زيلينسكي يحذر: أوكرانيا قد تخسر الحرب دون مساعدة الكونغرس

بعد التحذير الذي أطلقه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يتجدّد القلق في أوكرانيا بشأن مصير الحرب مع روسيا، حيث يعطّل الجمهوريون في الكونغرس إقرار مساعدات عسكرية بعشرات مليارات الدولارات لكييف منذ أشهر.

حذّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد (السابع من أبريل/ نيسان 2024) من أن كييف ستخسر الحرب أمام روسيا ما لم يقر الكونغرس الأمريكي حزمة مساعدات عسكرية مخصصة لها لمواجهة غزو موسكو.

ويعطّل الجمهوريون في الكونغرس إقرار مساعدات عسكرية بعشرات مليارات الدولارات لكييف منذ أشهر.

وقال زيلينسكي خلال اجتماع عبر الفيديو لمنصة "يونايتد24" لجمع التبرعات والتي تشرف عليها كييف "يتوجّب القول للكونغرس بشكل محدد إنه في حال لم يساعد الكونغرس أوكرانيا، فإن أوكرانيا ستخسر الحرب".

وأفاد زيلينسكي بأنه سيكون من "الصعب" على أوكرانيا"البقاء" من دون مساعدات. وأشار إلى أنه "إذا خسرت أوكرانيا الحرب، فستتعرض دول أخرى للهجوم".

ويشار إلى أن الغزو الروسي لأوكرانيا مازال مستمرا منذ أكثر من عامين.

وذكرت أوكرانيا الأحد أن قصفا روسياعلى بلدة هوليايبولي في منطقة زابوريجيا الجنوبية أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص.

وقال حاكم المنطقة إيفان فيدوروف على وسائل التواصل الاجتماعي إن "رجلين وامرأة قتلا تحت أنقاض منزلهم الذي أصيب بقذيفة روسية".

وأفاد مسؤولون بأن امرأة قتلت أيضا في مدينة كوبيانسك في منطقة خاركيف (شمال شرق) التي شهدت هجمات متزايدة في الأشهر الأخيرة. وقالت أجهزة الطوارئ الأوكرانية إن "امرأة قتلت تحت أنقاض شقة في الطابق الرابع لمبنى مرتفع"، لافتة الى أن المبنى سكني.

وذكرت السلطات في مدينة خاركيف أن روسيا شنّت هجوما آخر الأحد أسفر عن إصابة خمسة مدنيين بجروح، غداة هجوم دام على المدينة. من جهتها، قالت روسيا إن شابة قُتلت في ضربة نفّذتها مسيّرة أوكرانية في منطقة بيلغورود الحدودية.

ع.أ.ج/ أ ح (أ ف ب)