 زيدان وزوجته فيرونيك يحتفلان بمناسبة هامة في حياتهما! | عالم الرياضة | DW | 23.03.2019

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عالم الرياضة

زيدان وزوجته فيرونيك يحتفلان بمناسبة هامة في حياتهما!

بعد عودته مؤخراً إلى تدريب ريال مدريد، احتفل مدرب "الميرنغي" زين الدين زيدان بذكرى خاصة تجمعه مع زوجته فيرونيك فرنانديز. الأسطورة الفرنسية نشر صورة له برفقة زوجته وقدم لها باقة من الورود. فماهي المناسبة يا ترى؟

Fußball Trainer Zinedine Zidane und Ehefrau Veronique (Getty Images/AFP/P.-P. Marcou)

ليس سراً أن مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان يُكن حباً كبيراً لزوجته فيرونيك فرنانديز، إذ يتشارك الأسطورة الفرنسية مع زوجته العديد من اللحظات، التي يعيشها سواء فوق المستطيل الأخضر أو وخارجه.

مختارات

يحاول ريال مدريد الظفر بخدمات نجم يسيل لعاب عدة أندية أوروبية عملاقة. زيدان طلب من إدارة "الميرنغي" ضم النجم الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية. نجم فريق ليون الفرنسي يعد أيضاً هدفاً لمدرب ليفربول يورغن كلوب. (16.03.2019)

أوردت تقارير صحفية أن ملابس مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان أثارت سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي. المدرب الفرنسي ارتدى سروال "جينز" أثناء تقديمه إلى وسائل الإعلام ليجد نفسه في مرمى انتقادات واسعة. (13.03.2019)

وتعتبر فيرونيك من أكثر الشخصيات تأثيراً في زوجها. ورغم ابتعادها عن أضواء الشهرة، إلا أن زوجة الأسطورة الفرنسية تلعب دوراً كبيراً في حياته، حيث بدأت معه قبل سنوات طويلة رحلة الكفاح بهدف إثبات علو كعبه في عالم الساحرة المستديرة وفي أكثر من بلد.

وقبل أيام احتفل زيدان بذكرى سنوية خاصة تجمعه مع زوجته فيرونيكا، فقد نشر الأسطورة الفرنسية على حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" صورة له مع زوجته للاحتفال بمرور 25 سنة على زواجهما.

وقدم مدرب ريال مدريد لزوجته باقة من الورود مختلفة الألوان، إذ يقف زيدان بجوار زوجته وتبدو عليهما علامة السعادة. واستطاعت هذه الصورة أن تجلب في وقت وجيز أكثر من 1.3 مليون نقرة إعجاب.

وكان زين الدين زيدان قد التقى زوجته فيرونيك فرنانديز أثناء فترة لعبه في فريق كان الفرنسي موسم 1989-1988، حيث عقد الثنائي قرانهما سنة 1994 ولديهما أربعة أولاد هم إنزو ولوكا وثيو وإيلياس، حسب ما ذكر موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وعاد زيدان مؤخراً إلى تولي مهمة تدريب ريال مدريد بعدما رحل عنه بشكل مفاجئ نهاية الموسم الماضي. وتطمح جماهير "الميرنغي" أن ينجح زيدان مرة ثانية في قيادة الفريق إلى منصات التتويج نهاية كل موسم، فيما يُتوقع أن يقود زيدان تغييرات كبيرة في تشكيلة الفريق والتعاقد مع عدة أسماء وازنة في عالم كرة القدم.

  • Spanien Zinedine Zidane und Florentino Perez in Madrid (picture-alliance/dpa/V. Lerena)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    تعيين مفاجئ

    في الرابع من يناير/كانون الثاني 2016 أعلن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز تعيين لاعبه السابق الفرنسي زين الدين زيدان مدربا للفريق الإسباني العملاق خلفا لرافاييل بينيتيز، الذي أقيل من منصبه بسبب سوء نتائج الفريق.

  • Spanien Real Madrid vs Deportivo Coruna (Reuters/S. Vera)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    بداية مُبشرة

    في أول لقاء له كمدرب للفريق الملكي، قاد زيدان فريقه إلى سحق فريق ديبورتيفو لاكورونيا بخمسة أهداف، في مباراة برسم الدوري الإسباني لكرة القدم. وقدم "الميرنغي" أداء جميلا في تلك المباراة.

  • Fußball Champions League Borussia Dortmund v Real Madrid Trainer Zidane (Getty Images/AFP/O. Andersen)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    مواصلة التألق

    استعاد ريال مدريد بريقه من جديد تحت قيادة زيدان، الذي قاد الفريق للانتصار تلو الأخر بالاعتماد، على اللعب الجماعي، والضغط على حامل الكرة وتنويع مراكز اللعب، بطريقة تعكس فكر زيدان التدريبي، الذي يُجيد قراءة مجريات المباريات.

  • Spanien Zinedine Zidane in Madrid (picture-alliance/dpa/J. Martin)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    كسب ثقة اللاعبين

    استطاع زين الدين زيدان زرع أجواء إيجابية بين اللاعبين وداخل أروقة النادي الملكي، إذ ظل المدرب الفرنسي يؤكد على أهمية الثقة والتحلي بالإيجابية، من أجل قهر الظروف وإسعاد جماهير "الميرنغي" في مختلف أرجاء العالم.

  • Fußball Champions League Finale Atletico Madrid v Real Madrid Zidane (Reuters/K. Pfaffenbach)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    باكورة الألقاب

    اصطاد المدرب الفرنسي أول لقب له مع فريق ريال مدريد، الذي هزم جاره أتلتيكو مدريد في نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا بركلات الترجيح 3-5. وقدم زيدان في تلك المباراة اعتماده كواحد من أحسن المدربين في عالم الساحرة المستديرة.

  • Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/dpa/A. Geber)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    الاستعداد الجيد

    في وقت وجيز، استطاع زيدان أن يترك بصمة واضحة على ريال مدريد، فقد استفاد "الأبيض الملكي" من أساليب المدرب الفرنسي التدريبية والاستعداد الجيد لكل مباراة على حدة، وهو ما أتى بأكله بشكل كبير في موسم زيدان الثاني على رأس الإدارة الفنية لريال مدريد.

  • Juventus vs. Real Madrid - UEFA Champions League Final Pokal (Reuters/P. Kopczynski Livepic)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    موسم للتاريخ

    سيظل الموسم الكروي 2017 راسخا في ذاكرة محبي فريق ريال مدريد، حيث قاد زيدان "الميرنغي" إلى تحقيق خمسة ألقاب، بيد أن الفوز بدوري أوروبا للمرة الثانية على التوالي، كان أبرز حدث في سنة زيدان التدريبية الثانية مع ريال مدريد.

  • Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/dpa/A. Geber)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    تراجع ملحوظ

    في موسم زيدان الأخير مع ريال مدريد، تراجع أداء "الأبيض الملكي" كثيرا، خاصة في النصف الأول منه، إذ فرط الفريق في العديد من النقاط، وابتعد في جدول ترتيب الدوري الإسباني عن المتصدر برشلونة. كما احتل "الميرنغي" المركز الثاني خلف فريق توتنهام في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

  • Champions League Final - Real Madrid v Liverpool - Zinédine Zidane (Imago/Newspix/R. Oleksiewicz)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    خيبة أمل محلية

    لم يستطيع زيدان الحفاظ على لقبي الدوري الإسباني و مسابقة كأس الملك، التي ودعها ريال مدريد بطريقة مفاجئة للغاية على يد فريق ليغانيس المتواضع بـ1-2. ووصف زيدان تلك الخسارة بأنها "مؤلمة للغاية".

  • Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/AP Photo/F. Seko)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    طوق النجاة

    نزل المدرب الفرنسي بكل ثقله في مسابقة دوري أبطال أوروبا، من أجل إنقاذ موسم "الميرنغي" الذي كان يُواجه شبح الخروج خاوي الوفاض. واصطدم العملاق الإسباني بفرق قوية للغاية، على غرار باريس سان جيرمان ويوفنتوس وبايرن ميونيخ، قبل أن يصل إلى المحطة النهائية في مسابقة "الكأس ذات الأذنين".

  • Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/AP Photo/M. Schrader)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    مسك الختام

    مباراة نهائي كييف أمام فريق ليفربول الإنجليزي، كانت هي أخر محطة للمدرب الفرنسي زيدان برفقة ريال مدريد، الذي كان مع موعد مع التاريخ.

  • Champions League Final - Real Madrid v Liverpool - Real Madrid gewinnt Finale (Reuters/K. Pfaffenbach)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    كتابة التاريخ

    قاد الأسطورة الفرنسية ريال مدريد إلى دخول التاريخ من أوسع أبوابه، حيث أصبح "الميرنغي" أول فريق يفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي بالمسمى الحالي، وكذلك أكثر فريق يُتوج بـ"الكأس ذات الأذنين" للمرة الـ 13 في تاريخه.

  • Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/AP Photo/B. B. Hojas)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    وداع مفاجئ

    في ( 31 مايو/أيار 2018) أعلن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان استقالته رسميا من تدريب ريال مدريد، وذلك في مؤتمر صحفي مفاجئ. وعلل زيدان قراره هذا برغبته في أخذ قسط من الراحة بعد ثلاث سنوات شاقة من العمل.

    الكاتب: مهدوي رضوان


مختارات

محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

لم تهنأ جماهير الريال كثيرا بكتابة فريقها التاريخ كأول ناد يفوز بدوري أبطال أوروبا بالمسمى الحالي للمرة الثالثة على التوالي، فقد فاجأ زيدان الجميع وأعلن استقالته من تدريب الفريق. محطات صنعت نجاحات زيدان مع ريال مدريد. (02.06.2018)  

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