زيهوفر يطالب رئيس الاستخبارات الداخلية بتفسير تصريحاته عن كمنيتس

في مقابلة مع القناة الأولى بالتلفزيون الألماني (ايه آر دي)، قال وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر مساء اليوم إن على ماسن تقديم تقرير إلى الوزارة " في موعد أقصاه غدا، وأنا أنتظر منه تفسيرا استند إليه في أطروحته".

وكان ماسن أدلى بتصريحات أثارت جدلا حادا أول أمس الجمعة لصحيفة "بيلد"، أعرب فيها عن تشككه إزاء حدوث مطاردة ممنهجة لأجانب في كمنيتس خلال المظاهرات اليمينية التي شهدتها المدينة الأيام الماضية على خلفية مقتل ألماني طعنا خلال شجار مع مهاجرين. وقال ماسن إن هيئة حماية الدستور ليس لديها معلومات موثوقة عن حدوث هذه المطاردات". وعن أحد الفيديوهات التي تظهر فيها مشاهد مطاردة تستهدف أجانب بالقرب من ميدان يوهانيس في كمنيتس، قال ماسن: "لا يوجد دليل على أن الفيديو المتداول على الإنترنت حول هذه الواقعة المزعومة، حقيقي".

ووصف ماسن هذه المعلومات بأنها من المحتمل أن تكون مغلوطة بشكل متعمد. وخلال رده على سؤال تعلق بمقطع الفيديو، أوضح زيهوفر أن ماسن كان قد أخطره والوزارة بتشككه بشكل مسبق" وإذا توافرت مثل هذه التشككات، فلا ينبغي على المرء كوزير أن يقمع هذا الرأي".

في الوقت نفسه، قال زيهوفر إن ماسن يتحمل المسؤولية عن صياغات تصريحاته وأطروحاته. وأضاف زيهوفر أن الوزارة تم إخطارها أيضا بخطط ماسن الخاصة باعتزامه التوجه إلى الرأي العام، لكنه نفى صحة تقارير قالت إنه أعطى ماسن تعليمات في هذا الشأن، وقال زيهوفر:"هذا خطأ". وفي رده على سؤال حول ما إذا كان ماسن يتمتع بثقته المطلقة، أجاب زيهوفر بداية :" السيد ماسن يتمتع بثقتي" لكنه أردف بعد تكرار السؤال:" السيد ماسن يتمتع بثقتي المطلقة".

ي.ب ( د ب أ )