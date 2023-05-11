سائقو سيارات في برلين يتصدون بعنف لنشطاء المناخ

بحسب مصور وكالة الأنباء الألمانية، قام سائقو سيارات بجر متظاهرين من حركة "الجيل الأخير" المدافعة عن البيئة والمناخ، صباح اليوم الجمعة (19 أيار/مايو 2023)، لإزاحتهم من على الطريق الدائري السريع "إيه 100"، وضربهم وركلهم لمنعهم من تثبيت أنفسهم على الطريق. وبحسب بيانات الشرطة، عرقل نشطاء "الجيل الأخير" حركة المرور في 11 موقعاً في برلين صباح اليوم الجمعة.

وكتبت الحركة على موقع "تويتر" اليوم الجمعة: "لا نستمتع حقا بصراخ السائقين في وجوهنا وجرهم لنا بعيداً... لكن إهمال الحكومة في مواجهة خطر فشل الحصاد والحروب والاضطرابات الاجتماعية يجبرنا على النزول إلى الشوارع".

واحتج نشطاء الحركة أمس الخميس في 14 موقعاً في برلين، مطالبين باتخاذ تدابير سياسية أقوى ضد تغير المناخ. وبحسب بيانات الحركة، يتعمد المحتجون عرقلة حركة المرور.

وأوضحت الشرطة صباح الخميس أنه كان هناك أعمال احتجاجية في مواقع مختلفة منذ صباح الخميس، وأضافت الشرطة أن محطة القطارات الرئيسية وسط العاصمة برلين تضررت من ذلك أيضاً.

يشار إلى أن هذه حركة "الجيل الأخير" تنادي بتشديد الإجراءات السياسية في مواجهة تغير المناخ.

وفي 24 من الشهر الماضي، انتقد المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن هيبشترايت، ما يقوم به ناشطو الحركة: "بالطبع نحن لا ندعم مثل هذه الأشكال من الاحتجاجات" مؤكداً أن الحكومة الحالية بذلت من أجل حماية المناخ أكثر من أي حكومة قبلها. في الوقت نفسه، قال هيبشترايت إن هناك فرصاً للتعبير عن الانتقادات في النظام الديمقراطي البرلماني: "أما مثل هذه الاضطرابات الكبيرة في النظام العام، فإنني أشك فيما إذا كانت تخدم الغرض".

خ.س/ ف.ي (د ب أ)