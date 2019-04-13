زوله يؤمن لبايرن الصدارة وأوغسبورغ يكتسح شتوتغارت

انتزع بايرن ميونيخ فوزا صعبا 1- صفر على ضيفه فيردر بريمن ليواصل طريقه نحو اللقب السابع على التوالي في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) اليوم السبت 20 أبريل/ نيسان 2019).

وهز المدافع البافاري نيكلاس زوله الشباك عندما سدد كرة من عند حدود منطقة الجزاء غيرت اتجاهها إلى داخل مرمى بريمن في الدقيقة 75، ليرفع بايرن رصيده إلى 70 نقطة متقدما بأربع نقاط على بروسيا دورتموند، الذي يلعب ضد فرايبورغ غدا الأحد في إطار الجولة 30 من البطولة، قبل أربع جولات من النهاية.

وتجمد رصيد بريمن، الذي أنهى المباراة بعشرة لاعبين، عند 46 نقطة في المركز الثامن. وهذه هي أول هزيمة لبريمن في 2019، كما أنها أول مرة يفشل في التسجيل في أي مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم.

بقية مباريات الجولة 30 من البوندلسيغا

وفي مباريات أخرى أقيمت السبت أيضا، أكرم أوغسبورغ وفادة ضيفه شتوتغارت بسداسية نظيفة تناوب على تسجيلها راني خضيرة (11) وأندري هان (18) والظهير الأيمن فيليب ماكس (29 و59) وماركو ريختر (53 و68). ورفع أوغسبورغ رصيده إلى 31 نقطة في المركز الرابع عشر، فيما تجمد رصيد شتوتغارت عند 21 في المركز السادس عشر وبات مهددا بالسقوط الى الدرجة الثانية.

فيليب ماكس لاعب أوغسبورغ سعيد بتسجيله الهدف الثاني لنفسه والخامس لفريقه في مرمى شتوتغارت

كما فاز باير ليفركوزن على ضيفه نورمبرغ 2- صفر، سجلهما المهاجم الأرجنتيني لوكاس نيكولاس ألاريو (61) وكيفن فولاند (86). ورفع ليفركوزن رصيده إلى 48 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد نورمبرغ المهدد بالهبوط إلى الدرجة الثانية عند 18 نقطة في المركز السابع عشر، قبل الأخير.

وفايز ماينز على ضيفه فورتونا دوسلدورف 3-1. وبكر الفريق المضيف بالتسجيل عبر مهاجمه الفرنسي جون فيليب ماتيتا في الدقيقة الأولى، قبل أن يضيف هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة 87، بعدما كان زميله النمسوي كريم أونيسيو قد عزز التقدم في الدقيقة 67. في المقابل، سجل للخاسر لاعبه البلجيكي دودي لوكيباكيو (19).

ويلعب اليوم السبت أيضا بوروسيا مونشنغلادباخ الخامس مع ريد بول لايبزيغ الثالث، وشالكه وصيف بطل الموسم الماضي مع هوفنهايم.

وتستكمل المرحلة 30 من البوندسليغا الأحد بلقاء هرتا برلين مع هانوفر، ودورتموند مع فولفسبورغ، على أن تختتم الإثنين بلقاء أينتراخت فرانكفورت الرابع (52 نقطة) مع مضيفه فولفسبورغ التاسع.

ص.ش/ع.ش (رويترز، أ ف ب)