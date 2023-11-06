 زيلينسكي يعلن مقتل مساعد قائد الجيش الأوكراني في انفجار | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 06.11.2023

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زيلينسكي يعلن مقتل مساعد قائد الجيش الأوكراني في انفجار

قتل مساعد قائد الجيش الأوكراني فاليري زالوجني، بانفجار هدية تلقاها لمناسبة عيد ميلاده، وفق ما أعلنه الرئيس الأوكراني زيلينسكي عبر تلغرام. وبحسب مصادر رسمية فإن جينادي تشيستياكوف قتل في الانفجار في حين نجت زوجته وأولاده.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أرشيف (04.11.2023).

 قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن جينادي تشيستياكوف، مساعد قائد الجيش الأوكراني قتل بعبوة ناسفة مجهولة.

 قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الاثنين (السادس من نوفمبر/ تشرين ثاني) إن جينادي تشيستياكوف، مساعد القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني، لقي حتفه بعبوة ناسفة مجهولة.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن زيلينسكي قوله على تطبيق تليغرام اليوم الاثنين، إن الانفجار وقع بمنزل تشيستياكوف في منطقة كييف، أثناء الاحتفال بعيد ميلاد أحد أفراد أسرته.

بدوره قال زالوجني قتل مساعدي وصديقي القريب يوم عيد ميلاده"، مضيفا أن "عبوة ناسفة مجهولة انفجرت في إحدى هداياه" ومعلنا فتح "تحقيق أولي".إنه يجري حاليا التحقيق لمعرفة أسباب وملابسات الانفجار.

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وأضاف أن زوجة تشيستياكوف وأطفاله الأربعة نجوا من الحادث. واستطرد " ألم لا يمكن وصفه وخسارة فادحة للقوات المسلحة الأوكرانية ولي أنا شخصيا".

 وقال زالوجني: "منذبداية الغزو الشامل ، كان جينادي الكتف الذي أستند إليه، لقد كرس حياته بالكامل للقوات المسلحة الأوكرانية وللقتال ضد العدوان الروسي". وتابع أن "الاسباب والملابسات سيتم تحديدها خلال التحقيق"، مؤكدا أنه يشعر "بألم لا يوصف".

وفي نيسان/أبريل الفائت، قتل مدون روسي شهير معروف باسم فلادلن تاتارسكي بانفجار تمثال صغير تلقاه هدية في سان بطرسبورغ بشمال غرب روسيا.

وذكرت هذه القضية بمقتل داريا دوغينا، ابنة المفكر الروسي القومي المتطرف ألكسندر دوغين، المؤيد للغزو الروسي لأوكرانيا، بانفجار سيارتها في آب/اغسطس 2022.

ميدانيا وبعد مرور أيام قليلة على ضربة صاروخية روسية على مراسم احتفال عسكرية على الجبهة الأوكرانية في إقليم زابوريجيا، قال الجيش الأوكراني إن الهجوم أسفر عن مقتل 19 جنديا.

وذكرت كتيبة المشاة الجبلية رقم 128 على تطبيق تليغرام اليوم الاثنين أنه يجري حاليا التحقيق في كل ظروف المأساة. وبعد الهجوم الذي وقع يوم الجمعة، ذكرت وسائل الإعلام الأوكرانية في بداية الأمر أن عدد القتلى يبلغ 20 جنديا.

وأفاد الجيش الأوكراني أن روسيا استهدفت الجنود الأوكرانيين بصاروخ من طراز "اسكندر" أثناء مشاركتهم في مراسم احتفال بمناسبة يوم المدفعية. وأعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي ووزير الدفاع رستم عميروف إجراء تحقيق.

ع.أ.ج/أ. ح (د ب ا، أ ف ب)

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