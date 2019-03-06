زيدان يضع أندية لندن تحت أهبة الاستعداد!

أعلن ريال مدريد أمس الاثنين (11 مارس/آذار 2019) رسميا تعيين زين الدين زيدان مدرباً لفريق خلفاً لسنتياغو سولاري. المدرب الفرنسي سيقود سفينة "الأبيض الملكي" بعقد يمتد حتى صيف 2022.
وينتظر زين الدين زيدان عمل كبير في ريال مدريد، إذ يتحتم عليه إعادة الفريق إلى سكة الانتصارات وزرع أجواء الثقة والإيجابية، التي ميزت مرحلة تدريبه للفريق سابقاً. وألمح المدرب الفرنسي إلى أن "الميرنغي" بحاجة إلى تغييرات كثيرة، من أجل استعادة مستواه المعهود ونسيان هذا الموسم المخيب للآمال.
ويدرك زيدان أن ريال مدريد بحاجة إلى تعزيز كتيبته الكروية بأسماء تضخ دماء جديدة في الفريق، وتقدم الإضافة المطلوبة، والتي افتقدها الفريق بشدة هذا الموسم، لاسيما بعد رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن الفريق صيف السنة الماضية.
ويرصد رادار "الميرنغي" عدة أسماء تمهيداً لضمها في فترة الانتقالات الصيفية، بيد أن أندية العاصمة الإنجليزية لندن ستكون أكبر متضرر من تعيين زين الدين زيدان على رأس الإدارة الفنية لفريق ريال مدريد.
ويأتي نجم تشيلسي إيدين هازارد على رأس قائمة اللاعبين، الذين ينوي زيدان ضمهم إلى الفريق بداية من الموسم القادم، فقد عبر المدرب الفرنسي أكثر من مرة عن إعجابه الشديد بالنجم البلجيكي. ويحتاج زيدان أكثر من أي وقت مضى إلى هازارد، من أجل الاستفادة من مهاراته وقدراته الفنية في الهجوم، الذي تراجعت فعاليته بشكل كبير بعد رحيل رونالدو.
يُتوقع أن يعيد زيدان زرع أجواء إيجابية في الفريق.
أما ثاني الأسماء التي سيحاول زيدان الظفر بخدماتها، فهو متوسط ميدان تشيلسي نغولو كانتي، حيث يحتاج المدرب الفرنسي إلى متوسط ميدان قوي من طراز كانتي بهدف تقوية خط وسط الفريق، الذي تراجع مستواه كثيراً هذا الموسم. وتشير صحيفة "ديلي ستار" البريطانية إلى أن زيدان متحمس للغاية من أجل ضم مواطنه كانتي.
نادي العاصمة الإنجليزية الآخر توتنهام، سيعاني بدوره من تولي زيدان مهمة تدريب الفريق، إذ من المتوقع أن يفتح الفريق الإسباني خزائنه بهدف ضم هداف توتنهام هاري كين. ويحتاج زيدان إلى مهاجم هداف من طراز كين، من أجل تعزيز قدرات الفريق الهجومية، والعودة إلى منصات التتويج محليا وقاريا.
وأكدت مباريات ريال مدريد هذا الموسم حاجة الفريق إلى صانع ألعاب مميز يستطيع خلق الفارق بلمساته الفنية فوق المستطيل الأخضر. ومن بين الأسماء المطروحة بقوة على طاولة "الميرنغي" متوسط ميدان توتنهام كريستيان إيريكسن، الذي يسيل لعب عدة أندية أوروبية عملاقة. ولا يمانع ريال مدريد في التضحية بنجمه غاريث بيل فضلاً عن مبلغ مالي، من أجل إقناع إدارة توتنهام بالتخلي عن إيريكسن، حسب ما أورد سابقاً موقع "لو 10 سبورت" الفرنسي.
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محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد
تعيين مفاجئ
في الرابع من يناير/كانون الثاني 2016 أعلن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز تعيين لاعبه السابق الفرنسي زين الدين زيدان مدربا للفريق الإسباني العملاق خلفا لرافاييل بينيتيز، الذي أقيل من منصبه بسبب سوء نتائج الفريق.
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محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد
بداية مُبشرة
في أول لقاء له كمدرب للفريق الملكي، قاد زيدان فريقه إلى سحق فريق ديبورتيفو لاكورونيا بخمسة أهداف، في مباراة برسم الدوري الإسباني لكرة القدم. وقدم "الميرنغي" أداء جميلا في تلك المباراة.
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محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد
مواصلة التألق
استعاد ريال مدريد بريقه من جديد تحت قيادة زيدان، الذي قاد الفريق للانتصار تلو الأخر بالاعتماد، على اللعب الجماعي، والضغط على حامل الكرة وتنويع مراكز اللعب، بطريقة تعكس فكر زيدان التدريبي، الذي يُجيد قراءة مجريات المباريات.
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محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد
كسب ثقة اللاعبين
استطاع زين الدين زيدان زرع أجواء إيجابية بين اللاعبين وداخل أروقة النادي الملكي، إذ ظل المدرب الفرنسي يؤكد على أهمية الثقة والتحلي بالإيجابية، من أجل قهر الظروف وإسعاد جماهير "الميرنغي" في مختلف أرجاء العالم.
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محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد
باكورة الألقاب
اصطاد المدرب الفرنسي أول لقب له مع فريق ريال مدريد، الذي هزم جاره أتلتيكو مدريد في نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا بركلات الترجيح 3-5. وقدم زيدان في تلك المباراة اعتماده كواحد من أحسن المدربين في عالم الساحرة المستديرة.
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محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد
الاستعداد الجيد
في وقت وجيز، استطاع زيدان أن يترك بصمة واضحة على ريال مدريد، فقد استفاد "الأبيض الملكي" من أساليب المدرب الفرنسي التدريبية والاستعداد الجيد لكل مباراة على حدة، وهو ما أتى بأكله بشكل كبير في موسم زيدان الثاني على رأس الإدارة الفنية لريال مدريد.
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محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد
موسم للتاريخ
سيظل الموسم الكروي 2017 راسخا في ذاكرة محبي فريق ريال مدريد، حيث قاد زيدان "الميرنغي" إلى تحقيق خمسة ألقاب، بيد أن الفوز بدوري أوروبا للمرة الثانية على التوالي، كان أبرز حدث في سنة زيدان التدريبية الثانية مع ريال مدريد.
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محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد
تراجع ملحوظ
في موسم زيدان الأخير مع ريال مدريد، تراجع أداء "الأبيض الملكي" كثيرا، خاصة في النصف الأول منه، إذ فرط الفريق في العديد من النقاط، وابتعد في جدول ترتيب الدوري الإسباني عن المتصدر برشلونة. كما احتل "الميرنغي" المركز الثاني خلف فريق توتنهام في مسابقة دوري أبطال أوروبا.
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محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد
خيبة أمل محلية
لم يستطيع زيدان الحفاظ على لقبي الدوري الإسباني و مسابقة كأس الملك، التي ودعها ريال مدريد بطريقة مفاجئة للغاية على يد فريق ليغانيس المتواضع بـ1-2. ووصف زيدان تلك الخسارة بأنها "مؤلمة للغاية".
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محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد
طوق النجاة
نزل المدرب الفرنسي بكل ثقله في مسابقة دوري أبطال أوروبا، من أجل إنقاذ موسم "الميرنغي" الذي كان يُواجه شبح الخروج خاوي الوفاض. واصطدم العملاق الإسباني بفرق قوية للغاية، على غرار باريس سان جيرمان ويوفنتوس وبايرن ميونيخ، قبل أن يصل إلى المحطة النهائية في مسابقة "الكأس ذات الأذنين".
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محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد
مسك الختام
مباراة نهائي كييف أمام فريق ليفربول الإنجليزي، كانت هي أخر محطة للمدرب الفرنسي زيدان برفقة ريال مدريد، الذي كان مع موعد مع التاريخ.
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محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد
كتابة التاريخ
قاد الأسطورة الفرنسية ريال مدريد إلى دخول التاريخ من أوسع أبوابه، حيث أصبح "الميرنغي" أول فريق يفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي بالمسمى الحالي، وكذلك أكثر فريق يُتوج بـ"الكأس ذات الأذنين" للمرة الـ 13 في تاريخه.
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محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد
وداع مفاجئ
في ( 31 مايو/أيار 2018) أعلن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان استقالته رسميا من تدريب ريال مدريد، وذلك في مؤتمر صحفي مفاجئ. وعلل زيدان قراره هذا برغبته في أخذ قسط من الراحة بعد ثلاث سنوات شاقة من العمل.
الكاتب: مهدوي رضوان