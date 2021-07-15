 ″زيارة عمل لا وداع″ .. ميركل وبايدن يبحثان عدداً من الملفات | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 15.07.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

"زيارة عمل لا وداع" .. ميركل وبايدن يبحثان عدداً من الملفات

في زيارة قد تكون الأخيرة لها قبل ترك منصبها، استقبل الرئيس بايدن المستشارة ميركل في البيت الأبيض، لبحث ملفات خلافية كسبل التعامل مع روسيا والصين. ويسعى الزعيمان لتعزيز العلاقات التي تضررت في عهد الرئيس السابق ترامب.

تعتبر ميركل أول زعيم أوروبي يزور جو بايدن منذ توليه رئاسة الولايات المتحدة

تعتبر ميركل أول زعيم أوروبي يزور جو بايدن منذ توليه رئاسة الولايات المتحدة

استقبل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، في البيت الأبيض مساء الخميس (15 يوليو/ تموز 2021). والتقى بايدن ميركل في المكتب البيضاوي، حيث أجرى الزعيمان محادثات منفردة لفترة قصيرة قبل بدء اجتماع موسع بحضور وفدي البلدين. وقال بايدن في بداية الاجتماع "التعاون بين الولايات المتحدة وألمانيا قوي ونأمل في أن نستمر في ذلك، وأنا واثق من أننا سنستطيع".

وقالت ميركل إنها تقدر الشراكة بين البلدين مشيرة إلى الدور الأمريكي في بناء ألمانيا حرة وديمقراطية، يأتي ذلك في وقت يسعى فيه الزعيمان لتعزيز العلاقات التي تضررت في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

ومن المتوقع أن تشمل أجندة المحادثات مواضيع مهمة، إذ قال مكتب نائبة الرئيس الأمريكي، كمالا هاريس، إن "نائبة الرئيس ستناقش الخطر الذي تواجهه الديمقراطيات في أنحاء العالم"، إضافة إلى التحديات من الصين وروسيا وانعدام المساواة بين الجنسين وأزمة المناخ.

كانت ميركل قد التقت نائبة الرئيس الأمريكي كمالا هاريس صباح اليوم

كانت ميركل قد التقت نائبة الرئيس الأمريكي كمالا هاريس صباح اليوم

هذا ويشدد البيت الأبيض على أنها "زيارة عمل إلى حد كبير" أكثر منها مراسم وداعية للمرأة التي اعتبرت أكثر زعماء أوروبا حزماً خلال 16 عاماً أمضتها على رأس أكبر اقتصادات القارة.

كما وستناقش ميركل مع بايدن التغير المناخي وتوزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، ومستقبل أفغانستان مع انسحاب الجنود الأمريكيين والألمان وغيرهم من القوات الأجنبية، بحسب مسؤول في الإدارة الأمريكية طلب عدم الكشف عن هويته.

وتأكيداً للدور المحوري لألمانيا في حلف شمال الأطلسي (ناتو) وإرساء الأمن على ضفتي الأطلسي، سيناقش الزعيمان "الهجمات الإلكترونية والعدوان على أراض" من جانب روسيا، والنزاع بين أوكرانيا وروسيا "والتصدي لتنامي نفوذ الصين".

غير أن الوقت ينفد أمام ميركل لحل بعض القضايا الملحة التي تواجهها أوروبا والولايات المتحدة، لاسيما خط أنابيب "نورد ستريم 2" للغاز الطبيعي بين روسيا وألمانيا. وعدا أن الخط لن يعبر أوكرانيا، ما يثير مخاوف من أن روسيا تتعمد إضعاف اقتصاد جارتها، فإن المشروع يؤكد اعتماد أوروبا على الطاقة من موسكو التي تزداد عدائية.

ويشار إلى أن الرئيس بايدن والمستشارة ميركل أكدا العلاقة الوثيقة بين ألمانيا والولايات المتحدة، وأشارا إلى ضرورة استمرارها. وقالت ميركل لدى استقبالها في البيت الأبيض إنها تقدر الصداقة للغاية، مضيفة: "أنا أعرف ما فعلته أمريكا من أجل تاريخ ألمانيا الحرة والديمقراطية".

من جانبه، وصف بايدن المستشارة الألمانية بأنها صديقة، والشراكة بين بلاده وألمانيا بأنها "حديدية".

منحت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ميركل شهادة الدكتوراه الفخرية

منحت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ميركل شهادة الدكتوراه الفخرية

من جهة أخرى، منحت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ميركل شهادة الدكتوراه الفخرية. وبعد منحها الشهادة وجهت ميركل الشكر إلى الولايات المتحدة على "الإسهام العظيم" الذي قدمته في التحول الذي حدث عبر إعادة توحيد شطري ألمانيا.

ولفتت ميركل إلى أنها ستظل ممتنة بشكل شخصي للولايات المتحدة لهذا الإسهام، وأكدت أن "ألمانيا وأمريكا مرتبطتان ببعضهما البعض على أوثق نحو". وشددت على الترابط الوثيق بين الولايات المتحدة وأوروبا، الحليفتين داخل حلف الناتو والشريكتين في التجارة العالمية، ولديهما قيم ومصالح مشتركة.

وختمت ميركل كلامها بالقول: "لا توجد منطقتان في العالم تربطهما مصالح وقيم مشتركة بهذا العمق وهذا الاتساع كما هو الحال مع أوروبا وأمريكا الشمالية".

ي.أ/ أ.ح (د ب أ، أ ف ب، رويترز)

مشاهدة الفيديو 26:50

ميركل في ضيافة بايدن..زيارة وداع أم ترتيب أوراق مستقبلية؟

مواضيع ذات صلة

STYLELOCATIONU.S President Joe Biden during a bilateral meeting with German Chancellor Angela Merkel, right, on the sidelines at the G7 Summit at the Carbis Bay Hotel, June 12, 2021 in Carbis Bay, Cornwall, United Kingdom. (Credit Image: Â© Adam Schultz/White House/Planet Pix via ZUMA Wire

بايدن قبيل لقاء ميركل: علاقاتنا مع ألمانيا "حديدية" 15.07.2021

قد تكون الأخيرة لها في منصبها، تلتقي المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض، في زيارة هي الأولى لمسؤول أوروبي منذ تولي بايدن منصبه. ميركل التقت بنائبة الرئيس كمالا هاريس أيضا.

Bildkombo Angela Merkel und Joe Biden

لقاء ميركل وبايدن.. رسالة تناغم وطي لصفحة الخلافات؟ 14.07.2021

ملفات شائكة وقضايا عكرت صفو العلاقة مع أمريكا، على رأس جدول أعمال زيارة ميركل إلى واشنطن ولقائها الرئيس جو بايدن، الذي يحرص مثلها على طي صحفة الخلافات وإعادة الدفء للعلاقة بين بلديهما. فهل ينجحان في ذلك؟

U.S. President George W. Bush (R) and German Chancellor Angela Merkel smile during their remarks following Merkel's arrival at the Bush's ranch in Crawford Texas USA on 09 November 2007. Merkel and Bush are expected to discuss the situation in Iran during her visit. EPA/MATTHEW CAVANAUGH +++(c) dpa - Report+++ |

جورج دبليو بوش في لقاء مع DW: ميركل امرأة لها مبادئ وقلب كبير 15.07.2021

لا يسمح الرئيس الأميركي الأسبق جورج دبليو بوش بإجراء أي لقاء صحفي معه يدور حول السياسة. إلا أنه جعل هذه المرة استثناء خاصا في لقاء أجرته معه مديرة مكتب DW في واشنطن، حول المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.