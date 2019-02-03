زيدان وزوجته فيرونيك يحتفلان بمناسبة هامة في حياتهما!

ليس سراً أن مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان يُكن حباً كبيراً لزوجته فيرونيك فرنانديز، إذ يتشارك الأسطورة الفرنسية مع زوجته العديد من اللحظات، التي يعيشها سواء فوق المستطيل الأخضر أو وخارجه.

وتعتبر فيرونيك من أكثر الشخصيات تأثيراً في زوجها. ورغم ابتعادها عن أضواء الشهرة، إلا أن زوجة الأسطورة الفرنسية تلعب دوراً كبيراً في حياته، حيث بدأت معه قبل سنوات طويلة رحلة الكفاح بهدف إثبات علو كعبه في عالم الساحرة المستديرة وفي أكثر من بلد.

وقبل أيام احتفل زيدان بذكرى سنوية خاصة تجمعه مع زوجته فيرونيكا، فقد نشر الأسطورة الفرنسية على حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" صورة له مع زوجته للاحتفال بمرور 25 سنة على زواجهما.

وقدم مدرب ريال مدريد لزوجته باقة من الورود مختلفة الألوان، إذ يقف زيدان بجوار زوجته وتبدو عليهما علامة السعادة. واستطاعت هذه الصورة أن تجلب في وقت وجيز أكثر من 1.3 مليون نقرة إعجاب.

وكان زين الدين زيدان قد التقى زوجته فيرونيك فرنانديز أثناء فترة لعبه في فريق كان الفرنسي موسم 1989-1988، حيث عقد الثنائي قرانهما سنة 1994 ولديهما أربعة أولاد هم إنزو ولوكا وثيو وإيلياس، حسب ما ذكر موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وعاد زيدان مؤخراً إلى تولي مهمة تدريب ريال مدريد بعدما رحل عنه بشكل مفاجئ نهاية الموسم الماضي. وتطمح جماهير "الميرنغي" أن ينجح زيدان مرة ثانية في قيادة الفريق إلى منصات التتويج نهاية كل موسم، فيما يُتوقع أن يقود زيدان تغييرات كبيرة في تشكيلة الفريق والتعاقد مع عدة أسماء وازنة في عالم كرة القدم.