زين الدين زيدان، أبرز لاعب كرة قدم فرنسي على الإطلاق. أحرز كل الألقاب الممكنة في العالم. اعتزل اللعب في عام 2006. وقد درّب فريق ريال مدريد الأسباني لسنوات. اشتهر زيزو بأناقته وتحكمه في المستديرة بشكل بارع قل نظيره.

ولد زين الدين زيدان في 23 يونيو/حزيران 1972 في مرسيليا. والداه إسماعيل ومليكة هاجرا من الجزائر إلى فرنسا. قاد زيدان منتخب بلاده للفوز بكأس العالم 1998، وبكأس أوروبا 2000. كما توج مع ناديي يوفنتوس وريال مدريد بالعديد من الألقاب المحلية والقارية والدولية. اختير كأفضل لاعب في العالم 3 مرات.