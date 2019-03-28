 زيدان يخطط لتوجيه ضربة إلى برشلونة! | عالم الرياضة | DW | 04.04.2019

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عالم الرياضة

زيدان يخطط لتوجيه ضربة إلى برشلونة!

يعتزم زين الدين زيدان توجيه ضربة إلى منافسه اللدود برشلونة في "الميركاتو" الصيفي. مدرب ريال مدريد سيحاول حرمان النادي الكاتالوني من التعاقد مع نجم شاب ينشر هذا الموسم سحره الكروي بشكل لافت للغاية. فكيف ذلك يا ترى؟

Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/AP Photo/F. Seko)

صورة من الأرشيف.

مع اقتراب إسدال الستار عن أغلب الدوريات الأوروبية الكبرى، ستبدأ الفرق قريباً في مرحلة تقييم موسمها الكروي، ومحاولة إصلاح الأخطاء، من أجل الوقوف على منصات التتويج في المواسم المقبلة.

ويأتي ريال مدريد على رأس الفرق التي تحتاج إلى تغييرات عديدة، إذ سيخرج "الميرنغي" هذا الموسم بنسبة كبيرة خاوي الوفاض، فضلاً عن حاجة الفريق إلى تعاقدات مع لاعبين من العيار الثقيل، بهدف إعادة قطار ريال مدريد إلى مساره الصحيح.

مختارات

بالنسبة لمشجعي ريال مدريد لا تكفي عودة زين الدين زيدان لقيادة سفينة الفريق، وإنما يشترطون أيضا انتفاضة حقيقية على مستوى التشكيلة. "ماركا" بحثت وسألت عشاق الفريق، وقيمة الفاتورة 555 مليون يورو. (22.03.2019)

بعدما رفض سابقاً كل العروض المقدمة للتعاقد معه، يستعد برشلونة للتضحية بواحد من نجوم الفريق من أجل ضم مدافع أياكس أمستردام الشاب ماتياس دي ليخت في فترة الانتقالات الصيفية. فهل تنجح خطة النادي الكتالوني؟ (28.03.2019)

وفي هذا الشأن، أشار موقع "لو 10 سبورت" الفرنسي أن مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان، قد يعطي الضوء الأخضر لإدارة الفريق، من أجل التعاقد مع نجم أياكس أمستردام الشاب ماتياس دي ليخت في فترة الانتقالات الصيفية.

 وأوضح الموقع الفرنسي، وفقاً لمعلومات منسوبة إلى وسائل إعلام إسبانية، أنه مع رغبة مدافع ريال مدريد رافائيل فاران في الرحيل عن الفريق نهاية الموسم، ربما سيحاول زين الدين زيدان الاستعانة بخدمات الدولي الهولندي الشاب دي ليخت، لاسيما وأنه استطاع تقديم أوراق اعتماده كواحد من أحسن المواهب القادمة بقوة في عالم الساحرة المستديرة.

ولن تقف مطالب أياكس أمستردام المالية للتخلي عن ماتياس دي ليخت عائقاً أمام ريال مدريد، إذ تُقدر قيمة الصفقة بحوالي 70 مليون يورو، ما يُعد في مُتناول "الأبيض الملكي"، الذي وضع ميزانية كبيرة بهدف ضم نجوم جدد إلى كتيبة الفريق.

من جهة أخرى، يحاول برشلونة الظفر بخدمات ماتياس دي ليخت في الميركاتو الصيفي، فقد أفادت تقارير صحفية متطابقة أن النادي الكاتالوني مستعد للتضحية بمدافع الفريق صامويل أومتيتي بهدف ضم ماتياس دي ليخت، الذي يلتزم الصمت حيال وجهته الكروية المقبلة.

  • Spanien Zinedine Zidane und Florentino Perez in Madrid (picture-alliance/dpa/V. Lerena)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    تعيين مفاجئ

    في الرابع من يناير/كانون الثاني 2016 أعلن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز تعيين لاعبه السابق الفرنسي زين الدين زيدان مدربا للفريق الإسباني العملاق خلفا لرافاييل بينيتيز، الذي أقيل من منصبه بسبب سوء نتائج الفريق.

  • Spanien Real Madrid vs Deportivo Coruna (Reuters/S. Vera)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    بداية مُبشرة

    في أول لقاء له كمدرب للفريق الملكي، قاد زيدان فريقه إلى سحق فريق ديبورتيفو لاكورونيا بخمسة أهداف، في مباراة برسم الدوري الإسباني لكرة القدم. وقدم "الميرنغي" أداء جميلا في تلك المباراة.

  • Fußball Champions League Borussia Dortmund v Real Madrid Trainer Zidane (Getty Images/AFP/O. Andersen)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    مواصلة التألق

    استعاد ريال مدريد بريقه من جديد تحت قيادة زيدان، الذي قاد الفريق للانتصار تلو الأخر بالاعتماد، على اللعب الجماعي، والضغط على حامل الكرة وتنويع مراكز اللعب، بطريقة تعكس فكر زيدان التدريبي، الذي يُجيد قراءة مجريات المباريات.

  • Spanien Zinedine Zidane in Madrid (picture-alliance/dpa/J. Martin)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    كسب ثقة اللاعبين

    استطاع زين الدين زيدان زرع أجواء إيجابية بين اللاعبين وداخل أروقة النادي الملكي، إذ ظل المدرب الفرنسي يؤكد على أهمية الثقة والتحلي بالإيجابية، من أجل قهر الظروف وإسعاد جماهير "الميرنغي" في مختلف أرجاء العالم.

  • Fußball Champions League Finale Atletico Madrid v Real Madrid Zidane (Reuters/K. Pfaffenbach)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    باكورة الألقاب

    اصطاد المدرب الفرنسي أول لقب له مع فريق ريال مدريد، الذي هزم جاره أتلتيكو مدريد في نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا بركلات الترجيح 3-5. وقدم زيدان في تلك المباراة اعتماده كواحد من أحسن المدربين في عالم الساحرة المستديرة.

  • Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/dpa/A. Geber)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    الاستعداد الجيد

    في وقت وجيز، استطاع زيدان أن يترك بصمة واضحة على ريال مدريد، فقد استفاد "الأبيض الملكي" من أساليب المدرب الفرنسي التدريبية والاستعداد الجيد لكل مباراة على حدة، وهو ما أتى بأكله بشكل كبير في موسم زيدان الثاني على رأس الإدارة الفنية لريال مدريد.

  • Juventus vs. Real Madrid - UEFA Champions League Final Pokal (Reuters/P. Kopczynski Livepic)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    موسم للتاريخ

    سيظل الموسم الكروي 2017 راسخا في ذاكرة محبي فريق ريال مدريد، حيث قاد زيدان "الميرنغي" إلى تحقيق خمسة ألقاب، بيد أن الفوز بدوري أوروبا للمرة الثانية على التوالي، كان أبرز حدث في سنة زيدان التدريبية الثانية مع ريال مدريد.

  • Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/dpa/A. Geber)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    تراجع ملحوظ

    في موسم زيدان الأخير مع ريال مدريد، تراجع أداء "الأبيض الملكي" كثيرا، خاصة في النصف الأول منه، إذ فرط الفريق في العديد من النقاط، وابتعد في جدول ترتيب الدوري الإسباني عن المتصدر برشلونة. كما احتل "الميرنغي" المركز الثاني خلف فريق توتنهام في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

  • Champions League Final - Real Madrid v Liverpool - Zinédine Zidane (Imago/Newspix/R. Oleksiewicz)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    خيبة أمل محلية

    لم يستطيع زيدان الحفاظ على لقبي الدوري الإسباني و مسابقة كأس الملك، التي ودعها ريال مدريد بطريقة مفاجئة للغاية على يد فريق ليغانيس المتواضع بـ1-2. ووصف زيدان تلك الخسارة بأنها "مؤلمة للغاية".

  • Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/AP Photo/F. Seko)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    طوق النجاة

    نزل المدرب الفرنسي بكل ثقله في مسابقة دوري أبطال أوروبا، من أجل إنقاذ موسم "الميرنغي" الذي كان يُواجه شبح الخروج خاوي الوفاض. واصطدم العملاق الإسباني بفرق قوية للغاية، على غرار باريس سان جيرمان ويوفنتوس وبايرن ميونيخ، قبل أن يصل إلى المحطة النهائية في مسابقة "الكأس ذات الأذنين".

  • Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/AP Photo/M. Schrader)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    مسك الختام

    مباراة نهائي كييف أمام فريق ليفربول الإنجليزي، كانت هي أخر محطة للمدرب الفرنسي زيدان برفقة ريال مدريد، الذي كان مع موعد مع التاريخ.

  • Champions League Final - Real Madrid v Liverpool - Real Madrid gewinnt Finale (Reuters/K. Pfaffenbach)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    كتابة التاريخ

    قاد الأسطورة الفرنسية ريال مدريد إلى دخول التاريخ من أوسع أبوابه، حيث أصبح "الميرنغي" أول فريق يفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي بالمسمى الحالي، وكذلك أكثر فريق يُتوج بـ"الكأس ذات الأذنين" للمرة الـ 13 في تاريخه.

  • Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/AP Photo/B. B. Hojas)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    وداع مفاجئ

    في ( 31 مايو/أيار 2018) أعلن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان استقالته رسميا من تدريب ريال مدريد، وذلك في مؤتمر صحفي مفاجئ. وعلل زيدان قراره هذا برغبته في أخذ قسط من الراحة بعد ثلاث سنوات شاقة من العمل.

    الكاتب: مهدوي رضوان


مختارات

محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

لم تهنأ جماهير الريال كثيرا بكتابة فريقها التاريخ كأول ناد يفوز بدوري أبطال أوروبا بالمسمى الحالي للمرة الثالثة على التوالي، فقد فاجأ زيدان الجميع وأعلن استقالته من تدريب الفريق. محطات صنعت نجاحات زيدان مع ريال مدريد. (02.06.2018)  

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