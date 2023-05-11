 سائقو سيارات في برلين يتصدون بعنف لنشطاء المناخ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 19.05.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

سائقو سيارات في برلين يتصدون بعنف لنشطاء المناخ

في تطور غير مسبوق، تصدى سائقو سيارات في العاصمة الألمانية برلين بعنف لنشطاء من الحركة المعنية بحماية المناخ "الجيل الأخير".

احتجاجات الجيل الأخير توقف حركة السيارات في برلين

احتجاجات الجيل الأخير توقف حركة السيارات

بحسب مصور وكالة الأنباء الألمانية، قام سائقو سيارات بجر متظاهرين من حركة "الجيل الأخير" المدافعة عن البيئة والمناخ، صباح اليوم الجمعة (19 أيار/مايو 2023)، لإزاحتهم من على الطريق الدائري السريع "إيه 100"، وضربهم وركلهم لمنعهم من تثبيت أنفسهم على الطريق. وبحسب بيانات الشرطة، عرقل نشطاء "الجيل الأخير" حركة المرور في 11 موقعاً في برلين صباح اليوم الجمعة.

مختارات

وكتبت الحركة على موقع "تويتر" اليوم الجمعة: "لا نستمتع حقا بصراخ السائقين في وجوهنا وجرهم لنا بعيداً... لكن إهمال الحكومة في مواجهة خطر فشل الحصاد والحروب والاضطرابات الاجتماعية يجبرنا على النزول إلى الشوارع".

واحتج نشطاء الحركة أمس الخميس في 14 موقعاً في برلين، مطالبين باتخاذ تدابير سياسية أقوى ضد تغير المناخ. وبحسب بيانات الحركة، يتعمد المحتجون عرقلة حركة المرور.

وأوضحت الشرطة صباح الخميس أنه كان هناك أعمال احتجاجية في مواقع مختلفة منذ صباح الخميس، وأضافت الشرطة أن محطة القطارات الرئيسية وسط العاصمة برلين تضررت من ذلك أيضاً.

يشار إلى أن هذه حركة "الجيل الأخير" تنادي بتشديد الإجراءات السياسية في مواجهة تغير المناخ.

وفي 24 من الشهر الماضي، انتقد المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن هيبشترايت، ما يقوم به ناشطو الحركة: "بالطبع نحن لا ندعم مثل هذه الأشكال من الاحتجاجات" مؤكداً أن الحكومة الحالية بذلت من أجل حماية المناخ أكثر من أي حكومة قبلها. في الوقت نفسه، قال هيبشترايت إن هناك فرصاً للتعبير عن الانتقادات في النظام الديمقراطي البرلماني: "أما مثل هذه الاضطرابات الكبيرة في النظام العام، فإنني أشك فيما إذا كانت تخدم الغرض".

خ.س/ ف.ي (د ب أ)

  • Klimaprotest | Extinction Rebellion | Ziviler Ungehorsam (Reuters/P. Nicholls)

    تظاهرات البيئة: إبداعات "المتمردين" ضد خطر الانقراض

    منذ الخامس عشر من شهر أبريل/ نيسان، احتل متظاهرو مجموعة "تمرد ضد الانقراض" شوارع لندن ومدن أخرى لمطالبة حكومات العالم بالإعلان عن حالة طوارئ بيئية ومناخية. احتل المتظاهرون مناطق رئيسية بالمدينة لحث المسؤولين على العمل على خفض انبعاثات الغازات المتسببة في رفع درجات حرارة الأرض والوصول بها إلى صفر قبل عام 2025 ووقف الخسائر في التنوع البيئي وتكوين لجان شعبية بعضوية المواطنين للمناخ والعدالة البيئية.

  • Klimaprotest | Extinction Rebellion | Ziviler Ungehorsam (Reuters/P. Nicholls)

    تظاهرات البيئة: إبداعات "المتمردين" ضد خطر الانقراض

    أسست مجموعة من الباحثين الأكاديميين في المملكة المتحدة مجموعة "تمرد ضد الانقراض" العام الماضي، لتكون واحدة من أسرع الحركات البيئية نمواً في العالم. وتعترض المجموعة بطرق مُبتَكَرة خالية من العنف على انعدام التحرك الجاد لمواجهة التغيرات البيئية. ويقول المتظاهرون أن جوهر "تمردهم" هو تسبب البشر لأنفسهم في "انقراض جماعي".

  • UK Extinction Rebellion Protest in London (Reuters/P. Nicholls)

    تظاهرات البيئة: إبداعات "المتمردين" ضد خطر الانقراض

    لم يشارك الأمير هاري، دوق ساسكس، وزوجته ميجان ماركل بالاعتصام فوق جسر "واترلو" في لندن في الثامن عشر من شهر أبريل/ نيسان، إلا أن المتظاهرين استغلوا انتظار الدوق والدوقة لمولودهم الأول لتوجيه الشكر لمجموعة "تمرد ضد الانقراض" على إنقاذهم مستقبل طفلهم.

  • Klimaprotest | Extinction Rebellion | Ziviler Ungehorsam (Reuters/H. Nicholls)

    تظاهرات البيئة: إبداعات "المتمردين" ضد خطر الانقراض

    استخدم النشطاء أساليب متنوعة غير اعتيادية لجذب الانتباه وتوصيل وجهة نظرهم، فخلال الأسبوع قاموا بتعطيل المرور والتسلق على أسطح الباصات وإلصاق أجسادهم بالمباني. في الصورة شبان يتسلقون قطاراً في محطة "كاناري وارف" في السابع عشر من الشهر الحالي.

  • Klimaprotest | Extinction Rebellion | Ziviler Ungehorsam (Reuters/H. Nicholls)

    تظاهرات البيئة: إبداعات "المتمردين" ضد خطر الانقراض

    تسببت المظاهرت التي أدت إلى تعطيل الحياة اليومية لسكان لندن في إلقاء الشرطة القبض على أكثر من 800 متظاهر في العاصمة وحدها. سعى النشطاء إلى كسب الجمهور لصفهم، لكن لم يتجاوز المؤيدون للتظاهرات 36 في المائة من عينة شملت 3500 بريطانياً، في مقابل 52 في المائة عارضوها، وفقاً لاستطلاع أجرته شركة "يو-جوف" لدراسات الرأي.

  • Großbritannien - Aktivisten der Extinction Rebellion im Parlament (Reuters/EXTINCTION REBELLION)

    تظاهرات البيئة: إبداعات "المتمردين" ضد خطر الانقراض

    جذبت تظاهرات "تمرد ضد الانقراض" انتباه العالم لها في الأول من الشهر الحالي، أثناء مناظرة ساخنة في البرلمان البريطاني حول اتفاقية الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، إذ وقفت مجموعة من النشطاء شبه عراة في الصالة المخصصة لزوار البرلمان وعلى أجسادهم "نداء استغاثة" وشعارات تدعو إلى "عدم تضييع الوقت". كما قام بعض المشاركين بلصق أيديهم بالحاجز الزجاجي، إلا أن قوات الأمن سرعان ما أنهت المشهد.

  • Klimaprotest | Extinction Rebellion | Ziviler Ungehorsam (picture-alliance/dpa/C. Soeder)

    تظاهرات البيئة: إبداعات "المتمردين" ضد خطر الانقراض

    انطلقت تظاهرات "تمرد ضد الانقراض" من لندن، لتنتشر الحركة بعدها لمدن كبرى أخرى حول العالم. ففي الخامس عشر من أبريل/ نيسان، قام هؤلاء النشطاء بتعطيل حركة المرور لمدة ساعة على جسر أوبرباوم في مدينة برلين.

  • New York Extinction Rebellion Protest (picture-alliance/Pacific Press/E. McGregor)

    تظاهرات البيئة: إبداعات "المتمردين" ضد خطر الانقراض

    شهدت مدينة نيويورك الأمريكية هي الأخرى تظاهرات سلمية لنشطاء البيئة. ففي الحادي والعشرين من الشهر الحالي، أعلن منظمو التظاهرات في لندن عن استعدادهم لتبديل أساليبهم والتفاوض مع الحكومة، حيث قال المتحدث جيمس فوكس: "نحن نعطيهم فرصة الآن للقدوم والتحدث معنا". وأضاف فوكس: "لو رفضوا، حينها ستستمر التظاهرات وسيتم التصعيد بطرق مختلفة ومتنوعة وأكثر ابتكاراً". فريدل تاوبه/ د.ب


تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

ألمانيا، هل التخلي عن الطاقة النووية خطأ؟

مواضيع ذات صلة

Claudia Roth (Bündnis90/Die Grünen), Kulturstaatsministerin, und Peter Limbourg, Intendant Deutsche Welle, nehmen an dem Festakt zum 70-jährigen Bestehen der DW Deutsche Welle teil. +++ dpa-Bildfunk +++

70 عاما دويتشه فيله.. اهتمام متزايد بأفريقيا 11.05.2023

احتفل ساسة في برلين بمرور 70 عاما على تأسيس دويتشه فيله، التي أشاد المستشار الألماني أولاف شولتس بدورها كصوت للديمقراطية. مظاهرات احتجاجية اعتراضا على خطط تقليص أعلنت عنها المؤسسة، خيمت على الاحتفال.

Activists of Letzte Generation (Last Generation) who glued themselves to a street to protest for a speed limit on highways as well as for affordable public transport, hold hands as they sit on the tarmac, in Munich, Germany, December 14, 2022. REUTERS/Michaela Rehle

الاستخبارات الألمانية: حركة "الجيل الأخير" لا تهدد الديمقراطية 28.01.2023

قالت المخابرات الداخلية الألمانية (مكتب حماية الدستور) إن حركة "الجيل الأخير" والمعنية بحماية المناخ لا تشكل تهديداً للنظام الأساسي الديمقراطي، لكنها أشارت إلى وجود محاولات لمجموعات يسارية متطرفة للتأثير على الحركة.

03.03.2023 Fridays for Future DEU, Deutschland, Germany, Berlin, 03.03.2023 Demonstranten mit Transparent Ja zum Volksentscheid Berlin 2030 Klimaneutral am 26.03. bei der Kundgebung und Demonstration der Fridays For Future Bewegung unter dem Motto TomorrowITooLate Tomorrow isToo Late at the Fridays for Future Strike in Berlin Deutschland. Protest der Schueler und Studenten beim Klimastreik fuer einen radikalen Wandel der Klimapolitik, der Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels und dem Ausstieg aus der Kohlepolitik und Atompolitik und klimaneutrale Hauptstadt 2030. en: Demonstrators with banner Yes to the referendum Berlin 2030 Climate neutral on March 26th at the Fridays For Future movement rally and demonstration under the motto TomorrowITooLate Tomorrow is

بدء التصويت في استفتاء شعبي بولاية برلين لوضع أهداف مناخ أكثر طموحا 26.03.2023

يدلي اليوم الناخبون الألمان في ولاية برلين بأصواتهم بشأن جعل الولاية محايدة مناخياً بحلول 2030 وليس 2045 كما كان مخططاً، فيما ناشدت كثير من كبرى منظمات حماية البيئة الحكومة الاتحادية المزيد من السرعة في حماية المناخ.