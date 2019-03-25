زيدان يقرر في مستقبل توني كروس

كثر الحديث في الفترة الأخيرة بوسائل الإعلام الإسبانية عن احتمال مغادرة الدولي الألماني توني كروس لفريق ريال مدريد. وكانت صحيفة AS الإسبانية قد كتبت أن النادي الملكي ينوي الحصول على 500 مليون يورو من صفقات اللاعبيين الذين سيسرحهم هذا الموسم ويوجد اسم كروس ضمن المرشحين لمغادرة النادي الملكي.
واليوم أعلنت صحيفة ماركا أن مستقبل كروس أصبح رهين بقرار المدرب زين الدين زيدان، علما أن الدولي الألماني مرتبط بعقد مع ريال مدريد حتى 2022.
وحسب ذات الصحيفة فإن هناك خيارين لا ثالث لهما أمام كروس، فإما أن يواصل اللعب كأساسي أو أن يغادر، فإمكانية الاعتماد عليه كبديل أو توظيفه في مركز آخر غير مطروحة أمامه.
وبخلاف الأعوام الأولى التي قضاها في ريال مدريد، لم يعد كروس ذلك اللاعب الذي لا يعوض في تشكيلة "الميرينغي". كما أنه منذ ديسمبر 2018 ، أي بعد تتويج ريال مدريد بكأس العالم للأندية، أصبح يتم تبديله باستمرار خلال المباريات ولم يعد يلعب 90 دقيقة بالكامل كما كان في السابق. وفي مباراة فالينسيا قام زيدان بتبديله في الدقية 64.
وبشكل عام تم تبديل كروس 50 مرة في 228 مباراة لعبها بقميص "الميرينغي" أكثرها هذا الموسم، حيث تم تغييره عشر مرات. فهل يوحي ذلك باقتراب ابن 29 عاما أكثر، من مغادرة قلعة النادي الملكي؟
هـ.د
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الوشم: موضة تجمع بين نجوم كرة القدم
قبل أن يصبح أباً، كانت ذراعا لاعب خط وسط المنتخب الألماني، توني كروس، منطقة خالية من الوشم. غير أن نجم ريال مدريد قد غير ذلك عقب ولادة طفليه ليون وإيميلي، إذ حصل على وشم يصور وجه ابنه ليون مع تاريخ ميلاده واسمه على ذراعه اليسرى، في حين وشم اسم إيميلي وميلادها على ذراعه اليمنى. ربما لتذكيره في حال نسي أسماء أطفاله؟!
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الوشم: موضة تجمع بين نجوم كرة القدم
ديفيد بيكهام، نجم المنتخب البريطاني السابق وناديي مانشستر يونايتد الإنجليزي ولوس أنجيلوس غالاكسي الأمريكي، وشم أسماء أطفاله على جسده إضافة إلى صورة زوجته فيكتوريا، فضلاً عن وشوم أخرى تمثل يسوع والملائكة، واقتباس جميل من الإنجيل: "أنا ملك لحبيبي، وحبيبي لي".
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الوشم: موضة تجمع بين نجوم كرة القدم
قبل ثلاث سنوات، قام مهاجم باريس سان جيرمان، زلاتان إبراهيموفيتش، بالكشف عن الوشوم التي تغطي جسده بأسماء 50 شخصاً يتضورون جوعاً، يمثلون 805 مليون شخصاً يعانون من نقص التغذية حول العالم. خلع النجم السويدي قميصه ليكشف عن هذه "الغابة" من الوشوم بعد أن سجل هدفاً.
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الوشم: موضة تجمع بين نجوم كرة القدم
بالإضافة إلى المقاطع النصية الطويلة، يتضمن أحد وشوم مدافع ناي بايرن ميونخ جيروم بواتينغ، رمزاً من عالم كرة القدم، حيث وشم صورة لكأس العالم على عضلة ساقه اليمنى، وذلك بعد فوز ألمانيا بكأس العالم عام 2014. وما يزال هنالك متسع لكأس العالم 2018 أيضاً.
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الوشم: موضة تجمع بين نجوم كرة القدم
نجم بوروسيا دورتموند المصاب ماركو رويس لاعب محب أيضاً، غير أنه لا يجد الوشوم طريقة مناسبة لعرض محبته. فعلى عكس لاعبي كرة القدم الآخرين، اختار ألا يوشم صور أو أسماء لوالدته أو زوجته أو أطفاله. ببساطة، لدى رويس وشم باسمه وتاريخ ميلاده على أسفل ذراعه اليسرى.
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الوشم: موضة تجمع بين نجوم كرة القدم
جميعاً نعلم مدى جرأة نجم برشلونة، ليونيل ميسي، عندما يتعلق الأمر بكرة القدم. لكن ما لا نعلمه أنه يتمتع بالجرأة ذاتها في اختياره الوشوم، إذ وشم النجم الأرجنتيني أحمر شفاه على جسده تحت منطقة الحزام.
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الوشم: موضة تجمع بين نجوم كرة القدم
قبل ذلك، تسبب ميسي بضجة على وسائل التواصل الاجتماعي بوشم الجورب: وشم في العام الماضي أسفل ساقه اليسرى باللون الأسود في محاولة فاشلة لإخفاء وشم سابق.
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الوشم: موضة تجمع بين نجوم كرة القدم
يحب حارس نادي كولونيا الألماني تيمو هورن أن يكون وشمه كبيراً وذا مغزى ديني. هذا الوشم، الذي يمثل نص المعمودية، قام به فنان الوشم المفضل لديه أوسكار بوغ، الذي عرف بشعبية كبيرة بين نجوم كرة القدم، حيث اعتاد السفر لمسافات طويلة لرسم الوشوم على أجسادهم.
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الوشم: موضة تجمع بين نجوم كرة القدم
مستحضرات البشرة وكريمات وعطور باهظة الثمن من مجموعته الخاصة: هذا كل ما يسمح به نجم نادي ريال مدريد ومنتخب والبرتغال، كريستيانو رونالدو، بأن يلمس جلده. رونالدو يخلع قميصه على الإغلب لإظهار عضلاته، لا لإظهار وشومه غير الموجودة أساساً.
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الوشم: موضة تجمع بين نجوم كرة القدم
هذا هو الرجل الذي يقوم برسم وشوم لاعبي الدوري الألماني وغيرهم أيضاً. قال أوسكار (دافنشي) بوغ إنه يحب جمع لاعبي كرة القدم كزبائن، كمحبة نجوم كرة القدم لجمع الجوائز والكؤوس. إلى جانبه في هذه الصورة يجلس أحد أبرز زبائنه، مهاجم منتخب ألمانيا ومانشستر سيتي ليروي ساني. ميلاني سانت/ ريم ضوا