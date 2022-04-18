زيلينسكي يعلن بدء الهجوم الروسي على شرق أوكرانيا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الإثنين (18 نيسان/أبريل 2022) بداية الهجوم الروسي على شرق أوكرانيا الذي يسيطر عليه جزئيا انفصاليون موالون لموسكو وحيث تشتدّ حدّة المعارك الدامية.

وقال الرئيس الأوكراني في كلمة عبر تلغرام "يمكننا أن نؤكّد الآن أنّ القوات الروسية بدأت معركة السيطرة على دونباس التي كانت تستعدّ لها منذ وقت طويل. قسم كبير جداً من الجيش الروسي مكرّس حالياً لهذا الهجوم".

وتابع زيلينسكي"بغضّ النظر عن عدد الجنود الروس الذين تم إحضارهم إلى هنا، سنقاتل وسندافع عن أنفسنا".

وكان كبير موظفي الرئاسة الأوكرانية قد قال اليوم الاثنين إن "المرحلة الثانية من الحرب قد بدأت"، في إشارة إلى الهجوم الروسي الجديد في شرق أوكرانيا. وكتب كبير موظفي الرئاسة أندريه يرماك على تيليغرام "نثق في جيشنا. إنه قوي للغاية" مطمئنا الأوكرانيين بأن قوات بلادهم يمكنها صد الهجوم.

وجاءت تصريحاته تأكيدا لما قاله مسؤول أمني أوكراني كبير في وقت سابق من أن روسيا بدأت هجومها الجديد صباح الاثنين.

وقُتل ثمانية مدنيين على الأقلّ في قصف روسي استهدف الإثنين منطقتي دونيتسك ولوهانسك في شرق أوكرانيا حيث تدور معارك بين الجيشين الروسي والأوكراني، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية التابعة لكييف.

وقال الحاكم الأوكراني لمنطقة لوهانسك سيرغي غايداي عبر تيليغرام إنّ أربعة مدنيين قتلوا بينما كانوا يحاولون الفرار من كريمينا، المدينة الصغيرة التي دخلتها القوات الروسية الإثنين وتمركزت فيها. بدوره قال بافلو كيريلينكو حاكم منطقة دونيتسك إنّ أربعة مدنيين قتلوا الإثنين في قصف روسي على منطقته.

ومنذ أن أعلنت سحب قواتها من منطقة كييف، تركّز موسكو عملياتها العسكرية على الشرق الأوكراني الذي غالباً ما تستهدفه عمليات القصف من بدء الغزو الروسي للبلاد في 24 شباط/فبراير.

وكان الجيش الأوكراني قد أعلن قبل أسابيع أنّ موسكو أطلقت هجوماً واسع النطاق على منطقة دونباس التي يسيطر موالون لها على جزء منها، لربطها بشبه جزيرة القرم التي ضمتها في 2014.

مشاهدة الفيديو 42:31 بتوقيت برلين - جرائم الحرب الروسية: إجهاز على الدبلوماسية؟

بوتين يكرم وحدة الجيش المتهمة بالمسؤولية عن جرائم بوتشا

وفي سياق ذي صلة، كرم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وحدة الجيش التي تتهمها أوكرانيا بارتكاب جرائم حرب في بلدة بوتشا. وأشاد المرسوم الذي وقعه بوتين اليوم الاثنين بـ"البطولة الجماعية والبسالة" دون الإشارة إلى الحرب في أوكرانيا، ومنح لواء المشاة الآلي 64 لقب "الحرس" الفخري.

واتهمت وزارة الدفاع الأوكرانية في وقت سابق من الشهر الجاري الوحدة الروسية بالتورط في جرائم حرب خلال احتلال بلدة بوتشا، التي جذبت الاهتمام الدولي بتقارير عن فظائع روسية تم ارتكابها خلال الحرب.

وقد تم انتشال أكثر من 350 جثة حتى الآن من البلدة القريبة من العاصمة كييف، وقد تعرض كل الضحايا تقريبا لإطلاق النار، وفقا لقائد الشرطة بالمنطقة. وانطلقت دعوات دولية لإجراء تحقيق دولي في هذه الجرائم. من جانبها ،نفت روسيا ارتكاب جرائم حرب خلال ما أطلقت عليها "العملية العسكرية الخاصة"

خ.س/أ.ح (أ ف ب، رويترز، د ب أ)