 زيارة البابا للإمارات تضع المسيحيين بالبلد في دائرة الضوء | سياسة واقتصاد | DW | 03.02.2019

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سياسة واقتصاد

زيارة البابا للإمارات تضع المسيحيين بالبلد في دائرة الضوء

بابا الفاتيكان فرانسيس يقوم بزيارة هي الأولى من نوعها إلى الخليج وتحديداً إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. ما حجم الوجود المسيحي في البلاد وإلى أي حقبة زمنية يعود؟ وماذا عن الحرية الدينية وحدودها في هذا البلد النفطي؟

Christen in VAE (Getty Images/AFP)

منذ ستينات القرن الماضي سمحت الإمارات ببناء الكنائس لأبناء الجاليات المسيحية فيها

يلتقي بابا الفاتيكان فرنسيس في زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة يوم الأحد الواقع في 3 فبراير/ شباط المسيحيين، الذين يبلغ عددهم وفق أحدث التوقعات حوالي 800 ألف. وينحدر معظمهم من جنوب وجنوب شرق آسيا ويشكلون نسبة 10 في المائة من مجموع عدد سكان البلاد. وبهذا تكون الإمارات هي مركز اتباع الديانة المسيحية في شبه الجزيرة العربية، حيث يعيش ما يصل إلى مليونا مسيحي.

وتتزامن زيارة البابا مع زيارة لشيخ الأزهر أحمد الطيب. وسيزور فرنسيس وشيخ الأزهر جامع الشيخ زايد الكبير وضريح الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس دولة الإمارات، كما سيلتقي البابا بأعضاء مجلس حكماء المسلمين.

 يهدف البابا من خلال زيارته إلى خلق وعي لدى الرأي العام بمدى تنوع الحياة في الإمارات، حسب ما يقول المسؤول عن شؤون الهجرة والكنيسة في العالم خلال مؤتمر الأساقفة الألمان، أورليش بونر، مضيفاً أنه لا يعرف على نطاق واسع أن عدد المسيحيين في شبه الجزيرة العربية كبير إلى هذا الحد.

Vatikanstaat Weihnachten 2018 | Urbi et orbi, Papst Franziskus (Reuters/M. Rossi)

وفي حديث مع DW يردف بونر أن عدد المسيحيين تراجع في الشرق الأوسط بشكل حاد إلى حد خشي البعض فيه من أن نهاية العقد الأول من القرن الجاري ستشهد نهاية المسيحية في مناطق واسعة من المنطقة ويضيف: "ومن هنا يعتزم البابا دعم الأقلية المسيحية والمساعدة في خلق ظروف حياة أفضل لها".

المسيحية جاءت مع النفط

الوجود المسيحي، المكون بغالبيته العظمى من العمال، في الإمارات العربية المتحدة ليس عرضة للتهديد، بل يتمتع المسيحيون هنا بحرية نسبية. وإلى جانب مختلف الطوائف الكاثوليكية- الرومانية يوجد البروتستانت-المعمدانيون والإنجيليون والأقباط. ويعود تاريخ قدومهم إلى بدايات ستينات القرن المنصرم مع اكتشاف النفط على نطاق واسع في البلاد. في ذلك الوقت سمح أمير أبو ظبي للمهندسين الأمريكيين بممارسة شعائرهم الدينية، حيث أقيم أول قداس في البلاد في عام 1960. وبعد ذلك بخمسة أعوام جرى بحضور الأمير تدشين أول كنيسة في الإمارات. وتبع ذلك بناء عدة كنائس في السنوات والعقود اللاحقة.

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يثير قرار السلطات الإماراتية إيقاف الناشط الحقوقي، أحمد منصور، مجدداً قضية حقوق الإنسان في دول الخليج. لماذا لا يواكب الحداثة المادية تقدم على مستوى الحريات؟ وما دلالات التضييق على ناشطي المجتمع المدني؟ (21.03.2017)

تكثف هيئات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية ضغوطها على دول الخليج من أجل دفعها إلى إلغاء "نظام الكفالة" الذي تطبقه على العمال الأجانب. بعض دول المنطقة اتخذت خطوات في هذا الاتجاه لكن "مصالح محلية" تضغط في الاتجاه المعاكس (20.04.2010)

قالت العفو الدولية إن استغلال العمال الأجانب في قطر لا يزال متفشيا. يأتي ذلك تزامنا مع ذكرى فوز الإمارة الخليجية بحق تنظيم مونديال 2022. والسلطات القطرية ترفض الانتقادات وتقول إن هدفها "خلق دعاية سلبية" لها في الخارج. (01.12.2015)

تبلغ نسبة الأجانب ما يقارب 90 في المائة من عدد السكان. ويشيد أورليش بونر بالتسامح الديني في الإمارات، على عكس ما هو عليه الحال في السعودية، على حد تعبيره، مردفاً أن الانفتاح منسجماً مع التراث الإسلامي.

إمارات "التسامح" الديني

أعلن نائب رئيس وزراء الدولة وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم التزامه بالتسامح في الدين والمعتقد: "التسامح أحد المبادئ الأساسية لأسلافنا ومؤسسي الدولة"، هذا ما قاله في عام 2016 بمناسبة إقرار برنامج التسامح الديني.

أسقف جنوب شبه الجزيرة العربية التي تضم سلطنة عمان والإمارات واليمن، بول هندر، يرى أن الديانتين الإسلامية والمسيحية قريبتين من بعضهما البعض، ويضيف النائب الرسولي: "يوجد فهم عميق في الديانتين لضرورة حماية الحياة الإنسانية والأسرية. كما تلتقي المسيحية والإسلام في ضرورة القضاء على الفقر وتحقيق العدالة والسلام"، كما كتب الأسقف في صحيفة ذا ناشيونال/  The National.

وأعلن مسؤولون بالإمارات أن فرنسيس سيؤدي قداس في مدينة زايد الرياضية يوم الخامس من شباط/فبراير، بمشاركة أكثر من 135 ألف شخص من المقيمين في دولة الإمارات ومن خارجها ومن المتوقع أن يكون هذا القداس أحد أكبر التجمعات في تاريخ دولة الإمارات.

Christen in VAE (picture-alliance/dpa/A. Haider)

مسيحيون خلال قداس في إمارة دبي

حرية بـ "حدود"

على كل حال يبقى للتسامح الديني حدوده في الإمارات. يحظر التبشير أو تغيير الدين والمعتقد. ومن يتخطى المحظور لا يتم معاقبته، ولكن عليه أن يأخذ في الحسبان أن تصريح إقامته في الإمارات لن يتم تجديده، حسب وزارة الخارجية الأمريكية. وممنوع أيضاً أن تكون الصلبان وغيرها من الرموز الدينية مرئية في الشارع. ولا يسمح للمسلمة بالزواج من غير المسلم.

بالنسبة للمسيحيين فإن الكنائس نوع من المتنفس الروحي: "تراقب الكنائس من الخارج للتأكد أن السكان المحليين لا يدخلونها ويتحولون بالتالي إلى المسيحية"، يقول أورليش بونر مضيفاً أن المسيحيين يمارسون عباداتهم ومختلف الأنشطة الاجتماعية والخيرية والتعليمية داخل الكنائس.

هل يمكننا القول أن هناك حرية دينية في الإمارات العربية المتحدة؟ الجواب: نعم ولكن مع تضييقات، حسب تعبير المسؤول عن شؤون الهجرة والكنيسة في العالم في مؤتمر الأساقفة الألمان، أورليش بونر، والذي قال: "لا يمكن الحديث عن الحرية التي نتصورها، بمعنى السماح لجميع أتباع الديانات والمذاهب والمعتقدات بممارسة شعائرهم. مهما يكن الأمر يتمتع المسيحيون في البلاد بحقوق معينة؛ إذ أن لديهم مساحة لممارسة شعائرهم. وهذا شيء ليس بالقليل". 

كيرستن كنب/خ.س

  • Louvre Abu Dhabi (Louvre Abu Dhabi/Mohamed Somji)

    لوفر أبو ظبي .. تحفة معمارية جديدة

    يفتح فرع متحف اللوفر في العاصمة الإماراتية أبوظبي أبوابه لاستقبال الزوار في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر، حيث يضم أعمالاً فنية لا تقدر بثمن، من ضمنها بعض الأعمال التي استعيرت من اللوفر الباريسي والمتاحف الفرنسية الأخرى، فضلاً عن الكنوز الإقليمية للعديد من الحضارات والأديان التي ازدهرت على مر التاريخ في الشرق الأوسط.

  • Louvre Abu Dhabi Kunst Museum Model (AP)

    لوفر أبو ظبي .. تحفة معمارية جديدة

    في عام 2007، اتفقت حكومتا فرنسا والإمارات العربية المتحدة على شراكة لمدة 30 عاماً، أدت إلى إنشاء متحف اللوفر في أبو ظبي. وتقدر تكلفة بناء المعرض ذو العلامة التجارية (اللوفر) بمبلغ 1.1 مليار دولار (919 مليون يورو)، بلغت كلفة حقوق الاسم وحدها حوالي 520 مليون دولار. يقع المتحف في منطقة جزيرة السعديات الثقافية، التي تطمح إلى أن تكون أكبر مجمع ثقافي في العالم.

  • Louvre Abu Dhabi (Louvre Abu Dhabi/Mohamed Somji)

    لوفر أبو ظبي .. تحفة معمارية جديدة

    صمم هذه التحفة المعمارية المهندس المعماري الفرنسي جان نوفيل. تسمح القبة الفضية للمبنى الرئيسي بتدفق الضوء عبره، مما يحاكي أشعة الشمس التي تتدفق بين سعف أشجار النخيل. كما تشبه برك المياه الواحات. استغرق بناء هذا المتحف حوالي عشر سنوات، وتم تأجيل حفل الافتتاح في عام 2012 بسبب تأخر أعمال البناء.

  • Louvre Abu Dhabi (Louvre Abu Dhabi/Mohamed Somji)

    لوفر أبو ظبي .. تحفة معمارية جديدة

    يبرز شعار اللوفر الجديد "انظر إلى الإنسانية في ضوء جديد" التلاعب المعماري بالضوء، للتركيز على مهمة المتحف الأساسية: " توحدنا قصص الإبداع البشري، التي تتجاوز الثقافات الفردية للحضارات والأوقات والأماكن". إلى جانب مجموعة دائمة، هناك أربعة عروض مؤقتة سنوياً، التي من شأنها أن تكشف عن معارض من العصور القديمة إلى الوقت الحالي.

  • Louvre Abu Dhabi (Louvre Abu Dhabi/Mohamed Somji)

    لوفر أبو ظبي .. تحفة معمارية جديدة

    بهذا المشروع، ينضم اللوفر إلى متاحف عالمية أخرى مثل غوغنهايم. لكن النقاد اتهموا المتحف الفرنسي "بالتجارة" من خلال إعطاء الأولوية للربح على النزاهة الفنية. غير أن قادة المشروع جادلوا بأن الشراكة تشهد على التفاهم بين الثقافات.

  • Louvre Abu Dhabi (Louvre Abu Dhabi/Mohamed Somji)

    لوفر أبو ظبي .. تحفة معمارية جديدة

    تبلغ تكلفة تذكرة الدخول العادية إلى المتحف 60 درهماً (حوالي 16 دولاراً). المتحف مفتوح كل يوم ما عدا الاثنين. وستعرض العديد من اللوحات لفنانين عالميين مثل فنسنت فان غوخ و ليوناردو دافنشي وبول غوغان. كما ستشمل الأيام الافتتاحية الأربعة الأولى عروضاً موسيقية وحفلات وورشات عمل وأنشطة عائلية. كريستينا بوراك/ ريم ضوا.


مختارات

لوفر أبو ظبي .. تحفة معمارية جديدة

سيفتح أخيراً الفرع الجديد من متحف اللوفر الباريسي باريس الشهير أبوابه لاستقبال الزوار في العاصمة الإماراتية. "لوفر أبو ظبي"، الذي استغرق بناؤه أكثر من عشر سنوات، سيعرض أهم الأعمال الفنية العالمية. (07.11.2017)  

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