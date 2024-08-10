زيلينسكي يقر بشن هجوم في كورسك لـ"نقل الحرب" الى داخل روسيا

أقر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لأول مرة بشن قوات بلاده عملية عسكرية في منطقة كورسك الروسية بهدف "نقل الحرب" الى داخل روسيا. وموسكو تعلن البدء بالتصدي للهجوم الأوكراني وتجلي عشرات الآلاف نحو "مناطق آمنة".

أقر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم السبت (10 أغسطس/آب 2024) لأول مرة بشن القوات الأوكرانية عملية في منطقة كورسك الروسية. وأكد زيلينسكي أن بلاده تسعى "الى نقل الحرب" إلى داخل روسيا التي تشهد توغلا للقوات الأوكرانية في منطقة كورسك، بدأ الثلاثاء.

وقال زيلينسكي في مداخلته اليومية "اليوم، وفي شكل متكرر، أعد (قائد القوات المسلحة) تقارير عن الجبهة، عن تحركاتنا ونقل الحرب الى أراضي المعتدي (...) أوكرانيا تثبت أنها قادرة على ممارسة الضغط الضروري : الضغط على المعتدي".

ولم تعلق كييف في شكل مباشر الى الآن على العملية العسكرية، لكن زيلينسكي قال في خطابه المسائي أمس الأول الخميس إن "روسيا جلبت الحرب إلى أرضنا، ويجب أن تشعر بما فعلت ".

معارك ضاربة وموسكو تجلي عشرات الآلاف من كورسك

ولمواجهة "محاولة غير مسبوقة لزعزعة الاستقرار"، أعلنت السلطات الروسية ليل الجمعة-السبت البدء بـ"عملية لمكافحة الإرهاب" في مناطق بيلغورود وبريانسك وكورسك المتاخمة لأوكرانيا.

ونقلت وكالة تاس للأنباء عن أرتيوم شاروف، ممثل وزارة الحالات الطارئة الروسية، قوله خلال مؤتمر صحافي اليوم إنه منذ توغل القوات الأوكرانية "تم إجلاء أكثر من 76 ألف شخص مؤقتا (من كورسك) نحو أماكن آمنة".

و تخوض روسيا معارك ضارية ضد آلاف الجنود الأوكرانيين على عمق 20 كيلومترا داخل منطقة كورسك بعد أكبر هجوم لأوكرانيا على الأراضي الروسية منذ بدء الحرب في 2022.

وقالت وزارة الدفاع الروسية السبت إن "القوات المسلحة تواصل صد محاولة القوات المسلحة الأوكرانية التوغل عبر الحدود"، مشيرة إلى أنها استخدمت الطيران والمدفعية لضرب القوات الأوكرانية.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إجلاء أكثر من 76 ألف شخص يقيمون في منطقة كورسك نحو "أماكن آمنة" منذ توغل القوات الأوكرانية. صورة من: Russian Emergency Ministry/AP/picture alliance

ونشرت الوزارة لقطات تظهر دبابات وهي تطلق النار على مواقع أوكرانية في منطقة كورسك، بالإضافة إلى غارة جوية. وأكّدت يوم أمس الجمعة نشر وحدات إضافية في المنطقة الحدودية.

وكان الجيش الروسي قد أكد الجمعة أن قوات كييف بلغت مدينة سودجا التي يبلغ عدد سكانها 5500 نسمة وتقع على مسافة حوالي عشرة كيلومترات من الحدود وتضم محطة لنقل الغاز ما زالت تؤمن إمدادات لأوروبا ولا سيما سلوفاكيا والمجر عبر أوكرانيا.

ولم يعرف مدى تقدم القوات الأوكرانية التي تشارك في عملية التوغل وعديدها.

ع.ج.م/أ.ح (أ ف ب، رويترز)