زيلينسكي يزور برلين وباريس وروما لحشد الدعم ضد روسيا

يستقبل المستشار الألماني شولتس الرئيس الأوكراني زيلينسكي في برلين، في خضم الجهود الدائرة لتأمين دعم إضافي لكييف في مواجهة الغزو الروسي. ودعا زيلينسكي الاتحاد الأوروبي إلى استقبال "كل الدول الديموقراطية في أوروبا".

أعلنت برلين، الأربعاء (التاسع من أكتوبر/تشرين الأول 2024)، أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيلتقي الجمعة في برلين المستشار أولاف شولتس، في وقت تتعرض فيه قوات كييف لضغوط عسكرية روسية في شرق البلاد.

ويأتي هذا اللقاء بعد تأجيل اجتماع حول الدفاع عن أوكرانيا كان مقررا السبت في قاعدة أميركية في ألمانيا، بعد إرجاء الرئيس جو بايدن زيارته بسبب الإعصار ميلتون. وكان يتوقع أن يقدم زيلينسكي خلال هذه القمة "تدابير واضحة وملموسة للتوصل إلى نهاية عادلة للحرب" التي أشعلها الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022.

وأشار مصدر في الحكومة الألمانية الثلاثاء إلى أنه "من الممكن تماما" أن تعلن برلين عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بهذه المناسبة. وتعد ألمانيا بعد الولايات المتحدة، ثاني أكبر مساهم في تمويل شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا، لكنها تخطط لخفض مساهمتها بالنصف العام المقبل لخفض الإنفاق العام.

وكان من المقرر أن تكون قمة رامشتاين "فرصة لإرسال إشارة قوية لصالح الدعم العسكري لأوكرانيا" بحسب المصدر الحكومي نفسه. من ناحية أخرى، تتمسك حكومة أولاف شولتس بموقفها الرافض تسليم أوكرانيا صواريخ بعيدة المدى قادرة على الوصول إلى عمق الأراضي الروسية.

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وأعرب زيلينسكي الذي يستغل فرصة تنقلاته لطلب المزيد من المساعدات في مواجهة روسيا، مؤخرا عن أسفه لأن الغرب "يتأخر" في تسليم هذه الأسلحة لبلاده.

ويستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره الأوكراني زيلينسكي الخميس في قصر الإليزيه قبل أن ينتقل الأخير للقاء البابا ورئيسة الحكومة الإيطالية في روما الجمعة، ثم المستشار الألماني الجمعة في برلين.

ودعا زيلينسكي الأربعاء الاتحاد الأوروبي إلى استقبال "كل الدول الديموقراطية في أوروبا"، في افتتاح قمة أوكرانيا وجنوب شرق أوروبا التي تستضيفها كرواتيا وتهدف إلى إظهار "دعم المنطقة للشعب الأوكراني". وقال زيلينسكي "إذا لم تكن أوروبا موحدة اليوم، فلن تعيش في سلام. لذلك، يجب إتمام عمليات ضم" البلدان المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي إلى الكتلة، متحدّثا ليس فقط عن أوكرانيا التي بدأت مفاوضات عضويتها في حزيران/يونيو، بل أيضا عن الكثير من دول البلقان التي تنتظر ذلك منذ سنوات.

ودعا زيلينسكي بروكسل إلى استقبال "كل الدول الديموقراطية في أوروبا" مضيفا "لا يحتاج أحد في أوروبا إلى التذكير بمدى أهمية الاستقرار بالنسبة إلى دول البلقان". ووصل الرئيس الأوكراني إلى كرواتيا ظهرا لحضور القمة الثالثة التي تجمع رؤساء دول أو حكومات أو وزارات خارجية 13 دولة هي ألبانيا، والبوسنة والهرسك، وبلغاريا وكرواتيا واليونان وكوسوفو ومولدافيا ومونتينيغرو ومقدونيا الشمالية ورومانيا وصربيا وسلوفينيا وتركيا.

ف.ي/ع.ش (د ب ا، ا.ف.ب، رويترز)