زوله يؤمن لبايرن الصدارة وأوغسبورغ يكتسح شتوتغارت

انتزع بايرن ميونيخ فوزا صعبا 1- صفر على ضيفه فيردر بريمن ليواصل طريقه نحو اللقب السابع على التوالي في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) اليوم السبت 20 أبريل/ نيسان 2019).
وهز المدافع البافاري نيكلاس زوله الشباك عندما سدد كرة من عند حدود منطقة الجزاء غيرت اتجاهها إلى داخل مرمى بريمن في الدقيقة 75، ليرفع بايرن رصيده إلى 70 نقطة متقدما بأربع نقاط على بروسيا دورتموند، الذي يلعب ضد فرايبورغ غدا الأحد في إطار الجولة 30 من البطولة، قبل أربع جولات من النهاية.
وتجمد رصيد بريمن، الذي أنهى المباراة بعشرة لاعبين، عند 46 نقطة في المركز الثامن. وهذه هي أول هزيمة لبريمن في 2019، كما أنها أول مرة يفشل في التسجيل في أي مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم.
بقية مباريات الجولة 30 من البوندلسيغا
وفي مباريات أخرى أقيمت السبت أيضا، أكرم أوغسبورغ وفادة ضيفه شتوتغارت بسداسية نظيفة تناوب على تسجيلها راني خضيرة (11) وأندري هان (18) والظهير الأيمن فيليب ماكس (29 و59) وماركو ريختر (53 و68). ورفع أوغسبورغ رصيده إلى 31 نقطة في المركز الرابع عشر، فيما تجمد رصيد شتوتغارت عند 21 في المركز السادس عشر وبات مهددا بالسقوط الى الدرجة الثانية.
فيليب ماكس لاعب أوغسبورغ سعيد بتسجيله الهدف الثاني لنفسه والخامس لفريقه في مرمى شتوتغارت
كما فاز باير ليفركوزن على ضيفه نورمبرغ 2- صفر، سجلهما المهاجم الأرجنتيني لوكاس نيكولاس ألاريو (61) وكيفن فولاند (86). ورفع ليفركوزن رصيده إلى 48 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد نورمبرغ المهدد بالهبوط إلى الدرجة الثانية عند 18 نقطة في المركز السابع عشر، قبل الأخير.
وفايز ماينز على ضيفه فورتونا دوسلدورف 3-1. وبكر الفريق المضيف بالتسجيل عبر مهاجمه الفرنسي جون فيليب ماتيتا في الدقيقة الأولى، قبل أن يضيف هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة 87، بعدما كان زميله النمسوي كريم أونيسيو قد عزز التقدم في الدقيقة 67. في المقابل، سجل للخاسر لاعبه البلجيكي دودي لوكيباكيو (19).
ويلعب اليوم السبت أيضا بوروسيا مونشنغلادباخ الخامس مع ريد بول لايبزيغ الثالث، وشالكه وصيف بطل الموسم الماضي مع هوفنهايم.
وتستكمل المرحلة 30 من البوندسليغا الأحد بلقاء هرتا برلين مع هانوفر، ودورتموند مع فولفسبورغ، على أن تختتم الإثنين بلقاء أينتراخت فرانكفورت الرابع (52 نقطة) مع مضيفه فولفسبورغ التاسع.
ص.ش/ع.ش (رويترز، أ ف ب)
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مواجهات خالدة بين بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند
فوز ساحق على "الأرض الحمراء"
إحدى أولى المواجهات بين الغريمين بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند انتهت بفوز كبير لأسود ويستفاليا، حين فاز دورتموند عام 1967 برباعية نظيفة على الفريق البافاري في ملعب "الأرض الحمراء" الشهير في مدينة دورتموند. بالمناسبة كانت أرضية الملعب من العشب الأخضر كبقية الملاعب وعلى خلاف تسميته.
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مواجهات خالدة بين بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند
سيناريو الفوز الأكبر
لا ينسى عشاق بايرن يوم 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 1971، حين كتب "هداف الأمة" غيرد مولر (الثاني من اليسار في الصورة) سيناريو أقسى خسارة في تاريخ دورتموند أمام بايرن. إذ سجل للفريق البافاري أربعة أهداف في المباراة التي انتهت بـ11 لبايرن مقابل هدف يتيم لدورتموند. وهو أكبر فوز لبايرن في منافسات البوندسليغا.
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مواجهات خالدة بين بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند
كيف يمكن له أن يفشل في التسجيل؟
هذا السؤال طرح آنذاك الكثير من عشاق دورتموند وبايرن على حد سواء بعد أن قام مهاجم دورتموند فرانك ميل (يسار الصورة) بمراوغة حارس مرمى بايرن جان ماري- بفاف في المباراة بين الفريقين في التاسع من آب/ أغسطس 1986. وفيما كان الجميع ينتظر هدف ميل في المرمى الفارغ، سدد مهاجم دورتموند الكرة إلى قائم المرمى بعد أن أراد التسجيل بحركة فنية، لكن عبثاً...
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مواجهات خالدة بين بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند
أيها البكّاء!
كان لاعب دورتموند أندرياس مولر (يمين الصورة) شخصية غريبة على أرض الملعب، يتألق تارة بمهاراته الرائعة، ويثير الجدل تارة أخرى بسقوطه المصطنع، ما دفع لوتار ماتيوس لاعب بايرن ميونيخ إلى التشنيع به خلال مباراة بين الفريقين عام 1997، إذ قام بحركة بيديّه تعني أن مولر ليس سوى شخص ضعيف سريع البكاء، ما أثر على علاقتهما حتى في صفوف منتخب ألمانيا.
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مواجهات خالدة بين بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند
من حارس مرمى إلى لاعب الكونغ فو
حارس بايرن السابق أوليفر كان لم يكن يتمتع أيضاً بعلاقات جيدة مع لاعبي دورتموند. في إحدى المباريات بين الفريقين بنيسان/ أبريل 1999 كان الحارس العملاق عدائياً للغاية. إذ قفز بحركة كونغ فو مؤلمة باتجاه مهاجم دورتموند السويسري ستيفان تشابوسات، الذي تفاداها في اللحظة الأخيرة. كما أمسك كان بمهاجم دورتموند الآخر هايكو هيرليش من رقبته.
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مواجهات خالدة بين بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند
معركة للمتهورين
المباراة التي جمعت الفريقين في نيسان/ أبريل 2001 كانت حامية بكل المقاييس، ولم يسبق لأي مباراة بينهما أن شهدت مثل هذه الخشونة المتبادلة في اللعب. إذ أشهر الحكم بطاقته الحمراء ثلاث مرات، والصفراء 13 مرة في المباراة التي تحولت إلى سلسلة طويلة من التوقفات بسبب المخالفات.
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مواجهات خالدة بين بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند
مواجهة عدائية
استمر التنافس المحموم بين الفريقين في مطلع الألفية أيضاً. كان مهاجم ميونيخ البرازيلي جيوفاني إلبر (يسار الصورة) من الشخصيات المرحة، لكن حارس بروسيا دورتموند ينس ليمان، المعروف بالمحرض، نجح في استفزاز إلبر في شباط/ فبراير 2002. وخلّدت الصورة هذه المواجهة العدائية بين الاثنين.
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مواجهات خالدة بين بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند
مهاجم يحمي شباك دورتموند
في المباراة بين الفريقين بتشرين الثاني/ نوفمبر 2002 أُجبر مهاجم دورتموند التشيكي يان كولر على حراسة عرين أسود ويستفاليا، بعد أن أشهر الحكم البطاقة الحمراء يوجه الحارس ينس ليمان. وعلى الرغم من تمكنه من صد عدة كرات، إحداها لميشائيل بالاك، إلا أن الفريق البافاري فاز في النهاية بهدفين كانا قد سُجلا في مرمى ليمان مقابل هدف واحد.
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مواجهات خالدة بين بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند
أيما إذلال!
فاز بروسيا دورتموند بنهائي كأس ألمانيا عام 2012 في مباراة كانت أقرب ما تكون إلى درس قاسٍ للنادي البافاري، إذ سجل أسود ويستفاليا خمسة أهداف في شباك بايرن مقابل هدفين. وتحدثت الصحف الألمانية حينئذٍ عن تمكن دورتموند من إذلال الفريق البافاري.
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مواجهات خالدة بين بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند
آرين روبن وهدفه الذهبي
كان ذلك الإنجاز الأكبر للعملاق البافاري بعد أن حسم نهائي أبطال أوروبا في ملعب ويمبلي بلندن عام 2013 على دورتموند بهدف الفوز الذي سجله الهولندي آرين روبن لتنتهي المباراة بهدفين مقابل هدف واحد. في ذلك الموسم حقق البافاري الثلاثية التاريخية ليتربع على عرش المجد الأوروبي.
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مواجهات خالدة بين بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند
السمعة أولاً
يمكن وصف كأس السوبر الألماني بأنه من الألقاب الصغيرة. ولم يكن الفائز بلقب الدوري أو لقب كأس ألمانيا يعيره أهمية كبيرة. عادة ما تكون هذه المباراة بمثابة اختبار لموسم جديد. لكن في مباراة كأس السوبر عام 2016 كانت الأجواء متوترة ومثيرة للغاية. في النهاية فاز بايرن بهدفين مقابل لا شيء لدورتموند.
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مواجهات خالدة بين بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند
حصيلة ثقيلة
في المباراة التي جمعت الفريقين بآذار/ مارس 2018 أدخل بايرن نصف دزينة من الأهداف في مرمى بروسيا دورتموند، ليثبت من جديد أنه سيد الكرة الألمانية. وتكشف الإحصائيات أن 99 مباراة بين الفريقين حصيلتها: 45 فوزاً لبايرن، و25 انتصاراً لدورتموند، و29 مباراة انتهت بالتعادل.
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مواجهات خالدة بين بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند
حفل رويس القادم؟
مُني بايرن بخسارة أمام دورتموند في جولة الذهاب من الموسم الحالي بهدفين مقابل ثلاثة لدورتموند. سيطر البافاريون على أجواء المباراة وتقدموا بهدفين، لكن كابتن دورتموند ماركو رويس كان له كلام آخر وساهم في صناعة هدف الفوز الذي سجله الإسباني آلكاسير. فهل سيعزز دورتموند صدارته لترتيب الدوري في مباراة السبت؟ يوشوا فيبر/ عماد غانم