سابقة في الدوري الألماني - حكام يوقفون مباريات عند وقت الإفطار

تكرر في المباريات الأخيرة من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) إيقاف مباريات من طرف الحكام مع دخول وقت الإفطار لإتاحة الفرصة للاعبين الصائمين للإفطار ولو بشكل سريع.

و حدث هذا الأمر لأول مرة في ألمانيا الأسبوع الماضي عندما أوقف حكم مباراة ماينز وأوغسبورغ، المباراة قليلاً، من أجل أن يتمكن قائد فريق ماينز موسى نياكاتي من الإفطار بأشياء بسيطة مع موعد الآذان، ولكي يقدر على إكمال المباراة.

وبعد المباراة صرح حكم اللقاء ماتياس يولينبيك بالقول "لقد سألني اللاعب قبل المباراة هل بإمكانه التوقف للشرب قليلا عند الغروب لأنه مسلم ويصوم رمضان. وبطيعة الحال أنا وافقت على ذلك. وعندما توقف اللعب أخبرته وانتظرت حتى انتهى من الإفطار".

وحقق مقطع الفيديو الذي يظهر لاعب ماينز موسى نياكاتي وهو يفطر وبجانبه زميله حارس المرمى مشاهدات عالية بلغت أزيد من مليوني مشاهدة وأعيد مشاركة الفيديو على تويتر 17 ألف مرة.

وتكرر نفس الشيء الأحد الماضي في مباراة لايبزيغ وهوفنهايم عندما أوقف الحكم المباراة حتى يتمكن لاعب لايبزيغ محمد سيماكان من شرب الماء وكسر الصيام قبل مواصلة المباراة.

وفي الدوري الإنجليزي الممتاز (برمييرليغ)، أوقف الحكم مباراة فريقي بيرنلي وإيفرتون للحظات قليلة من أجل أن يتمكن عبد الله دوكوري، لاعب إيفرتون من الإفطار بعد أن خاض اللقاء وهو صائم.

وعلى عكس البوندسليغا التي يحدث فيها هذا الأمر لأول مرة فإن الدوري الإنجليزي قد اعتاد على مثل هذه المبادرات الإنسانية، حيث تم الموسم الماضي من التوصل لاتفاق غير رسمي بين قادة الأندية الإنجليزية بإتاحة الفرصة للاعبين المسلمين للإفطار في أول توقف للعب بعد الغروب.

وتفاعل الكثيرون مع مقاطع الفيديو في ألمانيا التي تظهر توقف المبارياتحتى يتمكن اللاعبون المسلمون من الإفطار. وأشادوا باحترام باقي اللاعبين لحق اللاعبين المسلمين في كسر الصيام دون إبداء أي اعتراض على توقف المباراة كما رحب رئيس المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا أيمن مزيك بذلك معتبرا أنه بمثابة تيسير للاعبين المسلمين الذين يلعبون المباراة وهم صائمين.

هـ.د