 زيهوفر: خطر اليمين المتطرف في ألمانيا بات الأكبر | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 05.03.2020

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أخبار

زيهوفر: خطر اليمين المتطرف في ألمانيا بات الأكبر

بعد الحادثة التي تسبب بها متطرف يميني في هاناو، صرح وزير الداخلية الألماني أن تهديد اليمين المتطرف بات كبيرا للغاية داخل ألمانيا، داعيا إلى عدم التهوين بشأنه. أقوال زيهوفر أوجدت تجاوبا من قبل الأحزاب الألمانية الأخرى.

Gedenkfeier für die Opfer des Anschlags von Hanau (picture-alliance/dpa/F. Rumpenhorst)

أكد وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر مجددا أن الخطر الأكبر حاليا في ألمانيا يصدر من التيار اليميني وقال زيهوفر اليوم الخميس (الخامس من آذار/ مارس) بالبرلمان الألماني "بوندستاغ" إن التطورات الحاصلة من جانب الشبكة الإرهابية اليمينية "إن إس يو" (الاشتراكيون الوطنيون تحت الأرض) حتى اليوم توضح أن "حالة التهديد من قبل التيار اليميني المتطرف في بلدنا تعد كبيرة للغاية ولا يمكن التهوين منها بأي شيء.

مختارات

شددت المستشارة أنغيلا ميركل لدى افتتاح قمة الاندماج في برلين، على محاربة العنصرية والكراهية، وأعربت عن أسفها لعدم "النجاح حتى الآن" في وقف جرائم العنصرية. فيما دعت هيئة مكافحة التمييز إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة. (02.03.2020)

الهجمات الأخيرة ضد المهاجرين ومؤسساتهم والتي نفذها يمينون متطرفون خلفت مخاوف كبيرة لدى الكثير من الناس من تنامي عنف اليمين المتطرف في ألمانيا. أمر دفع بالحكومة الألمانية لاتخاذ إجراءات احترازية وأخرى لمساعدة الضحايا. (28.02.2020)

ترتبط مقاهي الشيشة في ألمانيا بالمهاجرين، ويبدو أنه السبب في اختيار منفذ اعتداء هاناو هذا الفضاء. فكيف كان وقع الاعتداء على أصحاب مقاهي الشيشة ومرتاديها؟ DW زارت عدداً من مقاهي الشيشة في مدينة بون وأعدت التقرير التالي. (26.02.2020)

إيديولوجية اليمين التطرف تشكل تهديدا كبيرا على المستوى العالمي، نظرا لسلسة الاعتداءات التي تم تنفيذها مؤخرا. وهكذا قادت دردشة خاصة إلى اعتقال "زعيم" مجموعة يمينية متطرفة تخطط لهجمات إرهابية في ألمانيا. (26.02.2020)

يذكر أن رجلا ألمانيا 43 عاما قتل عشرة أشخاص ذوي أصول أجنبية وأصاب آخرين في اثنين من مقاهي الشيشة في مدينة هاناو بولاية هيسن غربي ألمانيا في مساء يوم 19 شباط/فبراير الماضي. ويشتبه أنه قتل أمه أيضا في المنزل، ثم انتحر. وبحسب المعلومات. المتوافرة حتى الآن، فإن الجاني المشتبه به كان لديه ميول عنصرية وكان مريضا نفسيا أيضا.

 من جهته قال عضو حزب الخضر في البوندستاغ أوميد نوريبور إن عائلات الضحايا يستحقون الحصول على إجابة من الحكومة، لمعرفة حقيقة ما حدث، مبينا أن هذا الامر تأخر من قبل المسؤولين.  ورحب نوريبور بأقوال زيهوفر الأخيرة والتي أكد بها أن الخطر الأكبر حاليا في ألمانيا يصدر من التيار اليميني.

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تهديدات من أقصى اليمين وأقصى اليسار لساسة ألمان

زيهوفر أكد في حديثه في البوندستاغ  أن العنف يبدأ من تعنيف لغة الخطاب، ودعا إلى "الانضباط والاعتدال في استخدام اللغة"، وأشار إلى أن الأحداث العنصرية الأخيرة في ملاعب كرة القدم في الفترة الأخيرة". وأوضح أنه كان على اتصال مع رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم من أجل استيضاح كيفية مواجهة مثل هذه التجاوزات.

وأشار زيهوفر إلى الزيادات الأخيرة في الأجهزة الأمنية، وأكد قائلا: "إننا لا نكافح المواطنين العامة، إننا نكافح المجرمين"، وأضاف أن ذلك بحاجة لدولة قوية.

وكان رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا اتهامات لاذعة لحزب البديل من ألمانيا (إيه إف دي) اليميني المعارض، على خلفية الهجوم الإرهابي العنصري في هاناو.

وقال رولف موتسنيش اليوم الخميس في البرلمان الألماني إنه ربما يتعلق الأمر في هاناو بشخص واحد، ولكن هذا الشخص تم تحريضه بشمل ممنهج، لافتا إلى أن هناك أثرا لذلك أيضا بداخل البرلمان الألماني، وقال إن حزب البديل يعد شريكا في الجرم، وأضاف: "إنهم أعدوا الأرضية، إنهم مذنبون". وتابع السياسي الألماني البارز: "ما حدث في هاناو أكثر من مجرد هجوم إرهابي... إنه قتل جماعي"، وتحدث موتسنيش عن "إرهاب يميني".

في المقابل، رفض حزب البديل من أجل ألمانيا الشعبوي اليميني الاتهامات الموجهة ضده. 
وأشار نواب الحزب اليميني المعارض اليوم الخميس في برلين إلى الانقسام الحاصل في الدولة، وأوضحوا أن الأحزاب الأخرى هي المسؤولة عنه.
وقال السياسي بحزب البديل غوتفريد كوريو موجها خطابه للأحزاب الأخرى إن دافع الجاني (في هجوم هاناو) ليس واضحا، وقال: "كان أمرا مجنونا أن يتم إلقاء اللوم على حزب البديل... مشعل الحرائق الفعلي يتهم من أبلغ عن الحريق".
وبحسب المعلومات المتوافرة حتى الآن، فإن الجاني المشتبه به كان لديه ميول عنصرية وكان مريضا نفسيا أيضا. 

ع.أ.ج/ و ب (د ب ا)

  • Amadeu Antonio (Amadeu Antonio Stiftung)

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  • Deutschland Mölln Anschläge 1992 (AP)

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  • NSU Rechtsrakdikale Rechtsterrorismus Uwe Böhnhardt Ralf Wohlleben (privat/dapd)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

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  • default

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

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  • Porträtfotos der zehn Neonazi-Mordopfer, Gedenkveranstaltung (picture-alliance/dpa)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    الأجانب هدف دائم لخلية "إن إس يو"

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  • Leipzig Moscheegelände Schweineköpfe (picture-alliance/dpa)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    مسجد في لايبزغ تعرض لهجوم اليمين المتطرف

    مجهولون يلقون براس خنزير في باحة مسجد بمدينة لايبزغ في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013. ويُحسب إضرام الحرائق في مآوي اللاجئين أو في البنايات المخصصة لإيواء اللاجئين أحداث - وإن لم تقتصر على ولايات شرق ألمانيا - على اليمين المتطرف وعلى كارهي الأجانب بصفة عامة واللاجئين بصفة خاصة.

  • Symbolbild Rechte Gewalt hat zugenommen (picture-alliance/dpa/M. Balk)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    عنف اليمين أكثر نشاطا في شرق ألمانيا

    في عام 2014 سجل 47 اعتداء ذي دوافع عنصرية في شرقي ألمانيا، على الرغم من عدد السكان فيها لا يشكل سوى 17 بالمائة من إجمالي سكان البلاد. صورة لعنصر من حليقي الرؤوس في برلين عام 2015.

  • Rechte Proteste gegen das Flüchtlingslager in Freital (picture-alliance/AP Photo/J. Meyer)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    اليمين المتطرف يرفض اللاجئين

    كثيرا ما شهدت مدن شرق ألمانيا احتجاجات متكررة ضد اللاجئين وتنديد بالمستشارة ميركل التي يتهمونها بفتح الأبواب على مصراعيها أمام "من هب ودب" دون أن تعير اهتماما لمخاوفهم ومشاكلهم. الصورة من تظاهرات في مدينة فرايتال ضد اقامة مراكز ايواء اللاجئين عام 2015.

  • Rechtsextremismus Deutschland Symbolbild (picture-alliance/dpa/J. Schlueter)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    المشاعل من شعارات اليمين المتطرف

    عناصر من اليمين المتطرف يستعرضون قوتهم في مدينة ماغديبورغ في 16 يناير 2015، وذلك في مناسبة لاحياء ذكرى قيام الحرب العالمية الثانية. وتسجل مدن شرق المانيا على وجه الخصوص ارتفاعا متسارعا في عدد الموالين لحركات اليمين المتطرف والنازيين الجدد.

  • Düsseldorf Prozess Attentat auf Kölner OB-Spitzenkandidatin Henriette Reker (picture-alliance/dpa/R. Vennenbernd)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    المتهم بمهاجمة المرشحة لمنصب عمدة كولونيا

    صورة من عام 2016، لعنصر من اليمين المتطرف ألقي القبض عليه بعد مهاجمته المرشحة لمنصب عمدة كولونيا هنريتا ريكر قبل يوم من انتخابها. الصورة تظهر المتهم وهو يدخل صالة المحكمة في دوسلدورف في 29 نيسان 2016.

  • Chemnitz jüdisches Restaurant Schalom (Getty Images/AFP/J. MacDougall)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    اليهود مازالوا هدفاً للنازيين الجدد

    أوفه أوتسي اوبالا صاحب المطعم اليهودي في مدينة كيمنيتس، يصف للصحفيين ما جرى في هجوم نفذته مجموعة من المقنعين المعادين لليهود والسامية، ويكشف عن اصابته في كتفه بحجر رماه به المهاجمون المقنعون في (27 آب / اغسطس 2018).

  • Bildergalerie Jahresrückblick 2018 (Reuters/G. Nakamura)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    الصليب المعقوف ما زال شعارهم

    محموعة من النازيين الجدد يرفعون الصليب المعقوف وقد توهج فيه اللهيب في نيسان/ ابريل 2018. الصورة من طقوس خاصة جرت في منطقة لم يعلن عنها تمجيدا للحزب النازي.

  • Deutschland Hanau | Schießerei & Tote, Angriff auf Shisha-Bars (Getty Images/AFP/T. Lohnes)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    هجمات بمدينة هاناو على مقاهي الشيشه

    شهدت مدينة هاناو بولاية هسن مقتل 9 أشخاص في موقعين مختلفين ليلة 19 شباط/ فبراير 2020، ثم عثرت الشرطة بعد الجريمة بساعات على جثة المشتبه بأنه مطلق النار على الأشخاص التسعة وعلى على جثة والدته في مسكنه.

    الكاتب: ملهم الملائكة


مختارات

ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

جريمة قتل مروعة في مدينة هاناو يُشتبه بأن دافعها عنصري. منذ عام 1990 بلغ عدد ضحايا اليمين المتطرف 198 شخصا أغلبهم من أصول أجنبية. ملف الصور هذا يلقي نظرة على جرائم هذا اليمين وأنشطته خلال ثلاثة عقود. (20.02.2020)  

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كشف الهجوم العنصري في هاناو عن مدى خطورة التهديد على المسلمين في ألمانيا. وأصبحت الدعوات المستمرة للمزيد من الأمن للمؤسسات الإسلامية أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى.

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