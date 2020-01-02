زيادة التركيز ومقاومة تعب الشتاء .. بالغذاء!

غالباً ما يصاب المرء بالتعب أيام الشتاء ويصعب عليه مقاومته، ويقل التركيز في العمل. لكن من خلال التغذية السليمة يمكن للمرء أن يحسن بشكل ملحوظ قدرته على النشاط والعمل. وهو في ذلك لا يحتاج لا لقهوة ولا لمواد غذائية باهظة الثمن، حسب ما يذكر موقع "فوكوس" الألماني.
ويقدم فوكوس نصائح غذائية ليبقى الإنسان من خلالها محافظاً على نشاطه الجسماني والعقلاني.
أولاً: تناول الكربوهيدرات
الخلايا الرمادية في مخ الإنسان تحتاج، من أجل أن تتمكن من العمل بشكل جيد، لطاقة في صورة كربوهيدرات (نشويات/ سكريات) مركبة، مثل حبوب الشوفان أو منتجات الحبوب الكاملة. ومن أجل الحفاظ على التركيز، يحتاج المخ إلى قدر متساو من إمدادات الطاقة والحلويات وكذلك الدقيق الأبيض، الذي يعمل على زيادة قصيرة المدى فقط للطاقة، وتنخفض تلك الزيادة بسرعة كبيرة في النهاية.
ثانيا: أحماض أوميغا 3 الدهنية
الأحماض الدهنية غير المشبعة مهمة لكي نستطيع العمل بشكل صحيح. والأحماض الدهنية "أوميغا 3" تعزز نشاط المخ، ويمكنها بذلك المساعدة في زيادة قوة الذاكرة وتحسين قدراتنا على التعلم. وعلاوة على ذلك، يفترض أن تقي من الأزمات القلبية والخرف. توجد دهون أوميغا 3 خصوصاً في الأسماك، مثل سمك الماكريل (سمك الأسقمري) وسمك الرنجة وكذلك في المكسرات.
ثالثا: الفاكهة والخضروات
الفيتامينات والمواد الغذائية النباتية الثانوية هي أيضاً من الأطعمة الغنية بالمواد المغذية، وهي تحافظ على ثبات مستوى السكر في الدم وتدعم اللياقة البدنية، لأن لها قدرة على خفض مستوى الكوليسترول. كذلك العدس بأنواعه المختلفة مصدر رائع لإمداد الجسم بالغذاء النباتي الثانوي والبروتين والزنك أيضاً.
رابعا: الأنثوسيانين
مواد الصباغة النباتية المسماة أنثوسيانين تتواجد خصوصاً في التوت بأنواعه، ويقال إنها تقوي الذاكرة وتحافظ على صحة الأوعية الدموية.
خامسا: الإكثار من شرب الماء
يشكل الماء 75 في المائة من مخ الإنسان، والإقلال من شربه قد يؤدي إلى ضعف التركيز. يحتاج الإنسان إلى تناول لترين إلى ثلاثة لترات من الماء يومياً لكي يتغذى المخ بما فيه الكفاية.
ص.ش/ ي.أ
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الهندباء العظيم
واحدة من أكثر النباتات التي يمكن التعرف عليها بسهولة - الهندباء - تستحق اهتماما كبيرا. جذوره القوية يمكن أن تفتت التربة الصلبة وتساعد على توفير المواد الغذائية للنباتات ذات الجذور الأقصر. النبات بأكمله صالح للأكل ويقال أن له خصائص طبية. تعتبر أزهاره الصفراء الزاهية مصدرًا أساسيًا للرحيق- كما يمكن استخدامها لصنع نبيذ الهندباء.
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من الحقل إلى طبقك
غالبًا ما ينمو خس لامب (الأوراق الخضراء في الصورة أعلاه) كحشيش نباتي في حقول القمح، لكنه أيضًا يعتبر أحد عناصر طبق السلطة الشائعة في كثير من دول العالم سلطة شائعة على أطباق حول العالم. أوراقه أقسى من أوراق الخس العادي ويمكن حصاده لفترة أطول، مما يجعله النبات المفضل للكثيرين.
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الطبيعة الملهمة
قد تتعرف على هذا النوع من النبات الذي يعرف بـ" أرقطيون " فهو تلك الكريات الشائكة الصغيرة التي تعلق بالملابس أحيانا. قدرته الفريدة على الالتصاق تجعله ممتازًا في تفريق البذور. أوحى هذا النبات الفريد للمهندس السويسري، جورج دي ميسترال بابتكار اللاصق الذي يعرف بـ " سكوتش" أو "فيلكرو"،والذي ظهر في الأسواق في أواخر الخمسينيات.
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جامح و حر
الثوم البري سهل التعرف عليه فهو ينمو بغزاره وطعمه لذيذ. على الرغم من رائحة الثوم القوية به، إلا أنه يتميز بطعم لطيف مما يجعله إضافة رائعة إلى الحساء والسندويشات وصوص البيستو. الثوم البري له خصائص مضادة للجراثيم ويمكن أن يساعد في خفض الكولسترول وضغط الدم.
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القَراص الذكي
يدخل نبات القراص في صناعة الشاي والحساء وحتى الجبن. يمكن أيضًا استخدام أليافه في الغزل والنسيج واستخدامه في صناعة النسيج. نباتات "القراص"غنية بالنيتروجين، مما يجعلها سمادًا جيداً للنباتات الأخرى- كما أنها ملاذ للطيور أيضًا. توفر الشعيرات الرفيعة على أوراق نبات القراص بيئة مثالية لوضع البيض الخاص ببعض الحشرات.
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علاج الطبيعة
لا يمكننا أن نذكر القراص اللاذع دون أن نذكر نظيره المهدئ، نبات المَرسى. إذا شعرت لدغك القراص، يمكن أن يساعدك فرك ورقة المَرسى على الجلد المصاب بالإلتهاب. تحتوى أوراق المرسى تحتوي على "مضادات الهستامين الطبيعية".
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علاج وغذاء ـ أعشاب ونباتات ربما لم تسمع بفوائدها من قبل!
آفات قوية
تعد صفير الماء من أكثر أنواع النباتات عدوانية، إذ تنتشر بسرعة في أجزاء من أمريكا الجنوبية وآسيا وأفريقيا. يمكن أن يكون لها آثار كارثية على المجاري المائية، لكن بعض المزارعين تمكنوا من تسخير قوتها من أجل إنتاج الأسمدة وصنع الورق وحتى استخدام النبات كأساس للحدائق العائمة.
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علاج وغذاء ـ أعشاب ونباتات ربما لم تسمع بفوائدها من قبل!
علاج الفراشات
زهور حمراء وبرتقالية من عشب الفراشة ممتلئة بالرحيق وحبوب اللقاح تجذب الكثير من الحشرات النافعة. تعرف أيضًا باسم عشب الحليب البرتقالي، والتي تنمو في أمريكا الشمالية. في الماضي ، كان الأمريكييون الأصلييون يحصدونها لنسج القماش من أليافها وتناولها كنوع من الشاي لعلاج التهابات الصدر.
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علاج وغذاء ـ أعشاب ونباتات ربما لم تسمع بفوائدها من قبل!
البرسيم الأبيض
غالبًا ما يتم استخدام البرسيم الأبيض المرن كغطاء للأرض، فهو يُصلح النيتروجين في التربة وتساعد تركيبة جذوره على تفتيت الأرض ومنع التكتلات. كما يعمل على حماية التربة من التآكل والحفاظ على المواد الغذائية في مكانها. يستخدمه كثير من المزارعين في حقولهم لتحسين جودة التربة - كما أنه غذاء مفضل للحياة البرية والحشرات، ما يعزز التنوع البيولوجي. لافداي رايت/ س.إ