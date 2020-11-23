 زيارة نتنياهو″السرية″ للسعودية.. حقيقتها ودلالاتها! | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 23.11.2020

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سياسة واقتصاد

زيارة نتنياهو"السرية" للسعودية.. حقيقتها ودلالاتها!

تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية، عن زيارة سرية قام بها رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى السعودية والتقى ولي عهدها محمد بن سلمان. المملكة نفت الزيارة أو أي لقاء مع مسؤولين إسرائيليين. فما حقيقة هذه الزيارة ودلالات توقيتها؟

صورة رمزية مركبة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

لماذا تنفي السعودية زيارة نتنياهو للمملكة وإجراء محادثات مع ولي العهد محمد بن سلمان؟

كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية، النقاب عن "زيارة سرية" قام بها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، للسعودية يوم الأحد (22 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020). وذكرت هيئة البث الإسرائيلية (كان) وإذاعة الجيش الإسرائيلي أن نتنياهو التقى هناك بولي العهد السعودي، محمد بن سلمان ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو. ومن جهة أخري انتشرت تغريدات مدونين وصحفيين رصدوا طائرة قامت برحلة خاصة بين تل أبيب ومدينة نيوم السعودية على ساحل البحر الأحمر، ومن بينهم المحرر في صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، آفي شارف.

وفي اليوم التالي للزيارة المزعومة نشرت صحف ووسائل إعلام إسرائيلية تفاصيل أكثر عن الزيارة، حيث أشارت إلى أن رئيس وكالة الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) يوسي كوهين، رافق نتانياهو في زيارته إلى موقع مدينة (نيوم) المستقبلية في شمال غربي المملكة والتي تعتبر أقرب نقطة إلى إسرائيل وأنه التقى فيها ولي العهد السعودي ووزير الخارجية الأميركي.

مختارات

زيارة بين التأكيد والنفي!

في حين لم  يعلق مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي حتى  كتابة هذه الأسطر، على التقارير التي تناولت الزيارة، أكد وزير بالحكومة الإسرائيلية وعضو في حزب ليكود تقارير إعلامية تحدثت عن عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي اجتماعا في السعودية ووصف الأمر بأنه "إنجاز رائع". في المقابل نفت السعودية ما تناقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية  بخصوص سفر نتنياهو سرا إلى المملكة العربية السعودية للقاء محمد بن سلمان. كما كتب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في معرض تعليقه على هذه التقارير: "لم ينعقد مثل هذا الاجتماع. المسؤولون الوحيدون الحاضرون كانوا أمريكيين وسعوديين".

هذا اللقاء غير المسبوق بين رئيس الوزراء الإسرائيلي وولي العهد السعودي، يثير العديد من التساؤلات حول تقارب محتمل بين الدولتين. حيث يرى غيل مورسيان، من مؤسسة العلوم والسياسة في برلين، في حواره مع DW أن توقيت هذه الزيارة المحتملة، أي مجيئها بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية، يشي بأنه "أصبح من الواضح لكلا الجانبين الإسرائيلي والسعودي أن الرئيس الأمريكي المستقبلي جو بايدن لن يواصل المسار الذي اتخذه دونالد ترامب فيما يتعلق بإيران. وقد عملت إدارة ترامب على التقارب بين إسرائيل وبعض الدول العربية، ومن المحتمل أن تخدم زيارة الأمس هذا الغرض أيضاً“.

بينما يستبعد الخبير في الشؤون السياسية، محمد قواص، في حديثه لـDW، إقدام السعودية على خطوة التطبيع في هذا التوقيت بالذات، في حين يعتبر  مورسيان التقارب الذي حصل بين الإمارات والبحرين و إسرائيل، "كسراً للمحرمات". ويرى أن التحدي الذي يواجه السعودية أكبر بكثير من الذي واجه الإمارات والبحرين. وذلك "نظرا للرمزية الدينية التى تحظى بها المملكة في العالم العربي، ووجود المقدسات الإسلامية، مكة والمدينة على ترابها. في الوقت نفسه، هناك إصرار من نتنياهو على قناعته القديمة بأن المحادثات والتقارب بين إسرائيل والعالم العربي، ممكن“.

إجهاض حل الدولتين؟

ترفض السعودية حتى الآن تطبيع العلاقات مع إسرائيل قائلة إنه يتعين تحقيق الأهداف المتعلقة بإقامة دولة فلسطينية أولا، حسب مبادرة السلام العربية التي طرحتها السعودية عام 2002 وتنص على تطبيع العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل إذا انسحبت الأخيرة من جميع الأراضي المحتلة منذ عام1967.

من جانبه أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، قبل إشارة وسائل إعلام للزيارة، على موقف بلاده السابق من التطبيع مع إسرائيل، وقال إن "المملكة العربية السعودية تؤيد التطبيع الكامل مع إسرائيل، لكن ينبغي أولاً إقرار اتفاق سلام دائم وكامل يضمن للفلسطينيين دولتهم بكرامة“.

ويرى غيل مورسيان أنه لا يوجد حتى الآن اتفاق على الكيفية التي ينبغي أن يتم تشكيل تقارب محتمل مع إسرائيل من قبل القيادة في السعودية. حتى الآن، كان ثمن التطبيع مع العالم العربي هو انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها عام 1967والاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة، هذا ما جاءت به مبادرة السلام لعام 2002. ويضيف مورسيان أنه "بينما يستمر الملك سلمان في التمسك بهذا الشرط، يبدو أن ولي عهده، نجله محمد بن سلمان يتخذ موقفاً أكثر مرونة منه".

يرى مراقبون في التقارب بين المملكة وإسرائيل واحتمال تطبيع العلاقات  تهديداً لحل الدولتين ومبادرة السلام العربية التي رعتها السعودية عام 2002. غير أن الخبير في الشؤون السياسية، محمد قواص، يرى أن "حل الدولتين قد لا يجهض بسبب موسم التطبيع الذي حصل مؤخراً، لأن حل الدولتين مرتبط أكثر بالموقف الأمريكي، الذي سيتغير مع جو بايدن وعودته إلى نهج السياسة الأمريكية التقليدية تجاه الموقف العربي، خصوصاً المصري والأردني والفلسطيني المتمسك طبعاً بحل الدولتين. كما أن الوعد بعودة العلاقات الفلسطينية الأمريكية تشي بأن هناك إعادة لانعاش حل الدولتين".

عدوّ مشترك في المنطقة!

تأسس التقارب بين إسرائيل ودول الخليج العربية بشكل كبير على القلق المشترك بشأن إيران واحتمالات مراجعة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لسياسات واشنطن المتبعة في المنطقة. وفي هذا الصدد يقول غيل مورسيان  "أظن أن زيارة نتنياهو مرتبطة أيضا بمحادثاته مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قبل وقت قصير". ويعتقد أنه من المحتمل أن يكون موضوع المحادثة هو إيران. ويقول "لا أفترض أن الرئيس ترامب سيواصل شن حرب مفتوحة ضد إيران. وفي هذا السياق، من الممكن أن محادثات الزيارة كانت أيضاً حول تعامل إدارة ترامب مع إيران في الشهرين المتبقيين من ولايته".

من جهة أخرى، قال يوهانس بيكه، من كلية الدراسات اليهودية في جامعة هايدلبرغ، في حديثه لـDW أن التقارب العربي الإسرائيلي هو بلا شك نتاج للتوسع الإيراني: فبعد التدخلات الأمريكية الفاشلة و "الربيع العربي"، تسيطر إيران الآن على أربع عواصم عربية (بيروت، دمشق، بغداد ، صنعاء). وبالتالي، فإن "احتواء خطر إيران يصب في مصلحة العديد من دول الشرق الأوسط - وربما يساعد التقارب العربي الإسرائيلي هنا في منع نشوب حروب مستقبلية".

أما عن مستقبل النزاعات في منطقة الشرق الأوسط، بعد تطبيع العلاقات المحتمل بين السعودية وإسرائيل، يرى قواص تغيراً في مستقبل هذه النزاعات، ويقول إن "الصراع العربي الإسرائيلي لم يعد له أولية في المنطقة، هناك صراع عربي إيراني وصراع عربي تركي هذه الأيام. وبالتالي إسرائيل قد لا تكون الهم الأول لبعض العواصم العربية، خصوصا أن إسرائيل باتت شريكة لبعض الدول العربية في أي اتفاق مقبل مع إيران، وإن الموقف العربي من تركيا خصوصا الخليجي والمصري من تركيا سيؤسس لمرحلة جديدة".

  • USA Israel | Benjamin Netanjahu bei Donald Trump in Washington (Getty Images/AFP/M. Ngan)

    إسرائيل ودول الخليج... عداء في العلن ومصالح مشتركة في الخفاء

    ايران - عدو مشترك؟

    دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي أثناء زيارته لواشنطن في مقابلة مع تلفزيون "ام اس ان بي سي" إلى إقامة "سلام شامل في الشرق الأوسط بين إسرائيل والدول العربية". وقال إن "عددا من الدول العربية لم تعد تعتبر إسرائيل عدوا، بل حليفا في مواجهة إيران وداعش، القوتين التوأمين الإسلاميتين اللتين تهددنا جميعا".

  • Avigdor Lieberman Archiv 30.06.2014 Berlin (Reuters)

    إسرائيل ودول الخليج... عداء في العلن ومصالح مشتركة في الخفاء

    "الدول العربية في حاجة إلى إسرائيل"

    صرح وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان لدى مشاركته أخيرا في مؤتمر ميونيخ للأمن، إن إيران تهدف إلى تقويض السعودية في الشرق الأوسط وأضاف: "أعتقد أن الدول العربية المعتدلة وبقائها، في حاجة إلى إسرائيل بقدر أكبر من حاجة إسرائيل إليها"." كما اعتبر أن إيران تهدف إلى "زعزعة الاستقرار في كل دولة بمنطقة الشرق الأوسط".

  • Saudi Arabien Aussenminister Adel bin Ahmed Al-Jubeir (Getty Images/AFP/O. Berg)

    إسرائيل ودول الخليج... عداء في العلن ومصالح مشتركة في الخفاء

    تقارب في المواقف

    تشاطر دول الخليج وعلى رأسها السعودية إسرائيل في موقفها تجاه إيران، وترى فيها خطرا وتهديدا للاستقرار. وقال وزير الخارجية السعودي في مؤتمر ميونيخ للأمن: "إيران هي الراعي الرئيسي المنفرد للإرهاب في العالم... وهي مصرة على قلب النظام في الشرق الأوسط". وكان الضابط السعودي المتقاعد اللواء أنور العشقي قد التقى في تموز/يوليو 2016 مع المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية دوري غولد في القدس.

  • Twitter Screenshot Dhahi Khalfan (Twitter/Dhahi_Kalfan)

    إسرائيل ودول الخليج... عداء في العلن ومصالح مشتركة في الخفاء

    "اليهود أبناء عمنا"

    الحديث عن إسرائيل واليهود من قبل مسؤولين خليجيين ليس أمرا نادرا وهو يتم علنا أيضا، مثل قائد شرطة دبي اللواء ضاحي خلفان الذي قال في إحدى تغريداته على تويتر بعد نشر خبر وصول 17 من اليهود إلى إسرائيل قادمين من اليمن، "يجب ألا نتعامل مع اليهود على أنهم أعداء. يجب أن نتعامل مع اليهود على أننا أبناء عم نختلف معهم على وراثة ارض. والفيصل في الحكم من يقدم دليلا".

  • Mord Mahmud al-Mabhuh (AP)

    إسرائيل ودول الخليج... عداء في العلن ومصالح مشتركة في الخفاء

    اغتيال المبحوح

    تنشط مخابرات الموساد الإسرائيلية في دول خليجية أيضا، وكان اغتيال محمود المبحوح وهو أحد أبرز قياديي كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، من أبرز عمليات الموساد في الخليج. وقد أغتيل المبحوح بفندق في دبي في 19 يناير/ كانون الثاني 2010.

  • Israelischer Angriff auf Hilfskonvoi für Gaza (AP)

    إسرائيل ودول الخليج... عداء في العلن ومصالح مشتركة في الخفاء

    تعاون سعودي إسرائيلي

    التواصل بين إسرائيل والسعودية والحديث عن علاقات سرية بينهما ليس جديدا. فقد كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، في أبريل/ نيسان 2016 عن عملية تعاون مشتركة للقوات الخاصة الإسرائيلة والسعودية عام 1981، لإنقاذ سفينة صواريخ إسرائيلية جنحت وعلقت على الشواطئ السعودية في البحر الأحمر. واستمرت العملية المشتركة 62 ساعة، وقد أطلق عليها اسم "أولندى ماعوف". (صورة رمزية من الأرشيف).

  • Katar Doha Treffen mit Israel (picture-alliance/dpa/M. Milner)

    إسرائيل ودول الخليج... عداء في العلن ومصالح مشتركة في الخفاء

    مكتب للعلاقات التجارية مع قطر

    اتفاقيات أوسلو فتحت الباب أمام إسرائيل لإقامة علاقات مع دول خليجية وعلى رأسها قطر، حيث فتحت اسرائيل مكتب للعلاقات التجارية في قطر. كما قامت وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسفي ليفني بزيارات للدوحة، التقت خلالها بأمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني ووزير الخارجية آنذاك الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني.

  • Katar Doha Treffen mit Israel (picture-alliance/dpa/M. Milner)

    إسرائيل ودول الخليج... عداء في العلن ومصالح مشتركة في الخفاء

    إسرائيل وسلطنة عمان

    وقعت إسرائيل وسلطنة عمان عام 1996 اتفاقاً حول تبادل افتتاح مكاتب للتمثيل التجاري. وقبل ذلك قام إسحاق رابين رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق بزيارة مسقط عام 1994، حيث التقى السلطان قابوس بن سعيد. وبعد اغتيال رابين عام 1995 استقبل رئيس الوزراء المؤقت آنذاك شمعون بيريز وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي في القدس، والذي التقي بوزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني خلال زيارتها لقطر عام 2008.

  • Golanhöhen Sechs Tage Krieg 1967 (MOSHE MILNER/AFP/Getty Images)

    إسرائيل ودول الخليج... عداء في العلن ومصالح مشتركة في الخفاء

    مشاركة سعودية في حرب 1967

    شاركت السعودية ضمن القوات العربية على الجبهة الأردنية في حرب 6 حزيران/ يونيو 1967 التي احتلت فيها إسرائيل أجزاء من مصر وسوريا والأردن. وكانت السعودية قد قامت بعد ذلك بمساعدة الدول العربية التي تأثر اقتصادها وبنيتها التحتية نتيجة تلك الحرب.

  • Ölkrise - Sonntagsfahrverbot (picture-alliance/dpa)

    إسرائيل ودول الخليج... عداء في العلن ومصالح مشتركة في الخفاء

    وقف ضخ النفط

    ردا على موقف الولايات المتحدة والدول الغربية الداعمة لإسرائيل، قررت السعودية والدول النفطية العربية الأخرى بالإضافة إلى العراق وسوريا وقف ضخ النفط لأمريكا وحلفاء إسرائيل، تزامنا مع حرب اكتوبر عام 1973 وهو ما تسبب في حدوث أزمة في التزويد بالنفط أو ما يعرف بصدمة النفط الأولى.

    الكاتب: عارف جابو


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