهنية فضلا عن قدرته على تخليد عشيقاته بطريقة جنونية على لوحاته أو رسوماته ومنحوتاته.

قام بيكاسو برسم زوجته ماري تيريز والتر على إحدى لوحاته

قام بيكاسو برسم زوجته ماري تيريز والتر على إحدى لوحاته

فرناندي أوليفييه اولى عشيقاته، التي قامت بنشر قصة علاقتها ببيكاسو عام 1933 في كتاب حمل عنوان "بيكاسو وأصدقاؤه"، روت عن السنوات التي قضتها مع الفنان والنحات والرسام الإسباني في باريس من 1905 إلى 1913.

وقالت في كتابها إنها عندما تعرفت على بيكاسو لم يكن بعد فنانا مشهورا بل كان فنانا إسبانيا فقيرا ينطق بلهجة حادة.

وكانت أوليفييه في ذاك الوقت أحد أهم عارضاته وملهمته خلال السنوات الأولى من حياة بيكاسو المهنية حيث قام بتقسيم صورتها إلى شظايا هندسية إذ من الصعب التمييز بين الأنف والعينين والخدين في أعماله الفنية التكعيبية فيما قام بيكاسو بتصويرها من الأمام والخلف في نفس الوقت.

"آنسات أفينيون".. كراهية للنساء

وعن طريق أعماله الفنية الخاصة بفرناندي، نجح بيكاسو في تحقيق إنجازات في تاريخ الفن الحديث، لكن في واقع الحياة كان يعاملها بشكل سيئ بل ويحبسها في الاستوديو لمنعها من العمل مع فنانين آخرين.

وقد عانت من الفقر الشديد عندما هجرها بيكاسو عندما انتقل بعد ذلك إلى حب جديد مع عشيقته إيفا جويل.

سلطت فرانسواز جيلوت، زوجة بيكاسو، الضوء على علاقتها بالفنان الإسباني في كتابها حياتي مع بيكاسو

سلطت فرانسواز جيلوت، زوجة بيكاسو، الضوء على علاقتها بالفنان الإسباني في كتابها "حياتي مع بيكاسو"

قامت الباحثة والصحافية روز-ماريا غروب بالبحث في المذكرات بيكاسو عن حياته العاطفية من أجل إنجاز كتابها الذي نشر العام الجاري تحت عنوان: " آلهة ومماسح أحذية.. نساء في حياة بيكاسو".

ترى غروب أن لوحة "آنسات أفينيون" لبابلو بيكاسو مثلت عملا فارقا في مرحلة بيكاسو التكعيبية، لكنه كانت تعبيرا عن ازدرائه للنساء.

وفي مقابلة مع DW، أضافت أنه من غير المعقول اعتبار لوحة كارثية مثل لوحة "آنسات أفينيون" التي صدرت عام 1907 دون تسليط الضوء على اعتداء أقدم عليه صانعها.. هذا من قبيل المستحيل"، مضيفة أنه من المثير للاهتمام أن نرى كيف تعكس الصورة هذه الطاقة المدمرة رغم أن بيكاسو كان على دراية بقوة المرأة.

هز عرش بيكاسو

بدورها، قالت الباحثة في الفنون، أبيجيل سولومون جودو، وهي أمريكية تقيم في باريس، إن بيكاسو كان يحتقر النساء، مضيفة أنه يتعين على الناس أن ينأوا بأنفسهم عن هذا النوع من الفنانين، إذ حان الوقت للنظر إلى بيكاسو من منظور جديد.

وفي مقابلة مع DW، أضافت "ما أهتم به المناقشات حيال تاريخ الفن وحيال بيكاسو وحيال عبقريته العظيمة، لأن هذا النقاش يفسح المجال أمام تفسير اللوحة".

وأشارت إلى أن حكمنا على لوحة "آنسات أفينيون" تغير الآن عما كان عليه عام 1907، مضيفة "نحن ننظر الآن إلى اللوحة من منظور مختلف".

يشار إلى أنه عقب انفصال بيكاسو عن زوجته الأولى أولغا خوخلوفا التي عاش معها من عام 1917 إلى عام 1935، قام بتشويه صورتها في لوحاته بشكل فظيع حيث تظهرها إحدى اللوحات في شكل سيدة نائمة على كرسي بذراعين.

كانت جاكلين روكي زوجة بيكاسو الثانية تصغره بـ 45 عاما

كانت جاكلين روكي زوجة بيكاسو الثانية تصغره بـ 45 عاما

"حياتي مع بيكاسو"

وقد سلطت فرانسواز جيلوت، زوجة بيكاسو التي رزق منها بطفليه بالوما وكلود، الضوء على علاقتها بالفنان الإسباني التي استمرت بين عامي 1943 و 1954 في كتابها "حياتي مع بيكاسو".

وعلى عكس فرناندي أوليفييه التي عانت من الفقر بعد انفصالها عن بيكاسو، فإن جيلوت كانت ميسورة الحال إذ كانت أسرتها ذات وضع مالي جيد. وقالت في كتابها: "كان بيكاسو يرغب في وضع الشخصيات المقربة منه في حالة تنافس.. امرأة ضد أخرى وتاجر فنون ضد آخر وصديق ضد آخر. لقد كان بارعا في استخدام أي شخص كخرقة حمراء واستخدام شخص آخر كثور".

الغضب تجاه جيلوت

كانت جيلوت  المرأة الوحيدة  التي قررت هجر بيكاسو وهو الأمر الذي لم يغفره طيلة حياته لدرجة أنه لفترة طويلة رفض الاعتراف بطفليه.

ويرى باحثون أن بيكاسو أهان زوجاته حتى من خلال أعماله الفنية.

عاشت فرانسواز جيلوت مع بيكاسو لمدة 10 سنوات

عاشت فرانسواز جيلوت مع بيكاسو لمدة 10 سنوات

وقد عانت دورا مار التي اُعتبرت ملهمة بيكاسو وعشيقته من عام 1936 إلى عام 1944، من ظروف نفسية صعبة جراء كلماته الجارحة.

وقد رسم بيكاسو دورا مار  في العديد من اللوحات، بما في ذلك المرأة الباكية عام 1937.

بدوره، قال ماركوس مولر، مدير متحف بيكاسو في مدينة مونستر الألمانية، إن علاقات بيكاسو مع عشيقاته كانت تقوم على مبدأ "الجاذبية والنفور".

ورغم شهرته وأعماله الفنية الرائعة، إلا أن بيكاسو، الذي كان يُوصف بكونه مهووسا بالنجاح، كان موضع نقاش منذ بدء حركة " مي تو " أو "أنا أيضا" عام 2006 حيث جرى وصفه بكونه يعد مثالا على الذكورة "السامة".

سابين أولس / م. ع

  • Ausstellung Picasso sieht fern in Münster EINSCHRÄNKUNG
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    التلفاز للعباقرة أيضا...بيكاسو من متابعيه!

    سر اقتناء بيكاسو للتلفاز

    عام 1962 أصرت جاكلين زوجة بيكاسو على شراء تلفاز كوسيلة ترفيهية لها، أثناء انشغال زوجها برسم لوحاته الفنية، في البداية لم يكن لدى بيكاسو الكثير من الوقت لمتابعة التلفاز، إذ استغرق انجذاب بيكاسو لمتابعة التلفاز بعض الوقت.

  • Ausstellung Picasso sieht fern in Münster EINSCHRÄNKUNG

    التلفاز للعباقرة أيضا...بيكاسو من متابعيه!

    إلهام تلفزيوني

    نجح التلفاز في تعزيز الحس الإبداعي لدى بيكاسو، ففي غضون 7 أشهر فقط تمكن بيكاسو من إبداع 347 عملا فنيا. ومعظم أعماله المعروفة باسم "جناح 347" تبدو كصورة تلفاز باللونين الأبيض والأسود ما يعني أن بيكاسو يعكس في رسوماته ما كان يراه في التلفاز.

  • Ausstellung Picasso sieht fern in Münster EINSCHRÄNKUNG

    التلفاز للعباقرة أيضا...بيكاسو من متابعيه!

    بيكاسو يفضل الأفلام التاريخية

    تمكن لورنس مادلين مدير متحف الفن والتاريخ في مدينة جنيف من تحليل تلك اللوحات بدقة، إذ تم إخراجها من سجلات التلفزيون الفرنسي لمطابقة البرامج التلفزيونية بأعماله الفنية، ما ساعد على معرفة البرامج التلفزيونية المفضلة لدى بيكاسو، كمثلا ولعه بالأفلام التاريخية.

  • Ausstellung Picasso sieht fern in Münster EINSCHRÄNKUNG

    التلفاز للعباقرة أيضا...بيكاسو من متابعيه!

    بيكاسو والمصارعة

    هنا تظهر صورة توضح ما يمكن رؤيته من خلال ثقب المفتاح في غرفة معيشة بيكاسو، وتدل على أن بيكاسو كان يتابع أفلام الفرسان والمبارزة والمصارعة.

  • Ausstellung Picasso sieht fern in Münster EINSCHRÄNKUNG

    التلفاز للعباقرة أيضا...بيكاسو من متابعيه!

    عروض بهلونية

    يعرض التلفزيون الفرنسي برنامجا أسبوعيا عن السيرك، ما دفع بيكاسو لرسم العروضات البهلوانية، فالسيرك يعد مكانا بائسا يسعى من خلاله العارضون لكسب المال وتحسين مستوى معيشتهم.

  • Ausstellung Picasso sieht fern in Münster EINSCHRÄNKUNG

    التلفاز للعباقرة أيضا...بيكاسو من متابعيه!

    فرصة للاختلاس

    استوحى بيكاسو لوحاته من صور التلفاز. إذ كانت العيون تزين ديكوارات السيرك كثيرا. وكانت العروض البهلوانية بالنسبة لبيكاسو ليست مكانا للعروض والمشاهد المثيرة فحسب بل مكانا يخدم الرغبات الاختلاسية.

  • Ausstellung Picasso sieht fern in Münster EINSCHRÄNKUNG

    التلفاز للعباقرة أيضا...بيكاسو من متابعيه!

    مقابلة مع بيكاسو

    في عيد ميلاده الـ85 قام بيكاسو بإجراء أول وآخر حوار تلفزيوني في حياته. ويروي من خلالها بأن أول حدث تابعه عبر التلفاز هو زواج الأميرة مارغيت عام 1960، إذ قام آنذاك باستعارة جهاز تلفزيون ليتمكن من متابعة أحداث هذا الحدث الملكي.

  • Ausstellung Picasso sieht fern in Münster EINSCHRÄNKUNG

    التلفاز للعباقرة أيضا...بيكاسو من متابعيه!

    ديغول كشخصية طريفة

    يتيح التلفاز متابعة أحداث عام 1968 عن كثب،عندما كانت فرنسا في حالة طوارئ بسبب الاضرابات الطلابية، ليليها إضراب لمدة أسبوع كامل للمطالبة بإستقالة ديغول.

  • Ausstellung Picasso sieht fern in Münster EINSCHRÄNKUNG

    التلفاز للعباقرة أيضا...بيكاسو من متابعيه!

    بعيدا عن الجدية

    كانت بريجيت بير خبيرة متعمقة بأعمال بيكاسو فوفقا لها فإن أعمال بيكاسو التي تحمل اسم " سويت 347" يجب الا تؤخذ على محمل الجد. وأطلقت بير المقولة التي تقول فيها "ينبغي تعليق لافتة على مدخل المعرض كتب عليها عبارة أصحاب المزاج السيء عليهم البقاء خارجا".

    الكاتب: بريجيت غورتز/ دالين صلاحية


 

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