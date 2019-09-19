 زين العابدين بن علي – من زعيم تونس المطلق إلى الموت طريداً! | سياسة واقتصاد | DW | 19.09.2019

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سياسة واقتصاد

زين العابدين بن علي – من زعيم تونس المطلق إلى الموت طريداً!

توفي الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي في جدة عن عمر ناهز 83 عاماً، وهو الذي حكم تونس بقبضة فولاذية على مدى 23 عاما، فأسقطته ثورة الياسمين عام 2011 ليهرب لاجئا إلى السعودية ويطويه النسيان، ويموت بصمت.

Tunesien Ex-Präsident Zine El Abidine Ben Ali gestorben (Reuters/Z. Souissi)

توفي زين العابدين بن علي رئيس تونس الأسبق في مدينة جدة بالسعودية عن 83 عاما. وكان لجأ اليها يوم 14 كانون الثاني/ يناير 2011 تحت ضغط الشارع الذي ارتفعت فيه أصوات تطالبه بالرحيل. هذه أهم محطات حياة بن علي:

 ولد بن علي في الثالث من أيلول/سبتمبر 1936 في مدينة حمّام سوسة (وسط شرق) في عائلة متواضعة. ووصل إلى الحكم في السابع من تشرين الثاني/ نوفمبر 1987 إثر "انقلاب طبّي" على سلفه، صانع الاستقلال الحبيب بورقيبة (1956-1987)، بحسب ما وُصف آنذاك.

 

مختارات

وقال في مقابلة مع محطة تلفزيونية فرنسية في 1988 إن ذلك "كانت عملية إنقاذ وطني"، مضيفا "كان علي أن أعيد دولة القانون (...) كان الرئيس مريضا ومحيطه كان صاحب تأثير سيء". ووعد بن علي في "بيان السابع من نوفمبر" الشهير الذي توجه به إلى الشعب "بإعطاء القانون حرمته" وبأن "يوفّر أسباب الديموقراطيّة المسؤولة" ويقطع مع "الظلم والقهر" و"استغلال النفوذ" و"التساهل في أموال المجموعة" الوطنية، ومع "الرئاسة مدى الحياة" التي أرساها بورقيبة.

 لكنه سرعان ما أرسى نظاما تسلطيا قمعيا. واتهم محيطه بالفساد واستغلال النفوذ.

 أنداك، رحبت أوساط واسعة من التونسيين بتولي بن علي السلطة "من دون عنف وإراقة دماء". وأشاد به أنصاره معتبرين أنه "منقذ" البلاد التي كانت على حافة الهاوية، معتبرين أنه وضع أسس اقتصاد ليبرالي وقضى على مخططات حزب "النهضة" الإسلامي الذي كان متهما بالتخطيط لانقلاب مسلح.

 والواقع أن بن علي أدخل التعددية بجرعات محسوبة إلى البرلمان في 1994، ونظمّ في 1999 أول انتخابات رئاسية تعددية في تاريخ تونس، لكنها كانت "تعددية شكلية"، بحسب المعارضة التي نددت طوال العقد الأخير من حكم بن علي بانحراف النظام نحو "دولة بوليسية" تقمع الحريات الخاصة والعامة، وخصوصا حرية التجمّع والصحافة والتعبير.

 وخلال رئاسته تونس، فاز حزبه في كل الانتخابات التي خاضها بنسبة فاقت تسعين في المئة.

 بقي على رأس السلطة أربع ولايات كاملة، وكان في طريقه لإكمال ولايته الخامسة لدى الإطاحة به.

 وفي وسائل الإعلام كما في الشوارع، كانت صور بن علي بشعره الأسود والابتسامة التي لا تفارقه، بارزة باستمرار.

 تلقى بن علي تعليما عسكريا بمدرستي "سان سير" و"شالون سور مارن" في فرنسا، وفي المدرسة العليا للاستخبارات والأمن، ومدرسة المدفعية المضادة للطيران في الولايات المتحدة الأميركية.

 تولى رئاسة "الأمن العسكري" (المخابرات العسكرية) في وزارة الدفاع من 1964 إلى 1974، بحسب سيرته الذاتية الرسمية التي نشرت في 2010.

 وتنقل في مسؤوليات عدة بوزارة الداخلية من مدير عام للأمن الوطني، إلى كاتب دولة للأمن الوطني، ثم وزير للأمن الوطني، إلى وزير للداخلية. وفي أيار/مايو 1987، تم تعيينه وزيرا أول (رئيس حكومة) مع الاحتفاظ بوزارة الداخلية، إلى أن نفّذ الانقلاب.

 انتهج بن علي سياسة اجتماعية قائمة على مبدأ "التضامن" كما وصفت رسميا، لكنها لم تحقق أهدافها. وكان تردي الأوضاع الاجتماعية السبب الرئيسي للحركة الاحتجاجية التي بدأت منتصف كانون الأول/ ديسمبر 2010 وأدت الى تنحيه بعدما أدرك أنه لن يلقى دعما من الجيش.

 رأى فيه حلفاؤه الغربيون على مدى سنوات ضامنا للاستقرار من أجل تدفق الاستثمارات على تونس التي يزورها سنويا ملايين السياح الأوروبيين، وأشادوا بمواصلته سياسة بورقيبة في تمكين المرأة.

 وشجّع بن علي إسلاما معتدلاً ووفّر الحماية لممارسة مختلف الأديان في تونس.

 متزوج وله ستة أولاد، هم ثلاث بنات من زواج أول وابنتان وابن من زوجته ليلى الطرابلسي التي تحولت عائلتها إلى رمز للفساد واستغلال النفوذ في عهد الرئيس المخلوع.

 منذ فراره مع عائلته إلى السعودية، لم يعرف الكثير عن أخباره، باستثناء بعض الصور العائلية التي نشرتها ابنته نسرين في حسابها على "إنستغرام".

 وفي تونس، صدرت في حقه أحكام غيابية عدة بالسجن بعد إدانته بتهم فساد والمشاركة في القتل بسبب قمع المتظاهرين.

م.م/ ي.ب ( أ ف ب)

  • Versteigerung von Autos des ehemaligen tunesischen Diktators Zine el-Abidine Ben Ali

    سيارات بن علي وعائلته في المزاد العلني

    عرضت شركة "كروز تور" المكلفة من قبل الحكومة التونسية ببيع السيارات المصادرة من رموز النظام السابق. عُرضت 16 سيارة كانت تعود ملكيتها للرئيس السابق زين العابدين بن وعائلته للمزاد في معرض كليوباترا بمنطقة قمرت السياحية بتونس.

  • Versteigerung von Autos des ehemaligen tunesischen Diktators Zine el-Abidine Ben Ali

    سيارات بن علي وعائلته في المزاد العلني

    قدم الكثير الزائرين بدافع الفضول للإطلاع على سيارات العائلة الحاكمة، التي كانت فيما مضى تُقطع الشوارع عند مرورها ويُمنع الاقتراب منها في ظل النظام السابق.

  • Versteigerung von Autos des ehemaligen tunesischen Diktators Zine el-Abidine Ben Ali

    سيارات بن علي وعائلته في المزاد العلني

    السيارات الألمانية وبشكل خاص BMW كانت الأكثر تواجداً في المعرض من بين السيارات المصادرة.

  • Versteigerung von Autos des ehemaligen tunesischen Diktators Zine el-Abidine Ben Ali

    سيارات بن علي وعائلته في المزاد العلني

    الشركة لم تطرح بعد أسعار أولية للسيارات، لكن مديرها قدر ثمن بعضها لـDW عربية بأكثر من 100 ألف دينار تونسي.

  • Versteigerung von Autos des ehemaligen tunesischen Diktators Zine el-Abidine Ben Ali

    سيارات بن علي وعائلته في المزاد العلني

    لم تعرض الشركة سيارة "المايباخ" الألمانية للرئيس السابق والتي تُقدر قيمتها بنحو 5 ملايين دينار تونسي في معرض كليوباترا بسبب تقدم وزارة الثقافة بطلب وضعها في متحف دائم للذاكرة الوطنية.

  • Versteigerung von Autos des ehemaligen tunesischen Diktators Zine el-Abidine Ben Ali

    سيارات بن علي وعائلته في المزاد العلني

    أفاد مدير الشركة العارضة لـDW عربية أن العديد من السيارات لم يتم عرضها بعد، لأنه لم يتم استكمال إجراءات إدراجها للبيع.

  • Versteigerung von Autos des ehemaligen tunesischen Diktators Zine el-Abidine Ben Ali

    سيارات بن علي وعائلته في المزاد العلني

    مراسل DW عربية بصدد معاينة إحدى السيارات الفاخرة المعروضة.

  • Versteigerung von Autos des ehemaligen tunesischen Diktators Zine el-Abidine Ben Ali

    سيارات بن علي وعائلته في المزاد العلني

    حددت الشركة العارضة يوم 21 من شهر آيار/ مايو الجاري كآخر موعد للمشاركة في مزاد علني لبيعها. ويأتي المزاد بينما تبحث الحكومة عن موارد لتعزيز السيولة بالخزينة العامة في ظل الضائقة المالية التي تعاني منها الدولة.

  • Versteigerung von Autos des ehemaligen tunesischen Diktators Zine el-Abidine Ben Ali

    سيارات بن علي وعائلته في المزاد العلني

    من المقرر إيداع العائدات المتأتية من بيع السيارات في حساب خاص بالأموال المصادرة إلى حين خلاص الدائنين للنظام السابق.

  • Versteigerung von Autos des ehemaligen tunesischen Diktators Zine el-Abidine Ben Ali

    سيارات بن علي وعائلته في المزاد العلني

    غالبية السيارات المعروضة تعود ملكيتها لأصهار الرئيس السابق ويبدو أن أغلبهم كان يفضل السيارات الرياضية والمكشوفة.

  • Versteigerung von Autos des ehemaligen tunesischen Diktators Zine el-Abidine Ben Ali

    سيارات بن علي وعائلته في المزاد العلني

    أوضح مدير شركة "كروز تور" المفوضة من قبل وزير الاقتصاد والمالية أن سيارة لاند روفر المعروضة هذه قد تتجاوز قيمتها 170 ألف دينار تونسي.

  • Versteigerung von Autos des ehemaligen tunesischen Diktators Zine el-Abidine Ben Ali

    سيارات بن علي وعائلته في المزاد العلني

    من بين أنواع السيارات المعروضة "كاديلاك" و"جي ام سي" و"ايفاكو" و"مرسيديس بنز" و"بي ام دبليو" و"سانتانا" و"كرايزلر" و"لاند روفر" و"بورش". وأعلنت الشركة المفوضة من قبل لحكومة التونسية أن عدد السيارات المعروضة سيصل لأكثر من 50 سيارة مصادرة.

    الكاتب: طارق القيزاني- تونس


 

مختارات

سيارات بن علي وعائلته في المزاد العلني

أعلنت شركة "كروز تورز"، الشركة المفوضة من قبل وزير الاقتصاد والمالية، عن فتح مزاد علني لبيع السيارات الفخمة المصادرة من الرئيس السابق زين العابدين بن علي وعائلته من بينها سيارة "مايباخ" الفارهة. (19.05.2014)  

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