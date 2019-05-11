زيادة بالملايين في عدد مشتركي "نيتفليكس" بسبب مسلسل خيال علمي

أعلنت شركة نتفليكس لبث الأفلام والمسلسلات عبر الإنترنت زيادة بالملايين في عدد مشتركيها خلال أربعة أشهر فقط، حيث سجل الربع الثالث من العام الحالي زيادة بمقدار 77ر6 مليون مشترك، الجزء الأكبر منها جاء من الأسواق الخارجية. وتعود هذه الزيادة الضخمة في عدد المشتركين إلى عرض الموسم الجديد لمجموعة من أشهر الأعمال التليفزيونية مثل مسلسل الخيال العلمي "أشياء غريبة" الذي شاهده 64 مليون مشترك خلال أول أربعة أسابيع فقط من عرضه، ليصبح بذلك الموسم الأعلى مشاهدة بين البرامج التي انتجتها نتفليكس، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرغ.

أما على مستوى الارباح والأداء الاقتصادي لنتفليكس، فقد سجل السهم الخاص بالشركة أكبر ارتفاع له منذ تسعة أشهر في تعاملات بورصة نيويورك للأوراق المالية.

وهدأت الزيادة الكبير في أعداد المشتركين، فضلا عن الأداء الجيد في البورصة، من مخاوف القائمين على الشركة من تداعيات المنافسة الوشيكة مع شركة "والت ديزني"، عملاق الإنتاج التليفزيوني والسينمائي، وشركة "آبل"، عملاق التكنولوجيا.

من جانبه، قال المدير المالي لشركة نتفليكس، سبنسر نيومان،: "كان بالفعل فصلا قويا ليس فقط بشأن المشتركين، ولكن بالنسبة لأداء الشركة ككل".

وتتوقع الشركة إضافة 7ملايين مشترك جديد خلال الربع الأخير من العام الحالي.

د.ب. (د ب أ)