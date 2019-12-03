زوجة ليفاندوفسكي تكشف سر لياقته البدنية العالية

ليس سراً أن هداف بايرن ميونيخ روبرت ليفاندوفسكي واحد من أحسن المهاجمين في عالم الساحرة المستديرة، فقد أثبت الدولي البولندي علو كعبه فوق المستطيل الأخضر، وقاد الفريق البافاري إلى اعتلاء منصات التتويج المحلية والقارية في أكثر من مرة.

وتثير شهية ليفاندوفسكي التهديفية، وتمتعه بلياقة بدنية عالية إعجاب الكثير من متابعي كرة القدم حول العالم، إلاّ أن هناك سراً ما على ما يبدو وراء القوة البدنية العالية للنجم البولندي، وذلك رغم تقدمه في السن.

وفي هذا الشأن، كشفت آنا زوجة روبرت ليفاندوفسكي عن بعض العادات الغذائية لزوجها ولها أيضاً. وقالت في تصريحات نقلتها مجلة "دير شبيغل" الألمانية، إنهما امتنعا عن تناول الطعام، الذي يحتوي على اللاكتوز والقمح الأبيض، وأضافت أنهما يتناولان أغذية صحية على غرار المعكرونة مع الخضار وكذلك الشوفان.

وواصلت آنا زوجة ليفاندوفكسي، والخبيرة أيضاً في التغذية واللياقة البدنية، الكشف عن سر تمتع مهاجم بايرن ميونيخ بلياقة عالية قائلة "لا يوجد ضوء أزرق، لا يوجد تلفزيون في غرفة النوم"، وأضافت أن درجة حرارة الغرفة لا يجب أن تزيد عن 21 درجة مئوية.

وتابعت آنا كلامها قائلة "في بعض الأحيان نأخذ قيلولة"، إلاّ أن آنا أكدت أن هذه الأسباب ليست الوحيدة وراء تمتع روبرت ليفاندوفسكي بلياقة بدنية عالية فوق أرضية الملعب، وقالت "زوجي هو آلة".

الجدير ذكره أن روبرت ليفاندوفسكي (31 عاماً)، يتصدر ترتيب هدافي الدوري الألماني لكرة القدم برصيد 16 هدفاً. كما هز الهداف البولندي الشباك 10 مرات في مسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، في ظل توقعات بمواصلة ليفاندوفسكي تسجيل الأهداف في المباريات القادمة، وربما تحقيق الأرقام القياسية.

ر.م/ع.خ