زيارة ماس لأنقرة ـ الاستثمارات بدل المساعدات

قال مصدر، طلب عدم الإفصاح عن اسمه، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الأربعاء (الخامس من سبتمبر/ أيلول 2018) إن تركيا لا تفكر في الحصول على مساعدات مالية للخروج من أزمة العملة التي تمر بها على عكس ما يُجرى مناقشته في ألمانيا، وإنما تأمل "في أن ترفع الشركات الألمانية استثمارها في تركيا". وأوضح مسؤول آخر في الحكومة التركية أن الأمر يتعلق بإبداء ألمانيا انفتاح نحو مواصلة الاستثمارات في تركيا، ما يعطي إشارة بالتهدئة للأسواق المتوترة.

تجدر الإشارة إلى أن عملة الليرة التركية تفقد قيمتها منذ شهور، وتعرضت لانهيار حاد غير مسبوق في تاريخها مؤخرا بسبب الخلاف الحاد بين تركيا والولايات المتحدة حول مصير القس الأمريكي المعتقل في تركيا أندرو برونسون. وتدور مناقشات في ألمانيا حول ما إذا كان من الممكن تقديم مساعدات مالية لتركيا للحيلولة دون زعزعة استقرار تركيا على خلفية أزمة الليرة.

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وأعرب وزراء في الحكومة الألمانية وساسة آخرون عن رفضهم لهذا المقترح. وبحسب المصادر الحكومية التركية، فإن تركيا ترى أن تحسين العلاقات الاقتصادية من أهم القضايا المطروحة في قائمة الموضوعات الكثيرة التي سيجرى مناقشتها خلال زيارة وزير الخارجية الألماني ماس والاجتماعات اللاحقة بين مسؤولين ألمان وأتراك خلال هذا الشهر.

ومن المقرر أن يلتقي ماس نظيره التركي مولود جاويش أوغلو ورئيس البرلمان التركي بن علي يلدريم. كما سيلتقي الوزير الألماني الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وذلك قبل نحو ثلاثة أسابيع من الزيارة الرسمية المقرر أن يقوم بها لألمانيا. تجدر الإشارة إلى أن هناك أكثر من 7100 شركة ألمانية تعمل في تركيا.

ح.ز/ و.ب (د.ب.أ)