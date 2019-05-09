 زيدان يضع خطة محكمة لضم نجم ″البوندسليغا″ لريال مدريد | عالم الرياضة | DW | 11.05.2019

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عالم الرياضة

زيدان يضع خطة محكمة لضم نجم "البوندسليغا" لريال مدريد

أورد تقرير صحفي أن ريال مدريد يُعد خطة محكمة من أجل الظفر بخدمات نجم يتألق بشكل لافت للغاية هذا الموسم في الدوري الألماني. "الميرنغي" سيرمي بكل ثقله على أمل حسم الصفقة المنتظرة وقطع الطريق على باقي الفرق المنافسة.

Europa League - FC Chelsea v Eintracht Frankfurt (picture-alliance/dpa/A. Dedert)

لوكا يوفيتش.

يُواصل نجم آينتراخت فرانكفورت، لوكا يوفيتش، جذب اهتمام أقوى الأندية في القارة الأوروبية. فالنجم الصربي يمتلك حاسة تهديفية كبيرة أمام المرمى، وقدرة مميزة على هز شباك الفرق المنافسة من أنصاف الفرص. ويأتي ريال مدريد على رأس الفرق المهتمة بالحصول على خدمات يوفيتش في فترة الانتقالات الصيفية، إذ يحتاج "الميرنغي" إلى مهاجم هداف يساعد الفريق على تحسين فعاليته الهجومية، التي تأثرت بشكل كبير بعد رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

مختارات

مع تقدم السن بمهاجم برشلونة لويس سواريز بات العملاق الكاتالوني يجد في بحثه عن البديل المناسب له مبكراً، لكن خيارات برشلونة المحتملة قد تحرم قطبي الدوري الألماني "بوندسليغا" من ثلاثة أهدافٍ يحاولان الفوز بخدماتهم. (20.11.2018)

أكدت صحيفة إسبانية سعي ريال مدريد إلى التعاقد مع الصربي لوكا يوفيتش مهاجم اينتراخت فرانكفورت الألماني، ليخلف الفرنسي كريم بنزيما في قلب هجوم النادي الملكي، وسط منافسة غريمه برشلونة وبايرن ميونيخ الألماني. (30.01.2019)

وتشير صحيفة ماركا الإسبانية إلى أن ريال مدريد يُعد خطة محكمة، من أجل اقناع إدارة آينتراخت فرانكفورت بالتخلي عن يوفيتش، وأضافت أن "الميرنغي" سيحاول استغلال رغبة الفريق الألماني في التعاقد مع ماريانو دياز من أجل حسم صفقة يوفيتش.

وأوضحت الصحفية الإسبانية أن آينتراخت فرانكفورت يريد مبلغ 70 مليون يورو للتخلي عن نجمه لوكا يوفيتش، وأردفت أن "الأبيض الملكي" يريد تخفيض القيمة المالية إلى 55 مليون يورو، حيث يأمل في استغلال العلاقة الجيدة التي تربطه مع الفريق الألماني، وكذلك رغبته في ضم ماريانو دياز، إذ سيسمح ريال مدريد للاعبه بالرحيل واللعب في صفوف الفريق الألماني الطموح.

ونوه المصدر إلى أن ريال مدريد لم يفتح بعد باب المفاوضات بشكل رسمي مع آينتراخت فرانكفورت، بيد أن وكيل أعمال لوكا يوفيتش أخبر مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان أن الفريق الألماني يريد مبلغ 70 مليون يورو للتخلي عن الدولي الصربي.

الجدير ذكره أن لوكا يوفيتش يحتل المرتبة الثالثة في جدول ترتيب هدافي الدوري الألماني لكرة القدم برصيد 17 هدفاً. فيما لم تساعد أهداف الدولي الصربي في تأهل فريقه آينتراخت فرانكفورت إلى نهائي الدوري الأوروبي، عقب خسارته بركلات الترجيح أمام تشيلسي اللندني.

  • Corentin Tolisso (Imago/PanoramiC)

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    كورينتن توليسو

    يحتاج لاعب كرة القدم الموهوب إلى بعض الحظ أيضاً، إذ يأمل لاعب بايرن ميونيخ، كورينتن توليسو، أن يكون قادراً على إظهار موهبته الكروية فوق المستطيل الأخضر، وذلك بعد غيابه المتواصل عن الملاعب منذ تعرضه لإصابة قوية نهاية الموسم الماضي. وانتقل توليسو إلى النادي البافاري قادماَ من ليون الفرنسي في صفقة بلغت 41,5 مليون يورو، وكان أغلى لاعب ينتقل إلى "البوندسليغا" آنذاك.

  • Deutschland DFB Pokal Finale FC Bayern München - Borussia Dortmund

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    هنريك ميختريان

    بعد أخذ ورد ترك هنريك ميختريان فريقه بوروسيا دورتموند سنة 2016 وانتقل إلى الفريق الإنجليزي العملاق مانشستر يونايتد. وضخ "الشياطين الحمر" مبلغ 42 مليون يورو في خزينة بوروسيا دورتموند، من أجل الاستفادة من خدمات صانع الألعاب الأرميني الموهوب.

  • Borussia Mönchengladbach - VfL Wolfsburg 1:2 (picture alliance/dpa/Revierfoto)

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    غرانيت تشاكا

    في الموسم الكوري 2017/2016 انتقل كابتن المنتخب السويسري غرانيت تشاكا من بوروسيا مونشنغلاباخ إلى فريق العاصمة اللندنية أرسنال. وانتعشت خزائن الفريق الألماني من بيع تشاكا بـ 45 مليون يورو، فيما يواصل المدافع الصلب تقديم مستويات قوية مع "المدفعجية" والمنتخب السويسري على حد سواء.

  • Fussball Coppa Italien - Juventus vs FC Turin 1:0 Tor (picture alliance/ZUMAPRESS/M. Bottanelli)

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    دوغلاس كوستا

    عام 2015 تعاقد بايرن ميونيخ مع نجم شاختار دونيتسك الأوكراني، دوغلاس كوستا، بمبلغ 30 مليون يورو. ولم ينتظر النادي البافاري كثيراً من أجل بيع النجم البرازيلي، الذي انتقل عام 2018 إلى يوفنتوس مقابل 46 مليون يورو ويلعب الآن بجوار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في "البيانكونيري".

  • Fußball: Bundesliga, FC Schalke 04 - Hannover 96 Schalkes Leroy Sane

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    ليروي سانيه

    قبل ثلاث سنوات نجح مانشستر سيتي في الفوز بخدمات نجم شالكه ليروي سانيه. وبلغت قيمة الصفقة حوالي 50 مليون يورو بسبب الحوافز والمكافآت الخاصة بمستوى الدولي الألماني خلال فترة عقده مع "الأزرق السماوي". ويُعد صاحب القدم اليسرى الساحرة حالياً أغلى لاعب ألماني في التاريخ. فضلاً عن احتلاله المرتبة 48 كأغلى الصفقات الكروية في العالم.

  • Pierre-Emerick Aubameyang als Black Panther (picture-alliance/Xinhua News Agency/M. Impey)

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    بيير أوباميانغ

    بعد تجربة ناجحة مع بوروسيا دورتموند وتسجيله لعدة أهداف حاسمة، رحل الهداف الغابوني بيير أوباميانغ إلى أرسنال سنة 2018 في صفقة مالية بلغت 63,75 مليون يورو. ويواصل المهاجم السريع نشر سحره الكروي فوق المستطيل الأخضر مع "المدفعجية".

  • Bundesliga Borussia Dortmund v VfB Stuttgart | Jubel Pulisic (Reuters/W. Rattay )

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    كريستيان بوليسيتش

    ربما يكون كريستيان بوليسيتش اللاعب الأمريكي الأكثر موهبة في جيله حاليا. إذ قدم النجم الأمريكي الشاب إلى بوروسيا دورتموند عام 2015، بيد أنه سيرحل نهاية هذا الموسم إلى تشيلسي بعدما وقع رسميا على عقد انتقاله إلى "البلوز" في صفقة كروية وصلت قيمتها إلى 64 مليون يورو.

  • 1. Bundesliga RB Leipzig v FC Ingolstadt 04 (Getty Images/AFP/R. Michael)

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    نابي كيتا

    صيف السنة الماضية 2018، حط نابي كيتا الرحال في ليفربول قادما من فريق لايبزيغ الألماني. وكلفت صفقة الدولي الغيني خزينة "الريدز" 48 مليون جنيه استرليني. ويتضمن عقد كيتا مع ليفربول عدة شروط ما قد يرفع من قيمة الصفقة إلى أكثر من 70 مليون يورو. ويعد نابي كيتا لاعبا أساسيا في كتيبة المدرب الألماني يورغن كلوب، رغم تذبذب مستواه هذا الموسم.

  • Deutschland Fußballspieler Kevin de Bruyne

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    كيفين دي بروين

    صيف سنة 2015، تعاقد مانشستر سيتي مع صانع ألعاب فولفسبورغ الألماني كيفن دي بروين بمبلغ 74 مليون يورو. ورغم انتعاش خزينة النادي الألماني من بيع الدولي البلجيكي الموهوب، إلا أن رحيله إلى "الأزرق السماوي" أثر على فولفسبورغ، الذي تراجع مستواه كثيراً.

  • Fußball-Profi Lucas Hernandez (Getty Images/A. Alcalde)

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    لوكاس هيرنانديز

    أصبح لوكاس هيرنانديز أغلى لاعب في تاريخ بايرن ميونيخ، فقد دفع النادي البافاري 80 مليون يورو لأتلتيكو مدريد من أجل إقناعه بالتخلي عن المدافع الفرنسي الشاب. زيادة على ذلك، أصبح هيرنانديز حالياً من أغلى المدافعين في عالم الساحرة المستديرة.

  • Ousmane Dembélé (picture-alliance/dpa/G. Kirchner)

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    عثمان ديمبيلي

    أما الرقم القياسي في سوق الانتقالات بالدوري الألماني لكرة القدم، فإنه يعود إلى نجم بوروسيا دورتموند السابق عثمان ديمبيلي، الذي رحل عن الفريق الألماني صيف سنة 2017 إلى برشلونة في صفقة بلغت قيمتها 105 مليون يورو، بالإضافة إلى متغيرات ستضاف إلى الصفقة لتصل إلى 42 مليون يورو، ما يعني أن قيمة الصفقة قد تصل إجمالاً إلى حوالي 147 مليون يورو. إعداد: فيبر يوشا/ ر.م


مختارات

جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

دخل بايرن ميونيخ تاريخ الدوري الألماني كأول فريق ينفق 80 مليون يورو لضم نجم إلى صفوفه. وشهد سوق الانتقالات من وإلى "البوندسليغا" إنفاق مبالغ طائلة في السنوات الأخيرة. تعرف على أبرزها في ألبوم الصور التالي. (31.03.2019)  

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