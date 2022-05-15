زيلينسكي يتحدث عن كسر "العمود الفقري" للجيش الروسي ويدعو للدبلوماسية

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن جيش بلاده تمكن من إلحاق أضرار كبيرة بالقوات المسلحة الروسية رغم الهزيمة التي مني بها الجيش الأوكراني في مدينة ماريوبول الساحلية.
وقال زيلينسكي في مقابلة تلفزيونية تم بثها اليوم السبت (21 أيار/مايو 2022) إن أوكرانيا "كسرت العمود الفقري" للجيش الروسي "ولن يستطيعوا الوقوف على قدميهم في السنوات المقبلة".
وسبق نشر هذه المقابلة، استسلام آخر دفعة من المدافعين الأوكرانيين عن مدينة ماريوبول وعددهم يتجاوز 2400 شخص ودخولهم في الأسر لدى القوات الروسية.
وأكد زيلينسكي أن كييف ستستعيد كل شيء مشيرا إلى أن العودة إلى خطوط ما قبل الرابع والعشرين من شباط/فبراير الماضي - يوم الغزو الروسي لأوكرانيا- سَتُعَدُّ انتصارا بالفعل "لأن هذا سيعني أنهم لم يغزوننا وأننا دافعنا عن بلادنا".
"الدبلوماسية" وحدها ستضع حدا للحرب في أوكرانيا
في الوقت نفسه، اعترف زيلينسكي بأن الطريق نحو تحقيق هذا الأمر صعب للغاية منوها إلى أن إنهاء النزاع سيكون بالدبلوماسية في نهاية المطاف. وقال زيلينسكي خلال المقابلة التلفزيونية: "نهاية النزاع ستكون دبلوماسية" مضيفا "الحرب ستكون دامية، وتتخللها معارك وقتال إلا انها ستنتهي قطعا عبر السبل الدبلوماسية".
وتابع "ثمة أمور لن نتمكن من تحقيقها إلا حول طاولة المفاوضات. نريد أن يعود كل شيء" كما من قبل، وهو ما "لا تريده روسيا"، بدون إعطاء مزيد من التفاصيل.
وكان أحد مستشاري الرئيس الأوكراني ميخايلو بودولياك صرح في وقت سابق أن المحادثات بين موسكو وكييف "متوقفة" مؤكدا "روسيا لا تتحلّى بعنصر رئيسي وهو فهم ما يحدث في العالم حالياً ودورها السلبي جداً".
وفي اليوم التالي اتهم الكرملين أوكرانيا بـ"الافتقار التام إلى إرادة" التفاوض مع روسيا لوضع حد للحرب الدائرة منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير.
وعقدت عدة لقاءات بين مفاوضي البلدين من دون تحقيق أي نتيجة ملموسة.
ويعود الاجتماع الأخير بين رئيسي الوفدين فلاديمير ميدينسكي من الجانب الروسي وديفيد أراخاميا عن أوكرانيا، إلى 22 نيسان/أبريل، بحسب وكالات روسية. وبعدما فشلت القوات الروسية في السيطرة على كييف ومنطقتها، ركزت جهودها على شرق أوكرانيا حيث تدور معارك ضارية.
"التفاف" على انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي؟
وعلى صعيد ذي صلة، اعتبر الرئيس الأوكراني السبت أن أي بديل من ترشح أوكرانيا لعضوية الاتحاد الأوروبي سيكون بمثابة "تسوية" مع روسيا، في رده على مشروع "المنظمة السياسية الأوروبية" الذي اقترحه نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وقال زيلينسكي في مؤتمر صحافي عقده في كييف مع رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا: "لسنا بحاجة إلى بدائل لترشح أوكرانيا لعضوية الاتحاد الأوروبي ولسنا بحاجة إلى مثل هذه التسويات".
يبدو أن كلام الرئيس الأوكراني جاء للرد على طرح الرئيس الفرنسي ماكرون مشروع "المنظمة السياسية الأوروبية" أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (شرق فرنسا)، في خضم مناقشة إطلاق عملية انضمام أوكرانيا التي تتعرض لهجوم روسي منذ 24 شباط/فبراير.
يمها أضح ماكرون أنّ آلية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي التي قدّمتها كييف، ستستغرق "عقودًا" مقترحًا بالتوازي، إنشاء "منظمة أوروبية جديدة" تنضم إليها أوكرانيا ويمكن أن تشمل بريطانيا التي خرجت من الاتحاد الأوروبي في عام 2020، أو مولدافيا.
خ.س/أ.ح (د ب أ، أ ف ب)
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شظايا "حرب بوتين" على أوكرانيا تصل مهرجان كان السينمائي
التضامن مع أوكرانيا
سجّل مهرجان كان السينمائي في نسخته لهذا العام تضامنه مع أوكرانيا في حربها ضد الغزو الروسي. واستبعدت إدارة المهرجان الممثلين الرسميين الروس وصانعي الأفلام الروس. فقط المخرج كيريل سيريبنيكوف، الذي يعيش في ألمانيا، تم قبوله في المسابقة.
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شظايا "حرب بوتين" على أوكرانيا تصل مهرجان كان السينمائي
فيلم روسي: "زوجة تشايكوفسكي"
تم قبول فيلم المخرج كيريل سيريبنيكوف "زوجة تشايكوفسكي" في المسابقة على أساس أنه لم ينل أي دعم أو تمويل روسي. وكان المخرج قيد الإقامة الجبرية في روسيا ويعيش منذ إطلاق سراحه في المنفى في ألمانيا. يدور الفيلم حول الملحن الشهير تشايكوفسكي الذي يتزوج شابة لإخفاء مثليته الجنسية.
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شظايا "حرب بوتين" على أوكرانيا تصل مهرجان كان السينمائي
عودة أسطورة الروك أند رول
قام المخرج الأسترالي باز لورمان، المعروف بأفلام شباك التذاكر مثل "الطاحونة الحمراء" Moulin Rouge و"روميو + جولييت"، بتصوير فيلم سيرة ذاتية عن إلفيس بريسلي. يؤدي الممثل الأمريكي أوستن بتلر دور أسطورة موسيقى الروك أند رول، والفيلم خارج المنافسة الرسمية.
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شظايا "حرب بوتين" على أوكرانيا تصل مهرجان كان السينمائي
الافتتاح بفيلم فكاهي
سيفتتح مهرجان هذا العام بفيلم الزومبي الكوميدي "قص!" Coupez! للمخرج الفرنسي سيموني هازانافيسيوس. هذا الفيلم هو أيضاً خارج المنافسة الرسمية. أشرك المخرج عائلته أيضاً في الفيلم كما يبدو في هذا المشهد.
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شظايا "حرب بوتين" على أوكرانيا تصل مهرجان كان السينمائي
فينسينت ليندون رئيساً لجنة التحكيم
بعد أن ترأس المخرج الأمريكي سبايك لي لجنة التحكيم العام الماضي، تم منح هذا الشرف لهذا العام لفرنسي هو الممثل فينسينت ليندون. في العام الماضي لعب دور البطولة في فيلم "تيتان" Titane الذي فاز بالسعفة الذهبية. فاز ليندون نفسه بجائزة أفضل ممثل في مهرجان 2015 السينمائي عن دوره في The Measure of a Man.
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شظايا "حرب بوتين" على أوكرانيا تصل مهرجان كان السينمائي
وجوه مألوفة تتنافس على السعفة الذهبية
المخرجون المتنافسون على السعفة الذهبية في مدينة كان معروفون جيداً: المخرج الياباني هيروكازو كوري-إيدا (في الصورة)، الذي فاز سابقاً بالسعفة الذهبية في عام 2018 عن فيلمه "السارقون"Shoplifters، والكوري الجنوبي، بارك تشان-ووك، والأسطورة الأمريكية، ديفيد كروننبرغ، والمخرج السويدي، روبين أوستلوند.
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شظايا "حرب بوتين" على أوكرانيا تصل مهرجان كان السينمائي
حضور المرأة "مخجل"
تم قبول 21 فيلماً في المسابقة الرسمية، أربعة منها فقط لسيدات. بروني تيديشي (في الصورة) أنجزت فيلم "شباب للأبد" Forever Young، أما ليونور سيرايل فقدمت قصة هجرة بين ساحل العاج وباريس في "أم وابن" Mother and Son.
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شظايا "حرب بوتين" على أوكرانيا تصل مهرجان كان السينمائي
لا ألمان في المنافسة، لكن ...
في جائزة "نظرة ما" تنافس المخرجة الألمانية-الفرنسية-الإيرانية المولودة في برلين إميلي عاطف في فيلم "أكثر من أي وقت مضى" More than Ever، الذي يتناول قصة امرأة في الثلاثينيات من عمرها تعيش بسعادة في بوردو حتى يتم تشخيصها بشكل غير متوقع بمرض رئوي.
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شظايا "حرب بوتين" على أوكرانيا تصل مهرجان كان السينمائي
مخرجان من أوكرانيا
سيرجي لوزنيتسا (في الصورة) هو على الأرجح أشهر صانع أفلام في أوكرانيا. يعرض فيلمه "التاريخ الطبيعي للدمار" The Natural History of Destruction خارج المسابقة الرسمية في مهرجان كان. كما يحضر فيلم لزميله الأصغر سناً، مكسيم ناكونيتشني، "رؤية الفراشة" Butterfly Vision الذي يروي قصة سريالية صعبة للطيارة ليليا. في هذه الأيام يتواجد المخرج مكسيم ناكونيتشني على جبهة الحرب مع روسيا.
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شظايا "حرب بوتين" على أوكرانيا تصل مهرجان كان السينمائي
حرب في الفيلم
يركز فيلم المخرج ماتيو فاديبيد "الأب والجندي" Father & Soldier على حرب تاريخية: يلتحق أب سنغالي بالجيش عام 1917 بعد أن تم تجنيد ابنه البالغ من العمر 17 عاماً للخدمة في فرنسا في معارك الحرب العالمية الأولى. ويلعب النجم السينمائي الفرنسي عمر سي، المعروف عالميا بمسلسل "Lupine" الذي عرض على شبكة نتيفلكس، دور الأب. إعداد: يوليا هيتس/ أناستازيا بوتسكو ترجمة: خالد سلامة