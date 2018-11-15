زيارة ماكرون لبرلين ـ تضامن فرنسي ألماني في مواجهة ترامب

ضاعف كل من الرئيس ماكرون والمستشارة ميركل قبل أسبوع في باريس إشارات التفاهم والتضامن بينهما خلال مراسم الذكرى المائوية لنهاية الحرب العالمية الأولى. واستكمالا لهذه الاحتفالات، يحضر ماكرون إلى برلين اليوم (الأحد 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018) للمشاركة في "يوم الذكرى" (فولكشتراورتاغ) وهو اليوم الوطني الألماني للاحتفاء بالمصالحة والتفاهم والسلام، وكذلك تكريم ذكرى ضحايا الحرب.

وبعد مراسم مع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير الذي يبقى دوره فخريا بشكل أساسي، يلقي ماكرون كلمة في مجلس النواب الألماني، في أول بادرة من نوعها منذ خطاب للرئيس الاسبق جاك شيراك في حزيران / يونيو 2000.

ومن المرجح أن يطرح الرئيس مجددا في كلمته مشروعه لإنشاء جيش أوروبي، وهو مشروع قدمت له المستشارة تأييدا واضحا وملفتا الثلاثاء في البرلمان الأوروبي رغم أنه يثير استياء الرئيس الأميركي. وبعد الخطاب في مجلس النواب، يعقد ماكرون وميركل اجتماع عمل لبحث سبل تحريك البناء الأوروبي.

الرئيس ماكرون إلى جانب المستشارة ميركل والرئيس الألماني شتاينماير اليوم في برلين

وتفاهم البلدان الجمعة على الخطوط العريضة لمشروع موازنة خاصة بمنطقة اليورو، إحدى أبرز خطط ماكرون لدعم الاستثمار، إنما بدون الاتفاق على قيمة هذه الموازنة التي كان الرئيس الفرنسي يأمل بأن تخصص لها مئات مليارات اليورو. ولم تقبل ألمانيا سوى بمبدأ هذه الميزانية وعلى مضض، فارضة شروطا بالغة الشدة على استخدامها.

وفي وقت تتصاعد التيارات الشعبوية في العالم بما في ذلك في إيطاليا، إحدى الدول المؤسسة للاتحاد الأوروبي، رأى رئيس مجلس النواب الألماني فولفغانغ شويبله أن من مصلحة ماكرون وميركل إبداء وحدة صف وإعطاء "اندفاعة جديدة" للعلاقات الثنائية.

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وحذرت الرئاسة الفرنسية قبل ستة أشهر من الانتخابات الأوروبية بأن "الأوضاع الأوروبية ترغمنا على أن نتحرك بسرعة أكبر ونحقق المزيد من النتائج". فوحدة الصف التي يتعمد الرئيس والمستشارة إظهارها لا تخفي الخلافات المستمرة بين البلدين في مواضيع أساسية مثل الدفاع الأوروبي وإصلاح منطقة اليورو وفرض ضرائب على عمالقة الإنترنت.

ونشب سجال حاد بين البلدين في نهاية تشرين الأول / أكتوبر حول مبيعات الأسلحة للسعودية، ملقيا بظلاله على العلاقة الثنائية. كما ارتفعت أصوات في فرنسا وألمانيا أيضا منتقدة عدم مبادرة ميركل إلى تأييد الطموحات التي أبداها ماكرون منذ انتخابه عام 2017 لإعادة تحريك أوروبا.

ويبقى أيضا أن تترجم الدعوة المشتركة من أجل قيام جيش أوروبي على أرض الواقع. ولزمت ميركل الغموض بهذا الصدد مكتفية بالتحذير بأن مثل هذه القوة يجب ألا تتشكل "ضد الحلف الأطلسي". وينبغي كذلك تنفيذ مشاريع الأسلحة الفرنسية الألمانية، ولا سيما برنامج "سكاف" لبناء طائرة عسكرية مستقبلية تحل محل طائرات "رافال" و"يوروفايتر" عام 2040.

بالصور: رؤساء فرنسا من ديغول إلى ماكرون شارل ديغول 1958- 1969 جنرال وواحد من أعظم رؤساء فرنسا في القرن الماضي، تولى الرئاسة عام 1958، وتبنى سياسة تدافع عن استقلال فرنسا وترفض سيطرة أمريكا والاتحاد السوفيتي. تنحى عن منصبه عام 1969 بسبب فشله في كسب التأييد الشعبي للاستفتاء، الذي طرحه من أجل تطبيق المزيد من اللامركزية.

بالصور: رؤساء فرنسا من ديغول إلى ماكرون آلان بوهير 1969-1969 عمدة أبلون سور، خوله منصب رئاسة مجلس الشيوخ برئاسة فرنسا مؤقتاً عقب استقالة ديغول عام 1969. ترشح بوهير فيما بعد للانتخابات الرئاسية عن حزب الوسط الديمقراطي، لكنه خسرها أمام منافسه جورج بومبيدو.

بالصور: رؤساء فرنسا من ديغول إلى ماكرون جورج بومبيدو 1969-1974 رئيس الوزراء الفرنسي في عهد شارل ديغول بين عامي 1962-1968. انتخب بومبيدو رئيساً لفرنسا عن حزب "الاتحاد من أجل الدفاع عن الجمهورية" عام 1969 وبقي في منصبه حتى وفاته سنة 1974، حيث يعتبر بومبيدو أول رئيس لفرنسا يموت أثناء فترته الرئاسية بسبب السرطان. وجاء آلان بوهير ليحل محله مؤقتاً مرة أخرى.

بالصور: رؤساء فرنسا من ديغول إلى ماكرون فاليري جيسكار ديستان 1974-1981 وزير المالية الأسبق جيكسار ديستان الذي كان ينتمي إلى يمين الوسط قاد فرنسا لفترة رئاسية واحدة بين عامي 1974-1981 وشهدت رئاسته إقرار سياسية ليبرالية متقدمة وتقوية الوحدة الأوروبية. هزمه الرئيس الاشتراكي ميتران في انتخابات عام 1981.

بالصور: رؤساء فرنسا من ديغول إلى ماكرون فرانسوا ميتران 1981-1995 أول رئيس اشتراكي في عهد الجمهورية الخامسة الفرنسية وأطول رؤسائها بقاء في سدة الحكم 1981-1995. شهدت فترته الرئاسية إطلاق العديد من البرامج الإصلاحية ذات الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

بالصور: رؤساء فرنسا من ديغول إلى ماكرون جاك شيراك 1995-2007 ترشح للانتخابات الرئاسية عام 1995 عن حزب "الاتحاد من أجل حركة شعبية" وفاز بها. أُعيد انتخابه عام 2002. وتقاعد شيراك عن العمل السياسي عام 2011 بسبب ظروفه الصحية، ومتابعته قضائياً بتهمة إساءة استخدام المال العام.

بالصور: رؤساء فرنسا من ديغول إلى ماكرون نيكولا ساركوزي 2007-2012 الرجل القوي في اليمين الفرنسي، انتخب ساركوزي رئيساً لفرنسا لفترة رئاسية واحدة بين عامي 2007-2012، خسر الانتخابات الرئاسية أمام فرانسوا أولوند عام 2012، واعتزل الحياة السياسية نهائياً سنة 2016 عقب فشله في الانتخابات التمهيدية لتمثيل اليمين الفرنسي في الانتخابات الرئاسية.

بالصور: رؤساء فرنسا من ديغول إلى ماكرون فرانسوا أولوند 2012- 2017 الرئيس الاشتراكي الثاني بعد فرنسوا ميتران في ظل ما يسمى بـ"الجمهورية الخامسة". قاد فرنسا لفترة رئاسية واحدة ما بين 2012-2017. أعلن أولوند عام 2016 عدم رغبته الترشح لفترة رئاسية ثانية.

بالصور: رؤساء فرنسا من ديغول إلى ماكرون إيمانويل ماكرون 2017- أصغر رئيس في تاريخ الجمهورية الخامسة الفرنسية (39 عاماً). استقال عام 2016 من منصبه كوزير للاقتصاد والصناعة والاقتصاد الرقمي، وأسس حركة إلى الأمام. فاز في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية 2017 أمام منافسته مارين لوبن.



ومن النقاط الخلافية بين البلدين أيضا مسألة فرض ضرائب على شركات الإنترنت الكبرى المعروفة بمجموعة "غافا"، أي غوغل وآبل وفيسبوك وأمازون، وهي حاليا تكاد لا تدفع ضرائب في أوروبا.

ودعت ميركل بوضوح في خطابها في ستراسبورغ إلى اتفاق دولي حول الضرائب، في حين كان ماكرون يأمل في إصدار مذكرة أوروبية بهذا الشأن منذ كانون الأول/ديسمبر.

ولخص مصدر في قصر الإليزيه الوضع بالقول "تتجه الأنظار إلينا الفرنسيين والألمان معا ليس لترقب تصريحاتنا فقط بل لترقب قدرتنا على تنفيذها".

وستفتح صفحة رمزية جديدة في كانون الثاني/ يناير مع توقيع نسخة جديدة من "معاهدة الإليزيه"، بعد 56 عاما على توقيع معاهدة الصداقة الفرنسية الألمانية هذه بين كونراد أديناور وشارل ديغول.

ح.ز/م.س (أ.ف.ب)