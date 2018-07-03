 زيهوفر يبقى مصراً على طرد اللاجئين عند حدود ألمانيا والنمسا | أخبار | DW | 06.07.2018

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أخبار

زيهوفر يبقى مصراً على طرد اللاجئين عند حدود ألمانيا والنمسا

يصر وزير الداخلية زيهوفر على منع لاجئين مسجلين في دول أخرى من دخول ألمانيا، ورغم أن اتفاق الائتلاف الحكومي ينص على ضرورة إبرام اتفاقات ثنائية مع دول أوروبية لإعادة اللاجئين، مازال زيهوفر يصر على تطبيق خططه.

Deutschland Asylstreit Koalitionsausschuss Seehofer (picture-alliance/dpa/K. Nietfeld)

عقب خلاف استمر أسابيع حول سياسة اللجوء، حذر وزير الداخلية الألماني ورئيس الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، هورست زيهوفر، شركاء الائتلاف الحاكم من إحباط خططه بشأن تشديد سياسة اللجوء. وقال زيهوفر في تصريحات لمجلة "دير شبيغل" الألمانية المقرر صدورها غدا السبت: "الرهان على عدم إبرام اتفاقات ثنائية (مع دول في الاتحاد الأوروبي بشأن اللجوء) لن يكون استراتيجية جيدة"، مضيفا أنه يتعين رفض اللاجئين المسجلين في دول أوروبية أخرى من عند الحدود في حالة عدم إبرام هذه الاتفاقيات.

وكان نائب رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي، رالف شتيغنر، أعرب اليوم الجمعة (السادس من تموز/ يوليو 2018) في تصريحات للقناة الثانية في التليفزيون الألماني (زت. دي. إف) عن تشككه إزاء إمكانية تطبيق حل الوسط الذي توافق عليه الحزب مع التحالف المسيحي بشأن سياسة اللجوء. وذكر شتيغنر أنه لا يعتقد أن الحكومة الألمانية ستنجح في إبرام اتفاقيات ضرورية حول إعادة اللاجئين مع إيطاليا والنمسا.

وكتب الأمين العام للحزب الاشتراكي الديمقراطي، لارس كلينغبايل، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في إشارة إلى تصريحات زيهوفر لـ"دير شبيغل": "نصيحة صغيرة: عندما تكون جالسا في حفرة توقف عن الحفر".

وعقب خلاف طويل بين طرفي التحالف المسيحي، الذي يضم الحزب المسيحي الديمقراطي بزعامة المستشارة أنغيلا ميركل والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري بزعامة زيهوفر، واستياء داخل الائتلاف الحاكم الذي يضم بجانب التحالف المسيحي الحزب الاشتراكي الديمقراطي، توصل الأحزاب الثلاثة مساء أمس الخميس إلى اتفاق بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتشديد سياسة اللجوء.

وتعتزم ألمانيا إبرام اتفاقات مع إيطاليا وإسبانيا والمجر ودول أخرى بالاتحاد الأوروبي بشأن تحقيق استعادة سريعة طالبي اللجوء المسجلين في دول أخرى بالاتحاد، والذين لا تتحمل ألمانيا مسؤوليتهم وفقا لما يسمى بنظام دبلن.

من جانبها، تمسكت النمسا برفضها لخطط ألمانيا في رد فئة من اللاجئين من عند الحدود. وقال المستشار النمساوي زباستيان كورتس اليوم الجمعة إنه يثق في تعهد وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر بأن ألمانيا لن تعيد لاجئين إلى النمسا، طالما أن هؤلاء اللاجئين لا تختص النمسا بهم. وأضاف كورتس: "علاوة على ذلك نتمسك بأننا غير مستعدين لإبرام معاهدات على حساب بلدنا". وكان كورتس أعلن أمس الخميس عزم بلاده وألمانيا إغلاق طرق البحر المتوسط التي يسلكها اللاجئون بالتعاون مع إيطاليا.

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تفاصيل الخطة الألمانية الجديدة لكبح تدفق المهاجرين

ومن جانبه، أوضح زيهوفر أن الحل التوافقي الذي تم التوصل إليه في سياسة اللجوء بين طرفي الاتحاد المسيحي بزعامة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ليس من شأنه أن يؤدي إلى سلبيات بالنسبة للنمسا. وقال الوزير الألماني: "إننا لن نحمل النمسا الآن، ولا في المستقبل مسؤولية اللاجئين، الأمر الذي هي ليست مسؤولة عنه".

وأوضح زيهوفر خلال زيارته أمس للنمسا تفاصيل الحل التوافقي الذي تم التوصل إليه في بلاده بشأن اللاجئين، وقال: "يتعلق الأمر باستقبال اللاجئين الذين تم تسجيلهم بالفعل في إيطاليا واليونان والذين قدموا طلب لجوء هناك، ولكنهم جاءوا إلى الحدود الألمانية-النمساوية ، فيما يسمى بمراكز العبور، وإعادتهم بعد ذلك إلى روما أو أثينا".

ح.ع.ح/ ع.خ (د.ب.أ)

  • erster CDU-Bundesparteitag 1950 (picture-alliance/dpa/dpaweb)

    ألمانيا - هل اُستبعد سيناريو الطلاق نهائيا من طريق التحالف المسيحي؟

    "الحزب االشقيق"

    تأسس الحزب المسيحي الديمقراطي (CDU) سنة 1945. الحزب الذي ترأسه حاليا المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، تحالف مع "شقيقه" الاتحاد الاجتماعي المسيحي البافاري (CSU) منذ تأسيسه تقريبا في 1949. ويجتمع الحزبان في "الاتحاد المسيحي"، الذي ينعت بالأقوى. إذ بقي الحزبان متحدين لعقود من الزمن في الانتخابات وعلى صعيد الحكم أيضا.

  • CSU strebt 1976 eigene Bundestagsfraktion an (picture-alliance/dpa/H. Sanden)

    ألمانيا - هل اُستبعد سيناريو الطلاق نهائيا من طريق التحالف المسيحي؟

    عمل مشترك منذ البداية

    حسب الاتفاق بين طرفي الاتحاد، (المسيحي الديمقراطي، المسيحي الاجتماعي البافاري) فإن الحزبين لا يتنافسان فيما بينهما داخل أية ولاية فيدرالية. من هنا نجد أن الاتحاد الاجتماعي المسيحي البافاري (CSU) يتنافس في ولاية بافاريا فقط، في حين يركز المسيحي الديمقراطي (CDU) على الولايات الـ 15 الباقية. ويشكل نواب الحزبين كتلة واحدة داخل البرلمان الألماني، هي كتلة الاتحاد المسيحي.

  • Archiv - CDU Wahlkampf NRW - Edmund Stoiber und Angela Merkel (picture-alliance/U. Baumgarten)

    ألمانيا - هل اُستبعد سيناريو الطلاق نهائيا من طريق التحالف المسيحي؟

    ميركل أول مستشارة عن التحالف المسيحي

    ولأن كتلة الاتحاد المسيحي كانت هي الأكبر في البرلمان الألماني "البوندستاغ" بعد الانتخابات المبكرة عام 2005 فإن مرشحته أنغيلا ميركل، رئيسة الحزب الديمقراطي المسيحي، أصبحت أول مستشارة في ألمانيا. فقد قادت ميركل الائتلاف الكبير مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي بعد خسارة المستشار الاشتراكي غيرهارد شرودر الانتخابات. في الصورة ميركل مع رئيس وزراء ولاية بافاريا آنذاك إدموند شتويبر.

  • Syrische Flüchtlinge in Deutschland (picture alliance/dpa/S. Pförtner)

    ألمانيا - هل اُستبعد سيناريو الطلاق نهائيا من طريق التحالف المسيحي؟

    "حل توافقي جيد"

    وصفت المستشارة ميركل الاتفاق الذي توصلت إليه مع ووزير داخليتها بأنه "حل توافقي جيد بحق". الخطوة من شأنها ان تنقذ الائتلاف الحكومي الهش من السقوط. الاتفاق يتضمن إقامة مراكز إيواء مؤقتة على حدود ألمانيا مع النمسا، للاجئين الذين تم تسجيلهم في دولة أخرى تابعة للاتحاد الأوروبي، لكنه يحتاج إلى موافقة من الشريك الثالث في الإئتلاف الحاكم، الحزب الاشتراكي الديمقراطي.

  • Archivbild: Berlin - Merkel und Seehofer (picture-alliance/dpa/B. v. Jutrczenka)

    ألمانيا - هل اُستبعد سيناريو الطلاق نهائيا من طريق التحالف المسيحي؟

    سيناريو إنفصال الشقيقين هل هو مستبعد نهائيا؟

    الخلاف بين حزبي الاتحاد المسيحي، هل طوي فعلا؟ بعد تراجع زيهوفر عن تقديم استقالته من وزارة الداخلية ورئاسة الحزب البافاري، إثر توصله لإتفاق مع المستشارة ميركل، يرى مراقبون أن الخلاف لم يطو بشكل تام وأن سيناريو "الانفصال" داخل الاتحاد ليس مستبعدا في المستقبل. إعداد: مريم مرغيش.

    الكاتب: مريم مرغيش


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