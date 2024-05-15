سؤال - جواب .. كل ما تحتاج معرفته حول البرلمان الأوروبي

موعد يترقبه كثير من المواطنين الأوروبيين. انتخابات البرلمان الأوروبي فرصة لأوروبا لتأكيد قيمها؛ لكنها تمثل تحديا كبيرا. مع ذلك، هل نعرف جيداً كل ما يخصّ هذه المؤسسة؟

البرلمان الأوروبي، هو البرلمان الوحيد العابر للحدود الوطنية في العالم والذي يُنتخب أعضاؤه بشكل مباشر. ويمثل أعضاء البرلمان الأوروبي مصالح مواطني دولهم، ليس على المستوى الوطني (داخل الدولة الواحدة) وإنما على مستوى الاتحاد الأوروبي.

ومن حيث عدد المشاركين، تُعد انتخابات البرلمان الأوروبي ثاني أكبر انتخابات إقليمية في العالم بعد انتخابات الهند، إذ تجمع ما يصل إلى 400 مليون ناخب يحق لهم التصويت في 27 بلدًا، هي بلدان الاتحاد الأوروبي.

وفي الفترة بين السادس والتاسع من شهر يونيو/حزيران المقبل، سيتم تنظيم هذه الانتخابات التي بموجبها سيتم انتخاب أعضاء البرلمان، وسيقوم الأعضاء الجدد بانتخاب رئيس جديد للمفوضية الأوروبية أو إعادة انتخاب أورزولا فون دير لاين لولاية جديدة.

نتعرف هنا على بعض الأسئلة والأجوبة حول البرلمان الأوروبي:

ما هي الوظائف التشريعية للبرلمان الأوروبي؟

يملك البرلمان الأوروبي صلاحيات رقابية على المجلس الأوروبي وعلى المفوضية الأوروبية. ويوافق البرلمان على ميزانية الاتحاد الأوروبي ويدقق في كيفية إنفاق الأموال. كما ينتخب رئيس المفوضية الأوروبية و 26 مفوضا فرعيا، ويوافق على انتخاب رئيس المجلس الأوروبي.

يعمل البرلمان الأوروبي كمُشرِّع مشارك إلى جانب المجلس الأوروبي، إذ يوجد على قدم المساواة مع هذا المجلس، فيما يتعلق بالإجراءات التشريعية العادية أو ما يُعرَف بالقرارات في مجالات كالهجرة والطاقة والنقل والبيئة.

ينتخب البرلمان الأوروبي رئيس المفوضية الأوروبية و 26 مفوضا فرعيا آخر، ويوافق على انتخاب رئيس المجلس الأوروبي. صورة من: Jean-Francois Badias/AP Photo/picture alliance

يمكن لأعضاء البرلمان الأوروبي تقديم اقتراحات لمشاريع قوانين تهم سكان أوروبا، وبحسب الموقع الإلكتروني للبرلمان، فهم "يدعمون قيم الاتحاد الأوروبي: احترام حقوق الإنسان والحرية والديمقراطية والمساواة وسيادة القانون".

لماذا صلاحياته محدودة رغم ذلك؟

يعاني البرلمان الأوروبي من غياب الصلاحيات المهمة في التشريع، فالمفوضية الأوروبية هي المؤسسة المخولة ببدء هذه العملية وليس البرلمان، الذي يُعطيه القانون الحق في الاقتراح، لكن المفوضية غير مُلزَمة بتبني هذه القرارات. وتحتل المفوضية الأوروبية درجة أعلى في التشريع من البرلمان وكذلك من المجلس الأوروبي.

كما أن البرلمان يكون له دور استشاري فقط في الإجراءات التشريعية الخاصة وكذلك في مجموعة من القضايا كالضرائب. ورغم أن القانون يقر بضرورة الحصول على رأي استشاري من البرلمان الأوروبي في هذه الإجراءات الخاصة ولكن يبقى المجلس الأوروبي غير مُلزَم في أخذ هذا الرأي.

ويتخذ البرلمان مجموعة من القرارات ومن ذلك قرارات في السياسة الخارجية ولكن جلها غير ملزمة، سواء للمفوضية الأوروبية أو للدول الأعضاء ولا تحمل صبغة تنفيذية.

كيف يتكون البرلمان الأوروبي؟

يتكون البرلمان الأوروبي من 705 أعضاء، يتم انتخابهم من 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي وذلك لولاية تمتد خمس سنوات ولا يتدخل البرلمان في كيفية تنظيم كل دولة من الأعضاء الانتخابات، ولكنه يطالبها بالمساواة بين الجنسين والاقتراع السري كمبدأين رئيسيين.

يتم توزيع مقاعد البرلمان على أساس سكان كل دولة عضو فمثلاً ألمانيا تتوفر على 96 عضواً بينما تتوفر فرنسا على 79 ودولة إستونيا على سبعة أعضاء فقط، كما يوضح المبيان أسفله.

تقسيم مقاعد البرلمان الأوروبي حسب الدول

لكن تنظيم الأعضاء داخل البرلمان الأوروبي لا يتم وفقا لجنسية الأعضاء، وإنما حسب المجموعات السياسية أو الكتل السياسية التي ينضوي تحت لوائها الأحزاب المختلفة. فحاليًا هناك سبع كتل أو سبع مجموعات سياسية في البرلمان الأوروبي. ولتشكيل كتلة ما يجب أن يضم لتلك الكتلة ما لا يقل عن 23 عضوا من سبع دول. لكن هناك أيضا أعضاء غير منتسبين إلى كتل أو مجموعات سياسية يبلغ عددهم حاليا 50 عضوا.

ما هي أهم الأحزاب داخل البرلمان؟

توجد حالياً عشر أحزاب أوروبية تمثل الديمقراطيين المسيحيين والاشتراكيين الديمقراطيين والخضر والمحافظين الإصلاحيين واليسار والليبراليين وهناك أحزاب تؤمن بالوحدة الأوروبية وأخرى تفضل الاهتمام بالدولة القومية.

الحزب الأول داخل البرلمان الأوروبي هو حزب الشعب الأوروبي الذي يملك 175 عضواً داخل البرلمان وبعده يأتي حزب الاشتراكيين الأوروبيين بـ 145 عضواً ثم تحالف الليبراليين والديمقراطيين لأجل أوروبا الذي يتوفر على 68 عضواً.

يتم انتخاب رئيس البرلمان الأوروبي لمدة سنتين ونصف قابلة للتجديد ومن صلاحياته الإشراف على عمل البرلمان والمناقشات في الجلسات العامة. كما يتوفر البرلمان على 20 لجنة تتكون من 25 إلى 88 عضوًا ومن مهامها تحويل المقترحات التشريعية للمفوضية إلى الجلسات العامة للتصويت عليها وتعمل هذه اللجان على التدقيق في هيئة ومؤسسات الاتحاد.

ما هي المشاكل الأخرى للبرلمان الأوروبي؟

من الانتقادات الموجهة للبرلمان الأوروبي أن جمعه لهذا العدد الكبير من النواب من كل هذه الدول حوله إلى مكان لانتشار اللوبيات السياسية خصوصًا مع ما أثير في العامين السابقين من فضائح فساد ورشوة وُجهت إلى مجموعة من النواب حول نفوذ دول من خارج المنطقة.

وُجهت انتقادات إلى معايير الرقابة والشفافية المطلوب توفرها في البرلمان الأوروبي، خصوصًا أن بروكسل عاصمة المؤسسات الأوروبية هي أكبر عواصم اللوبيات في العالم عدد منها يعمل داخل البرلمان سواء بشكل مباشر أو بشكل متستر.

ع.ا/ص.ش