 زيلينسكي يتحدث عن كسر ″العمود الفقري″ للجيش الروسي ويدعو للدبلوماسية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 21.05.2022

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زيلينسكي يتحدث عن كسر "العمود الفقري" للجيش الروسي ويدعو للدبلوماسية

بعد استسلام آخر دفعة من المدافعين عن ماريوبل، أعلن الرئيس الأوكراني أن جيش بلاده "كسر العمود الفقري" للجيش الروسي، بيد أنه عاد وأكد أن السبل "الدبلوماسية" حدها يمكنها إنهاء الحرب في وقت باتت المفاوضات في طريق مسدود.

الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي (17.05.2022)

رغم الهزيمة في ماريوبول...زيلينسكي يعلن عن كسر "العمود الفقري" للجيش الروسي.

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن جيش بلاده تمكن من إلحاق أضرار كبيرة بالقوات المسلحة الروسية رغم الهزيمة التي مني بها الجيش الأوكراني في مدينة ماريوبول الساحلية.

مختارات

أكد الجيش الروسي أنه "حرر بالكامل" مجمع آزوفستال الصناعي في مدينة ماريوبول الاستراتيجية بجنوب شرق أوكرانيا، وذلك بعد استسلام آخر الجنود الأوكرانيين الذين كانوا داخله.

"لا توجد طرق مختصرة إلى الاتحاد الأوروبي": المستشار الألماني أولاف شولتس يوضح أن لا استثناء لأوكرانيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ووزير خارجية أوكرانيا يقول إن تعامل بعض دول الاتحاد "يؤذي مشاعر الأوكرانيين".

طالب المستشار الألماني أولاف شولتس، المستشار الأسبق غيرهارد شرودر بالتخلي عن مناصبه الأخرى في الشركات الروسية وذلك بعد إعلان الأخير اعتزامه التخلي عن منصبه كرئيس لمجلس الإشراف على شركة روسنفت الروسية للطاقة.

اتفقت مجموعة السبع على تقديم أكثر من 18 مليار دولار مساعدات لأوكرانيا، وستقدم ألمانيا وحدها مليار يورو، فيما وافق مجلس الشيوخ الأمريكي من جانبه على حزمة مساعدات بنحو أربعين مليار دولار لدعم كييف في مواجهة الغزو الروسي.

وقال زيلينسكي في مقابلة تلفزيونية تم بثها اليوم السبت (21 أيار/مايو 2022) إن أوكرانيا "كسرت العمود الفقري" للجيش الروسي "ولن يستطيعوا الوقوف على قدميهم في السنوات المقبلة".

وسبق نشر هذه المقابلة، استسلام آخر دفعة من المدافعين الأوكرانيين عن مدينة ماريوبول وعددهم يتجاوز 2400 شخص ودخولهم في الأسر لدى القوات الروسية.

وأكد زيلينسكي أن كييف ستستعيد كل شيء مشيرا إلى أن العودة إلى خطوط ما قبل الرابع والعشرين من شباط/فبراير الماضي - يوم الغزو الروسي لأوكرانيا- سَتُعَدُّ انتصارا بالفعل "لأن هذا سيعني أنهم لم يغزوننا وأننا دافعنا عن بلادنا".

"الدبلوماسية" وحدها ستضع حدا للحرب في أوكرانيا

في الوقت نفسه، اعترف زيلينسكي بأن الطريق نحو تحقيق هذا الأمر صعب للغاية منوها إلى أن إنهاء النزاع سيكون بالدبلوماسية في نهاية المطاف. وقال زيلينسكي خلال المقابلة التلفزيونية: "نهاية النزاع ستكون دبلوماسية" مضيفا "الحرب ستكون دامية، وتتخللها معارك وقتال إلا انها ستنتهي قطعا عبر السبل الدبلوماسية".

 وتابع "ثمة أمور لن نتمكن من تحقيقها إلا حول طاولة المفاوضات. نريد أن يعود كل شيء" كما من قبل، وهو ما "لا تريده روسيا"، بدون إعطاء مزيد من التفاصيل.

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مراسلون - الهروب من ماريوبول - رحلة ميخايلو الخطرة على جبهة الحرب

وكان أحد مستشاري الرئيس الأوكراني ميخايلو بودولياك صرح في وقت سابق أن المحادثات بين موسكو وكييف "متوقفة" مؤكدا "روسيا لا تتحلّى بعنصر رئيسي وهو فهم ما يحدث في العالم حالياً ودورها السلبي جداً".

وفي اليوم التالي اتهم الكرملين أوكرانيا بـ"الافتقار التام إلى إرادة" التفاوض مع روسيا لوضع حد للحرب الدائرة منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير.

وعقدت عدة لقاءات بين مفاوضي البلدين من دون تحقيق أي نتيجة ملموسة.

 ويعود الاجتماع الأخير بين رئيسي الوفدين فلاديمير ميدينسكي من الجانب الروسي وديفيد أراخاميا عن أوكرانيا، إلى 22 نيسان/أبريل، بحسب وكالات روسية. وبعدما فشلت القوات الروسية في السيطرة على كييف ومنطقتها، ركزت جهودها على شرق أوكرانيا حيث تدور معارك ضارية.

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أوكرانيا: فشل الحصاد بسبب الألغام

"التفاف" على انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي؟

وعلى صعيد ذي صلة، اعتبر الرئيس الأوكراني السبت أن أي بديل من ترشح أوكرانيا لعضوية الاتحاد الأوروبي سيكون بمثابة "تسوية" مع روسيا، في رده على مشروع "المنظمة السياسية الأوروبية" الذي اقترحه نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحافي عقده في كييف مع رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا: "لسنا بحاجة إلى بدائل لترشح أوكرانيا لعضوية الاتحاد الأوروبي ولسنا بحاجة إلى مثل هذه التسويات". 

يبدو أن كلام الرئيس الأوكراني جاء للرد على طرح الرئيس الفرنسي ماكرون مشروع "المنظمة السياسية الأوروبية" أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (شرق فرنسا)، في خضم مناقشة إطلاق عملية انضمام أوكرانيا التي تتعرض لهجوم روسي منذ 24 شباط/فبراير.

يمها أضح ماكرون أنّ آلية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي التي قدّمتها كييف، ستستغرق "عقودًا" مقترحًا بالتوازي، إنشاء "منظمة أوروبية جديدة" تنضم إليها أوكرانيا ويمكن أن تشمل بريطانيا التي خرجت من الاتحاد الأوروبي في عام 2020، أو مولدافيا.

 

خ.س/أ.ح (د ب أ، أ ف ب)

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    شظايا "حرب بوتين" على أوكرانيا تصل مهرجان كان السينمائي

    التضامن مع أوكرانيا

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  • Filmaufnahme: eine junge weiße Frau mit schwarzem Kleid und weißem Kragen und Saum lauscht an einer Tür; im Raum dahinter steht ein Mann mit Bart, vor ihm sitzen ein Cellist und ein Violinist

    شظايا "حرب بوتين" على أوكرانيا تصل مهرجان كان السينمائي

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    شظايا "حرب بوتين" على أوكرانيا تصل مهرجان كان السينمائي

    عودة أسطورة الروك أند رول

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  • Eine Filmszene aus Coupez!: ein Mann im Hawaiihemd, eine Frau mit gelbem Pullover, blutverschmiertem Gesicht und weitgeöffneten Augen, die von einer weiteren jungen Frau gehalten wird

    شظايا "حرب بوتين" على أوكرانيا تصل مهرجان كان السينمائي

    الافتتاح بفيلم فكاهي

    سيفتتح مهرجان هذا العام بفيلم الزومبي الكوميدي "قص!" Coupez! للمخرج الفرنسي سيموني هازانافيسيوس. هذا الفيلم هو أيضاً خارج المنافسة الرسمية. أشرك المخرج عائلته أيضاً في الفيلم كما يبدو في هذا المشهد.

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    شظايا "حرب بوتين" على أوكرانيا تصل مهرجان كان السينمائي

    فينسينت ليندون رئيساً لجنة التحكيم

    بعد أن ترأس المخرج الأمريكي سبايك لي لجنة التحكيم العام الماضي، تم منح هذا الشرف لهذا العام لفرنسي هو الممثل فينسينت ليندون. في العام الماضي لعب دور البطولة في فيلم "تيتان" Titane الذي فاز بالسعفة الذهبية. فاز ليندون نفسه بجائزة أفضل ممثل في مهرجان 2015 السينمائي عن دوره في The Measure of a Man.

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    شظايا "حرب بوتين" على أوكرانيا تصل مهرجان كان السينمائي

    وجوه مألوفة تتنافس على السعفة الذهبية

    المخرجون المتنافسون على السعفة الذهبية في مدينة كان معروفون جيداً: المخرج الياباني هيروكازو كوري-إيدا (في الصورة)، الذي فاز سابقاً بالسعفة الذهبية في عام 2018 عن فيلمه "السارقون"Shoplifters، والكوري الجنوبي، بارك تشان-ووك، والأسطورة الأمريكية، ديفيد كروننبرغ، والمخرج السويدي، روبين أوستلوند.

  • Cannes Filmfestival: Valeria Bruni Tedeschi in fliederfarbenem Jackett vor grünem Hintergrund

    شظايا "حرب بوتين" على أوكرانيا تصل مهرجان كان السينمائي

    حضور المرأة "مخجل"

    تم قبول 21 فيلماً في المسابقة الرسمية، أربعة منها فقط لسيدات. بروني تيديشي (في الصورة) أنجزت فيلم "شباب للأبد" Forever Young، أما ليونور سيرايل فقدمت قصة هجرة بين ساحل العاج وباريس في "أم وابن" Mother and Son.

  • Emily Atef bei der Verleihung des Deutschen Regiepreises Metropolis in schwarzem Oberteil mit offenem, gelocktem braunen Haar

    شظايا "حرب بوتين" على أوكرانيا تصل مهرجان كان السينمائي

    لا ألمان في المنافسة، لكن ...

    في جائزة "نظرة ما" تنافس المخرجة الألمانية-الفرنسية-الإيرانية المولودة في برلين إميلي عاطف في فيلم "أكثر من أي وقت مضى" More than Ever، الذي يتناول قصة امرأة في الثلاثينيات من عمرها تعيش بسعادة في بوردو حتى يتم تشخيصها بشكل غير متوقع بمرض رئوي.

  • Cannes Filmfestival: Sergei Loznitsa in Anzug und Krawatte

    شظايا "حرب بوتين" على أوكرانيا تصل مهرجان كان السينمائي

    مخرجان من أوكرانيا

    سيرجي لوزنيتسا (في الصورة) هو على الأرجح أشهر صانع أفلام في أوكرانيا. يعرض فيلمه "التاريخ الطبيعي للدمار" The Natural History of Destruction خارج المسابقة الرسمية في مهرجان كان. كما يحضر فيلم لزميله الأصغر سناً، مكسيم ناكونيتشني، "رؤية الفراشة" Butterfly Vision الذي يروي قصة سريالية صعبة للطيارة ليليا. في هذه الأيام يتواجد المخرج مكسيم ناكونيتشني على جبهة الحرب مع روسيا.

  • Zwei schwarze Männer liegen in Weltkriegsuniformen mit Gewehren in einem Graben

    شظايا "حرب بوتين" على أوكرانيا تصل مهرجان كان السينمائي

    حرب في الفيلم

    يركز فيلم المخرج ماتيو فاديبيد "الأب والجندي" Father & Soldier على حرب تاريخية: يلتحق أب سنغالي بالجيش عام 1917 بعد أن تم تجنيد ابنه البالغ من العمر 17 عاماً للخدمة في فرنسا في معارك الحرب العالمية الأولى. ويلعب النجم السينمائي الفرنسي عمر سي، المعروف عالميا بمسلسل "Lupine" الذي عرض على شبكة نتيفلكس، دور الأب. إعداد: يوليا هيتس/ أناستازيا بوتسكو ترجمة: خالد سلامة


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