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زيت النخيل

يُستخلص زيت النخيل من ثمار أشجار نخيل الزيت التي تنتشر بشكل واسع في جنوب شرق آسيا وخاصة في ماليزيا وأندونيسيا، وله نوعان رئيسيان أحدهما يُستخدم لإنتاج مواد تجميل والآخر يصلح للأكل وتصنيع المنتجات الغذائية.

يحتوي زيت النخيل على مجموعة من الأحماض الدهنية المشبعة وغير المشبعة، ويدخل الزيت في صناعة الكثير من الأغذية وأغلب الحلويات، فضلا عن استخدامه في صناعة مستحضرات التجميل وهو يعتبر من أكثر الزيوت استعمالا. لكن زراعة نخيل الزيت تتم في كثير من الأحيان بعد قطع الغابات المطيرة، ما يؤثر سلبا على المناخ والبشر.

*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ —> Weltspiegel/Bilder des Tages *** FILE PHOTO: A palm oil plantation is pictured next to a burnt forest near Banjarmasin in South Kalimantan province, Indonesia, September 29, 2019. REUTERS/Willy Kurniawan/File Photo

الجدل حول زيت النخيل.. ماذا وراء صفقاته ولماذا يُحذر منه؟ 21.06.2021

أصبح زيت النخيل مكوناً يدخل في العديد من المنتجات الغذائية الأساسية اليومية. غير أن ارتباطه بتدمير مساحات واسعة من الغابات وانعكاس ذلك سلباً على المناخ والبشر ساهم في تراجع شعبيته كثيراً. فما مدى صحة ذلك؟
بطاقات مصورة من مختلف الغابات في أنحاء العالم

بطاقات مصورة من مختلف الغابات في أنحاء العالم 16.10.2018

من الغابات المطيرة في إندونيسيا إلى غابات الأمازون، وغيرها من الغابات والأشجار ضمن مجموعة من الصور، التي تمثل جزءاً من الحزمة التعليمية "حماية غاباتنا - نظام بيئي حيوي تحت التهديد". بعض الصور في هذه الجولة المصورة:
ILLUSTRATION - Nutella-Gläser stehen am Donnerstag (17.11.2011) in einem Regal in einem Supermarkt in Hamburg. Auf der Schoko-Creme Nutella kleben Etiketten mit irreführenden Angaben zu Vitaminen und Nährwerten. Das Oberlandesgericht Frankfurt trug dem Hersteller Ferrero deshalb am Donnerstag in zweiter Instanz auf, die Angaben zu ändern. Foto: Marcus Brandt dpa/lno

نوتيلا معرضة للتغيير بسبب زيت النخيل 12.01.2017

نوتيلا، الشوكولاتة الشهيرة المعدة للدهن والتي يحبها الكبار والصغار، معرضة للمنع أو على الأقل لتغيير طعمها. حيث تحدثت منظمة الصحة العالمية عن خطورة محتملة من استخدام زيت النخيل في صناعة المنتجات الغذائية.

Eine aufgeschnitenen Palmölfrucht am 29.05.2012 in Playpraya in der Provinz Krabi. Palmöl ist das ergiebigste Pflanzenöl der Welt. Ein Baum produziert im Jahr rund 15 Fruchtstände, jeder davon voll mit Dutzenden Einzelfrüchten. Aus dem Fruchtfleisch wird Öl gepresst, aus dem Kern separat das noch wertvollere Palmkernöl. Foto: Christiane Oelrich dpa (zu dpa-Korr «Kleinbauern in Thailand möbeln Image von Palmöl auf» vom 10.06.2012)

لماذا يحذّر الخبراء من زيت النخيل؟ 18.11.2015

يحذر خبراء من تسبب زيت النخيل في أمراض السرطان والأوعية الدموية بعد أن وجدوا أن مواد غذائية صناعية كثيرة في المتاجر تحتوي على هذا الزيت. ففي أي المواد الغذائية يوجد زيت النخيل؟ ومن أين تأتي خطورته؟ وما بدائله؟
Satellitenbild von den Waldbränden auf Sumatra Bild: NASA/Goddard, Lynn Jenner http://www.nasa.gov/content/goddard/northern-sumatra-suffering-from/

غابات سومطرة تحترق 15.03.2014

كثيراً ما تندلع حرائق ضخمة في الغابات في جزيرة سومطرة الأندونيسية، وذلك بسبب مزارع استخلاص زيت النخيل المفيدة اقتصادياً والمثيرة للجدل بيئياً.
Sonnenblumen: Sonnenblumen Felder in Nord Iran; Copyright: Fars

تعدد أوجه الاستفادة من الموارد الطبيعية 29.10.2013

تتعدد أوجه الاستفادة من الموارد الطبيعة، حيث أصبحت تستخدم في مجالات مختلفة مثل إنتاج الطاقة أوتقديمها أعلاف للحيوانات بل إن بعضها يستخدم أيضا في صناعة الملابس. غير أن الاستفادة من الموارد الطبيعة لا يخلو من انتقاد.
Aufnahmedatum: März 2012 Aufnahmeort: in der Nähe von Santa Marta, Kolumbien aufgenommen von: Manuela Kasper-Claridge (DW) 3) Halde mit Palmölfrüchten

زيت النخيل يكتسح حياتنا دون إشارة إلى وجوده 13.09.2013

كل ما يوصف في مستحضرات التجميل بزيت أو دهن نباتي ليس في العادة شيئا آخر سوى زيت النخيل. ويجري تدمير مساحات شاسعة من الغابات البرية سنويا لإفساح المجال لمزارع زيت النخيل، ما يمثل كارثة بيئية حقيقية.
Quelle: http://www.flickr.com/photos/77109529@N00/429268958/in/photolist-DW7GW-DW7z2-DW7t8-DW7vT-DW7zQ-DW7Cj-DW7EJ-DW7s1-DW7FU-DW7qW-4jcyvY Lizens: http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.de aufgenommen am 11. Februar 2006, geladen am 31.07.2013 +++CC/Luca - Bluesky+++ Global Ideas

الازدهار الاقتصادي في ميانمار يهدد غاباتها 09.08.2013

بعد خروجها من عزلة امتدت لعقود، فتحت الحكومة الجديدة في ميانمار الأبواب للشركات الزراعية العالمية، لتشجيعها على للاستثمار خصوصا لزراعة زيت النخيل والمطاط، هذه التوجه الإيجابي لاقتصاد البلاد قد يؤثر سلبا على الغابات.
An Indonesian plantation worker stands next to his back hoe being used to knock down trees to make way for a palm oil plantation on Saturday, June 9, 2007, in Tumbang Kuling, Kalimantan, Indonesia. (ddp images/AP Photo/Ed Wray) In TUMBANG KULING, Indonesien

زيت النخيل - مادة خام مثيرة للجدل 25.04.2012

هناك عامل مشترك واحد بين البيتزا والوقود الحيوي، إنه زيت النخيل الذي يدخل في العديد من المنتجات، لذا فالطلب عليه مرتفع. لكن زراعة نخيل الزيت تتم في كثير من الأحيان بعد قطع الغابات المطيرة، ما يؤثر سلبا على المناخ والبشر.
Kolumbien 2

زيت نخيل صديق للبيئة في كولومبيا 24.04.2012

تحاول إحدى الشركات الكولومبية المملوكة لعائلة دابون إنتاج زيت النخيل بأسلوب مستدام ودون اللجوء للقطع الجائر للغابات، وتساعد بذلك على حماية البيئة، كما تساعد صغار المزارعين حيث تشتري محاصيلهم.
Palmölfrucht Quelle: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Elaeis_guineensis_oil_palm_fruit_Portoviejo_Ecuador.jpg?uselang=de Lizens: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de +++CC/Cayambe+++, 31.März 2012 English: Fruit of Elaeis guineensis (oil palm) produced by a young palm at the botanical garden of Portoviejo, Ecuador. Español: Frutos de palma africana de aceite (Elaeis guineensis) producidas por un palmito en el jardín botánico de Portoviejo, Ecuador. Français : Fruits du palmoer à huile d'Afrique (Elaeis guineensis) sur un jeune palmier au jardin botanique de Portoviejo, Ecuador.

زيت النخيل في تايلاند 22.02.2010

شجرة زيت النخيل مادة خام متجددة تثير الجدل بشكل حاد، فهي تعتبر شجرة عجيبة لمزاياها العديدة لكن يمكن لزراعتها أن تمثل خطرا كبيرا على البيئة وذلك لأنها تزرع عادة على مساحات واسعة بعد إزالة الغطاء النباتي الطبيعي أي الغابات