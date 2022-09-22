 زيارة شولتس للسعودية.. حين تتفوق ″الطاقة″ على حقوق الإنسان! | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 22.09.2022

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سياسة واقتصاد

زيارة شولتس للسعودية.. حين تتفوق "الطاقة" على حقوق الإنسان!

يأمل كثيرون في فتح ملف حقوق الإنسان وإيلائه الأهمية خلال زيارة المستشار الألماني أولاف شولتس للسعودية. لكن على المستشار إعطاء الأولوية لأمن الطاقة وإيقاف تراجع الصادرات الألمانية إلى أغنى دولة في الشرق الأوسط.

المستشار الألماني أولاف شولتس

الطاقة وزيادة الصادرات الألمانية للسعودية والاستثمارات الخليجية تتصدر جدول أعمال زيارة المستشار شولتس إلى السعودية

أصبح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان منبوذًا إلى حد ما في الغرب بعد اغتيال الصحافي السعودي المعارض جمال خاشقجي عام 2018 في قنصلية المملكة في إسطنبول.

بعد أربع سنوات تغير العالم. والتقى كل من الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع ولي العهد السعودي هذا العام، حيث أدى ارتفاع أسعار النفط وأزمة الطاقة في أوروبا إلى تراجع الاقتصادات الغربية.

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الآن حان دور المستشار الألماني أولاف شولتس لمواجهة محمد بن سلمان. ومن المقرر أن يلتقي ولي العهد في الرياض يوم السبت القادم (24 أليول/سبتمبر 2022) خلال زيارة للخليج تستغرق يومين. الإمارات العربية المتحدة وقطر هما المحطتان الأخريان. في حين أن العديد من الجماعات الحقوقية والساسة الألمان يضغطون علنًا على شولتس لوضع سجل حقوق الإنسان في السعودية على سلم الأولويات، ويقول البروفيسور إيكهارت فويرتس مدير معهد GIGA لدراسات الشرق الأوسط، لـ DW إن المستشار بحاجة إلى السير في طريق ضيق.

"تغيرت الأولويات"

"هناك بالتأكيد ميل أقل للتركيز على ملف حقوق الإنسان عند التعامل مع مصدري الطاقة في منطقة الخليج في الوقت الحالي. لقد تغيرت الأولويات نتيجة لحرب أوكرانيا. لا أعتقد أنه ستتم المبالغة في الضغط عليهم، فلنضع الأمر على هذا النحو"، حسب البروفيسور فويرتس. وتتهم جماعات حقوقية الرياض بمواصلة سحق المعارضة السياسية وحرية الإعلام. وتقول منظمة العفو الدولية إن المحاكم السعودية ما زالت تستخدم عقوبة الإعدام "على نطاق واسع" ولا يزال العمال المهاجرون عرضة لسوء المعاملة والاستغلال بسبب نظام الكفيل، الذي يفرض كفالة كل شخص من قبل مواطن سعودي.

لم تعلن برلين الكثير عن تفاصيل رحلة الخليج. ومع ذلك، فقد تم إبرام صفقات طويلة الأجل مع قطر والإمارات العربية المتحدة لتعزيز صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا لتحل محل الإمدادات الروسية. ومع ذلك، من غير الواضح ما إذا كان اتفاق مماثل مع السعوديين ممكن. ويضيف البروفيسور فويرتس لـ DW: "تنتج المملكة العربية السعودية الكثير من الغاز الطبيعي، لكنها بحاجة إليه من أجل التصنيع المحلي".

وتمتلك السعودية ثامن أكبر احتياطيات مؤكدة من الغاز الطبيعي في العالم، بعد روسيا وإيران وقطر المتصدرة للقائمة. وهي بالفعل تاسع أكبر منتج للغاز، لكن اقتصادها المحلي يتطلب كميات هائلة من الغاز لتوليد الكهرباء وتحلية المياه والإنتاج الصناعي.

السعوديون يهدفون إلى مضاعفة إنتاج الغاز

ومع ذلك، فقد حددت الرياض هدفًا لمضاعفة إنتاج الغاز بحلول عام 2030 لتمكينها من أن تصبح مُصدرًا للغاز، ويمكنها، من الناحية النظرية، توفير مورد حيوي لسد الفجوة لمساعدة الاتحاد الأوروبي على تحقيق أهدافه الصفرية الصافية لانبعاثات الكربون. يمكن أن يكون هناك تعاون آخر محتمل مع السعوديين حول الهيدروجين الأخضر، والذي تعتبره ألمانيا أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على ديمومة اقتصادها الصناعي للانتقال إلى الطاقة النظيفة، ووقعت برلين بالفعل اتفاقيات تعاون بهذا الشأن مع الدنمارك وكندا.

في حالة السعودية، تمتلك المملكة مساحة صحراوية لا نهاية لها تقريبًا لمزارع الطاقة الشمسية الضخمة، لكن النقل إلى أوروبا قد يكون مشكلة بسبب المسافة الطويلة. و"المساعدة الألمانية من حيث التكنولوجيا [في مجال الهيدروجين الأخضر] يمكن أن تكون مفيدة للغاية للسعوديين،" حسب البروفيسور فويرتس.

الحظر الذي فرضته الدول الغربية على النفط الروسي في أعقاب غزو موسكو لأوكرانيا يعني أن أوروبا من المرجح أن تصبح أكثر اعتمادًا على النفط السعودي. ويسري حظر الاتحاد الأوروبي بالكامل في بداية عام 2023. "تبيع روسيا الآن نفطها إلى الهند والصين بسعر مخفض، مما يؤدي إلى مزاحمة المصدرين الخليجيين الذين قاموا في الغالب بالتصدير إلى هذه الأسواق. ومن المرجح أن تصدر تلك الدول الخليجية المزيد إلى أوروبا. لذا، فإن الأمر يشبه الدوامة إلى حد ما"، حسب فويرتس.

ألواح متنقلة للطاقة الشمسية في السعجيى في المرحلة الثامنة لسباقات رالي داكار 11.01.2021

مساحات شاسعة جدا لمزارع الطاقة الشمسية في السعودية

زيادة الصادرات الألمانية

يعد انخفاض الصادرات الألمانية إلى المملكة العربية السعودية سببًا آخر للمخاوف بشأن حقوق الإنسان. إذ تعد المملكة إلى حد بعيد أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لكنها احتلت المرتبة 38 في قائمة أكبر أسواق الصادرات الألمانية في عام 2021.

وقد انخفضت الصادرات الألمانية إلى السعودية إلى النصف تقريبًا بين عامي 2015 و2021 من 9,9 مليار يورو إلى 5,5 مليار يورو، ومن المرجح أن تستمر في الانخفاض هذا العام. في حين أن منطقة الخليج لا تزال لديها رغبة كبيرة باقتناء الآلات الصناعية الألمانية، وألمانيا كأكبر اقتصاد في أوروبا تواجه منافسة شديدة من الصين.

كما تأمل شركات صناعة السيارات الألمانية في الاستحواذ على نسبة أكبر من سوق السيارات، حيث يتم الانتقال إلى السيارات الكهربائية بوتيرة أسرع. وتهيمن علامتا تويوتا اليابانية وهونداي الكورية الجنوبية على سوق السيارات السعودي، إذ تستحوذان على 30 بالمائة و20 بالمائة على التوالي من السوق السعودية، وهما متقدمتان أيضًا في تطوير السيارات الكهربائية.

وكان قد بلغ إجمالي مبيعات السيارات وقطع الغيار الألمانية للسعودية 1,6 مليار يورو في عام 2015 لكنها تراجعت إلى 0,9 مليار يورو العام الماضي، بينما ضاعفت الشركات الصينية حصتها خلال العقد الماضي.

قد تشهد نهاية حرب اليمن استئناف مبيعات الأسلحة

سيرافق شولتس وفد من رجال الأعمال في رحلته الخليجية التي قد تشمل ممثلين لصناعة الأسلحة. حيث كانت مبيعات الأسلحة الألمانية للسعودية ضئيلة في العام الماضي، في حين بلغت ذروتها 1,24 مليار يورو في عام 2012. لكن ألمانيا حظرت مبيعات الأسلحة إلى الرياض في عام 2018، كجزء من سياسة برلين بعدم تصدير الأسلحة إلى مناطق الصراع النشطة.

إذ تقود المملكة العربية السعودية تحالفًا في اليمن إلى جانب الحكومة اليمنية التي تقاتل المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران منذ أواخر عام 2014. ومع اقتراب الحرب من نهايتها، سيحرص مصنعو الأسلحة الألمان على استئناف الصادرات إلى ثاني أكبر مستورد للأسلحة في العالم خلال الفترة (2017-2021)، بعد الهند فقط، وفقًا لمعهد أبحاث السلام SIPRI. وألمانيا هي خامس أكبر مصدر للأسلحة في العالم.

نيك مارتن/ زمن البدري

  • Saudi-Arabien Gipfeltreffen Golf-Kooperationsrat in Riad (picture-alliance/AP Photo/A. Nabil)

    في صور: رغم الإصلاحات في السعودية.. أصحاب رأي خلف القضبان

    إلغاء عقوبة الإعدام بحق القاصرين

    بعد عدة ساعات على قرار إلغاء عقوبة الجلد في قضايا التعزير، أعلنت السعودية أيضاً إلغاء حكم الإعدام بحكم المدانين القصّر واستبداله بالسجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات في منشأة احتجاز للأحداث. وجاءت هذه القرارات لتساعد "على صياغة قانون للعقوبات أكثر عصرية" بحسب ما تناقلته وسائل إعلامية.

  • Türkei Istanbul | Polizist vor Kashoggi Bild (picture-alliance/AP Photo/L. Pitarakis)

    في صور: رغم الإصلاحات في السعودية.. أصحاب رأي خلف القضبان

    محاولة للتجميل بعد مقتل خاشقجي؟

    جاء ترحيب الحقوقيون ومنظمات حقوق الإنسان بهذه القرارات بشكل حذر، حيث اعتبر غيدو شتاينبيرغ من مؤسسة العلوم والسياسة (SWP) ببرلين أن هذه القرارات صحيحة، ولكنها لا تعبر بالضرورة عن إتجاه إصلاحي في السعودية وقال: "إنها محاولة لتلميع صورة الدولة". وكانت سمعة المملكة على الساحة الدولية تراجعت بشدة بعد قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

  • Japan Osaka | G20 Gipfel | Donald Trump und Mohammed Bin Salman (Reuters/Courtesy of Saudi Royal Court/B. Algaloud)

    في صور: رغم الإصلاحات في السعودية.. أصحاب رأي خلف القضبان

    محاولة لكسب الغرب

    ويرى غيدو شتاينبيرغ أن السعودية تهتم بشكل خاص بسمعتها في الولايات المتحدة الأمريكية والغرب، إلا أن ولي العهد محمد بن سلمان مازال يحكم بقبضة من حديد. فالإصلاحات التي قام بها صاحبتها إجراءات قمعية لكل معارضة داخلية. ولم تسلم العائلة المالكة نفسها من هذه الإجراءات.

  • Saudi-Arabien | Mohammed bin Najef | Mohammed Bin Salman (picture-alliance/abaca)

    في صور: رغم الإصلاحات في السعودية.. أصحاب رأي خلف القضبان

    شخصيات بارزة رهن الإعتقال

    وطالت الإجراءات القمعية في السعودية أيضاً أفراد بارزين من العائلة المالكة، حيث شهدت أواخر شهر مارس/آذار حملة جديدة من الإعتقالات شملت إبن عم محمد بن سلمان وولي العهد السابق محمد بن نايف (يسار الصورة) بتهمة "الخيانة وتدبير انقلاب". وبحسب شتاينبرغ فإن هذه رسالة للجميع بأن أي معارضة سياسية لن يتم التسامح معها.

  • Saudi Prinz Meteb bin Abdullah (picture-alliance/dpa/M. Yalcin)

    في صور: رغم الإصلاحات في السعودية.. أصحاب رأي خلف القضبان

    رسالة للعائلة المالكة

    كما قام ولي العهد السعودي بإبعاد أي منافس محتمل له من العائلة المالكة عن طريق حملات توقيف بحق أفراد من العائلة ومنهم متعب بن عبد الله، وهو رئيس الحرس الوطني السعودي السابق. ويقول شتاينبيرغ: "يريد محمد بن سلمان إرسال إشارة للعائلة أن المملكة لديها حاكم جديد، وانهم يستطيعون الحفاظ على إمتيازاتهم بشرط عدم إظهار أي معارضة".

  • USA Atlanta Prinzessin Basmah Bint Saud (Getty Images/M. Ingram)

    في صور: رغم الإصلاحات في السعودية.. أصحاب رأي خلف القضبان

    الأميرة السجينة بسمة بن سعود

    يعرف عن الأميرة بسمة بنت سعود أنها ناشطة في مجال حقوق الإنسان ومعارضة للممارسات القمعية ضد المرأة في السعودية. في عام 2019 إختفت الأميرة دون أثر، لتظهر منذ فترة قصيرة بنداء استغاثة اطلقته عن طريق خطاب طالبت فيه بإطلاق صراحها. وكتبت الأميرة البالغة من العمر 56 عاماً أنه يتم احتجازها دون موافقتها وبدون سند قانوني في سجن الحاير السعودي.

  • Saudi Arabien Loujain al-Hathloul (Getty Images/AFP/Facebook/Loujain al-Hathloul )

    في صور: رغم الإصلاحات في السعودية.. أصحاب رأي خلف القضبان

    الناشطة لجين الهذلول

    قبل إطلاق سراحها في شباط/ فبراير 2021 تعرضت الناشطة السعودية في مجال حقوق المرأة للسجن ثلاث سنوات بتهم من أبرزها "التآمر" مع جهات أجنبية. وبحسب تصريحات أختها لينا، فقد تعرضت لجين للتعذيب والتحرش الجنسي خلال الحبس. وقالت عائلة لجين أنها تلقت خلال السجن عرضاً بإطلاق سراحها بشرط قيامها بنفي التعرض للتعذيب.

  • Right Livelihood Preisträger | Abdullah al-Hamid, Walid Abu al-Chair und Mohammed Fahad al-Kahtani (picture-alliance/dpa/right livelihood award)

    في صور: رغم الإصلاحات في السعودية.. أصحاب رأي خلف القضبان

    محاولة للإلهاء

    يرى مراقبون أن قرارات إلغاء عقوبتي الجلد والإعدام جاءت كمحاولة لإلهاء الناس عن خبر وفاة الناشط الحقوقي عبد الله الحامد (يسار الصورة) في السجن. وكان الحامد توفي منذ أيام قليلة بسبب جلطة دماغية لم يتلق بعدها العناية الطبية الكافية بحسب ما تناقلته التقارير الإعلامية. ومازال الناشطان الحقوقيان وليد أبو الخير ومحمد فهد القحطاني (يمين الصورة) في السجن بسبب نشاطهما السياسي.

  • Kanada | Saudischer Blogger Raif Badawi (Bild) und seine Frau Ensaf Haidar (picture-alliance/dpa/empics/Canadian Press/P. Chiasson)

    في صور: رغم الإصلاحات في السعودية.. أصحاب رأي خلف القضبان

    رائف بدوي

    يُعد رائف بدوي أحد أكثر معتقلي الرأي شهرة في السعودية. وكان المدون والناشط الحقوقي أُعتقل في عام 2013 بتهمة "إهانة الإسلام" وحُكم عليه بألف جلدة وبالسجن عشر سنوات. وتسبب تنفيذ حكم الجلد عليه علناً في إثارة انتقادات دولية واسعة للسعودية. يقول شتاينبرغ أن رد الفعل هذا قد يكون سبباً في إلغاء عقوبة الجلد، ولكنه ينبه:" ليس معنى ذلك أنه سيتم إطلاق سراحه الآن".

  • Samar Badawi (picture-alliance/dpa/A. Wiklund )

    في صور: رغم الإصلاحات في السعودية.. أصحاب رأي خلف القضبان

    سمر بدوي

    تقبع سمر بدوي، أخت رائف بدوي، ايضاً في السجن منذ 2018، ومعها نسيمة السادة، وهما من الناشطات في مجال حقوق الإنسان في المملكة. وكانت السلطات شنت في 2018 حملة إعتقالات على مجموعة من الناشطات، تم بعدها الإفراج عن بعضهن مثل أمل الحربي وميساء الماعن، بينما تنتظر الأخريات، مثل سمر ونسيمة، البت في قضيتهن.

  • Salman al-Ouda (Creative Commons)

    في صور: رغم الإصلاحات في السعودية.. أصحاب رأي خلف القضبان

    سلمان العودة

    يعد الداعية سلمان العودة أحد الدعاة الدينيين السلفيين المعتدلين والمعروفين على الساحة، وهو قريب من جماعة الإخوان المسلمين التي تحظرها السلطات السعودية. يعرف عن العودة انتقاده للسياسات الداخلية والخارجية للمملكة، وفي 2017 حُكم عليه بعقوبة الإعدام، إلا أن الحكم لم ينفذ حتى اليوم.

  • Petition Ali Mohammed al-Nimr (picture-alliance/CITYPRESS 24)

    في صور: رغم الإصلاحات في السعودية.. أصحاب رأي خلف القضبان

    علي محمد النمر

    بعد إلغاء عقوبة الإعدام بحق القُصر تتجه الأنظار لعلي محمد النمر الذي أعتقل وهو في السابعة عشرة من عمره بسبب مشاركته في مظاهرات تطالب بالإصلاح وإطلاق صراح سجناء الرأي في 2012. وكان عمه نمر النمر أحد الدعاة الشيعة البارزين في السعودية. ويتوقع خبير شئون الشرق الأوسط غيدو شتاينبرغ أن حكم الإعدام لن ينفذ بحق علي محمد النمر، لكنه سيبقى في السجن.


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