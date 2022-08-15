 سؤال يتكرر.. ما ″الحكمة″ من وجود قوات أمريكية في سوريا؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 03.09.2022

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سياسة واقتصاد

سؤال يتكرر.. ما "الحكمة" من وجود قوات أمريكية في سوريا؟

أعادت الهجمات الأمريكية الأخيرة على المقاتلين المتحالفين مع إيران في سوريا طرح الأسئلة عن أسباب وجدوى وجود القوات الأمريكية في هذا البلد. يقول البعض إنهم لا يفعلون ما يكفي وأن السياسة الأمريكية في سوريا شديدة الغموض.

القوات الأمريكية في سوريا جاءت عام 2015 لمقاتلة داعش (8/12/2021)

القوات الأمريكية في سوريا جاءت عام 2015 لمقاتلة "داعش"

أعاد قصف الولايات المتحدة لمقاتلين متحالفين مع إيران في سوريا الأسبوع الماضي طرح السؤال القديم نفسه من جديد: "ماذا ما زلنا نفعل في سوريا؟"، حسب أحد العناوين الصحفية.

وأعلن الجيش الأمريكي انه قتل اربعة عناصر من مجموعات مسلحة مدعومة من إيران في شرق سوريا، وذلك رداً على قصف صاروخي أدى إلى إصابة جنود أمريكيين في المنطقة. كما دمر الطيران الأمريكي آليات وقاذفات صواريخ ومخازن. وتنفي إيران أن يكون لها أي علاقة بالجماعات أو الأهداف التي هاجمتها الولايات المتحدة.

مختارات

ونشر السياسي الأمريكي، كريس مورفي، الذي يرأس اللجنة الفرعية للعلاقات الخارجية الأمريكية، بياناً يشكك في "الحكمة من انتشار هذا العدد الكبير من الأمريكيين في تلك المنطقة".

وقالت دارين خليفة، وهي محللة مختصة بالشأن السوري في "مجموعة الأزمات الدولية"، لـ DW: "كلما تعرضت القوات الأمريكية هناك لهجوم، يبرز السؤال من جديد: لماذا هم هناك؟".

في خطاب بتاريخ 25 آب/أغسطس موجه للكونغرس، أوضح الرئيس جو بايدن  سبب أمره بشن الضربات الانتقامية: "من أجل حماية والدفاع عن سلامة موظفينا، ولإضعاف وتعطيل سلسلة الهجمات المستمرة ضد الولايات المتحدة وشركائنا. وردع.. المزيد من الهجمات".

في وقت سابق من شهر آب/أغسطس، تعرضت قاعدة التنف الأمريكية، بالقرب من نقطة التقاء الحدود السورية والأردنية والعراقية، لهجوم من طائرات بدون طيار. كما استهدفت الصواريخ قواعد أمريكية أخرى، تعرف باسم "غرين فيليدج" و"كونيكو" في محافظة دير الزور الواقعة في أقصى شرق سوريا، ولم تسفر تلك الهجمات عن إصابات.

سياسة خارجية غامضة

تتمركز القوات الأمريكية في سوريا منذ عام 2015، واليوم لا يزال هناك حوالي 900 جندي أمريكي منتشرين في المنطقة المعروفة باسم "منطقة شرق سوريا الأمنية". تلك القوات، إلى جانب حوالي 2500 عسكري متمركزين في العراق، هي ظاهرياً جزء من "عملية العزم الصلب"، أي التحالف الدولي لهزيمة الجماعة المتطرفة المعروفة باسم "الدولة الإسلامية" (داعش)".

ولكن بالنظر إلى تدهور قوة وقدرات "داعش" بشكل كبير، فإن بعض الأمريكيين يشككون في سياسة بلادهم في سوريا.

قال جيفري فيلتمان، مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية السابق لشؤون الشرق الأدنى، في مقال في كانون الثاني/يناير 2021 نشر في الموقع الإلكتروني لمركز أبحاث Quincy Institute for Responsible Statecraft: "باستثناء مواجهة تهديد داعش في شمال شرق سوريا، فشلت السياسة الأمريكية منذ عام 2011 في تحقيق نتائج إيجابية".

وفي أيلول/سبتمبر 2021، كتب عبد الرحمن المصري، الزميل السابق في "قسم رفيق الحريري والشرق الأوسط" في مركز أبحاث "Atlantic Council" في واشنطن: "لم توجد سياسة قائمة بذاتها ومتسقة تجاه سوريا من قبل الإدارات الأمريكية المتعاقبة منذ بداية الصراع في 2011. الولايات المتحدة لا تعرف ما تريده في سوريا. كل من الأصدقاء والأعداء يدركون ذلك".

أولويات واشنطن في سوريا؟

أمرت الحكومة الأمريكية العام الماضي بمراجعة سياستها تجاه سوريا. بعد الانتهاء من ذلك في أواخر عام 2021، تم تحديد أربع أولويات تتعلق بوجود القوات الأمريكية في سوريا.

أولاً، الحفاظ على زخم مكافحة وقتال تنظيم "الدولة الإسلامية" المتطرف. ويشمل ذلك المساعدة في تدريب وتسليح المقاتلين الأكراد السوريين، المعروفين باسم  قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ، الذين قاتلوا تنظيم "الدولة الإسلامية" والذين يسيطرون الآن على هذا الجزء من سوريا.

كذلك تشمل الأولويات الأمريكية الأخرى في سوريا دعم عمليات وقف إطلاق النار السارية في عدة مناطق في سوريا، وتحقيق الاستقرار في المنطقة، والمساعدة في وصول المساعدات الإنسانية، فضلاً عن "الضغط من أجل تحقيق محاسبة (مجرمي الحرب) واحترام القانون الدولي، مع تعزيز حقوق الإنسان، وعدم انتشار (سلاح الدمار السامل)".

كل هذا من المفترض أن يساعد في تحقيق حل سياسي للأزمة السورية المستمرة، على النحو المنصوص عليه في القرار 2254، الذي أصدره عليه مجلس الأمن الدولي في عام 2015.

تقول قوات سوريا الديمقراطية إنها فقدت 11 ألف مقاتل في مكافحة داعش (8/8/2016)

تقول "قوات سوريا الديمقراطية" إنها فقدت 11 ألف مقاتل في مكافحة "داعش"

"خجولة" و"فاترة"

ولكن وكما اشتكى المحللون الذين أطلعوا على أهداف السياسة الجديدة بعد إعلانها، فإن السياسة الأمريكية في سوريا لا تزال "خجولة" و"فاترة".

"الأمريكيون لا يريدون خوض قتال كبير في سوريا. لم تحدد واشنطن بعد مصلحة استراتيجية في سوريا تبرر حرباً كبرى هناك"، هذا ما قاله روبرت فورد، سفير الولايات المتحدة السابق في سوريا، في افتتاحية لصحيفة "الشرق الأوسط" الممولة من السعودية في أيار/مايو من هذا العام.

في مقال آخر نشر في "قسم رفيق الحريري والشرق الأوسط" في مركز أبحاث "Atlantic Council" في كانون الثاني/يناير من هذا العام، أعرب الباحث السوري، عبد الرحمن المصري عن قلقه من أن أهداف السياسة الجديدة تعكس في الواقع مزيداً من عدم الاهتمام ويمكن أن تشير إلى انسحاب الولايات المتحدة من المنطقة.

عامل "توازن"؟

بالرغم من كل الانتقادات السابقة وغيرها، ترى دارين خليفة، المحللة المختصة بالشأن السوري في "مجموعة الأزمات الدولية"، أن الولايات المتحدة تلعب دوراً مهماً في تحقيق الاستقرار في شمال شرق سوريا: "أعتقد أن الكثير من الناس يقللون من شأن ذلك. إنها [الولايات المتحدة] تبقي الضغط على داعش وتمنع الفوضى". وبهذا، فهي تعني أنه بمجرد وجودها هناك، فإن الوجود الأمريكي يمنع القوات التركية من التقدم هناك ومحاربة القوات الكردية، حلفاء الولايات المتحدة، فضلاً عن منع تقدم الروس والإيرانيين والنظام السوري نفسه.

وأضافت خليفة "إنهم يحافظون على توازن قوى يحمي ملايين السوريين في هذه المنطقة. هناك عواقب لوجودهم وهي في الغالب إيجابية، لنكون صادقين. هذا شيء لا يحب الكثير من صانعي السياسة الأمريكيين التحدث عنه، لأن تفويضهم كان فقط لمحاربة داعش، وليس حماية المدنيين".

نحالو سوريا يرسلون نحلاتهم إلى المراعي التركية

الكثير من عدم الأسئلة المفتوحة

في الوقت نفسه، تتفق خليفة بالرأي مع منتقدي الوجود الأمريكي في سوريا في الإشارة إلى إخفاقات السياسة: "لا نعرف، على سبيل المثال، كم من الوقت يريدون أن يظلوا هناك. لا نعرف لماذا، أثناء وجودهم هناك، لا يحاولون حل بعض المشكلات الأساسية [في المنطقة]، وهي المشكلات التي من شأنها أن تعاود الظهور بمجرد مغادرتهم". أحد الأمثلة هو تزايد احتمال قيام تركيا بشن المزيد من الهجمات ضد قوات سوريا الديمقراطية. وأشارت خليفة إلى أن "هذه التوترات تضاعفت بدعم الولايات المتحدة لقوات سوريا الديمقراطية. إنها مشكلة لن تختفي من تلقاء نفسها. في النهاية، تركيا هناك لتبقى".

وأشار خبراء آخرون إلى أن قوات سوريا الديمقراطية، التي لا تعرف إلى متى سيبقى حلفاؤها الأمريكيون، قد تلجأ بشكل متزايد إلى روسيا لتأمين مستقبلها. الجيش الروسي موجود أيضاً في سوريا ويدعم الديكتاتور السوري بشار الأسد.

وتشكك دارين خليفة في أن الساسة الأمريكيين وجدوا أنه من الأسهل عدم التطرق لهذه الأسئلة الصعبة وكل ما قاموا به هو "ركل العلبة إلى الطريق حتى تصبح مشكلة شخص آخر".

وتابعت لـDW: "في الأساس، لا يتعلق الأمر بما إذا كان على الولايات المتحدة البقاء أو المغادرة. يتعلق الأمر بكيفية استخدام الأمريكيين لوجودهم على أفضل وجه والمساعدة في إيجاد حل وسط يوفر ما يكفي من الرضا لجميع الأطراف المعنية". وتختم خليفة قائلة: "لن يكون الجميع سعداء. ولكن يجب أن يكون كل طرف راضياً بما يكفي لعدم تفجير الأمور".

كاترين شاير/خ.س

  • الرئيس السوري السابق حافظ الأسد

    سوريا.. خمسة عقود في قبضة عائلة الأسد

    تولي الحكم بعد انقلاب "الحركة التصحيحية"

    في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 1970، نفّذ حافظ الأسد الذي كان يتولّى منصب وزير الدفاع انقلاباً عسكرياً عُرف بـ"الحركة التصحيحية" وأطاح برئيس الجمهورية حينها نور الدين الأتاسي. في 12 آذار/مارس 1971، انتخب الأسد الذي كان يترأس حزب البعث العربي الاشتراكي، رئيساً للجمهورية ضمن انتخابات لم ينافسه فيها أي مرشح آخر. وكان أول رئيس للبلاد من الطائفة العلوية التي تشكل عشرة في المئة من تعداد السكان.

  • مواجهات بين القوات الإسرائيلية والسورية على مرتفعات الجولان في حرب تشرين 1973

    سوريا.. خمسة عقود في قبضة عائلة الأسد

    "حرب تشرين"

    في السادس من تشرين الأول/أكتوبر 1973، شنّت مصر وسوريا هجوماً مفاجئاً على إسرائيل من جهة قناة السويس غرباً، ومرتفعات الجولان شرقاً، في محاولة لاستعادة ما خسره العرب من أراض خلال حزيران/يونيو 1967، لكن تمّ صدهما. في أيار/مايو 1974، انتهت الحرب رسمياً بتوقيع اتفاقية فضّ الاشتباك في مرتفعات الجولان.

  • الرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيكسون مع وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي الأمريكي وقتها هنري كيسينجر

    سوريا.. خمسة عقود في قبضة عائلة الأسد

    علاقات دبلوماسية بين واشنطن ودمشق!

    في حزيران/يونيو 1974، زار الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون دمشق، معلناً إعادة إرساء العلاقات الدبلوماسية مع سوريا، بعدما كانت مجمّدة منذ العام 1967. في الصورة الرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيكسون مع وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي الأمريكي وقتها هنري كيسينجر.

  • انسحاب القوات السورية من لبنان

    سوريا.. خمسة عقود في قبضة عائلة الأسد

    هيمنة على لبنان

    في 1976 تدخّلت القوات السورية في الحرب الأهلية اللبنانية بموافقة أمريكية، وبناء على طلب من قوى مسيحية لبنانية. وفي 1977، بدأت المواجهات بين القوات السورية، التي انتشرت في معظم أجزاء البلاد ما عدا المنطقة الحدودية مع إسرائيل، وقوات مسيحية احتجت على الوجود السوري. وطيلة ثلاثة عقود، بقيت سوريا قوة مهيمنة على المستوى العسكري في لبنان وتحكمت بكل مفاصل الحياة السياسية حتى انسحابها في العام 2005.

  • الرئيس السوري السابق حافظ الأسد والرئيس العراقي الأسبق صدام حسين

    سوريا.. خمسة عقود في قبضة عائلة الأسد

    قطيعة بين دمشق وبغداد!

    في العام 1979، تدهورت العلاقات بين سوريا والعراق، اللذين حكمهما فرعان متنافسان من حزب البعث العربي الاشتراكي، بعد اتهام الرئيس العراقي آنذاك صدام حسين الوافد حديثاً إلى السلطة، دمشق بالتآمر. وقطعت بغداد علاقتها الدبلوماسية مع دمشق في تشرين الأول/أكتوبر 1980، بعدما دعمت الأخيرة طهران في حربها مع العراق. في الصورة يظهر الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين (يسار) مع الرئيس السوري السابق حافظ الأسد (وسط).

  • مدينة حماه السورية

    سوريا.. خمسة عقود في قبضة عائلة الأسد

    "مجزرة حماه"

    في شباط/فبراير 1982، تصدّى النظام السوري لانتفاضة مسلّحة قادها الإخوان المسلمون في مدينة حماه (وسط)، وذهب ضحية ما يعرف بـ"مجزرة حماه" بين عشرة آلاف وأربعين ألف شخص. وجاء ذلك بعد قرابة ثلاث سنوات من هجوم بالرصاص والقنابل اليدوية على الكلية الحربية في مدينة حلب، أسفر عن مقتل ثمانين جندياً سورياً من الطائفة العلوية. وتوجّهت حينها أصابع الاتهام إلى الإخوان المسلمين بالوقوف خلف الهجوم.

  • حافظ ورفعت الأسد

    سوريا.. خمسة عقود في قبضة عائلة الأسد

    محاولة انقلاب فاشلة

    في تشرين الثاني/نوفمبر 1983، أصيب الأسد بأزمة قلبية نقل على إثرها إلى أحد مشافي دمشق. ودخل في غيبوبة لساعات عدّة، حاول خلالها شقيقه الأصغر رفعت الاستيلاء على السلطة عبر انقلاب فاشل، قبل أن يستعيد الأسد عافيته. وبعد عام، أُجبر رفعت على مغادرة سوريا. الصورة لحافظ الأسد (يمين) مع أخيه رفعت.

  • بشار الأسد زار باريس عدة مرات

    سوريا.. خمسة عقود في قبضة عائلة الأسد

    تقارب مع الغرب!

    بدأ الجليد الذي شاب علاقات سوريا مع أمريكا والغرب بالذوبان، عقب انهيار الاتحاد السوفياتي. انضمت سوريا إلى القوات متعددة الجنسيات في التحالف الذي قادته أمريكا ضد صدام حسين بعد غزو العراق للكويت. وفي تشرين الأول/أكتوبر 1994، زار الرئيس الأمريكي بيل كلينتون الأسد في دمشق. بعد أربع سنوات، زار الأسد فرنسا في أول زيارة له إلى بلد غربي منذ 22 عاماً، واستقبل بحفاوة من نظيره الفرنسي جاك شيراك.

  • بشار الأسد في جنازة أبيه عام 2000

    سوريا.. خمسة عقود في قبضة عائلة الأسد

    الابن يخلف أباه في الرئاسة!

    توفي الأسد في 10 حزيران/يونيو 2000، عن عمر ناهز 69 عاماً، وكان شيراك الرئيس الغربي الوحيد الذي حضر جنازته. وبعد شهر، تولّى نجله بشار السلطة، بعد تعديل دستوري سمح له بالترشّح. وحاز في استفتاء لم يضم أي مرشح آخر سواه على 97 في المئة من الأصوات.

  • صورة لبشار الأسد في دمشق

    سوريا.. خمسة عقود في قبضة عائلة الأسد

    انفتاح نسبي ولكن..!

    بين أيلول/سبتمبر 2000 وشباط/فبراير 2001، شهدت سوريا فترة انفتاح وسمحت السلطات نسبياً بحرية التعبير. في 26 أيلول/سبتمبر 2000، دعا نحو مئة مثقّف وفنان سوري مقيمين في سوريا السلطات إلى "العفو" عن سجناء سياسيين وإلغاء حالة الطوارئ السارية منذ العام 1963. لكنّ هذه الفسحة الصغيرة من الحرية سرعان ما أقفلت بعدما عمدت السلطات إلى اعتقال مفكرين ومثقفين مشاركين في ما عُرف وقتها بـ"ربيع دمشق".

  • سوريون يحملون علم المعارضة السورية

    سوريا.. خمسة عقود في قبضة عائلة الأسد

    احتجاجات تحولت إلى نزاع دامٍ!

    في العام 2011، لحقت سوريا بركب الثورات في دول عربية عدة، أبرزها مصر وتونس، في ما عُرف بـ"الربيع العربي". ومع اندلاع الاحتجاجات المناهضة لنظامه، قمع الأسد المتظاهرين السلميين بالقوة، وتحولت الاحتجاجات نزاعاً دامياً، سرعان ما تعددت جبهاته والضالعين فيه. وأودى النزاع المستمر بأكثر من 388 ألف شخص وهجّر وشرّد الملايين داخل البلاد وخارجها، وسوّى مناطق كاملة بالأرض.

  • صورة الأسد مع صورة بوتين في الغوطة الشرقية بدمشق

    سوريا.. خمسة عقود في قبضة عائلة الأسد

    بقاء على رأس السلطة بدعم روسي

    في سنوات النزاع الأولى، فقدت قوات الحكومة السورية سيطرتها على مساحات واسعة من سوريا بينها مدن رئيسية. لكن وبدعم عسكري من حلفائها، إيران ثم روسيا، استعادت القوات الحكومية تدريجيًا نحو ثلثي مساحة البلاد، إثر سياسة حصار خانقة وعمليات عسكرية واسعة ضد الفصائل المعارضة والتنظيمات الجهادية. ولعب التدخل الجوي الروسي منذ خريف 2015 دوراً حاسماً في تغيير موازين القوى لصالح دمشق. م.ع.ح/ع.ج.م


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