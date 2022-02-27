زيلنسكي يرفض التفاوض مع موسكو في بلد "انطلقت منه الصواريخ"

جدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد (27 شباط/ فبراير 2022) التأكيد على الاستعداد للحوار مع روسيا، ولكنه رفض أن يتم إجراء الحوار في بيلاروسيا. وقال، في خطاب تم بثه على حسابه على موقع فيسبوك: "أوكرانيا مستعدة لإجراء محادثات مع روسيا، ولكن في دولة لم تنطلق منها صواريخ ضد أوكرانيا".

واقترح في المقابل إجراء المفاوضات في وارسو أو براتسلافا أو بودابست أو إسطنبول أو باكو. وطالب بتجريد روسيا من حقها في التصويت في مجلس الأمن الدولي، واتهمها بشن هجمات ضد السكان والبنية التحتية المدنية.

وكان الكرملين قد أكد في وقت سابق من اليوم الأحد استعداده لإجراء مفاوضات مع أوكرانيا، مقترحا مدينة غوميل في بيلاروسيا كمكان للمحادثات. ونقلت الوكالات الرسمية الروسية عن المتحدث باسم الرئاسة الروسية قوله إن بعثة من ممثلين لـ "وزارتي الخارجية والدفاع وإدارات أخرى بما فيها مكتب الرئاسة، وصلت إلى بيلاروسيا لإجراء مفاوضات مع الأوكرانيين".

وكان الكرملين تحدث أول أمس الجمعة عن مفاوضات لكن عدداً من المسؤولين الأوكرانيين أشاروا إلى أن الاقتراح ليس جدياً وأن موسكو تسعى للتوصل إلى استسلام أوكرانيا.

ونقلت وكالة أنباء انترفاكس الروسية عن الكرملين قوله اليوم الأحد إنه حذر أوكرانيا من أن العملية العسكرية الروسية لن تعلق خلال أي محادثات محتملة.

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زيلنسكي يشكر دعم الحلفاء

من جانبه حث الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو القيادة الأوكرانية على القبول بالتفاوض مع الجانب الروسي في بلاده. ونقلت وكالة الأنباء البيلاروسية (بيلتا) عنه القول إن كل شيء جاهز في مدينة غوميل البيلاروسية لاستضافة محادثات سلام بين روسيا وأوكرانيا، وبانتظار "قرار من القيادة الأوكرانية".

من ناحية أخرى، أشاد الرئيس الأوكراني اليوم بتَشكُل "تحالف" من دول تزود أوكرانيا بالمساعدة، في اليوم الرابع من الغزو الروسي لأوكرانيا. وقال زيلينسكي في مقطع فيديو نُشر على الانترنت" نتلقى أسلحة وأدوية وطعاما ووقودا ومالا. تشكل تحالف دولي قوي لدعم أوكرانيا، تحالف مضاد للحرب".

ورحب بتسلّم أسلحة جديدة من ألمانيا وبلجيكا، وبالاتفاقية الأوروبية بشأن استبعاد البنوك الروسية من شبكة "سويفت"، وهي أداة أساسية في التمويل العالمي.

وشكر زيلينسكي بشكل خاص الرئيس البولندي أندريه دودا لجهوده من أجل انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.

كما شجب "الأعمال الإجرامية" لروسيا ضد أوكرانيا معتبراً أنها تحمل "سمات إبادة جماعية"، وحث المجتمع الدولي على حرمان موسكو من حقها في التصويت في مجلس الأمن الدولي.

ع.ج/ ع.غ (رويترز، د ب أ)