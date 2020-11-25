 سابقة عالمية: اسكتندا تتيح مستلزمات الدورة الشهرية بالمجان | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 25.11.2020

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منوعات

سابقة عالمية: اسكتندا تتيح مستلزمات الدورة الشهرية بالمجان

لن يعود واجباً على النساء في اسكتلندا دفع المال للحصول على الفوط الصحية الخاصة بالدورة الشهرية، إذ صوّت البرلمان على تمكين النساء من الحصول مجاناً على هذه المستلزمات.

مستلزمات الدورة الشهرية

مستلزمات الدورة الشهرية

صوّت نواب اسكتلندا لصالح النفاذ المجاني إلى المستلزمات النسائية الخاصة بالدورة الشهرية في البلاد بغية الحدّ من صعوبة حصول النساء عليها، في قرار هو الأول من نوعه في العالم. 

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مراهقون في إندونيسيا اكتشفوا وسيلة جديدة وغريبة للوصول إلى حالة نشوة شبيهة بتلك التي تسببها المخدرات، مستخدمين الفوط الصحية المخصصة للنساء. فكيف ذلك؟

كشفت دراسة بريطانية أن النساء في ما يعرف بـ"سن اليأس" يصبن بعدوى كوفيد-19 أكثر من اللواتي تأتيهن الدورة الشهرية. ما علاقة ذلك بمستوى الأستروجين؟ وهل يحمي الأخير من فيروس كورونا؟

وأعربت رئيسة وزراء اسكتلندا، نيكولا ستيرجن، في تغريدة على "تويتر" عن افتخارها "بالتصويت على هذا القانون الثوري الذي يجعل من اسكتلندا أول دولة في العالم توفّر المستلزمات الخاصة بالدورة الشهرية بالمجان لكل من هنّ بحاجة إليها". 

ووافق نواب برلمان اسكتلندا جميعهم، والبالغ عددهم 121، على مشروع القانون هذا الذي ينصّ على حق النفاذ بالمجان إلى السدادات القطنية والفوط الصحية. وقالت النائبة مونيكا لينون من حزب العمال، التي تقدمت بمشروع القانون: "كلنا متفقون على ضرورة ألا يشعر أحد بالقلق إزاء كيفية تأمين سدادات قطنية وفوط صحية قابلة لإعادة الاستخدام".

وعملاً بهذا القانون، ستتيح الحكومة الاسكتلندية لكل النساء بالحصول مجاناً على سدادات قطنية وفوط صحية في أنحاء اسكتلندا. وسيتوجب على المدارس والجامعات توفير هذه المستلزمات مجاناً في مراحيضها. 

وكان مشروع القانون هذا قد لقي معارضة في بادئ الأمر بسبب كلفته البالغة 9.7 ملايين جنيه استرليني في السنة، ولكنه شقّ طريقه إلى البرلمان حيث اعتمد بدعم من الحكومة الاسكتلندية. 

إ.ع/ي.أ (أ ف ب)

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