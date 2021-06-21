يُستخلص زيت النخيل من ثمار أشجار نخيل الزيت التي تنتشر بشكل واسع في جنوب شرق آسيا وخاصة في ماليزيا وأندونيسيا، وله نوعان رئيسيان أحدهما يُستخدم لإنتاج مواد تجميل والآخر يصلح للأكل وتصنيع المنتجات الغذائية.

يحتوي زيت النخيل على مجموعة من الأحماض الدهنية المشبعة وغير المشبعة، ويدخل الزيت في صناعة الكثير من الأغذية وأغلب الحلويات، فضلا عن استخدامه في صناعة مستحضرات التجميل وهو يعتبر من أكثر الزيوت استعمالا. لكن زراعة نخيل الزيت تتم في كثير من الأحيان بعد قطع الغابات المطيرة، ما يؤثر سلبا على المناخ والبشر.