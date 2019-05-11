 زيادة بالملايين في عدد مشتركي ″نيتفليكس″ بسبب مسلسل خيال علمي | عالم المنوعات | DW | 17.10.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

منوعات

زيادة بالملايين في عدد مشتركي "نيتفليكس" بسبب مسلسل خيال علمي

أعداد المشتركين في موقع نتفليكس لعرض الأفلام والمسلسلات عبر الأنترنت في تزايد مستمر، ويرجع الفضل في ذلك في الوقت الراهن لمسلسل تلفزيوني. فما هو؟

Smartphone mit Netflix-App (picture-alliance/NurPhoto/J. Arriens)

أعلنت شركة نتفليكس لبث الأفلام والمسلسلات عبر الإنترنت زيادة بالملايين في عدد مشتركيها خلال أربعة أشهر فقط، حيث سجل الربع الثالث من العام الحالي زيادة  بمقدار 77ر6 مليون مشترك، الجزء الأكبر منها جاء من الأسواق الخارجية. وتعود هذه الزيادة الضخمة في عدد المشتركين إلى عرض الموسم الجديد لمجموعة من أشهر الأعمال التليفزيونية مثل مسلسل الخيال العلمي "أشياء غريبة" الذي شاهده 64 مليون مشترك خلال أول أربعة أسابيع فقط من عرضه، ليصبح بذلك الموسم الأعلى مشاهدة بين البرامج التي انتجتها نتفليكس، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرغ. 

مختارات

أما على مستوى الارباح والأداء الاقتصادي لنتفليكس، فقد سجل السهم الخاص بالشركة أكبر ارتفاع له منذ تسعة أشهر في تعاملات بورصة نيويورك للأوراق المالية.

وهدأت الزيادة الكبير في أعداد المشتركين، فضلا عن الأداء الجيد في البورصة، من مخاوف القائمين على الشركة من تداعيات المنافسة الوشيكة مع شركة "والت ديزني"، عملاق الإنتاج التليفزيوني والسينمائي، وشركة "آبل"، عملاق التكنولوجيا.

من جانبه، قال المدير المالي لشركة نتفليكس، سبنسر نيومان،: "كان بالفعل فصلا قويا ليس فقط بشأن المشتركين، ولكن بالنسبة لأداء الشركة ككل".

وتتوقع الشركة إضافة 7ملايين مشترك جديد خلال الربع الأخير من العام الحالي.

د.ب. (د ب أ)

  • Human Rights Film Festival Berlin What Walaa Wants (Human Rights Film Festival Berlin/Christy Garland)

    مهرجان أفلام حقوق الإنسان في برلين .. قصص إنسانية برؤية مختلفة

    "ما تريده ولاء"

    نشأت ولاء بمخيم للاجئين في الضفة الغربية بدون والدتها التي كانت بالسجن. و"ما تريده ولاء" هو الانضمام لقوات الأمن الفلسطينية، هذا الحلم الصعب التحقيق، وثقه صانع الأفلام الكندي كريستي غارلاند في فيلم وثائقي. فقد رافق غارلاند الفتاة المتمردة منذ أن كانت في الـ 15 من العمر حتى وصولها لسن الـ 21، حيث وظفت ما بداخلها من غضب لتحقيق حلمها بأن تصبح ضابطة شرطة.

  • Human Rights Film Festival Berlin For Sama (Human Rights Film Festival Berlin/Waad al-Kateab/Edward Watts)

    مهرجان أفلام حقوق الإنسان في برلين .. قصص إنسانية برؤية مختلفة

    "من أجل سما"

    فيلم افتتاح مهرجان برلين لحقوق الإنسان، الذي يستمر حتى الـ 25 من شهر سبتمبر، هو رسالة حب من أم سورية لابنتها، حيث وثقت السيدة تجربة زواجها وإنجابها لطفلتها "سما" من قلب مدينة حلب بكل ما شهدته من صراع ودمار. وفاز الفيلم بالعديد من الجوائز، في مقدمتها جائز أحسن فيلم وثائقي بدورة مهرجان كان لعام 2019.

  • Human Rights Film Festival Berlin The Prosecutors (Human Rights Film Festival Berlin/Leslie Martin)

    مهرجان أفلام حقوق الإنسان في برلين .. قصص إنسانية برؤية مختلفة

    "المُدعيين"

    الاغتصاب في أوقات الحروب دائما ما تم اعتباره من الأثار المصاحبة للحروب. تنقلت صانعة الأفلام، ليزلي توماس، مابين الكونغو الديمقراطية والبوسنة والهرسك وكولومبيا لتوثيق سعي ثلاث محاميات للدفاع عن ضحايا العنف الجنسي أثناء الحروب.

  • Human Rights Film Festival Berlin Isis Tomorrow (Human Rights Film Festival Berlin/Francesca Mannochi/Alessio Romenzi)

    مهرجان أفلام حقوق الإنسان في برلين .. قصص إنسانية برؤية مختلفة

    "داعش غدا. أرواح الموصل الضائعة"

    سيطر نظام ما يعرف بالدولة الإسلامية على العراق لثلاث سنوات عاش خلالها نصف مليون قاصر بمفردهم، حيث تم تدريب الأطفال كي يتحولوا لعناصر انتحارية. ويحاول المخرجان فرانسيسكا مانوشي واليسيو رومينزي التعرف على مصير هذه القنابل البشرية الموقوتة الباقية من الحرب.

  • Human Rights Film Festival Berlin This Is Congo (Human Rights Film Festival Berlin/Daniel McCabe)

    مهرجان أفلام حقوق الإنسان في برلين .. قصص إنسانية برؤية مختلفة

    "هنا الكونغو"

    يوثق المصور الصحفي دانييال ماكيبه الأزمة الإنسانية التي تشهدها الكونغو الديمقراطية من خلال تتبع أربعة نماذج: كاشف قضية فساد وقائد عسكري وخياط وتاجر معادن. ويعرض الفيلم الوثائقي ما يعنيه أن تعيش بدولة لم تشهد بعد تسليم سلمي للسلطة منذ استقلالها بعام 1960.

  • Human Rights Film Festival Berlin Novaya (Human Rights Film Festival Berlin/Askold Kurov)

    مهرجان أفلام حقوق الإنسان في برلين .. قصص إنسانية برؤية مختلفة

    "نوفايا"

    نوفاية هي صحيفة تم تأسيسها عام 1990 بقيمة جائزة نوبل للسلام الحاصل عليها آخر رئيس للاتحاد السوفياتي ميخائيل غورباتشوف، حيث تعتبر الصحيفة الاستقصائية الوحيدة الباقية التي تنتقد النظام في روسيا. ومن خلال هذا الفيلم الاستقصائي، يعرض اسكولد غوروف حالة الطوارئ الدائمة كما تعكسها أعمال صحفيين تسببت في مقتلهم، مثل أنا بولتكوفسكايا واناستازيا بابوروفا.

  • Human Rights Film Festival Berlin The Remains (Human Rights Film Festival Berlin/Nathalie Borgers)

    مهرجان أفلام حقوق الإنسان في برلين .. قصص إنسانية برؤية مختلفة

    "ما تبقى بعد الملحمة"

    تحاول المخرجة النمساوية ناتالي بورغرس اكتشاف الأثار التي تخلفها سفن المهاجرين الحالمين بعبور البحر المتوسط، والذين لا يصل الكثير منهم لوجهتهم، من خلال لقاء أفراد ساعدوا لاجئين في الوصول لجزيرة لسبوس اليونانية وأسرة سورية فقدت 13 فردا لم يتم العثور على أجسادهم بعد.

  • Human Rights Film Festival Berlin Daddy And The Warlord (Human Rights Film Festival Berlin/Shamira Raphaëla/Clarice Gargard)

    مهرجان أفلام حقوق الإنسان في برلين .. قصص إنسانية برؤية مختلفة

    "أبي وأمير الحرب"

    تربت الصحفية كلاريس غارغارد، المولودة عام 1988، على حكايات مساهمة والدها في بناء بلدها ليبيريا، ولكن حين حاولت الصحفية أن تكتشف ما إن كان والدها قد تورط مع الديكتاتور تشارلز تيلور بكل ما ارتكبه من جرائم حرب، وجدت أن الحقيقة أكثر تعقيدا من قصص طفولتها.

  • Human Rights Film Festival Berlin Widerstand (Human Rights Film Festival Berlin/Britta Schoening)

    مهرجان أفلام حقوق الإنسان في برلين .. قصص إنسانية برؤية مختلفة

    #فيدرشتاند

    هي كلمة ألمانية تشير للمقاومة يمكن شرحها بأكثر من طريقة، وهي أيضا اسم فيلم وثائقي حاولت مخرجته، بريتا شونينغ، تقديم ثلاث ناشطات فيه؛ الأولى يسارية تتضامن مع المهاجرين في العاصمة اليونانية أثينا، والثانية تنتمي لأقصى اليمين بالعاصمة النمساوية فيينا، والثالثة شاعرة مسلمة تحارب التمييز بالعاصمة الألمانية برلين.

  • Human Rights Film Festival Berlin The Curse of Abundance (Human Rights Film Festival Berlin/Ewa Ewart)

    مهرجان أفلام حقوق الإنسان في برلين .. قصص إنسانية برؤية مختلفة

    "لعنة الثروة"

    تعد الاكوادور من الدول الغنية بالبترول، إلا أن ثلث الاحتياطي بها يوجد في منتزه ياسوني الوطني، والذي يعتبر واحدا من ركائز النظام البيئي على الأرض وموطن قبائل السكان الأصليين. وتحاول المخرجة البولندية إيفا ايوارت تتبع مبادرة تم إطلاقها عام 2007 لترك ياسوني بحالها في مواجهة مصالح الشركات الدولية وما يعرضوه من تعويضات مالية للتنقيب عن البترول.


 

مختارات

مهرجان أفلام حقوق الإنسان في برلين .. قصص إنسانية برؤية مختلفة

قد لا تحظى أفلام حقوق الإنسان بمشاهدات كثيرة، ولكن بالمقابل أهميتها كبيرة لتناولها معاناة البشر من الصراعات وغياب العدالة .. جولة مصورة لأفضل الأفلام المشاركة بمهرجان برلين لحقوق الإنسان تتناول قصصا إنسانية. (22.09.2019)  

مواضيع ذات صلة

Filmstill Tote Mädchen lügen nicht

مسلسل تلفزيوني يتسبب في زيادة معدل الانتحار بين المراهقين؟ 11.05.2019

مسلسل تلفزيوني وصل تأثيره إلى درجة التسبب في ارتفاع معدل الانتحار بين المراهقين وتلاميذ المدارس. فما هو هذا المسلسل. وكيف تم التوصل إلى هذه النتيجة؟

إعلان
Themenbild Facebook

 