يتميز زيت الزيتون بفوائد صحية جمة كونه غني بالدهون غير المشبعة والفيتامينات، ويتم استهلاكه بالدرجة الأولى في حوض البحر المتوسط لتحضير الأطعمة، كما يتم استخدامه في صناعات متنوعة مثل الصابون والأدوية والتجميل وغيرها.

يتميز زيت الزيتون بمذاقه اللذيذ إلى جانب فوائده الطبية الكثيرة حتى لمن يرغبون بوقاية أنفسهم من الإصابة بالسرطان. وقد توصل باحثون إلى أن مادة "أوليوكانتال" الموجودة في زيت الزيتون تقضي على الخلايا السرطانية. وهناك دراسات أظهرت أن زيت الزيتون يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب ويقوي جهاز المناعة ويخفض من خطر الإصابة بالزهايمر.