زيلينسكي يتعهد بتقديم خطة لإجبار بوتين على السلام

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الهجوم المضاد الذي تشنه القوات الروسية في منطقة كورسك بجنوب غربي روسيا لم يحرز سوى تقدم محدود، فيما تبادلت الجارتان المتحاربتان دفعة جديدة من الأسرى.

صعد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من انتقاداته للشركاء الغربيين بسبب تباطؤ دعمهم، مدعياً أن توغل قواته داخل روسيا والذي بدأ الشهر الماضي أدى إلى إبطاء هجمات القوات الروسية في أماكن أخرى على طول خط المواجهة.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في مؤتمر في كييف نظمه رجل الأعمال فيكتور بينتشوك، إنه يعتزم تقديم "خطته لتحقيق النصر" إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال اجتماعهما في وقت لاحق من هذا الشهر، وفقاً لما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء، الجمعة (13 أيلول/سبتمبر 2024).

ووصف زيلينسكي الخطة بأنها عبارة عن مخطط لإجبار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على السعي إلى السلام. وأوضح زيلينسكي أن "الولايات المتحدة يمكنها المساعدة في هذا الأمر، إذا كنا نحن وشريكنا الرئيسي نرغب في الفوز".

واستطرد زيلينسكي قائلا إن محاولات روسيا لطرد القوات الأوكرانية من منطقة كورسك لم تحرز أي تقدم كبير وأن الهجوم الأوكراني في منطقة كورسك ساعد في إبطاء العمليات الروسية في منطقتي خاركيف ودونيتسك.

هروب شباب ورجال أوكران من التجنيد بالجيش الأوكراني To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

وفي نفس سياق متصل، استقبلت أوكرانيا 49 أسير حرب من روسيا في أحدث عملية تبادل للأسرى بين الجارتين المتحاربتين، وفقا لما أعلنه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الجمعة. وقال زيلينسكي: "عودة أخرى لمواطنينا، نتوقعها دوماً ونعمل من أجلها. عاد 49 أوكرانيا إلى الوطن. هؤلاء هم جنود القوات المسلحة الأوكرانية والحرس الوطني والشرطة الوطنية، وجهاز حرس حدود الدولة ، فضلاً عن مدنيين".

ومن بين المجموعة المفرج عنها بعض من تم أسرهم أثناء الدفاع عن مصنع الصلب أزوفستال في مدينة ماريوبول جنوب شرقي أوكرانيا في بداية الحرب في عام 2022. وأضاف زيلينسكي أن هناك 23 امرأة بين المفرج عنهم.

من ناحية أخرى، لم يتم الكشف عن عدد السجناء الذين تم تسليمهم إلى روسيا، بيد أن فريق التنسيق المعني بالأمور المتعلقة بأسرى الحرب أكد حدوث عملية تبادل بين الجانبين. ولكن لم يتم الكشف عن أية معلومات من الجانب الروسي.

يشار إلى أن أوكرانيا تقاوم الغزو الروسي منذ أكثر من عامين ونصف العام.

وبحسب الأرقام الأوكرانية، تم إجراء عمليات تبادل للأسرى بين موسكو وكييف بالفعل بلغت 56 مرة. وأفرجت روسيا عن 3569 أسيراً وتم تسليمهم إلى الجانب الأوكراني.

خ.س/ف.ي (د ب أ، رويترز)