 زيدان يقرر في مستقبل توني كروس | عالم الرياضة | DW | 11.04.2019

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عالم الرياضة

زيدان يقرر في مستقبل توني كروس

الوضع المتذبذب لفريق ريال مدريد هذا الموسم ينطبق أيضا على صانع ألعابه توني كروس، حيث لم يقنع الدولي الألماني كثيرا هذا الموسم، كما أنه تعرض للكثير من الانتقادات في الأشهر الأخيرة، فهل اقترب رحيل كروس عن النادي الملكي؟

Fußball Spanische Liga Athletic Club - Real Madrid (Getty Images/J. Arce)

كثر الحديث في الفترة الأخيرة بوسائل الإعلام الإسبانية عن احتمال مغادرة الدولي الألماني توني كروس لفريق ريال مدريد. وكانت صحيفة AS الإسبانية قد كتبت أن النادي الملكي ينوي الحصول على 500 مليون يورو من صفقات اللاعبيين الذين سيسرحهم هذا الموسم ويوجد اسم كروس ضمن المرشحين لمغادرة النادي الملكي.

واليوم أعلنت صحيفة ماركا أن مستقبل كروس أصبح رهين بقرار المدرب زين الدين زيدان، علما أن الدولي الألماني مرتبط بعقد مع ريال مدريد حتى 2022.

مختارات

فيما أعلن نجم المنتخب الألماني وريال مدريد توني كروس عن ولادة طفله الثالث، وزميله ماركو رويس نعم بولادة طفلته الأولى في شباط/ فبراير، بينما كُشف عن أن يوشوا كيميش وصديقته لينا ماير يتطلعان لولادة طفلهما أيضاً. (27.03.2019)

أورد تقرير صحفي أن باريس سان جيرمان على أتم الاستعداد لفتح خزائنه من أجل ضم نجم ألماني يعتبر من بين الأفضل في العالم في مركزه. النادي الباريسي يرى في نجم "المانشافت" القطعة التي يحتاجها للفوز بمسابقة دوري أبطال أوروبا. (20.03.2019)

وحسب ذات الصحيفة فإن هناك خيارين لا ثالث لهما أمام كروس، فإما أن يواصل اللعب كأساسي أو أن يغادر، فإمكانية الاعتماد عليه كبديل أو توظيفه في مركز آخر غير مطروحة أمامه.

وبخلاف الأعوام الأولى التي قضاها في ريال مدريد، لم يعد كروس ذلك اللاعب الذي لا يعوض في تشكيلة "الميرينغي". كما أنه منذ ديسمبر 2018 ، أي بعد تتويج ريال مدريد بكأس العالم للأندية، أصبح يتم تبديله باستمرار خلال المباريات ولم يعد يلعب 90 دقيقة بالكامل كما كان في السابق. وفي مباراة  فالينسيا قام زيدان بتبديله في الدقية 64.

وبشكل عام تم تبديل كروس 50 مرة في 228 مباراة لعبها بقميص "الميرينغي" أكثرها هذا الموسم، حيث تم تغييره عشر مرات. فهل يوحي ذلك باقتراب ابن 29 عاما أكثر، من مغادرة قلعة النادي الملكي؟

هـ.د

  • Fußball UEFA Champions League Borussia Dortmund - Real Madrid Toni Kroos (picture-alliance/dpa/B. Thissen)

    الوشم: موضة تجمع بين نجوم كرة القدم

    قبل أن يصبح أباً، كانت ذراعا لاعب خط وسط المنتخب الألماني، توني كروس، منطقة خالية من الوشم. غير أن نجم ريال مدريد قد غير ذلك عقب ولادة طفليه ليون وإيميلي، إذ حصل على وشم يصور وجه ابنه ليون مع تاريخ ميلاده واسمه على ذراعه اليسرى، في حين وشم اسم إيميلي وميلادها على ذراعه اليمنى. ربما لتذكيره في حال نسي أسماء أطفاله؟!

  • David Beckham gibt Autogramme (picture-alliance/dpa/Globe-ZUMA)

    الوشم: موضة تجمع بين نجوم كرة القدم

    ديفيد بيكهام، نجم المنتخب البريطاني السابق وناديي مانشستر يونايتد الإنجليزي ولوس أنجيلوس غالاكسي الأمريكي، وشم أسماء أطفاله على جسده إضافة إلى صورة زوجته فيكتوريا، فضلاً عن وشوم أخرى تمثل يسوع والملائكة، واقتباس جميل من الإنجيل: "أنا ملك لحبيبي، وحبيبي لي".

  • Frankreich Fußballer Zlatan Ibrahimovic (picture-alliance/dpa/Y. Valat)

    الوشم: موضة تجمع بين نجوم كرة القدم

    قبل ثلاث سنوات، قام مهاجم باريس سان جيرمان، زلاتان إبراهيموفيتش، بالكشف عن الوشوم التي تغطي جسده بأسماء 50 شخصاً يتضورون جوعاً، يمثلون 805 مليون شخصاً يعانون من نقص التغذية حول العالم. خلع النجم السويدي قميصه ليكشف عن هذه "الغابة" من الوشوم بعد أن سجل هدفاً.

  • Screenshot Twitter Jerome Boateng (Twitter/Jerome Boateng)

    الوشم: موضة تجمع بين نجوم كرة القدم

    بالإضافة إلى المقاطع النصية الطويلة، يتضمن أحد وشوم مدافع ناي بايرن ميونخ جيروم بواتينغ، رمزاً من عالم كرة القدم، حيث وشم صورة لكأس العالم على عضلة ساقه اليمنى، وذلك بعد فوز ألمانيا بكأس العالم عام 2014. وما يزال هنالك متسع لكأس العالم 2018 أيضاً.

  • Deutschland Fußball Trainingslager Borussia Dortmund (picture alliance/dpa/K.-J. Hindenbrand)

    الوشم: موضة تجمع بين نجوم كرة القدم

    نجم بوروسيا دورتموند المصاب ماركو رويس لاعب محب أيضاً، غير أنه لا يجد الوشوم طريقة مناسبة لعرض محبته. فعلى عكس لاعبي كرة القدم الآخرين، اختار ألا يوشم صور أو أسماء لوالدته أو زوجته أو أطفاله. ببساطة، لدى رويس وشم باسمه وتاريخ ميلاده على أسفل ذراعه اليسرى.

  • Screenshot Twitter FC Barcelona (Twitter/FC Barcelona)

    الوشم: موضة تجمع بين نجوم كرة القدم

    جميعاً نعلم مدى جرأة نجم برشلونة، ليونيل ميسي، عندما يتعلق الأمر بكرة القدم. لكن ما لا نعلمه أنه يتمتع بالجرأة ذاتها في اختياره الوشوم، إذ وشم النجم الأرجنتيني أحمر شفاه على جسده تحت منطقة الحزام.

  • Argentinien Lionel Messi (picture-alliance/dpa/D.Magno)

    الوشم: موضة تجمع بين نجوم كرة القدم

    قبل ذلك، تسبب ميسي بضجة على وسائل التواصل الاجتماعي بوشم الجورب: وشم في العام الماضي أسفل ساقه اليسرى باللون الأسود في محاولة فاشلة لإخفاء وشم سابق.

  • Tätowierer Oscar Boge (Privat)

    الوشم: موضة تجمع بين نجوم كرة القدم

    يحب حارس نادي كولونيا الألماني تيمو هورن أن يكون وشمه كبيراً وذا مغزى ديني. هذا الوشم، الذي يمثل نص المعمودية، قام به فنان الوشم المفضل لديه أوسكار بوغ، الذي عرف بشعبية كبيرة بين نجوم كرة القدم، حيث اعتاد السفر لمسافات طويلة لرسم الوشوم على أجسادهم.

  • Fußball Champions League Finale 2016 Real Madrid - Atletio Madrid Ronaldo (picture-alliance/SvenSimon/F. Hoermann)

    الوشم: موضة تجمع بين نجوم كرة القدم

    مستحضرات البشرة وكريمات وعطور باهظة الثمن من مجموعته الخاصة: هذا كل ما يسمح به نجم نادي ريال مدريد ومنتخب والبرتغال، كريستيانو رونالدو، بأن يلمس جلده. رونالدو يخلع قميصه على الإغلب لإظهار عضلاته، لا لإظهار وشومه غير الموجودة أساساً.

  • Tätowierer Oscar Boge (Privat)

    الوشم: موضة تجمع بين نجوم كرة القدم

    هذا هو الرجل الذي يقوم برسم وشوم لاعبي الدوري الألماني وغيرهم أيضاً. قال أوسكار (دافنشي) بوغ إنه يحب جمع لاعبي كرة القدم كزبائن، كمحبة نجوم كرة القدم لجمع الجوائز والكؤوس. إلى جانبه في هذه الصورة يجلس أحد أبرز زبائنه، مهاجم منتخب ألمانيا ومانشستر سيتي ليروي ساني. ميلاني سانت/ ريم ضوا


مختارات

الوشم: موضة تجمع بين نجوم كرة القدم

هناك شيء ما لا يمكن لنجوم كرة القدم الاستغناء عنه في هذه الأيام: "الوشم". المثير للانتباه أن الإقبال على زيادة عدد هذه الوشوم وزيادة حجمها مرغوب جداً، حتى وإن لم يكن منظرها جميلاً بالنسبة للناظر (19.12.2017)  

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