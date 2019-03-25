زيدان يقرر في مستقبل توني كروس

كثر الحديث في الفترة الأخيرة بوسائل الإعلام الإسبانية عن احتمال مغادرة الدولي الألماني توني كروس لفريق ريال مدريد. وكانت صحيفة AS الإسبانية قد كتبت أن النادي الملكي ينوي الحصول على 500 مليون يورو من صفقات اللاعبيين الذين سيسرحهم هذا الموسم ويوجد اسم كروس ضمن المرشحين لمغادرة النادي الملكي.

واليوم أعلنت صحيفة ماركا أن مستقبل كروس أصبح رهين بقرار المدرب زين الدين زيدان، علما أن الدولي الألماني مرتبط بعقد مع ريال مدريد حتى 2022.

وحسب ذات الصحيفة فإن هناك خيارين لا ثالث لهما أمام كروس، فإما أن يواصل اللعب كأساسي أو أن يغادر، فإمكانية الاعتماد عليه كبديل أو توظيفه في مركز آخر غير مطروحة أمامه.

وبخلاف الأعوام الأولى التي قضاها في ريال مدريد، لم يعد كروس ذلك اللاعب الذي لا يعوض في تشكيلة "الميرينغي". كما أنه منذ ديسمبر 2018 ، أي بعد تتويج ريال مدريد بكأس العالم للأندية، أصبح يتم تبديله باستمرار خلال المباريات ولم يعد يلعب 90 دقيقة بالكامل كما كان في السابق. وفي مباراة فالينسيا قام زيدان بتبديله في الدقية 64.

وبشكل عام تم تبديل كروس 50 مرة في 228 مباراة لعبها بقميص "الميرينغي" أكثرها هذا الموسم، حيث تم تغييره عشر مرات. فهل يوحي ذلك باقتراب ابن 29 عاما أكثر، من مغادرة قلعة النادي الملكي؟

هـ.د