 زيلينسكي يعلن بدء الهجوم الروسي على شرق أوكرانيا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 18.04.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

زيلينسكي يعلن بدء الهجوم الروسي على شرق أوكرانيا

أعلن الرئيس الأوكراني أن الهجوم الروسي على شرق أوكرانيا "قد بدأ". الحاكم الأوكراني للوهانسك وصف الهجوم بـ"الجحيم الذي كان يحكى عنه منذ أسابيع". والرئيس بوتين يكرم وحدة الجيش التي تتهمها كييف بارتكاب جرائم حرب في بوتشا.

مشاهدة الفيديو 39:12

مسائيةDW: "زخم" جديد للحرب في أوكرانيا؟

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الإثنين (18 نيسان/أبريل 2022) بداية الهجوم الروسي على شرق أوكرانيا الذي يسيطر عليه جزئيا انفصاليون موالون لموسكو وحيث تشتدّ حدّة المعارك الدامية.

وقال الرئيس الأوكراني في كلمة عبر تلغرام "يمكننا أن نؤكّد الآن أنّ القوات الروسية بدأت معركة السيطرة على دونباس التي كانت تستعدّ لها منذ وقت طويل. قسم كبير جداً من الجيش الروسي مكرّس حالياً لهذا الهجوم". 

مختارات

بعد انسحاب القوات الروسية، يتم إزالة الألغام وانتشال الجثث في العديد من ضواحي كييف. الآن أصبح بإمكان الصحفيين زيارة هذه الأماكن. تقرير ألكسندر ساويزكي من بلدتي هوستوميل وبوتشا الأوكرانيتين.

نشرت روسيا فيديو يظهر مقاتلين بريطانيين أسرى عند القوات الروسية، فيما بثت أوكرانيا فيديو لثري أوكراني معتقل مقرب من الرئيس بوتين. وحصيلة قتلى القصف الروسي لمدينة لفيف ترتفع إلى سبعة أشخاص.

رصدت صحيفة ألمانية جلب كثير من اللاجئين من أوكرانيا لحيواناتهم الأليفة معهم. وفيما يؤكد البعض أن هذه الحيوانات توفر دعما نفسيا كبيرا للهاربين من الحرب، وعدت السلطات الألمانية بتقديم التسهيلات.

بين سوريا والشيشان ومناطق عدة داخل روسيا، تولى الجنرال ألكسندر دفورنيكوف عشرات المهمات ورقّي لأرفع المناصب. واليوم قرر بوتين أن يضع عمليات الجيش الروسي في أوكرانيا تحت قيادته.. فمن هو هذا الجنرال الذي يوصف بـ"الدموي"؟

وتابع زيلينسكي"بغضّ النظر عن عدد الجنود الروس الذين تم إحضارهم إلى هنا، سنقاتل وسندافع عن أنفسنا".

وكان كبير موظفي الرئاسة الأوكرانية قد قال اليوم الاثنين إن "المرحلة الثانية من الحرب قد بدأت"، في إشارة إلى الهجوم الروسي الجديد في شرق أوكرانيا. وكتب كبير موظفي الرئاسة أندريه يرماك على تيليغرام "نثق في جيشنا. إنه قوي للغاية" مطمئنا الأوكرانيين بأن قوات بلادهم يمكنها صد الهجوم.

وجاءت تصريحاته تأكيدا لما قاله مسؤول أمني أوكراني كبير في وقت سابق من أن روسيا بدأت هجومها الجديد صباح الاثنين.

وقُتل ثمانية مدنيين على الأقلّ في قصف روسي استهدف الإثنين منطقتي دونيتسك ولوهانسك في شرق أوكرانيا حيث تدور معارك بين الجيشين الروسي والأوكراني، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية التابعة لكييف.

وقال الحاكم الأوكراني لمنطقة لوهانسك سيرغي غايداي عبر تيليغرام إنّ أربعة مدنيين قتلوا بينما كانوا يحاولون الفرار من كريمينا، المدينة الصغيرة التي دخلتها القوات الروسية الإثنين وتمركزت فيها. بدوره قال بافلو كيريلينكو حاكم منطقة دونيتسك إنّ أربعة مدنيين قتلوا الإثنين في قصف روسي على منطقته.

ومنذ أن أعلنت سحب قواتها من منطقة كييف، تركّز موسكو عملياتها العسكرية على الشرق الأوكراني الذي غالباً ما تستهدفه عمليات القصف من بدء الغزو الروسي للبلاد في 24 شباط/فبراير.

وكان الجيش الأوكراني قد أعلن قبل أسابيع أنّ موسكو أطلقت هجوماً واسع النطاق على منطقة دونباس التي يسيطر موالون لها على جزء منها، لربطها بشبه جزيرة القرم التي ضمتها في 2014.

مشاهدة الفيديو 42:31

بتوقيت برلين - جرائم الحرب الروسية: إجهاز على الدبلوماسية؟

بوتين يكرم وحدة الجيش المتهمة بالمسؤولية عن جرائم بوتشا

وفي سياق ذي صلة، كرم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وحدة الجيش التي تتهمها أوكرانيا بارتكاب جرائم حرب في بلدة بوتشا. وأشاد المرسوم الذي وقعه بوتين اليوم الاثنين بـ"البطولة الجماعية والبسالة" دون الإشارة إلى الحرب في أوكرانيا، ومنح لواء المشاة الآلي 64 لقب "الحرس" الفخري.

واتهمت وزارة الدفاع الأوكرانية في وقت سابق من الشهر الجاري الوحدة الروسية بالتورط في جرائم حرب خلال احتلال بلدة بوتشا، التي جذبت الاهتمام الدولي بتقارير عن فظائع روسية تم ارتكابها خلال الحرب.

 وقد تم انتشال أكثر من 350 جثة حتى الآن من البلدة القريبة من العاصمة كييف، وقد تعرض كل الضحايا تقريبا لإطلاق النار، وفقا لقائد الشرطة بالمنطقة. وانطلقت دعوات دولية لإجراء تحقيق دولي في هذه الجرائم. من جانبها ،نفت روسيا ارتكاب جرائم حرب خلال ما أطلقت عليها "العملية العسكرية الخاصة"

خ.س/أ.ح (أ ف ب، رويترز، د ب أ)

  • Ukraine | Sophienkathedrale in Kiew

    أوكرانيا.. الحرب تهدد سبعة مواقع للتراث الإنساني

    كييف: كاتدرائية القديسة صوفيا ودير بيشيرسك لافرا

    بُنيت الكاتدرائية التي تعود إلى القرن الحادي عشر لتنافس آيا صوفيا، الواقعة في إسطنبول. الفسيفساء واللوحات الجدارية مازالت تحتفظ بكامل رونقها وروعتها حتى يومنا هذا. كان لكاتدرائية القديسة صوفيا في كييف تأثير كبير على الطراز المعماري للكنائس الأخرى. ساعدت ودير بيشيرسك لافرا الكهفي القريب منها على أن تصبح كييف مركزاً للديانة الأرثوذكسية.

  • Ukraine | Weltkulturerbe - Old Residence of Bukovinian and Dalmatian Metropolitans

    أوكرانيا.. الحرب تهدد سبعة مواقع للتراث الإنساني

    تشيرنيفتسي: مقر أبرشية بوكوفينا ودالماتيا

    يُظهر مقر الزعيم الروحي لأبرشية بوكوفينا ودالماتيا الأرثوذكسية التأثيرات البيزنطية والقوطية والباروكية. يعكس المبنى الهوية الدينية والثقافية المتنوعة للإمبراطورية النمساوية-المجرية. تم بناء المجمع من 1864 إلى 1882.

  • Ukraine Lwiw historische Altstadt

    أوكرانيا.. الحرب تهدد سبعة مواقع للتراث الإنساني

    لفيف: مركز تاريخي

    تقع لفيف في غرب أوكرانيا، تأسست المدينة في العصور الوسطى المتأخرة وكانت لعدة قرون مركزاً مهماً للإدارة والدين والتجارة. يتضح هذا من خلال دور العبادة لمختلف الطوائف الدينية. المباني الباروكية متميزة؛ إذ تعكس التناغم بين طراز أوروبا الشرقية في البناء والتأثيرات الألمانية والإيطالية عليه.

  • Norwegen | Struve-Bogen - Weltkulturerbe

    أوكرانيا.. الحرب تهدد سبعة مواقع للتراث الإنساني

    قوس ستروف الجيوديسي

    يمتد قوس ستروف على مسافة 2821 كيلومتراً من البحر الأسود في أوكرانيا إلى هامرفست بالنرويج. على طول هذا الطريق، قام عالم الفلك فيلهلم ستروف بقياس الكرة الأرضية واستنبط الشكل الدقيق للأرض، الأمر الذي اعتبر إنجازاً علمياً عظيماً تم تكريمه باعتباره تراثاً ثقافياً عالمياً. تُظهر الصورة النصب التذكاري للقوس في النرويج.

  • Ukraine Krim Sewastopol Chersonesos antike griechische Stadt

    أوكرانيا.. الحرب تهدد سبعة مواقع للتراث الإنساني

    خيرسونيس: "مكة الروسية"

    تأسست مدينة خيرسونيس في القرن الخامس قبل الميلاد. تقع أطلالها بالقرب من سيفاستوبول في جنوب غرب شبه جزيرة القرم، والتي ضمتها روسيا بشكل غير قانوني في عام 2014. يشتمل الموقع على آثار مسيحية وبقايا مستوطنات من العصرين الحجري والبرونزي. كروم العنب محفوظة بشكل جيد حتى اليوم. ونقلت مواقع إعلامية عن بوتين نيته تحويل خيرسونيس إلى "مكة الروسية"، وذلك يعود إلى أن اعتناق روسيا للديانة المسيحية قد بدأ منها.

  • Ukraine Yasinia | Weltkulturerbe - Holzkirche

    أوكرانيا.. الحرب تهدد سبعة مواقع للتراث الإنساني

    كنائس خشبية في جبال الكاربات

    يتكون موقع التراث العالمي هذا من إجمالي 16 كنيسة أو كنيسة "تسركفاس"، تتوزع في سلسلة جبال الكاربات، التي تمتد عبر أوكرانيا وبولندا. تم بناء كنائس "تسركفاس" الخشبية بين القرنين السادس عشر والتاسع عشر من قبل الكنيستين الأرثوذكسية والكاثوليكية-اليونانية. إنها مثال على تقاليد البناء بالخشب في البلدان السلافية. كما تشتهر أيضاً بتصاميمها الداخلية.

  • Ukraine Buchenurwald Uholka-Shyrokyi Luh

    أوكرانيا.. الحرب تهدد سبعة مواقع للتراث الإنساني

    غابات الزان في جبال الكاربات

    يوجد أيضاً في غرب أوكرانيا تراث طبيعي عالمي، وهي غابات الزان وغابات الزان البدائية. يشمل التراث الطبيعي العالمي لليونسكو بأكمله 94 موقعاً في 18 دولة. انتشرت غابات الزان هنا بعد العصر الجليدي الأخير منذ 11000 عام وهي الآن جزء مهم من النظام البيئي الطبيعي والمعقد في جبال الكاربات. كريستينا بوراك/خ.س


تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

مسائيةDW: "زخم" جديد للحرب في أوكرانيا؟  

مواضيع ذات صلة

LVIV, UKRAINE - APRIL 18: Firefighters battle a blaze after a civilian building was hit by a Russian missile on April 18, 2022 in Lviv, Ukraine. At least six people were killed and eight wounded in missile strikes in different areas of the city, according to the governor. (Photo by Joe Raedle/Getty Images)

قصف روسي على عدة مناطق والمدافعون عن ماريوبول "صامدون" 18.04.2022

تواصل روسيا حربها على أوكرانيا على عدة محاور: هجوم مركز في شرق وجنوب البلاد وهجمات متفرقة على مناطق أخرى كالعاصمة كييف ولفيف غير البعيدة من الحدود مع بولندا.

Dark smoke and flames rise from a fire following an air strike in the western Ukrainian city of Lviv, on March 26, 2022. - At least five people wounded in two strikes on Lviv, the regional governor said, in a rare attack on a city that has escaped serious fighting since Russian troops invaded last month. (Photo by Ronaldo SCHEMIDT and RONALDO SCHEMIDT / AFP)

ضربات صاروخية تهز لفيف.. وزيلينسكي ينتقد تأخر توريد السلاح لبلاده 18.04.2022

مقتل ستة أشخاص في قصف روسي قوي يطال مدينة لفيف غرب أوكرانيا واستمرار القتال والقصف في خاركيف، فيما ينتقد الرئيس الأوكراني زيلينسكي تأخر توريد السلاح لبلاده في ظل تصاعد القتال شرقي بلاده في منطقة دونباس.

epa04985413 Pro-Russian rebel's tank column drive along a road in the Lugansk region, Ukraine, 20 October 2015. Ukraine and pro-Russian rebels continue to withdraw their guns with a caliber of less than 100 millimeters from the front line in Donetsk and Lugansk areas, in accordance with the Minsk agreement. EPA/ALEXANDER ERMOCHENKO ++

المستشار النمساوي يزور موسكو وكييف تستعد لهجوم روسي ضخم شرقا 11.04.2022

يلتقي المستشار النمساوي بالرئيس الروسي في موسكو بهدف فتح مجال للحوار، كما يعتزم التطرق لـ"جرائم الحرب" في بوتشا التي زارها. ميدانيا يستعد الجيش الأوكراني لمعارك ضخمة لمنع سيطرة روسيا بالكامل على إقليم دونباس شرقي البلاد.