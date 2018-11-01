 زوج المسيحية آسيا بيبي لـDW: ″لا نشعر بالأمان في أي مكان″ | أخبار | DW | 03.11.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

زوج المسيحية آسيا بيبي لـDW: "لا نشعر بالأمان في أي مكان"

رغم تبرئتها من تهمة التجديف من قبل المحكمة العليا في باكستان، إلا أن مصير آسيا بيبي يبقى غامضا ولا تزال في السجن بانتظار قرار طعن إسلاميين بقرار المحكمة. زوج بيبي تحدث حصريا مع DW عن معاناة العائلة المسيحية في باكستان.

Familie von Asia Bibi Pakistan (picture alliance/dpa)

روح المسيح زوج آسيا بيبي وابنتيهما سيدرا وإيشام بيبي

لا يزال مصير آسيا بيبي، الباكستانية المسيحية التي برأتها المحكمة العليا في باكستان من تهمة التجديف، يراوح مكانه السبت (الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر 2018) بعد أن أجازت الحكومة لإسلاميين متشدّدين الطعن بقرار تبرئتها ووضعتها على قائمة الممنوعين من السفر.

 وكان وكيل الدفاع عن بيبي المحامي سيف الملوك، الذي أنقذ موكّلته من حكم بالإعدام أصدرته بحقها محكمة أدنى قبل ثماني سنوات، غادر البلاد في ساعة مبكرة من صباح السبت بعد تلقّيه تهديدات. فيما انتقد زوج بيبي السبت الاتّفاق الذي تم التوصل إليه بين الحكومة والإسلاميين.

وقال زوج المتهمة التي برأتها المحكمة العليا آسيا بيبي، عاشق المسيح في مقابلة مع DW تعليقا على الاتفاق بين الحكومة الباكستانية والجماعات الإسلامية المحتجة على تبرئة آسيا: "ما كان يجب التوصل إلى مثل هذا الاتفاق". وأضاف "من السيئ إيجاد سابقة ترمي إلى الضغط على القضاء"، معتبراً أنّ "الحكومة أخطأت" بالرضوخ لضغط المتظاهرين الإسلاميين.

وكانت المحكمة العليا برّأت الأربعاء بيبي التي صدر عليها حكم بالإعدام في 2010، ممّا أثار احتجاجات أصوليين إسلاميين تسبّبت بشلل البلاد لثلاثة أيام بعد أن قطعوا الطرق وعرقلوا حركة المرور في مدن رئيسية. وأوقف المتظاهرون تحرّكهم الاحتجاجي ليل الجمعة بعد أن توصّلت الحكومة لاتّفاق مثير للجدل يقضي بوضع بيبي على قائمة الممنوعين من السفر وتتعهد فيه عدم الاعتراض على طعن في قرار التبرئة تم تقديمه أمام المحكمة العليا في وقت سابق.

Pakistan Fall Asia Bibi | Ehemann Ashiq Masih (Getty Images/AFP/A. Ali)

عاشق المسيح زوج المتهمة بالتجديف آىسيا بيبي

وقال المحامي غلام مصطفى شودري الذي يُمثّل قاري سلام، مقدّم الدعوى ضد بيبي، لوكالة فرانس برس "طلبنا من المحكمة العليا أن تضع آسيا بيبي على قائمة مراقبة الخروج في أسرع وقت كي لا تتمكن من مغادرة البلاد". وأضاف "نخشى أن يتم تسفيرها جوّاً من البلاد لذا طلبنا من المحكمة عقد جلسة في وقت قريب"، مؤكّداً أنّه "سيستخدم كافة الوسائل القانونية لضمان أن يتم إعدام آسيا بيبي شنقاً طبقاً للقانون".

فيما انتقد محامي آسيا بيبي، سيف الملوك ووسائل إعلام باكستانية الحكومة لإذعانها للمتشدّدين الإسلامين بعد الخطاب الصارم الذي وجّهه لهم رئيس الحكومة عمران خان في أعقاب قرار المحكمة. وقال ملوك إنّ غضب الإسلاميين المتشددين "مؤسف لكنّه لم يكن غير متوقّع". وأضاف "ما هو مؤلم هو ردّ الحكومة، لأنها عاجزة عن تطبيق حكم أصدرته أعلى محكمة في البلاد"، مؤكّداً أنّ "الكفاح في سبيل العدالة يجب أن يستمرّ".

مختارات

وظف عازف العود الدمشقي والمولود في ألمانيا، وسيم مقداد، موسيقاه في محاربة التشدد الديني والديكتاتورية في وطنه. وفي ألمانيا يواصل الشاب مسيرته في محاربة العنصرية والعداء للأجانب. DW عربية تنقلكم إلى وسيم وعالمه. (23.09.2018)

لازال قرار المحكمة العليا في باكستان بإلغاء حكم الإعدام بحق امرأة مسيحية كانت متهمة في قضية التجديف، الصادر الأربعاء، يثير ردود أفعال قوية بلغت إلى شلّ الحركة في عدد من المدن الباكستانية. (01.11.2018)

كما ندّدت صحيفة دون، أعرق الصحف الباكستانية، بالاتّفاق ووصفته بأنه "استسلام جديد". وكتبت في افتتاحية تقول: "استسلمت حكومة أخرى في وجه المتشدّدين الدينيين العنيفين الذين لا يؤمنون لا بالديمقراطية ولا بالدستور". وقال ملوك إنّ "حياة بيبي ستراوح مكانها تقريباً، إن كانت داخل سجن أو في حبس انفرادي بسبب مخاوف أمنية"، حتى اتّخاذ قرار بشأن الطعن.

يذكر أن التجديف تهمة بالغة الخطورة في باكستان، حيث يمكن لمجرد اتّهامات غير مؤكّدة بإهانة الإسلام أن تؤدّي إلى الموت على أيدي متشدّدين. والمحامي ملوك نفسه غادر باكستان في ساعة مبكرة السبت قائلاً إنّه "تلقّى تهديدات من أصوليين إسلاميين ومحامين آخرين". وقال المحامي البالغ من العمر 62 عاما لوكالة فرانس برس قبل إقلاع طائرته إلى أوروبا "في ظلّ السيناريو الحالي، لا يمكنني أن أعيش في باكستان". وأضاف "أنا بحاجة إلى البقاء على قيد الحياة إذ يجب أن أواصل المعركة القضائية من أجل آسيا بيبي".

ح.ع.ح/ع.ش (DW، أ.ف.ب)     

  • Irak Mossul al-Nuri Moschee (Getty Images/AFP/A. Al-Rubaye)

    صروح أثرية في مواجهة الحروب والتشدد الديني

    أعلنت القوات العراقية أن تنظيم "داعش" السني المتطرف فجر منارة الحدباء التاريخية وجامع النوري الكبير الذي شُيد عام 1172 وشهد الظهور العلني الوحيد لزعيم التنظيم أبو بكر البغدادي في المدينة القديمة بغرب الموصل. تفجير المسجد الذي يحمل قيمة رمزية كبيرة للتنظيم، اُعتبر بمثابة إقرار بـ"هزيمة" التنظيم.

  • Theater Palmyra

    صروح أثرية في مواجهة الحروب والتشدد الديني

    اثأر سقوط مدينة تدمر الأثرية تحت سيطرة تنظيم "داعش" مخاوف من أن تلقى مدينة التاريخ هذه مصير كثير من المواقع الأثرية في سوريا، والتي انتهت إلى التدمير والحرق والنهب خلال المعارك بين فصائل المعارضة السورية وقوات النظام. بعد سيطرة "داعش" قال الأزهر في بيان له أن الدفاع عن تدمر هو "معركة الإنسانية بأكملها".

  • Syrien Aleppo Markt Bombardierung Beschuss Luftangriff

    صروح أثرية في مواجهة الحروب والتشدد الديني

    جراء الحرب الأهلية في سوريا دمرت مواقع أثرية يرجع تاريخ بعضها لأكثر من 5000 عام، فقد أحرقت نيران هذه الحرب سوق حلب القديم، الذي يمثل أحد أقدم الأسواق في العالم، ولم تسلم قلعة الحصن بحمص من تدمير هذه الجماعات بعد أن استخدمها تنظيم "داعش" كمخبأ للقناصة.

  • Damaskus Syrien Maalula

    صروح أثرية في مواجهة الحروب والتشدد الديني

    بلدة معلولة، التي تستمد شهرتها من الأديرة التاريخية، وقعت هي الأخرى ضحية حركة "النصرة" المتشددة عام 2013، ونهب مسلحو التنظيم صلبانا وأيقونات أثرية وباب دير سركيس. وخلال سيطرتهم على البلدة هرب أغلب سكانها المسيحيين.

  • Irak Zerstörung Museum in Mossul

    صروح أثرية في مواجهة الحروب والتشدد الديني

    تتعاظم هذه المخاوف بعد أن دمر تنظيم "داعش" مدينة الحضر الأثرية في العراق بعد ان سيطر عليها، كما دمر مقاتلوه مدينة نمرود جوهرة الإمبراطورية الأشورية التي تأسست في القرن الثالث عشر قبل الميلاد، إضافة إلى تدميرهم لكثير من الآثار التي تعود للحقبة الآشورية والمعروضة في متحف مدينة الموصل التي يحتلها التنظيم منذ عام .

  • Irak Zerstörung Museum in Mossul

    صروح أثرية في مواجهة الحروب والتشدد الديني

    لكن تقرير للأمم المتحدة كشف أن التنظيم لم يدمر جميع التماثيل الآشورية، التي يصفها متطرفو التنظيم بـ"الأصنام"، بل قام ببيع القطع الأثرية الأهم في السوق السوداء لدعم تمويل عملياته المسلحة في العراق وسوريا.

  • Irak Al-Hadra Kulturstätte

    صروح أثرية في مواجهة الحروب والتشدد الديني

    كان تدمير مدينة الحضر في اطراف الموصل بأعمدتها الشهيرة خسارة كبيرة للتراث الإنساني. نشأت مملكة الحضر في القرن الثاني الميلادي ودامت حوالي مئة عام. واشتهرت بهندستها المعمارية وفنونها وصناعتها، وتنتشر فيها الكثير من النقوش المنحوتة والتماثيل.

  • Grab des Propheten Jonahs in Mossul zerstört

    صروح أثرية في مواجهة الحروب والتشدد الديني

    عمليات تدمير المواقع الأثرية المدرجة على لائحة التراث الإنساني لمنظمة اليونسكو، لم تقتصر على آثار آشور، وإنما شملت أيضاً مراقد إسلامية مقدسة، كمقام النبي يونس في الموصل، الذي نسفه تنظيم "داعش" لـ"إبعاد الشرك عن الإسلام"، كما تنص رؤية التنظيم الدينية المتشددة.

  • Libyen Salafisten zerstören muslimische Heiligtümer‎

    صروح أثرية في مواجهة الحروب والتشدد الديني

    طالما وصفت ليبيا بأنها "خزانة التاريخ" لما تحتويه من مدن أثرية لا تزال شبه كاملة من الحضارتين الإغريقية والرومانية. بعد الحرب الأهلية التي أعقبت سقوط نظام معمر القذافي، قام المتشددون بجرف عدد من الأضرحة أو نبشها في مختلف أنحاء البلاد، انطلاقا من اعتقادهم بأن وجودها "يخالف تعاليم الإسلام".

  • Zerstörung von Weltkulturerbe Manuskripte von Timbuktu in Gefahr

    صروح أثرية في مواجهة الحروب والتشدد الديني

    وفي مكان غير بعيد عن ليبيا، وقعت أضرحة الأولياء في مالي وما تحتويه من مخطوطات أثرية هامة ضحية للرؤية الدينية الضيقة، فقد قامت جماعات متشددة على الطريقة الوهابية بتدمير هذه الأضرحة معتبرة أن تكريم الأولياء من "عبادة الأوثان".

  • Ägypten Sphinx

    صروح أثرية في مواجهة الحروب والتشدد الديني

    خلال حكم الإخوان المسلمين لمصر تسربت أنباء عن تقديم بعض قيادي التنظيم مقترحاً لبيع الآثار الفرعونية، كما دعت أصوات متشددة أخرى خلال تلك الفترة أيضاً إلى هدم الأهرامات وأبو الهول ونزلة السمان على اعتبار أنها "أصنام".

  • Museum zeigt erstmals Statuen aus Zeit der Pharaonen

    صروح أثرية في مواجهة الحروب والتشدد الديني

    وفي الآونة الأخيرة بدأ تنظيم "داعش" يعمل بشكل ممنهج على التنقيب عن الآثار في مصر للبحث عن مصدر جديد لتمويل عملياته، وذلك عن طريق تهريب وبيع الآثار التي يعثرون عليها .

  • Ägypten Anschlag auf Polizeihauptquartier in Kairo 24.01.2014

    صروح أثرية في مواجهة الحروب والتشدد الديني

    مطلع عام 2014، لحق بمتحف الفن الإسلامي في القاهرة تدمير شامل إثر انفجار قنبلة في مبنى مديرية أمن القاهرة التي تقع أمام المتحف مباشرة. دمر التفجير كثير من الآثار المرتبطة بتاريخ الإسلام نفسه، وقالت الجهات الأمنية إن جماعة الإخوان المسلمين كانت وراء الاعتداء.

  • Zerstörung von Weltkulturerbe Buddha-Statuen von Bamiyan 2010

    صروح أثرية في مواجهة الحروب والتشدد الديني

    قبل سيطرة تنظيمات متشدد أفرزتها ثورات "الربيع العربي" وقادت إلى تدمير صروح أثرية، كانت حركة طالبان الأفغانية قد سبقت كل هؤلاء مطلع 2001 بتفجيرها لتمثالي بوذا في باميان. وتوافد مئات من عناصر الحركة من ارجاء افغانستان وعملوا طيلة 25 يوما على تدمير التمثالين بالقذائف والمتفجرات، انطلاقاً من الأفكار الوهابية التي يعتنقها مقاتلو الحركة.

  • Saudi Arabien Große Moschee in Mekka

    صروح أثرية في مواجهة الحروب والتشدد الديني

    الأفكار الوهابية قادت هي الأخرى إلى تدمير آثار إسلامية في بلد بعيد عن "الربيع العربي، فقد دقت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية ناقوس الخطر بشأن هدم المواقع الأثرية في السعودية بحجة توسيع الحرمين الشريفين. كما أكد مفتي البلاد أن ما هدم من آثار في الحرمين الشريفين "لا مانع منه، بل إنه من الضرورة"، مشيراً إلى أن توسعة الحرمين تقتضي ذلك.

    الكاتب: مي قمرة


مختارات

صروح أثرية في مواجهة الحروب والتشدد الديني

بعد سيطرة حركات متشددة على مدن أثرية، كما حصل في العراق وسوريا، حذرت منظمات دولية من ضياع كنوز أثرية وإسلامية، تدمرها الحروب وتعمل معاولها فيها، أفكار متشددة تعتبر أن وجود آثار حضارات مضت يشكل "تهديداً للإسلام" نفسه. (01.06.2015)  

مواضيع ذات صلة

Pakistan Proteste nach Freispruch Asia Bibi

إسلاميو باكستان يشلون البلاد احتجاجا على حرية "آسيا بيبي" المسيحية 01.11.2018

لازال قرار المحكمة العليا في باكستان بإلغاء حكم الإعدام بحق امرأة مسيحية كانت متهمة في قضية التجديف، الصادر الأربعاء، يثير ردود أفعال قوية بلغت إلى شلّ الحركة في عدد من المدن الباكستانية.

Asia Bibi, in Pakistan für Blasphemie zum Tode verurteilt

"حكم تاريخي".. باكستان تلغي إعدام امرأة مسيحية مدانة بالتجديف 31.10.2018

فيما وصف بأنه "حكم تاريخي" أوقف قضاة المحكمة العليا بباكستان حكما بالإعدام صدر قبل سنوات طويلة ضد امرأة مسيحية أدينت بالتجديف. وكانت قضيتها قد شغلت العالم خصوصا المسيحي، وتسببت في مقتل سياسيين باكستانيين حاولا مساعدتها.

Bosnien-Herzegowina Pakistans Premierminister Nawaz Sharif

المحكمة العليا تأمر بتحقيق أوسع في اتهامات بالفساد تطال نواز شريف 20.04.2017

بعد تسريبات أوراق بنما وإثارة المعارضة للقضية، أمرت "المحكمة العليا" في باكستان بإجراء تحقيق أوسع في اتهامات بالفساد تستهدف رئيس الوزراء، لكن دون أن تطالب بإقالته. هذا في حين هتف متظاهرون "ارحل يا نواز".

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  