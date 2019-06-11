 زيادة ملفتة في عدد اللاجئين إلى أوروبا وأغلبهم من أمريكا اللاتينية | أخبار | DW | 11.06.2019

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أخبار

زيادة ملفتة في عدد اللاجئين إلى أوروبا وأغلبهم من أمريكا اللاتينية

بعد انخفاض دام سنوات، ارتفع عدد طلبات اللجوء المقدمة إلى دول الاتحاد الأوروبي بشكل ملحوظ في الربع الأول من هذا العام. أغلب طلبات اللجوء مقدمة من أشخاص يمكنهم دخول الاتحاد الأوروبي بدون فيزا.

Migranten in Frankreich (picture-alliance/NurPhoto/A. Pitton)

شهدت أعداد طالبي اللجوء الذين وصلوا إلى الاتحاد الأوروبي ارتفاعاً ملحوظاً هذا العام. فوفقاً لما نشرته صحف مجموعة "فونكه" الإعلامية الألمانية، قدّم حوالي 206 ألف شخص طلبات لجوء في دول الاتحاد الأوروبي، وذلك في الفترة ما بين كانون الثاني/يناير ونيسان/أبريل 2019. وهذا يشكل زيادة  بنسبة 15 بالمائة مقارنة بطلبات اللجوء التي تم تقديمها في الفترة ذاتها من العام الماضي. وكشفت مجموعة "فونكه" هذه الأرقام بالاعتماد على تقارير الإنذار المبكر التي تصدر شهرياً من قبل دول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

ويأتي هذا الارتفاع في طلبات اللجوء المقدمة إلى دول الاتحاد الأوروبي في هذا العام بعد انخفاض دام سنوات، بعد أزمة اللجوء المليونية إلى أوروبا عام 2015. ففي عام 2018 كان عدد طلبات اللجوء المقدمة إلى دول الاتحاد الأوروبي أقل بنسبة 11 بالمئة مقارنة بالعام الذي سبقه.

مختارات

قررت الولايات المتحدة البدء في فرض رسوم على طالبي اللجوء مقابل معالجة طلباتهم. كثير من الانتقادات وجهت لهذه الخطوة باعتبار أنها تنتهك حق الناس في طلب الحماية. لكن، هل يمكن أن تحذو أوروبا حذو أمريكا؟ (26.05.2019)

يتوجه طالبو لجوء مرفوضين بألمانيا لكنائس للحصول على دعم في ذلك الأمر. وبذلك تتدخل الكنيسة لمساعدة اللاجئين ذوي الأوضاع شديدة الصعوبة. لكن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين رفض جميع حالات اللجوء الكنسي تقريباً هذا العام. (10.06.2019)

ربع الطلبات ممن يدخلون الاتحاد الأوروبي بدون فيزا

وبحسب التقرير، يعود سبب ارتفاع طلبات اللجوء إلى أن عدداً كبيراً من طالبي اللجوء يدخلون إلى دول الاتحاد عبر طرق قانونية وبدون تأشيرة دخول، وأغلب أولئك الأشخاص يأتون من أمريكا اللاتينية ومنطقة غرب البلقان. وحتى نهاية نيسان/أبريل، كان ربع عدد طلبات اللجوء مقدمة من مواطني دول يمكنهم دخول منطقة شنغن التابعة للاتحاد الأوروبي بدون تأشيرة دخول.

وفي الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، وصل عدد طالبي اللجوء القادمين من فنزويلا ودخلوا إلى الاتحاد الأوروبي 14257 شخصاً، أي بزيادة قدرها 121 بالمئة مقارنة بعددهم في الفترة ذاتها من العام الماضي. يليهم طالبو اللجوء القادمون من كولومبيا، إذ وصل عددهم إلى 8097 طالب لجوء. وتحتل طلبات اللجوء المقدمة من طالبي لجوء فنزويليين المرتبة الثانية بعد سوريا، حيث بلغ عدد الطلبات المقدمة من سوريين 20392 طلباً. وتأتي في المرتبة الثالثة طلبات اللجوء المقدمة من أفغان، إذ وصل عددهم إلى 14042 طلباً، وهي أقل بـ36 بالمئة عن العام الماضي.

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هذه أبرز الأسباب التي تعرقل عمليات ترحيل طالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم في ألمانيا

من جانب أخر، وصف رئيس وكالة حماية الحدود الأوروبية فابريس ليجري الوضع على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي بأنه في "تحسن ملحوظ". إذ بلغ عدد المهاجرين غير النظاميين الذين دخلوا الاتحاد الأوروبي هذا العام 30 ألف مهاجر، بينما كان عددهم 60 ألف و430 مهاجراً في الربع الأول من عام 2018. ويعد بحر إيجة هو الطريق الأهم للمهاجرين غير الشرعيين بعد أن كان طريق غرب البحر المتوسط عبر إسبانيا هو الطريق الأكثر استخداماً من قبل المهاجرين للوصول إلى الاتحاد الأوروبي. ففي الفترة ما بين 19 وحتى 30 أيار/مايو بلغ عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى الجزر اليونانية عبر بحر إيجه 1230 شخصاً. وفي تصريح لوكالة الأنباء الألمانية، أكد ضابط من خفر السواحل اليونانية أن "أعداد المهاجرين ارتفعت بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة".

بحر إيجة هو الطريق الرئيسي للمهاجرين

وبسبب الارتفاع الكبير في عدد المهاجرين الواصلين إلى اليونان مؤخراً، اكتظت مراكز تسجيل اللاجئين في النقاط الساخنة في الجزر اليونانية. ووصل عدد المهاجرين الذين ينتظرون تسجيلهم إلى حوالي 15600 مهاجر، علماً أن المخيمات وأماكن الإقامة التي توفرها المنظمات الإنسانية لا تتسع لأكثر من 9000 شخص. ولتخفيف العبء على هذه المخيمات تقوم السلطات اليونانية في أثينا بنقل الأشخاص إلى مراكز إيواء أخرى داخل البلاد.

ولتخفيف أعداد المهاجرين الوافدين من تركيا إلى اليونان، أبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقا مع تركيا في آذار/مارس 2016 يتيح إمكانية إعادة المهاجرين الذين يصلون بشكل غير قانوني إلى الجزر اليونانية عبر تركيا.

جدير بالذكر أن حوالي 857 ألف مهاجر وصلوا إلى اليونان عبر تركيا عام 2015. وانخفضت أعداد المهاجرين الواصلين إلى اليونان عبر تركيا إلى حوالي 50000 شخص في العام الماضي، بينما وصل عددهم منذ بداية هذا العام إلى 13600 مهاجر، وفقاً لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

بالنسبة لمدير وكالة حماية الحدود الأوروبية  فابريس ليجري فإنه من غير الممكن وضع حد للهجرة غير القانونية. ويدعو ليجري دول الاتحاد الأوروبي إلى العمل بشكل وثيق مع بلدان المنشأ وتحسين أوضاع الحياة في البلدان التي يأتي منها المهاجرون ويضيف "لا ينبغي أن تقتصر السياسة على حماية الحدود فحسب".

د.ص/م.ع.ح ( دب أ، ك ن أ)

المصدر: مهاجر نيوز

  • Bildergalerie Deutschland drei Syrische Flüchtlinge finden neues Zuhause in Berlin (Reuters/F. Bensch)

    ثلاثة لاجئين في برلين ـ قصص نجاح في صور

    كأنه رجل أعمال

    عندما يمشي يوسف صليبا في شوارع برلين، قد يعتقد المرء أنه رجل أعمال. وبالفعل كان رجل أعمال قبل مجيئه إلى ألمانيا. وعندما كان في التاسعة من عمره، أرسله والده إلى دمشق للعمل عند صديق في معالجة الخشب. وهذا ما جلب له متعة كبيرة، مما جعله يستقل في عمله، الذي ازدهر إلى حين تفجرت الحرب في سوريا في عام 2011.

  • Bildergalerie Deutschland drei Syrische Flüchtlinge finden neues Zuhause in Berlin (Reuters/F. Bensch)

    ثلاثة لاجئين في برلين ـ قصص نجاح في صور

    فنان يصعد إلى المنبر

    يوسف صليبا كان يخشى أن يساق إلى الجيش السوري ـ وهكذا فر قبل ثلاث سنوات إلى أوروبا. وعندما ـ لاحقا في ألمانيا ـ قام ضمن دروس تعلم الألمانية برحلة استكشافية في كاتدرائية برلين شعر فورا بارتباط ما بالمكان. وعرض أن يساعد بشكل تطوعي في أعمال الترميم. وبعدها بسنة عرضت عليه الكنيسة عملا.

  • Bildergalerie Deutschland drei Syrische Flüchtlinge finden neues Zuhause in Berlin (Reuters/F. Bensch)

    ثلاثة لاجئين في برلين ـ قصص نجاح في صور

    الكنيسة كوطن

    وتحولت كاتدرائية برلين بسرعة إلى موطن صليبا بخلاف ألمانيا. ولا تريد سلطات برلين إصدار هوية شخصية له وتحيله على السفارة السورية في برلين. لكنه يرفض دخول سفارة البلد الذي هرب من حكومته، ولهذا قدم شكوى ضد ألمانيا. ولا يُعرف كيف سيستمر الوضع بالنسبة إليه في ألمانيا.

  • Bildergalerie Deutschland drei Syrische Flüchtlinge finden neues Zuhause in Berlin (Reuters/H. Hanschke)

    ثلاثة لاجئين في برلين ـ قصص نجاح في صور

    طلب اللجوء يوم مصيري

    علي محمد رضائي لا يعرف تاريخ ميلاده. لكن الشاب البالغ من العمر 26 عاما يعرف تاريخا آخر: الـ 15 من أكتوبر 2015 حين وصل الأفغاني إلى برلين وقدم طلب لجوء. وبرلين كانت وجهة سفره، الذي استمر شهرين من أفغانستان عبر البلقان إلى ألمانيا حيث عمل أشياء كثيرة منها عزف الموسيقى.

  • Bildergalerie Deutschland drei Syrische Flüchtlinge finden neues Zuhause in Berlin (Reuters/H. Hanschke)

    ثلاثة لاجئين في برلين ـ قصص نجاح في صور

    الموسيقى والدراجات النارية

    علي محمد رضائي التحق بفرقة موسيقية تعرف فيها على كريس فاخهولتس، التي استضافته في منزلها للطبخ هناك مع زوجها وتعلم الألمانية. وتبين أن علي محمد رضائي وزوج كريس لهما نفس الشغف ـ الدراجات النارية. وارتبط علي بالزوجين اللذين يعتبرهما كأمه ووالده.

  • Bildergalerie Deutschland drei Syrische Flüchtlinge finden neues Zuhause in Berlin (Reuters/H. Hanschke)

    ثلاثة لاجئين في برلين ـ قصص نجاح في صور

    مقهى اللغة

    في ألمانيا قام علي محمد رضائي ببعض الدورات التدريبية، لكنه لم يحصل على عمل ـ في دار عجزة وفي مخبزة وفي فنادق ومطاعم. وفي وقت الفراغ يحاول تحسين لغته الألمانية مثلا داخل مقهى برليني يقدم دروسا في هذا المجال.

  • Bildergalerie Deutschland drei Syrische Flüchtlinge finden neues Zuhause in Berlin (Reuters/F. Bensch)

    ثلاثة لاجئين في برلين ـ قصص نجاح في صور

    الخوف من الترحيل

    عندما لا يحضر علي محمد رضائي الأكل في صالة استراحة لوفتهانزا في مطار برلين أو ينظف، فإنه يلتقي مع أصدقاء في حانة. إلا أن خطر الترحيل يطارده :" لدي شقة وأعرف الكثير من الناس اللطفاء. وإذا رحلوني، فإنني سأخسر كل شيء". لأنه تم رفض طلب لجوئه.

  • Bildergalerie Deutschland drei Syrische Flüchtlinge finden neues Zuhause in Berlin (Reuters/A. Cocca)

    ثلاثة لاجئين في برلين ـ قصص نجاح في صور

    من وابل القنابل إلى الحياة الليلية

    الغالبية لا تتخيل لاجئا سوريا مثل حيدر درويش. لكنه لاجئ. في 2016 هرب من الحرب. وعندما بدأ يرقص في 2017 داخل نادي للمثليين، تحدث إليه جودي لاديفانا، طالب إسرائيلي عرض عليه المشاركة في عرضه. وفي سوريا لم يسبق لحيدر درويش أن رقص فوق حلبة.

  • Bildergalerie Deutschland drei Syrische Flüchtlinge finden neues Zuhause in Berlin (Reuters/A. Cocca)

    ثلاثة لاجئين في برلين ـ قصص نجاح في صور

    أعمال غير عادية

    جودي لاديفانا أقنعه، ومنذ ذلك الحين تسير الأمور جيدا. ويقول بافتخار: "الكثير من الناس يسألون متى وأين أقدم عروضي كي يحضرونها". ولتحسين راتبه، فإنه يعمل في متجر للموضة وأدوات الجنس للمثليين. وصاحب المتجر سبق وأن زار عرضه الفني.

  • Bildergalerie Deutschland drei Syrische Flüchtlinge finden neues Zuhause in Berlin (Reuters/A. Cocca)

    ثلاثة لاجئين في برلين ـ قصص نجاح في صور

    الانفتاح

    حيدر درويش (يسار) يساعد رئيسه فرانك ليتكه (يمين) في تظاهرات المثليين في برلين. وحياته في سوريا كانت ستكون مختلفة عما هي عليه الآن في برلين: متنوعة ومتحررة وخالية من الخوف. وبإمكانه في برلين أن ينطلق أكثر. وبرلين زادت بقسط في تنوعها.


مختارات

ثلاثة لاجئين في برلين ـ قصص نجاح في صور

لم يكن السوري حيدر درويش يتخيل، في عام 2016 ، أنه سيعيش بعد عامين من هذا التاريخ في برلين وأنه سيؤدي هناك عروضا راقصة. في هذه الصور نعرض قصة ثلاثة لاجئين وجدوا ضالتهم في برلين. (11.12.2018)  

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